FCSB – Rapid. Elias Charalambous, mesaj înainte de derby. „Asta face diferența”
Gândul, 21 decembrie 2025 14:20
FCSB – Rapid se joacă duminică, ora 20:00, în etapa 21 din Superliga, în direct pe Digi Sport și Prima Sport. Dacă FCSB mai speră la play-off, Rapid poate termina anul pe primul loc în clasament, astfel că victoria e foarte importantă pentru ambele echipe. La meci se anunță în jur de 30.000 de fani, […]
• • •
Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Ce anunță Palatul Élysée și când au discutat ultima dată cei doi lideri # Gândul
Președintele Vladimir Putin este „gata de dialog” cu omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în noaptea de sâmbătă spre duminică. „El (Macron – n.r.) a spus că este pregătit să discute cu președintele Putin. Probabil este foarte important să ne amintim ce a spus președintele în timpul […]
Giovanni Becali detonează „bomba” înainte de FCSB-Rapid: Nicolae Stanciu, în Giulești?! „E cea mai bună variantă, trecutul lui nu are importanță” # Gândul
Venirea lui Nicolae Stanciu la Rapid este cel mai discutat subiect al perioadei de transferuri din această iarnă în Liga 1. Giovanni Becali a analizat subiectul și este de părere că, pentru giuleșteni, aducerea internaționalului de la Genoa ar fi cea mai bună mutare posibilă. Rapidului îi lipsește un coordonator de joc, iar Stanciu este […]
Kremlinul crede că modificările aduse planului SUA de europeni și ucraineni nu cresc șansele de pace. Ideea întâlnirii trilaterale, respinsă # Gândul
Yuri Ushakov, consilierul președintelui Vladimir Putin în materie de politică externă, a declarat, astăzi, că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse planului SUA de către europeni și ucraineni, a raportat agenția de știri Interfax, citată de Reuters. „Nu este o previziune”, a declarat jurnaliștilor consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov. „Sunt […]
Tragerile LOTO speciale de Crăciun cu premii suplimentare. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,46 milioane de euro # Gândul
Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Numerele câștigătoare vor fi afișate pe HotNews începând cu ora 18.30. Rezultatele LOTO 6/49, duminică, 21 decembrie 2025 Loto 6 din 49: Joker: Loto 5 din 40: Noroc: Noroc Plus: Super Noroc: Pentru aceste trageri, Loteria Romană suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I […]
Vladimir Putin și arta confuziei: „camerele bej”. Cum încurcă președintele Rusiei spionajul străin # Gândul
Controversatul lider de la Kremlin este recunoscut unanim ca un maestru al simulării și al unei vieți duble ca de manual. Folosește mai multe sosii în vizitele și întâlnirile sale interne, are cel puțin doi copii din relația secretă cu fosta gimnastă Alina Kabaeva și este celebru pentru abilitatea sa de a-și ascunde emoțiile (așa-numita […]
Încă un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul de duminică, 21 decembrie, a avut magnitudinea 3,1 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 137,3 km, la ora 08:27 și a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 55km […]
Ilie Bolojan povestește ce făcea la Revoluție. Premierul României: „Ce s-a întâmplat după aceea, sigur, se poate discuta” # Gândul
„Eram student la Timișoara. Eram anul 2, la Facultatea de Mecanică. Am prins 17 decembrie la Timișoara, în Piața Maria”, măturisește Ilie Bolojan într-un testimonial postat pe pagina de socializare a Guvernului, cu ocazia aniversării Revoluției din 1989. Premierul spune că, deși a fost în piață și a protestat, nu și-a scos certificat de revoluționar. […]
Prin apel la 112, un bărbat care participa la o partidă de vânătoare a anunțat, duminică, 21 decembrie, că într-o zonă împădurită din Argeș a descoperit resturile unei drone. Aparatul de zbor avea atașată o parașută, potrivit oamenilor legii. Polițiștii care au ajuns la fața locului au izolat zona. Drona, prăbușită printre copaci Resturile dronei […]
Unul dintre ultimii supraviețuitori de la Pearl Harbor, Ira „Ike” Schab, a murit la vârsta de 105 ani # Gândul
Veteranul Marinei SUA Ira „Ike” Schab, martor direct al atacului japonez de la Pearl Harbor din 1941, a murit la vârsta de 105 ani. Odată cu dispariția sa, mai trăiesc doar aproximativ 12 supraviețuitori ai evenimentului care a dus Statele Unite în Al Doilea Război Mondial, anunță Mediafax. Ira „Ike” Schab, veteran al Marinei americane și […]
Pensionarii sunt nevoiți să se împrumute de Sărbători. Ce alternative au seniorii pentru a face față cheltuielilor # Gândul
Mii de pensionari din România se confruntă cu dificultăți financiare în pragul Crăciunului și apelează la Casele de Ajutor Reciproc pentru a împrumuta bani, pe fondul pensiilor înghețate, scumpirilor și creșterii facturilor. În această perioadă, zilnic se acordă câte 50 de împrumuturi, iar cererile au crescut cu 20% față de anul trecut, preia BZI. Anul […]
Casa lui Kevin din „Singur Acasă” este renovată de noul său proprietar. Fanii au cerut să fie adusă la aspectul din clasicul film de sărbători # Gândul
La 35 de ani de la premiera sa, celebrul clasic de Crăciun „Singur acasă“ continuă să provoace discuții aprinse pe rețelele de socializare. După ce au văzut imagini cu noul interior al casei emblematice a familiei McCallister, fanii și-au exprimat dezamăgirea și au cerut noului proprietar să o readucă la varianta sa inițială. Aceasta din […]
De ce Australia iubește politicienii „cool”. Cum a ajuns un tricou să provoace un scandal politic # Gândul
Un tricou cu o trupă rock a declanșat o dispută politică în Autralia și a scos la iveală un lucru clar: alegătorii australieni nu sunt deranjați atunci când liderii lor par „normali” și își arată gusturile muzicale. Dimpotrivă, de multe ori îi apreciază pentru asta, potrivit Financial Times. Totul a pornit după ce premierul Australiei, […]
Cel puțin 10 persoane au fost ucise într-un incident armat în Johannesburg, Africa de Sud, a anunțat SABC News. Atacul s-a petrecut în Bekkersdal, vestul orașului Johannesburg, din Africa de Sud. Anunțul a fost făcut duminică South African Broadcasting Corp News, potrivit Reuters. Nu se știu alte detalii despre incident, iar autoritățile nu au făcut […]
Mutarea riscantă a lui Machado de a fugi din Venezuela și a se baza pe Trump. Liderul opoziției, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, rămâne fără alternative pentru a-l răsturna pe Maduro # Gândul
Laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, susține abordarea lui Trump de înlăturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, prin presiune militară. Publicația Financial Times a analizat motivul pentru care lidera opoziției venezuelene adoptă strategia președintelui SUA, pentru îndepărtarea lui Maduro. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Corina Maria Machado, a sprijinit […]
“Minciuni și propagandă“. Șefa serviciilor secrete americane acuză NATO și UE că vor să atragă SUA într-un război direct cu Rusia # Gândul
Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a declarat că rapoartele Reuters despre intențiile lui Putin de a ocupa întreaga Ucraina și o parte a Europei nu sunt altceva decât minciuni și propagandă. Ea a acuzat publicația că răspândește o narațiune falsă pentru a bloca inițiativele de pace ale lui Donald Trump. „Nu, […]
Serviciul poştal din Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani, după o „digitalizare crescândă” a societății. În urma acestei decizii, PostNord va reduce 1.500 de locuri de muncă și va elimina 1.500 de cutii poștale roșii, notează The Guardian. Compania a declarat că cererea de […]
Ion Cristoiu: „Ca lucrurile să se schimbe în România, trebuie să vină la Ambasada SUA omul lui Trump” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre influența Statelor Unite în politica românească, despre lipsa protestelor din România și despre ideea că marile schimbări nu apar spontan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Ca să vină valul în […]
Nicușor Dan vs. lama de bărbierit. Președintele s-a dus la Monumentul Eroilor Revoluției cu mici tăieturi pe bărbie # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluției din 1989, pentru a aduce un omagiu celor care și-au pierdut viața în decembrie 1989. Inevitabil, camerele au surprins un mic detaliu: câteva tăieturi fine pe bărbia lui Nicușor Dan, semn clar că președintele s-a grăbit când s-a bărbierit în această […]
Nouă persoane au fost ucise și alte zece au fost rănite, într-un atac armat din apropierea orașului Johannesburg din Africa de Sud, relatează BBC. Poliția locală a relatat că aproximativ 12 bărbați înarmați, neidentificați, au sosit în două vehicule în satul Bekkersdal, „au deschis focul asupra clienților unei taverne și au continuat să tragă la […]
„Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență”, a anunțat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Acum, președintele va […]
„Minciuni și propagandă“: Serviciile secrete americane au comentat rapoartele Reuters despre planurile lui Putin de a ocupa întreaga Ucraină și o parte a Europei # Gândul
Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a declarat că rapoartele Reuters despre intențiile lui Putin de a ocupa întreaga Ucraina și o parte a Europei nu sunt altceva decât minciuni și propagandă. Ea a acuzat publicația că răspândește o narațiune falsă pentru a bloca inițiativele de pace ale lui Donald Trump. „Nu, […]
Actorul George Clooney este în doliu. Sora lui, Adelia Zeidler, a murit la 65 de ani, după o luptă crâncenă cu o boală nemiloasă: cancerul. George Clooney, în vârstă de 64 de ani, își alinta sora „Ada” și a spus că a fost „eroina” lui. „Nu am cunoscut pe nimeni atât de curajos. Ne vei […]
Raport devastator. Cenzura și supravegherea din China, la un alt nivel. Cum sunt „monitorizați” 1,4 miliarde de cetățeni cu ajutorul IA. „Sisteme de control eficiente, intruzive, închisori «inteligente» unde este urmărită chiar și starea de spirit a deținuților” # Gândul
China se poziționează, la nivel tehnologic, în primele locuri ale clasamentului mondial, iar apetența Beijingului pentru surclasarea adversarilor, prin orice mijloace, este deja notorie. Conflictul din Ucraina „secătuiește” Rusia de resurse, iar China profită de situație și își întărește poziția într-un ritm constant. Dacă economia chineză are motoarele turate la maximum și pune pe gânduri […]
Nicușor Dan prezintă problemele semnalate de magistrați. Președintele a analizat „sute de pagini de materiale relevante” # Gândul
„Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență”, a anunțat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Acum, președintele va […]
Cât costă să trăiești o lună de zile la New York. Cum se poate descurca un român care se mută acolo # Gândul
New York rămâne visul unei generații întregi de români, dar puțini știu cât costă, de fapt, să trăiești o lună de zile în metropola americană. CANCAN.RO a făcut calculele și arată cum se poate descurca un conațional care se mută pe coasta Atlanticului. Pentru un stil de viață confortabil, venitul lunar trebuie să fie unul […]
Ion Cristoiu: Oficiosul USR, HotNews, continuă să falsifice adevărul despre participarea Armatei Române la Războiul din Est # Gândul
Jurnalistul și analistul politic, Ion Cristioiu, a vorbit în cea mai recentă pastilă video a sa, că Hotnews continuă să falsifice adevărul despre participarea Armatei Române la Războiul din Est. Doi tefeliști de la oficiosul USR Hotnews au avut extraordinară inițiativă de a se duce să ia interviu unui surd, comentează gazetarul Ion Crisotiu. Surdul […]
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu și-a anunțat candidatura într-un interviu, ci într-o conferință de presă și într-un clip. Totul era pregătit” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist român, a vorbit despre momentul în care Nicușor Dan și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Cristoiu spune că nu a fost un gest spontan, ci unul atent pregătit. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Cum și-a […]
Nicușor Dan prezintă raportul cu problemele din justiție, semnalate de magistrați. Președintele a analizat „sute de pagini de materiale relevante” # Gândul
„Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție. Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență”, a anunțat președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Acum, președintele va […]
Cristian Socol: Despre situația fiscal-bugetară și datoria guvernamentală a României în anul 2025 și estimări pentru 2026. Țara implementează cea mai dură austeritate din UE # Gândul
România intră în 2025 cu un buget fragil și cu una dintre cele mai dificile situații fiscale din Uniunea Europeană. Deși guvernul a anunțat măsuri ferme pentru reducerea deficitului, presiunea pe economie și pe populație rămâne ridicată. Potrivit unei analize realizate de economistul Cristian Socol pentru Mediafax, țara noastră aplică una dintre cele mai dure […]
Țara care are cea mai mare criză umanitară înregistrată vreodată în lume. Mii de morți, milioane de persoane strămutate. Cum va arăta „dezordinea mondială” în 2026 # Gândul
Sudanul se află și la finalul lui 2025 în fruntea listei crizelor umanitare, pe măsură ce ciocnirile dintre părțile beligerante se intensifică într-un război civil care a ucis deja zeci de mii de oameni. Clasamentul a fost publicat de către organizația umanitară International Rescue Committee (IRC) și redat de ertnews.gr. Acesta este al treilea an consecutiv […]
Dan Dungaciu: „Războiul de federalizare al UE este războiul dintre lumea lui Soros și lumea lui Trump” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre conflictul ideologic care traversează Europa, Statele Unite și războiul din Ucraina. El spune că miza este un proiect politic major, în care se confruntă două lumi opuse. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou # Gândul
Pe data de 21 decembrie canotorii din lotul național vor intra oficial în mini vacanța de iarnă. Asta nu înainte de a participa la ultima competiție a anului, Cupa României la ergometru. Soții Maria și Florin Lehaci și-au stabilit „calendarul” distracțiilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Maria și Florin Lehaci știu cum vor înlocui lipsa […]
Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site # Gândul
Administrația președintelui Donald Trump se confruntă cu noi critici pentru modul în care a gestionat documentele legate de cazul Jeffrey Epstein. Potrivit rapoartelor Financial Times, Departamentul de Justiție al SUA a eliminat 16 fișiere, inclusiv o imagine a președintelui, din colecția de documente publicată vineri. Printre documentele șterse, sâmbătă, fără explicații, se numără o fotografie […]
Luptă teribilă în Marea Britanie. Donațiile crypto redesenează scena politică: Keir Starmer pierde avânt, Nigel Farage câștigă bani # Gândul
Politica britanică se schimbă rapid, iar semnele sunt tot mai vizibile. Partidul Laburist a pierdut aproximativ 100.000 de membri de la alegerile generale de anul trecut, o lovitură serioasă pentru premierul Keir Starmer. În prezent, Labour are mai puțin de 250.000 de membri, cu mult sub nivelul de acum un an. Între timp, partidul condus […]
Bătaie la metroul din Paris, viralizată pe Internet: peste 1 milion de vizualizări pe X, în 24 de ore # Gândul
O bătaie între doi bărbați la metroul din Paris a devenit virală pe Internet. Filmarea a avut peste un milion de vizualizări în primele 24 de ore de la publicare. Polițiștii au deschis o anchetă și îl caută pe suspect. Cine sunt protagoniștii bătăii Bătaia de la metroul parizian s-a viralizat rapid, fiind vizionată de […]
De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc # Gândul
Pentru cei mai mulți oameni, ideea de a pleca din țara în care trăiesc este legată de lipsuri, de muncă sau de nevoia unui trai mai bun. Pentru miliardari, mutarea într-o altă țară nu are legătură cu supraviețuirea, ci cu optimizarea. Nu pleacă pentru că nu le mai place locul, ci pentru că nu le […]
Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…” # Gândul
În data de 19 decembrie 2025, mama Mihaelei Rădulescu – Marinela Ţiganu – s-a stins din viaţă la spitalul Elias din Capitală. La câteva luni de la pierderea tragică a partenerului său de viață, Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a primit și vestea devastatoare a morții mamei sale. Mihaela Rădulescu, aflată încă în doliu, a fost […]
Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă # Gândul
Gică Popescu, președintele clubului Farul Constanța, a vorbit despre solicitatea pe care premierul Ilie Bolojan i-a făcut-o în legătură cu investițiile de milioane de euro pe care Guvernul trebuie să le facă. Este vorba despre construcția de stadioane, printre care și „bijuteria” lui Gică Hagi, și despre care premierul făcuse câteva observații imediat după învestirea […]
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revoluției din 1989 # Gândul
Președintele Nicușor Dan a depus în această dimineață o coroană de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revoluției din 1989, din Piața Universității. Se împlinesc 36 de ani de la Revoluție. 21 decembrie 1989: Timișoara devine oraș liber Pe 21 decembrie 1989, trenuri încărcate cu muncitori de la fabrici din Oltenia au sosit la Timișoara. […]
Theo Rose, își adio de la „Vocea României”, printr-un mesaj sincer și emoționant după încheierea parcursului său în show. Artista a vorbit despre muncă, oboseală, alegeri asumate și despre legătura specială creată cu Eva, concurenta din echipa sa, dar și despre colaborarea cu Horia Brenciu. Într-o postare publicată pe FB, Theo Rose a explicat că experiența […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România face parte dintr-un proiect al obedienței. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „În aceste clipe, România este parte a unui proiect și-a pus tot acolo. Își dă […]
Meteorologii au actualizat prognoza. ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi, dar și în dimineața zilei de Crăciun # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri de ceață și în această dimineață – sunt vizate județele Alba, Sălaj, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Sibiu, Constanța și Botoșani -, iar temperaturile rămân, în continuare, la nivelul întregii țări, mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă a anului. În exclusivitate pentru Gândul, Meda […]
O criză în plină desfășurare”: Americani se pregătesc pentru o creștere a costurilor de sănătate # Gândul
Americanii se confruntă cu o criză în toată regula după ce au fost raportate creșteri ale costurilor asistenței medicale. Epicentrul dezastrului iminent este Virginia de Vest din cauza creșterii primelor de asigurare pe fondul îngrijorărilor legate de accesibilitate. Subvențiile majorate pentru prime adoptate de administrația Biden ca parte a unui pachet de ajutor pentru COVID-19 […]
Avertismentul directorului general al ANPC: citricele vândute în magazine nu sunt bune pentru consum. „Suntem bătaia de joc a importatorilor” # Gândul
Paul Anghel, directorul general al ANPC, face o serie de afirmații teribile, în contextul în care românii se înghesuie la cumpărături în această perioadă. El afirmă că portocalele și restul citricelor vândute în magazine nu sunt bune pentru consum. În opinia sa, România a ajuns „ bătaia de joc a importatorilor” de citrice. Paul Anghel […]
O „rețetă” de succes? Așteptări mari la Minsk, după schimbul de concesii între SUA și Belarus. „Tot ce trebuie să facă Donald Trump este să-l bată periodic pe umăr pe Lukașenko” # Gândul
Alexandr Lukașenko folosește aceeași abordare în relațiile sale cu Donald Trump, abordare care s-a dovedit, de mult timp, eficientă în relația sa cu Vladimir Putin. În urma negocierilor cu Statele Unite, liderul belarus Alexander Lukașenko a eliberat, în data de 13 decembrie 2025, un alt grup de deținuți politici. 123 de persoane au fost eliberate […]
Victor Ponta: „Poporul nu protestează pentru creșterea costului vieții, dar protestează pentru Justiție” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum în România se încearcă aplicarea unui model deja existent în Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „Domnule, există un model care deja a fost testat, s-a aplicat. […]
Impozit auto în 2026. Unde este trecută norma Euro pe cartea mașinii, în funcție de tipul de CIV. RAR vine cu explicații importante pentru șoferi # Gândul
De la 1 ianuarie 2026, impozitul auto va fi calculat ținând cont și de norma de depoluare a vehiculului. Din acest motiv, Registrul Auto Român a venit cu explicații importante privind modul în care această informație poate fi identificată pe Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Într-o postare pe pagina de Facebook a instituției, cei […]
Radu Drăgușin a revenit pe foaia de joc în Premier League! Negocierile cu AC Milan, infirmate # Gândul
Echipa engleză de fotbal FC Liverpool a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea londoneză Tottenham Hotspur, în etapa a 17-a din Premier League. Internaționalul Radu Drăguşin, accidentat grav în ianuarie 2024, a fost convocat în lotul gazdelor după aproape un an de absenţă. Radu Drăgușin a revenit pe foaia de joc în Premier […]
