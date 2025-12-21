Atmosferă incendiară la FCSB – Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru ultimul derby al anului. Anunțul făcut de suporterii giuleșteni

Fanatik, 21 decembrie 2025 14:20

Se anunță show total pe Arena Națională la FCSB - Rapid. Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul din Superliga României? Se doboară recordul de asistență?

• • •

Acum 10 minute
14:50
Primul „11” al FCSB pentru derby-ul cu Rapid. Marea surpriză din apărare și ce se întâmplă cu Bîrligea. Exclusiv Fanatik
Primul 11 al celor de la FCSB pentru derby-ul cu Rapid. Elias Charalambous surprinde! Cum arată linia defensivă a campioanei României. Decizia luată în cazul lui Bîrligea.
14:50
Dennis Man, schimbat la pauză în Utrecht – PSV. Românul a fost printre cei mai slabi de pe teren Fanatik
Dennis Man nu a fost în cea mai bună formă în meciul cu Utrecht. Echipa sa era condusă la pauză, iar antrenorul a decis să-l înlocuiască după doar 45 de minute de joc
Acum 30 minute
14:30
Mircea Sandu, gest superb pentru un fost coleg de la Sportul Studențesc: ”Un fotbalist care a scris istorie în alb-negru” Fanatik
Mircea Sandu face o faptă impresionantă pentru un fotbalist alături de care a jucat la Sportul Studențesc. Despre ce sportiv foarte cunoscut este vorba, de fapt.
Acum o oră
14:20
Atmosferă incendiară la FCSB – Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru ultimul derby al anului. Anunțul făcut de suporterii giuleșteni Fanatik
Se anunță show total pe Arena Națională la FCSB - Rapid. Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul din Superliga României? Se doboară recordul de asistență?
14:10
Imaginea cu care Cristiano Ronaldo a înnebunit internetul! A devenit virală la scurt timp după publicare și a adunat milioane de aprecieri Fanatik
Cristiano Ronaldo a înnebunit internetul cu cea mai recentă imagine postată. Fanii sportivului au reacționat rapid, astfel că fotografia a adunat milioane de reacții.
Acum 2 ore
13:50
„Am vrut să mă sinucid de trei ori! Alcoolul e de vină”. Dezvăluiri terifiante ale jucătorului pe care Giovanni Becali a fost la un pas să-l transfere la Chelsea Fanatik
Un fost câștigător al trofeului UEFA Europa League a trecut printr-o perioadă sumbră. Alcoolul l-a făcut să se gândească la sinucidere. „Mi-am atacat tatăl. Dar nu eram eu, eram beat”.
13:30
FCSB e Steaua? Ceartă în direct Marian Aliuță – Vivi Răchită: „Te-a plătit Gigi Becali, ai uitat?” Fanatik
Subiectul FCSB - Steaua a iscat discuții încinse între Marian Aliuță și Vivi Răchită. Află care este opinia foștilor fotbaliști asupra acestui subiect și ce replici și-au aruncat cei doi
13:20
Cupa Africii 2025. 7 jucători din SuperLiga sunt prezenți la turneul final. Toate meciurile live, rezultate, clasament actualizat și program complet Fanatik
Rezultate Cupa Africii pe Națiuni 2025. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre competiția internațională.
13:00
Fostul fotbalist de la Dinamo care a suferit două transplanturi de celule stem. S-a confruntat cu stări de rău, iar ce a urmat a fost complet neașteptat Fanatik
Un fost fotbalist de la Dinamo a traversat cea mai sumbră perioadă din viața sa. A primit un diagnostic cumplit, iar ulterior a fost nevoit să treacă prin două transplanturi.
Acum 4 ore
12:50
Veste șoc înainte de FCSB – Rapid: a fost condamnat la închisoare pentru un banner rasist la derby! Fanatik
Un suporter al FCSB a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru un mesaj rasist afișat pe Arena Națională, chiar înainte de derby-ul cu Rapid.
12:30
Scandal de proporții în fotbalul englez! Oficialul unui club din Premier League, cercetat de poliție pentru viol Fanatik
Un nou scandal lovește fotbalul britanic. Poliția din Londra a deschis o anchetă. Un oficial important al unei echipe din Premier League este cercetat pentru viol.
12:20
Dezvăluiri incendiare despre relația tensionată dintre Nicolae Ceaușescu și fratele său mai mare Marin: „L-au lichidat la Viena!” Fanatik
Totul despre Marin Ceaușescu, fratele mai mare al lui Nicolae Ceaușescu. Care era relația dintre cei doi, de fapt, și cum a sfârșit Marin la Viena după căderea regimului comunist din România.
12:10
Antrenorul cu care Rapid a bătut-o pe FCSB cu 5-1, sfaturi pentru giuleșteni înainte de derby: „Trebuie să profiți de ură!” Fanatik
Fostul antrenor de la Rapid, Ioan Andone, a vorbit despre meciul pe care giuleștenii urmează să-l joace împotriva lui FCSB și le-a dat un sfat jucătorilor lui Gâlcă.
11:50
Andrew Tate, umplut de sânge la revenirea în ring! Adversarul controversatului influencer a surprins pe toată lumea. „Este o legendă. Eram gata să-mi iau viața” Fanatik
Celebrul influencer Andrew Tate a fost învins de Chase DeMoor! Americanul a avut mari probleme în ring, însă a fost felicitat de adversar la finalul luptei.
11:30
Amintiri fabuloase din comunism ale lui Dumitru Dragomir cu temuții generali Nuță și Postelnicu: „Le-am zis să nu mă deranjeze când dorm la prânz!” Fanatik
Dumitru Dragomir a povestit amintiri fabuloase din comunism. Cum i-a păcălit pe temuții generali Nuță și Postelnicu ca să doarmă la prânz
11:20
Florin Tănase surprinde înaintea derby-ului FCSB – Rapid: „Sunt cele mai ușoare meciuri” Fanatik
Florin Tănase (30 de ani) a transmis un mesaj războinic înaintea ultimului derby din 2025, FCSB - Rapid. Campioaan en-titre e condamnată să câștige pentru a rămâne în lupta pentru play-off
11:00
Fosta campioană a României care a ajuns om al străzii la Gara de Nord. Viața ei a luat o întorsătură neașteptată, dar acum a reușit să își revină Fanatik
O fostă campioană a României ascunde o poveste de viață teribilă. În ciuda reușitelor sale, a fost o perioadă în care tânăra era om al străzii chiar în Gara de Nord.
Acum 6 ore
10:50
Fostul adversar al lui Erling Haaland a fost în tribună la meciul lui Manchester City și i-a transmis un mesaj incredibil norvegianului: „Îți aduci aminte?”. Foto Fanatik
Erling Haaland a fost „vizitat” de un fost adversar la meciul Manchester City - West Ham 3-0. Acesta i-a transmis și un mesaj starului norvegian, care a reușit o „dublă”.
10:30
“Cobra” Adrian Ilie, la Muntele Athos. Fostul mare fotbalist a însoțit o uriașă personalitate bisericească în pelerinaj Fanatik
Adrian Ilie, Analistul FANATIK SUPERLIGA, a mers la Sfântul Munte, de data aceasta într-un pelerinaj special, făcând parte dintr-un alai al unei înalte fețe bisericești
10:30
(P) FCSB – Rapid, ultimul derby din 2025 cu 50% Boost. Pe Bune! Fanatik
Rivalele bucureștene FCSB și Rapid se înfruntă, duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00, în ultimul derby al anului programat la nivelul primei ligi din România. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun […]
10:20
FCSB – Rapid, LIVE VIDEO în etapa 21 din SuperLiga. Derby-ul care poate relansa lupta la titlu! Fanatik
Toate informațiile despre meciul FCSB - Rapid din etapa 21 din SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
10:10
La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de fapt ”Am început să caut ajutor” Fanatik
Ana Maria Brânză face dezvăluiri neașteptate la patru ani de la retragerea din activitate. Fosta campioană recunoaște că nu a fost deloc ușoară decizia luată.
09:50
Final de aventură pentru Vinicius la Real Madrid!? Brazilianul a fost huiduit pe Bernabeu și a reacționat pe social media. Xabi Alonso a intervenit! Fanatik
Probleme pentru Real Madrid! Vinicius a intrat în dizgrația suporterilor. Brazilianul a fost huiduit la ultimul meci jucat pe Bernabeu și a lăsat un mesaj pe social media.
09:40
Victor Pițurcă a dat verdictul înainte de FCSB – Rapid: „Are prima șansă” Fanatik
Victor Pițurcă a analizat duelul dintre FCSB și Rapid din Superliga României și a spus cine este favorita în derby-ul de pe Arena Națională. Marele avantaj al campioanei.
09:20
Nicolae Stanciu, transfer de top la Rapid?! Giovanni Becali dezvăluie cum se poate face mutarea iernii: „Nu contează că e cu FCSB” Fanatik
Nicolae Stanciu, transferat la Rapid în această iarnă? Cum crede Giovanni Becali că formația din Giulești ar trebui să procedeze pentru a-l aduce pe căpitanul echipei naționale.
09:10
Bijuteria din Dâmbovița e aproape gata! Cum arată stadionul în care s-au investit peste 85 de milioane de euro Fanatik
Mult așteptatul stadion din Dâmbovița este aproape gata. Un anunț în acest sens a venit chiar de la Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.
Acum 8 ore
08:50
Golgheter în România, rezervă în străinătate! Probleme pentru fotbalistul vândut cu 1,3 milioane de euro Fanatik
Atacantul urmărit de Mircea Lucescu a dat două goluri în șase luni și nu poate ridica deocamdată pretenții pentru un loc la echipa națională, care e în criză de atacanți
08:40
Alex Chipciu, dezvăluiri emoţionante de la meciul cu Austria: „Mi-a fost frică! Un meci de care ai parte foarte rar în carieră” Fanatik
Alex Chipciu a fost desemnat „profesionistul anului” la Super Gala Fanatik 2025. Fotbalistul lui U Cluj a rememorat meciul România - Austria 1-0, în care a avut o prestație senzațională
08:10
După ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea vine cu o nouă veste: ”Abia aștept” Fanatik
Sorana Cîrstea a anunțat recent că se va retrage din tenis, iar anul competițional 2026 va fi ultimul din cariera sa. Până atunci însă, sportiva mai are câteva planuri.
07:40
A luat ultimul titlu cu Universitatea Craiova și a fost scos din sărite când a văzut imaginile cu petrecerea oltenilor: „M-am enervat rău!” Fanatik
Unul dintre artizanii ultimului titlu cucerit de Universitatea Craiova a luat foc după ce a văzut imaginile de la petrecerea cu manele a oltenilor. Bairamul a avut loc la scurt timp după înfrângerea cu AEK Atena
07:10
Proiectul gigant care putea revoluționa fotbalul românesc. Cum trebuia să arate arena Cotroceni și cine s-a opus Fanatik
Planul grandios care ar fi putut să schimbe complet fotbalul românesc. Arena Cotroceni ar fi fost un spațiu inedit, însă întregul demers a fost stagnat.
Acum 12 ore
06:10
Incredibil! Atacantul de 150 de milioane de euro s-a accidentat în timp ce marca un gol și a părăsit terenul în lacrimi Fanatik
Un star din Premier League a suferit o accidentare la câteva secunde după ce a înscris un gol important. Fotbalistul a părăsit terenul în lacrimi și ar putea lipsi timp de mai multe luni.
Acum 24 ore
00:50
Kylian Mbappe l-a egalat pe Cristiano Ronaldo! Cum a sărbătorit francezul reușita din Real Madrid – Sevilla 2-0. Video Fanatik
Kylian Mbappe a înscris din penalty în partida Real Madrid - Sevilla 2-0 și a egalat un record deținut de Cristiano Ronaldo. Francezul a ales să sărbătorească reușita într-un mod inedit.
00:20
Care e adevărata Steaua pentru Săpunaru. Verdict șoc înainte de FCSB – Rapid: „N-avea cum să existe în Liga 1” Fanatik
Cristi Săpunaru, idolul Giuleștiului, se implică în războiul FCSB vs. CSA Steaua, chiar înaintea derby-ului pe care Rapid îl joacă împotriva campioanei României
20 decembrie 2025
23:50
Daună totală! Jake Paul a ajuns pe masa de operație după ce Anthony Joshua i-a rupt mandibula Fanatik
Anthony Joshua i-a dat daună totală lui Jake Paul în meciul de box al finalului de an. Britanicul i-a rupt maxilarul youtuberului, care a ajuns pe masa de operație
23:20
Pontul zilei de duminică, 21 decembrie. Bet Builder de cotă 5.25 la Superbet pentru FCSB – Rapid Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 21 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.25 la meciul FCSB - Rapid.
23:20
Andrei Nicolescu, veste proastă pentru acționarii lui Dinamo după 0-2 cu UTA: „Trebuie să vină cu 3 milioane de euro”. Ce a declarat despre accidentarea lui Adrian Mazilu Fanatik
Andrei Nicolescu a oferit o primă reacție după ce Dinamo a pierdut ultimul meci din 2025, 0-2 cu UTA. Președintele „câinilor” a vorbit și despre situația financiară a clubului.
23:10
Valentin Costache, declarația serii! A bătut-o pe Dinamo și spune că regretă: „Îmi pare rău” Fanatik
Fostul jucător al lui Dinamo, Valentin Costache, nu și-a ascuns simpatia pentru echipa bucureșteană la finalul partidei pe care UTA a câștigat-o, 2-0.
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 21 decembrie 2025. Câștig de 333 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 21 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 333 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League și La Liga
22:40
Cătălin Cîrjan, debusolat după UTA – Dinamo 2-0: „A fost o seară neagră pentru noi” Fanatik
Cătălin Cîrjan și-a găsit cu greu cuvintele după UTA - Dinamo 2-0. Căpitanul „câinilor” nu concepe că el și colegii săi au ratat șansa de a trece pe primul loc
22:30
Zeljko Kopic a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor lui Dinamo după 0-2 cu UTA Fanatik
Dinamo a pierdut fără drept de apel ultimul meci al anului, 0-2, contra celor de la UTA, după o prestație mult sub așteptări avută la Arad de către bucureșteni.
22:20
Adrian Mihalcea, declarație surprinzătoare după UTA – Dinamo 2-0: „Le doresc să ia campionatul!” Fanatik
Dinamovist convins, Adrian Mihalcea și-a învins echipa de suflet, cu UTA, scor 2-0. Grație succesului de la Arad, „Bătrâna Doamnă” bate la porțile play-off-ului
22:10
Un campion național a fost condamnat la moarte! „Viața lui este în pericol. Execuția ar putea avea loc în orice moment” Fanatik
Coșmar pentru un fost campion național. A fost condamnat cu moartea. Activiștii cer cu disperare ajutor pentru a putea să îi salveze viața. Clipe cumplite în închisoare.
21:40
Frank Lampard a provocat un scandal uriaș! Bătaie generală pe gazon după un meci tensionat. Video Fanatik
Un nume uriaș din fotbalul englez, care activează momentan ca antrenor, a provocat un scandal uriaș după meciul echipei sale. De la ce a pornit totul.
21:20
Prima bombă a iernii pe piața transferurilor! Legendarul fotbalist a revenit în Europa și „atacă” prezența la Cupa Mondială Fanatik
Un nume uriaș din fotbalul mondial a semnat cu o echipă importantă din Europa. Acesta va evolua în cupele europene și își dorește să fie prezent la Cupa Mondială din 2026.
21:00
Blestemul continuă! Mazilu, accidentat și înlocuit la meciul UTA – Dinamo Fanatik
Vești proaste pentru Dinamo la ultimul meci al anului 2025, după ce Adrian Mazilu, trimis titular, a părăsit terenul cu probleme medicale înainte de pauză.
20:40
Tragedie! Un pilot de curse a murit împreună cu întreaga familie într-un accident aviatic Fanatik
Greg Biffle, un renumit pilot american de NASCAR, a încetat din viață alături de soție și cei doi copii. Tragedia a avut loc în urma unui accident aviatic.
20:20
Florin Gardoș, dezvăluiri tulburătoare! Cum și-a salvat de la moarte un coleg: „A căzut la antrenament” Fanatik
Povestea deosebită din cariera lui Florin Gardoș. Cum și-a salvat un coleg de la moarte și când s-a întâmplat, de fapt.
20:10
Ce obsesie are Simona Halep, după retragerea din tenis. A dezvăluit totul abia acum Fanatik
Care este pasiunea pe care Simona Halep nu o poate controla. Sportiva din Constanța a vorbit despre ea după ce a anunțat că renunță la competițiile din tenis.
19:50
Erling Haaland, peste Cristiano Ronaldo! Performanța atinsă chiar dacă a jucat 214 meciuri mai puțin Fanatik
Erling Haaland continuă să fie o mașinărie de goluri pentru Manchester City, iar ultima etapă din Premier League, contra celor de la West Ham, a adus încă două reușite pentru el.
