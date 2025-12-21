România, ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale generative
Gândul, 21 decembrie 2025 15:50
Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale generative. În anul 2025, doar 17,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit instrumente de inteligență artificială. Cine conduce topul Procentul este unul semnificativ sub media europeană și […]
Acum 10 minute
16:20
„Ginerele de la Casa Albă”: Cum a ajuns Jared Kushner omul din umbră al misiunii pentru pace a lui Donald Trump # Gândul
De când s-a căsătorit cu fiica cea mare a lui Donald Trump, Ivanka, în 2009, pe umerii miliardarului american Jared Kushner a căzut o responsabilitate imensă. Socrul său, actualul președinte al Statelor Unite, i-a pasat, de-a lungul anilor, povara unora dintre cele mai imposibile misiuni diplomatice ale Americii. În timpul primului mandat al lui Trump, […]
16:20
Cel mai recent „flagel” din Singapore este pickleball-ul. Jucătorii entuziaști poartă un război constant cu vecinii sătui de zgomotul mingilor # Gândul
Locuitorii unui complex rezidențial de la periferia cartierului luxos Tiong Bahru din Singapore au avut neplăcuta surpriză ca autoritățile să ridice două garduri metalice, de un metru și jumătate, pe terenul de badminton din zonă. Acțiunea consiliului local a fost o consecință a reclamațiilor din partea vecinilor cu privire meciurile de pickleball-ul. Acest sport, devenit […]
16:20
Cele 3 zodii feminine care vor fi cerute de soție în 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV # Gândul
Pentru Neti Sandu, vibrația lui 2026 este mult mai optimistă decât cea a anilor precedenți. Deși finalul lui 2025 nu va fi lipsit de provocări, Neti Sandu spune că 2026 deschide o etapă complet nouă. Astrologa avertizează că ultimele luni din 2025 vor fi marcate de confruntări astrale importante. Neti explică faptul că unele planete […]
Acum o oră
15:50
15:40
Cum îl încurcă Constituția pe președintele Nicușor Dan, atunci când vorbește de declanșarea unui referendum în Justiție. Șeful statului vrea să desființeze chiar „garantul independenței Justiției”, potrivit legii fundamentale a României # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat de la Palatul Cotroceni că, în lipsă de alternative în scandalul din Justiție, va declanșa chiar un referendum în interiorul puterii separate a statului, Justiția. Totul pentru a dărâma Consiliul Superior al Magistraturii, despre care crede șeful statului că nu mai reprezintă interesul public, ci interese de grup, alte unor […]
15:40
Mii de cetățeni de toate vârstele, costumați în Moș Crăciun, au răspuns apelului Primăriei din Pireu, Grecia, și au participat, duminică, la cel mai vesel și special maraton de sărbători – Athens Santa Run 2025. Primarul orașului Pireu, Yiannis Moralis, a participat și el la Cursa lui Moș Crăciun, alături de soția sa, dând un […]
15:30
„O nebunie juridică și constituțională”. Avocatul Toni Neacșu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat un referendum în corpul magistraților # Gândul
Adrian Toni Neacșu, fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția un referendum în justiție. Avocatul a declarat, pentru Gândul, că este inacceptabil ca șeful statului să vină cu o astfel de propunere și să încerce să demită magistrații. Avocatul Toni Neacșu a […]
Acum 2 ore
15:10
Nu este o zi potrivită pentru a-ți asuma angajamente ferme. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 22 decembrie 2025. Berbec Nu este o zi potrivită pentru a-ți asuma angajamente ferme, mai ales în ceea ce privește relațiile. Atmosfera de astăzi pune accentul pe unificare și reconciliere, dar nu interpreta acest lucru ca […]
15:00
Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Când au discutat ultima dată cei doi lideri. Reacția Palatului Élysée # Gândul
Președintele Vladimir Putin este „gata de dialog” cu omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în noaptea de sâmbătă spre duminică. „El (Macron – n.r.) a spus că este pregătit să discute cu președintele Putin. Probabil este foarte important să ne amintim ce a spus președintele în timpul […]
15:00
Ce jucării sunt periculoase pentru copii. Atenție la cadourile pe care le faceți de Crăciun! # Gândul
Jucăriile periculoase de Crăciun revin în atenția publicului în fiecare sezon festiv, pe fondul cererii uriașe pentru produse populare, dar și al riscurilor reale pe care unele dintre ele le ascund. De la jucării clasice din trecut până la produse moderne, aparent inofensive, specialiștii avertizează că lipsa informării și a supravegherii poate transforma bucuria sărbătorilor […]
15:00
Există Moș Crăciun. Un pompier din Botoșani adăpostește o familie cu șapte copii în casa moștenită de la bunici # Gândul
Un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a ajutat o familie cu șapte copii, aflată în pragul evacuării, după ce proprietarul locuinței în care stăteau cu chirie le-a cerut să plece. Pompierul le-a oferit un acoperiș deasupra capului, oferindu-le casa moștenită de la bunici, preia Adevărul. Pompierul este Gheorghe Cozmolici, plutonier […]
14:50
Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Ce anunță Palatul Élysée și când au discutat ultima dată cei doi lideri # Gândul
Acum 4 ore
14:20
FCSB – Rapid se joacă duminică, ora 20:00, în etapa 21 din Superliga, în direct pe Digi Sport și Prima Sport. Dacă FCSB mai speră la play-off, Rapid poate termina anul pe primul loc în clasament, astfel că victoria e foarte importantă pentru ambele echipe. La meci se anunță în jur de 30.000 de fani, […]
14:20
Giovanni Becali detonează „bomba” înainte de FCSB-Rapid: Nicolae Stanciu, în Giulești?! „E cea mai bună variantă, trecutul lui nu are importanță” # Gândul
Venirea lui Nicolae Stanciu la Rapid este cel mai discutat subiect al perioadei de transferuri din această iarnă în Liga 1. Giovanni Becali a analizat subiectul și este de părere că, pentru giuleșteni, aducerea internaționalului de la Genoa ar fi cea mai bună mutare posibilă. Rapidului îi lipsește un coordonator de joc, iar Stanciu este […]
14:00
Kremlinul crede că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă # Gândul
Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin în materie de politică externă, a declarat, astăzi, că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse planului SUA de către europeni și ucraineni, a raportat agenția de știri Interfax, citată de Reuters. „Nu este o previziune”, a declarat jurnaliștilor consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov. „Sunt […]
14:00
Tragerile LOTO speciale de Crăciun cu premii suplimentare. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,46 milioane de euro # Gândul
Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Numerele câștigătoare vor fi afișate pe HotNews începând cu ora 18.30. Rezultatele LOTO 6/49, duminică, 21 decembrie 2025 Loto 6 din 49: Joker: Loto 5 din 40: Noroc: Noroc Plus: Super Noroc: Pentru aceste trageri, Loteria Romană suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I […]
13:50
Kremlinul consideră că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă # Gândul
13:50
Vladimir Putin și arta confuziei: „camerele bej”. Cum încurcă președintele Rusiei spionajul străin # Gândul
Controversatul lider de la Kremlin este recunoscut unanim ca un maestru al simulării și al unei vieți duble ca de manual. Folosește mai multe sosii în vizitele și întâlnirile sale interne, are cel puțin doi copii din relația secretă cu fosta gimnastă Alina Kabaeva și este celebru pentru abilitatea sa de a-și ascunde emoțiile (așa-numita […]
13:40
Încă un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul de duminică, 21 decembrie, a avut magnitudinea 3,1 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 137,3 km, la ora 08:27 și a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 55km […]
13:30
Ilie Bolojan povestește ce făcea la Revoluție. Premierul României: „Ce s-a întâmplat după aceea, sigur, se poate discuta” # Gândul
„Eram student la Timișoara. Eram anul 2, la Facultatea de Mecanică. Am prins 17 decembrie la Timișoara, în Piața Maria”, măturisește Ilie Bolojan într-un testimonial postat pe pagina de socializare a Guvernului, cu ocazia aniversării Revoluției din 1989. Premierul spune că, deși a fost în piață și a protestat, nu și-a scos certificat de revoluționar. […]
13:20
Prin apel la 112, un bărbat care participa la o partidă de vânătoare a anunțat, duminică, 21 decembrie, că într-o zonă împădurită din Argeș a descoperit resturile unei drone. Aparatul de zbor avea atașată o parașută, potrivit oamenilor legii. Polițiștii care au ajuns la fața locului au izolat zona. Drona, prăbușită printre copaci Resturile dronei […]
13:00
Unul dintre ultimii supraviețuitori de la Pearl Harbor, Ira „Ike” Schab, a murit la vârsta de 105 ani # Gândul
Veteranul Marinei SUA Ira „Ike” Schab, martor direct al atacului japonez de la Pearl Harbor din 1941, a murit la vârsta de 105 ani. Odată cu dispariția sa, mai trăiesc doar aproximativ 12 supraviețuitori ai evenimentului care a dus Statele Unite în Al Doilea Război Mondial, anunță Mediafax. Ira „Ike” Schab, veteran al Marinei americane și […]
12:50
Pensionarii sunt nevoiți să se împrumute de Sărbători. Ce alternative au seniorii pentru a face față cheltuielilor # Gândul
Mii de pensionari din România se confruntă cu dificultăți financiare în pragul Crăciunului și apelează la Casele de Ajutor Reciproc pentru a împrumuta bani, pe fondul pensiilor înghețate, scumpirilor și creșterii facturilor. În această perioadă, zilnic se acordă câte 50 de împrumuturi, iar cererile au crescut cu 20% față de anul trecut, preia BZI. Anul […]
12:50
Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători # Gândul
La 35 de ani de la premiera sa, celebrul clasic de Crăciun „Singur acasă“ continuă să provoace discuții aprinse pe rețelele de socializare. După ce au văzut imagini cu noul interior al casei emblematice a familiei McCallister, fanii și-au exprimat dezamăgirea și au cerut noului proprietar să o readucă la varianta sa inițială. Aceasta din […]
12:40
De ce Australia iubește politicienii „cool”. Cum a ajuns un tricou să provoace un scandal politic # Gândul
Un tricou cu o trupă rock a declanșat o dispută politică în Autralia și a scos la iveală un lucru clar: alegătorii australieni nu sunt deranjați atunci când liderii lor par „normali” și își arată gusturile muzicale. Dimpotrivă, de multe ori îi apreciază pentru asta, potrivit Financial Times. Totul a pornit după ce premierul Australiei, […]
12:30
Cel puțin 10 persoane au fost ucise într-un incident armat în Johannesburg, Africa de Sud, a anunțat SABC News. Atacul s-a petrecut în Bekkersdal, vestul orașului Johannesburg, din Africa de Sud. Anunțul a fost făcut duminică South African Broadcasting Corp News, potrivit Reuters. Nu se știu alte detalii despre incident, iar autoritățile nu au făcut […]
12:30
Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro # Gândul
Laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, susține abordarea lui Trump de înlăturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, prin presiune militară. Publicația Financial Times a analizat motivul pentru care lidera opoziției venezuelene adoptă strategia președintelui SUA, pentru îndepărtarea lui Maduro. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Corina Maria Machado, a sprijinit […]
Acum 6 ore
12:20
“Minciuni și propagandă“. Șefa serviciilor secrete americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia # Gândul
Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a declarat că rapoartele Reuters despre intențiile lui Putin de a ocupa întreaga Ucraina și o parte a Europei nu sunt altceva decât minciuni și propagandă. Ea a acuzat publicația că răspândește o narațiune falsă pentru a bloca inițiativele de pace ale lui Donald Trump. „Nu, […]
12:20
Serviciul poştal din Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani, după o „digitalizare crescândă” a societății. În urma acestei decizii, PostNord va reduce 1.500 de locuri de muncă și va elimina 1.500 de cutii poștale roșii, notează The Guardian. Compania a declarat că cererea de […]
12:10
Ion Cristoiu: „Ca lucrurile să se schimbe în România, trebuie să vină la Ambasada SUA omul lui Trump” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre influența Statelor Unite în politica românească, despre lipsa protestelor din România și despre ideea că marile schimbări nu apar spontan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Ca să vină valul în […]
12:10
Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, pentru a aduce un omagiu celor care și-au pierdut viața în decembrie 1989. Inevitabil, camerele au surprins un mic detaliu: câteva tăieturi fine pe bărbia lui Nicușor Dan, semn clar că președintele s-a grăbit când s-a bărbierit în această […]
12:10
Nouă persoane au fost ucise și alte zece au fost rănite, într-un atac armat din apropierea orașului Johannesburg din Africa de Sud, relatează BBC. Poliția locală a relatat că aproximativ 12 bărbați înarmați, neidentificați, au sosit în două vehicule în satul Bekkersdal, „au deschis focul asupra clienților unei taverne și au continuat să tragă la […]
12:00
„Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență”, a anunțat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Acum, președintele va […]
12:00
„Minciuni și propagandă“: Serviciile secrete americane au comentat rapoartele Reuters despre planurile lui Putin de a ocupa întreaga Ucraină și o parte a Europei # Gândul
12:00
Actorul George Clooney este în doliu. Sora lui, Adelia Zeidler, a murit la 65 de ani, după o luptă crâncenă cu o boală nemiloasă: cancerul. George Clooney, în vârstă de 64 de ani, își alinta sora „Ada” și a spus că a fost „eroina” lui. „Nu am cunoscut pe nimeni atât de curajos. Ne vei […]
12:00
Raport devastator. Cenzura și supravegherea din China, la un alt nivel. Cum sunt „monitorizați” 1,4 miliarde de cetățeni cu ajutorul IA. „Sisteme de control eficiente, intruzive, închisori «inteligente» unde este urmărită chiar și starea de spirit a deținuților” # Gândul
China se poziționează, la nivel tehnologic, în primele locuri ale clasamentului mondial, iar apetența Beijingului pentru surclasarea adversarilor, prin orice mijloace, este deja notorie. Conflictul din Ucraina „secătuiește” Rusia de resurse, iar China profită de situație și își întărește poziția într-un ritm constant. Dacă economia chineză are motoarele turate la maximum și pune pe gânduri […]
11:50
Nicușor Dan prezintă problemele semnalate de magistrați. Președintele a analizat „sute de pagini de materiale relevante” # Gândul
11:50
Cât costă să trăiești o lună de zile la New York. Cum se poate descurca un român care se mută acolo # Gândul
New York rămâne visul unei generații întregi de români, dar puțini știu cât costă, de fapt, să trăiești o lună de zile în metropola americană. CANCAN.RO a făcut calculele și arată cum se poate descurca un conațional care se mută pe coasta Atlanticului. Pentru un stil de viață confortabil, venitul lunar trebuie să fie unul […]
11:50
Ion Cristoiu: Oficiosul USR, HotNews, continuă să falsifice adevărul despre participarea Armatei Române la Războiul din Est # Gândul
Jurnalistul și analistul politic, Ion Cristioiu, a vorbit în cea mai recentă pastilă video a sa, că Hotnews continuă să falsifice adevărul despre participarea Armatei Române la Războiul din Est. Doi tefeliști de la oficiosul USR Hotnews au avut extraordinară inițiativă de a se duce să ia interviu unui surd, comentează gazetarul Ion Crisotiu. Surdul […]
11:40
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a anunțat candidatura într-un interviu, ci într-o conferință de presă și într-un clip. Totul era pregătit” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre momentul în care Nicușor Dan și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Cristoiu spune că nu a fost un gest spontan, ci unul atent pregătit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cum și-a […]
11:40
Nicușor Dan prezintă raportul cu problemele din justiție, semnalate de magistrați. Președintele a analizat „sute de pagini de materiale relevante” # Gândul
11:20
Cristian Socol: Despre situația fiscal-bugetară și datoria guvernamentală a României în anul 2025 și estimări pentru 2026. Țara implementează cea mai dură austeritate din UE # Gândul
România intră în 2025 cu un buget fragil și cu una dintre cele mai dificile situații fiscale din Uniunea Europeană. Deși guvernul a anunțat măsuri ferme pentru reducerea deficitului, presiunea pe economie și pe populație rămâne ridicată. Potrivit unei analize realizate de economistul Cristian Socol pentru Mediafax, țara noastră aplică una dintre cele mai dure […]
11:20
Țara care are cea mai mare criză umanitară înregistrată vreodată în lume. Mii de morți, milioane de persoane strămutate. Cum va arăta „dezordinea mondială” în 2026 # Gândul
Sudanul se află și la finalul lui 2025 în fruntea listei crizelor umanitare, pe măsură ce ciocnirile dintre părțile beligerante se intensifică într-un război civil care a ucis deja zeci de mii de oameni. Clasamentul a fost publicat de către organizația umanitară International Rescue Committee (IRC) și redat de ertnews.gr. Acesta este al treilea an consecutiv […]
11:10
Dan Dungaciu: „Războiul de federalizare al UE este războiul dintre lumea lui Soros și lumea lui Trump” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre conflictul ideologic care traversează Europa, Statele Unite și războiul din Ucraina. El spune că miza este un proiect politic major, în care se confruntă două lumi opuse. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
11:10
Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou # Gândul
Pe data de 21 decembrie canotorii din lotul național vor intra oficial în mini vacanța de iarnă. Asta nu înainte de a participa la ultima competiție a anului, Cupa României la ergometru. Soții Maria și Florin Lehaci și-au stabilit „calendarul” distracțiilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Maria și Florin Lehaci știu cum vor înlocui lipsa […]
11:10
Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site # Gândul
Administrația președintelui Donald Trump se confruntă cu noi critici pentru modul în care a gestionat documentele legate de cazul Jeffrey Epstein. Potrivit rapoartelor Financial Times, Departamentul de Justiție al SUA a eliminat 16 fișiere, inclusiv o imagine a președintelui, din colecția de documente publicată vineri. Printre documentele șterse, sâmbătă, fără explicații, se numără o fotografie […]
11:00
Luptă teribilă în Marea Britanie. Donațiile crypto redesenează scena politică: Keir Starmer pierde avânt, Nigel Farage câștigă bani # Gândul
Politica britanică se schimbă rapid, iar semnele sunt tot mai vizibile. Partidul Laburist a pierdut aproximativ 100.000 de membri de la alegerile generale de anul trecut, o lovitură serioasă pentru premierul Keir Starmer. În prezent, Labour are mai puțin de 250.000 de membri, cu mult sub nivelul de acum un an. Între timp, partidul condus […]
11:00
Bătaie la metroul din Paris, viralizată pe Internet: peste 1 milion de vizualizări pe X, în 24 de ore # Gândul
O bătaie între doi bărbați la metroul din Paris a devenit virală pe Internet. Filmarea a avut peste un milion de vizualizări în primele 24 de ore de la publicare. Polițiștii au deschis o anchetă și îl caută pe suspect. Cine sunt protagoniștii bătăii Bătaia de la metroul parizian s-a viralizat rapid, fiind vizionată de […]
11:00
De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc # Gândul
Pentru cei mai mulți oameni, ideea de a pleca din țara în care trăiesc este legată de lipsuri, de muncă sau de nevoia unui trai mai bun. Pentru miliardari, mutarea într-o altă țară nu are legătură cu supraviețuirea, ci cu optimizarea. Nu pleacă pentru că nu le mai place locul, ci pentru că nu le […]
11:00
Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…” # Gândul
În data de 19 decembrie 2025, mama Mihaelei Rădulescu – Marinela Ţiganu – s-a stins din viaţă la spitalul Elias din Capitală. La câteva luni de la pierderea tragică a partenerului său de viață, Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a primit și vestea devastatoare a morții mamei sale. Mihaela Rădulescu, aflată încă în doliu, a fost […]
