Europol face precizări despre drona găsită în Argeș: „Cert e că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”
Digi24.ro, 21 decembrie 2025 16:20
Sindicatul Europol a publicat duminică, pe Facebook, imagini cu drona căzută într-o pădure din judeţul Argeş. Reprezentanţii poliţiştilor au explicat că aparatul are ataşat un „dispozitiv artizanal” și că nu e clar dacă are legătură cu conflictul din Ucraina. „Cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”, transmite sindicatul din Poliţie.
Acum 10 minute
16:50
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a urcat la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opţiuni pe acţiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes. Astfel, Musk a devenit primul om din istorie cu o avere estimată la peste 700 de miliarde de dolari.
Acum o oră
16:20
16:20
Gestul nobil al unui pompier din Botoșani: a oferit casa moștenită unei familii cu șapte copii # Digi24.ro
Plutonierul adjutant Gheorghe Cozmolici, pompier la ISU Botoșani, a demonstrat că meseria de salvator nu se încheie odată cu terminarea turei. Împreună cu soția sa, Bianca, acesta a făcut un gest de o rară omenie, oferind o casă unei familii cu șapte copii aflate în pragul disperării.
16:20
Prețurile la gaze vor crește din 2026 chiar și cu 35%. Experții avertizează în privința acceptării tacite a noilor tarife # Digi24.ro
Din 2026 vom plăti mai mult pentru gazele naturale. La final de martie expiră schema de plafonare, iar furnizorii trimit deja clienților noile oferte. În unele cazuri, tarifele sunt mai mari chiar și cu 35%.
16:10
Unde sunt cele mai mari salarii în Europa și care sunt diferențele de câștig între țări. Pe ce loc se află România # Digi24.ro
Începutul de an este una dintre cele mai populare perioade pentru schimbarea locului de muncă, iar salariul rămâne un factor decisiv pentru mulți angajați. Diferențele de venit dintre țările europene sunt însă semnificative, atât în valori nominale, cât și atunci când sunt ajustate la puterea de cumpărare, relatează Euronews.
Acum 2 ore
15:40
Decizia luată de Rusia privind acordul militar semnat cu România în mandatul lui Ion Iliescu și a lui Boris Elțîn # Digi24.ro
Rusia a decis să anuleze încă o serie de acorduri militare cu 11 țări occidentale, printre care și România, mascând astfel o schimbare semnificativă în relațiile de apărare ale Moscovei cu țările NATO, relatează publicația Novinite. Acordul militar dintre țara noastră și Moscova din martie 1994 a fost semnat de președinții de atunci Ion Iliescu și Boris Elțîn.
15:20
Mesajul lui Nicușor Dan pentru magistrații cărora le este frică să meargă la Cotroceni. Unii au cerut să fie preluați din benzinării # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, că sunt „extrem de puțini” magistrați care și-au exprimat dorința de a veni la Cotroceni pentru discuții privind problemele din justiție. Principalul motiv ar fi frica de repercusiuni. Unii magistrați ar fi chiar să fie preluați din benzinării, de teama de a nu fi descoperiți
Acum 4 ore
14:30
Nicușor Dan anunță un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează „în interesul unui grup din sistemul judiciar” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vor continua dezbaterile pentru modificări legislative, iar dacă magistrații vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca”, a afirmat acesta.
14:20
Alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și potențial mai toxice. Studiul, caracterizat drept „șocant” de către savanți # Digi24.ro
Cercetătorii au observat schimbări „dramatice” în nutrienții din culturi, inclusiv scăderea nivelului de zinc și creșterea nivelului de plumb.
14:20
Dick Van Dyke, care a împlinit 100 de ani, spune că longevitatea sa se datorează unui singur obicei. Știința îi dă dreptate # Digi24.ro
Dick Van Dyke, legendarul actor american care a jucat în filme clasice precum Mary Poppins și Chitty Chitty Bang Bang, a împlinit 100 de ani pe 13 decembrie. Actorul spune că longevitatea sa remarcabilă se datorează atitudinii sale pozitive și faptului că nu se enervează niciodată.
13:50
Ciprian Ciucu se vede la ora 16:00 cu Ilie Bolojan și Alexandru Nazare, la Guvern, pentru a discuta despre bugetul Capitalei # Digi24.ro
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, va avea o întâlnire duminică, la ora 16.00, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, pe tema situaţiei financiare a Primăriei Municipiului Bucureşti, informează PMB.
13:40
Răspunsul Franței la disponibilitatea lui Vladimir Putin de a discuta cu Emmanuel Macron. Palatul Elysee vorbește despre „transparență” # Digi24.ro
Preşedinţia franceză a salutat declaraţia preşedintelui rus Vladimir Putin de duminică potrivit căreia este „pregătit” să se angajeze într-un dialog cu omologul său Emmanuel Macron, adăugând că va decide „în zilele următoare” cu privire la modalităţile unor astfel de discuţii, relatează AFP.
13:30
Conducte de irigații furate în Oltenia. Hoții au săpat „tranșee” pe 2 km pentru a le dezgropa # Digi24.ro
Inventivitatea unor hoți din Oltenia a luat prin surprindere autoritățile. Mai mulți indivizi necunoscuți au furat conductele de irigații de pe un câmp după ce au săpat un șanț lung de peste doi kilometri pentru a le dezgropa.
13:30
Avertisment de la directorul ANPC: În România sunt vândute portocale și lămâi care ar trebui date la porci # Digi24.ro
Directorul Protecției Consumatorilor, Paul Anghel, a transmis un avertisment pentru românii care cumpără citrice din magazine. Portocale și lămâi care ar trebui date la porci sunt vândute pe post de fructe de calitatea întâi, notează acesta.
13:20
Rusia încearcă să epuizeze resursele europene prin sabotaje. România este printre țările vizate # Digi24.ro
O analiză Associated Press arată că Rusia este în spatele a cel puțin 145 de acțiuni de sabotaj pe teritoriul Uniunii Europene. Ar mai putea fi și altele pentru care încă nu s-a stabilit încă o legătură cu Kremlinul.
Acum 6 ore
12:50
Wiz Khalifa, cel mai recent condamnat celebru căutat de Poliția Română. Cine se mai află pe lista fugarilor „de lux” # Digi24.ro
Rapperul american Wiz Khalifa este cea mai nouă prezență pe lista condamnaților de lux căutați de Poliția Română. Acesta a fost dat în urmărire internațională. Statul român are o listă lungă de condamnați români pe care nu îi poate aduce în țară.
12:50
Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș # Digi24.ro
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută printre arbori, în zona comunei argeşene Lereşti. Poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine acesta.
12:30
Jake Paul, învins prin KO într-un meci de box cu Anthony Joshua, are două fracturi la maxilar: i s-au implantat plăci de titan # Digi24.ro
Jake Paul a suferit două fracturi la maxilar, care au necesitat implantarea a două plăci de titan şi extragerea unor dinţi, după meciul de vineri noapte cu Anthony Joshua, care a avut loc în Miami.
12:20
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz făcea o ultimă încercare de a convinge liderii UE să utilizeze 210 miliarde de euro din activele suverane rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, când și-a dat seama că îi lipsea un aliat crucial: Emmanuel Macron, scrie Financial Times într-o analiză dedicată summitului european de săptămâna aceasta, dar mai ales relației dintre Paris și Berlin, cele doua centre de greutate ale UE.
12:10
Mesajul lui Bolojan de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: „Avem multe de corectat. Să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului că după 36 de ani de libertate „avem încă multe de corectat”. El atrage însă atenția că este important „să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului”.
11:40
Nicușor Dan, declarație de presă, la ora 14:00, după ce a primit „sute de pagini” de la magistrați despre problemele din Justiție # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, de la ora 14.00, o declaraţie de presă, după ce a anunţat că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție şi înaintea consultărilor de luni cu reprezentanţii acestora.
11:20
Descoperire de coșmar la un restaurant din Constanța. ANPC a găsit un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni # Digi24.ro
ANPC a închis temporar și amendat cu 22.500 de lei un restaurant din Constanța după ce, în urma unui control, au descoperit zeci de nereguli. Inspectorii au constatat încălcări grave ale normelor de igienă, și a siguranței naturale. Printre aceste nereguli ANPC a mai găsit inclusiv un șoarece mort.
11:10
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a depus duminică, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii.
Acum 8 ore
10:40
Liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, le-a spus participanţilor la un miting de campanie la Szeged că formaţiunea sa va „proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile", asigurând totodată că îi va reprezenta pe toţi maghiarii.
10:40
Armata SUA va renunța la practica de a împușca animele în scopul pregătirii medicilor care tratează soldați răniți # Digi24.ro
Armata SUA va renunța la practica de a împușca porci și capre pentru a pregăti medicii în tratarea soldaților răniți în zona de luptă, punând capăt unui exercițiu devenit caduc odată cu apariția simulatoarelor care imită rănile de pe câmpul de luptă, transmite The Guardian.
09:40
Preşedintele rus Vladimir Putin este pregătit de dialog cu omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, agenţiei de ştiri ruse RIA Novosti, conform AFP.
09:20
Un bărbat înarmat a ucis cel puţin 10 persoane şi a rănit alte 10 într-un atac într-o localitate din afara Johannesburgului, a anunţat, duminică, poliţia locală.
09:20
Atacul armat de la Universitatea Brown: cine e principalul suspect, al cărui cadavru a fost găsit joi într-un depozit # Digi24.ro
Principalul suspect în cazul atacului armat de la Universitatea Brown este un portughez în vârstă de 48 de ani, al cărui cadavru a fost găsit joi, într-un depozit. Autopsia a stabilit că bărbatul se sinucisese cu două zile înainte, scrie The Guardian. Suspectul ar fi cel care a ucis un profesor de la MIT și doi studenți de la Universitatea Brown.
09:10
REZULTATE LOTO - Duminică, 21 decembrie 2025: Trageri Speciale de Crăciun cu premii suplimentate. Milioane de euro în joc # Digi24.ro
Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Pentru aceste trageri, compania a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei și pentru Loto 5/40cu 25.000 de lei. La tragerile loto de joi, 18 decembrie, Loteria Română a acordat peste 28.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,81 milioane de lei.
Acum 12 ore
08:50
Volodimir Zelenski vrea să-l înlocuiască pe Dmitro Karpenko, şeful Comandamentului Aerian Sudic. Care sunt motivele # Digi24.ro
Kievul intenţionează să-l înlocuiască pe şeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri ruseşti asupra regiunii Odesa, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.
08:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 21 decembrie
08:20
Negocieri SUA - Rusia, în Florida, privind războiul din Ucraina. Kirill Dimitriev: Discuţiile au fost constructive şi vor continua # Digi24.ro
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, în Florida cu oficialii ruşi pentru a purta discuţii în vederea obţinerii păcii în Ucraina, informează Reuters. Această întâlnire vine în urma summitului organizat vineri între liderii ucraineni şi omologii lor europeni, în speranţa de a pune capăt invaziei ruseşti lansate în februarie 2022.
08:10
Cele mai bune rețete de friptură pentru masa de Crăciun: Secretele bucătarilor pentru carne suculentă și fragedă # Digi24.ro
Friptura de Crăciun rămâne unul dintre preparatele emblematice ale sărbătorilor, aducând în farfurie texturi savuroase care definesc mesele festive românești. De la porc rumen și aromat, până la pieptul de curcan fraged, fiecare rețetă combină tradiția cu simplitatea tehnicii, pentru un preparat care încântă întreaga familie.
08:00
SUA au confiscat încă o navă în largul Venezuelei, în timp ce Iranul îi oferă lui Maduro cooperarea pentru a combate terorismul SUA # Digi24.ro
Personal american a urcat sâmbătă la bordul unei nave în largul coastei Venezuelei şi a confiscat-o, potrivit unui oficial american familiarizat cu situaţia, relatează CNN, remarcând că acţiunea are loc pe măsură ce administraţia Trump intensifică presiunea asupra Caracasului. În același timp, Venezuela a anunțat că Iranul i-a propus cooperarea „în toate domeniile” pentru a combate „pirateria şi terorismul internaţional” al americanilor.
07:50
Fișiere din dosarele Epstein au dispărut de pe site-ul Departamentului Justiției din SUA fără nicio explicație # Digi24.ro
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web publică a Departamentului de Justiţie pentru documente legate de Jeffrey Epstein - inclusiv o fotografie cu preşedintele Donald Trump - la mai puţin de o zi după ce au fost postate, fără nicio explicaţie din partea guvernului şi fără nicio notificare către public, transmite News.ro care citează Associated Press.
07:10
„Iluzia americană a dronelor”. De ce lecțiile războiului din Ucraina nu se aplică unui conflict SUA-China # Digi24.ro
După aproape patru ani de lupte, puține aspecte ale războiului Rusiei în Ucraina au atras atâta atenție în rândul armatelor occidentale precum extinderea rapidă a luptei cu drone. Din 2023, ambele părți au desfășurat milioane de drone ieftine. În unele părți ale frontului, aceste drone mici fac acum până la 70% din victimele de pe câmpul de luptă, potrivit unei analize Foreign Affairs.
07:10
Cum ar arăta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Hurezeanu: „E prima oară când nu se mai vorbește de integritatea sa teritorială” # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, a declarat în emisiunea „În fața ta” că este pentru prima dată când se vorbește despre restabilirea independenței și a suveranității Ucrainei, dar nu și a integrității sale teritoriale. Afirmația acestuia vine în contextul negocierilor pentru pace și a discuțiilor privind garanții de securitate bazate pe articolul 5 al NATO. Interviul integral poate fi urmărit duminică, de la ora 14:00, la Digi24.
07:10
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă # Digi24.ro
Românii care s-au aflat anul acesta în căutarea unui loc de muncă au ales cheile de la mașină. Meseria de șofer a fost cea mai dorită. Chiar dacă interesul a mai frânat față de anul trecut, conduce în continuare în clasament celor mai căutate meserii.
07:10
Firme înregistrate în Regatul Unit, rampă de lansare pentru mercenari columbieni în Sudan: Operează dintr-un apartament din Londra # Digi24.ro
În apropierea strălucitorului stadion de fotbal al echipei Tottenham Hotspur din Londra se află un bloc de apartamente mic și banal. Acesta ascunde un secret sinistru în spatele zidurilor sale bej – un apartament înghesuit, situat la etajul al doilea, în capitala britanică, legat de atrocități criminale care au avut loc la peste 4.800 de kilometri sud, relatează The Guardian.
07:10
Planul Germaniei de a expulza refugiații sirieni aduce aminte de eforturile din anii 1980 de repatriere a muncitorilor turci # Digi24.ro
Timp de 14 ani, în timp ce războiul civil brutal din Siria făcea ravagii, Germania a oferit un refugiu sigur celor care fugeau de violență. Acum, la un an după încheierea conflictului odată cu căderea regimului Assad în decembrie 2024, mulți din Germania – inclusiv liderul țării – vor ca aceiași sirieni să plece, scrie Michelle Lynn Kahn, profesor asociat de istorie la Universitatea din Richmond, pentru The Conversation.
07:10
Victorii în Kupiansk, criză pe alte fronturi. Crește presiunea asupra apărării Ucrainei, pe măsură ce Rusia își continuă ofensiva # Digi24.ro
Forțele armate ale Ucrainei (AFU) au eliberat o parte din orașul Kupiansk. Spre deosebire de Pokrovsk - unde doar mici echipe de asalt ucrainene au reușit să pătrundă - unități relativ numeroase au intrat în vestul orașului Kupiansk, în regiunea Harkov, preluând controlul asupra mai multor blocuri de apartamente din cartierul Yuvileynyi, situat la marginea sud-vestică a orașului. Zona a fost scena unor lupte intense și era controlată anterior, în parte, de forțele ruse. Avansul i-a permis președintelui Volodimir Zelenski să înregistreze un videoclip la intrarea sud-vestică a orașului săptămâna trecută. Între timp, forțele ruse continuă operațiunile ofensive în regiunile Donețk și Zaporojia din Ucraina. Au capturat orașul Siversk și atacă pozițiile ucrainene din Huleaipole, scriu jurnaliștii Meduza.
07:10
Masacrele uitate din „Insula Zeilor”. Gropile comune ascunse sub plajele uneia dintre cele mai populare destinații turistice din lume # Digi24.ro
Când indonezienii au construit hoteluri și cluburi pe plajele din Bali pentru a atrage turiști, muncitorii au găsit rămășițe umane îngropate în nisip. Între 80.000 și 100.000 de persoane au fost ucise doar pe această insulă în timpul masacrelor din Indonezia din 1965-66, care s-au soldat cu cel puțin o jumătate de milion de victime. Multe dintre cadavre au fost aruncate în gropi comune săpate pe plajele care, la acea vreme, erau încă neatinse de industria turismului, însă care, acum, sunt pline de turiști străini.
07:10
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea Neagră să devasteze ireversibil Lacul Geneva și Marile Lacuri din SUA # Digi24.ro
O specie de moluște din Marea Neagră a decimat ecosisteme acvatice din Elveția, a devastat Marile Lacuri din SUA și a fost descoperită pentru prima dată anul acesta în Irlanda de Nord. Speciile invazive, inclusiv milioanele de scoici Dreissena bugensis care au produs schimbări „uriașe și ireversibile” în Lacul Geneva, reprezintă unul din cei cinci factori principali ai declinului biodiversității la nivel global.
07:10
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme # Digi24.ro
Fabrica de arme Pretis se află într-o vale îngustă la marginea nordică a orașului Sarajevo, lipită de versanții abrupți și împăduriți care se ridică în spatele capitalei bosniace. În interior, mașinăriil din perioada Războiului Rece bat oțelul incandescent încălzit la peste 1.000 °C, scrie jurnalistul de investigație Miles Johnson într-un articol pentru Financial Times, despre antreprenorul din domeniul comerțului cu armament Will Somerindyke și compania sa, Regulus Global, care s-a transformat dintr-un mic revânzător de echipamente într-un actor central în comerțul global cu arme. Impulsionată de cererea masivă de muniție din era sovietică în Ucraina, compania se așteaptă ca veniturile sale să crească de la 50 de milioane de dolari la 1 miliard de dolari până anul viitor.
Acum 24 ore
23:40
Dosarele Epstein: Departamentul de Justiţie publică noi documente, democrații critică cenzurările excesive # Digi24.ro
Departamentul de Justiţie al SUA a publicat, sâmbătă, o nouă serie de dosare legate de ancheta privind infractorul sexual Jeffrey Epstein, continuând divulgarea treptată a documentelor începută vineri după-amiază, scrie Politico.
23:30
Experții avertizează că inteligența artificială determină creierul să lucreze mai puțin. Datele care i-au îngrijorat pe cercetători # Digi24.ro
Care a fost ultima sarcină pe care i-ai cerut-o unui chatbot cu inteligență artificială? Poate i-ai cerut să-ți propună o structură pentru un eseu, să te ajute să răspunzi la o întrebare dificilă, să-ți ofere o analiză detaliată a unui set de date voluminos sau să verifice dacă scrisoarea ta de intenție corespunde cu descrierea postului. Oricât de util ar fi însă acest instrument, unii experți, citați de BBC, se tem că externalizarea acestui tip de sarcini presupune faptul că creierul tău lucrează mai puțin, ceea ce ar putea să-ți afecteze gândirea critică sau abilitățile de rezolvare a problemelor.
23:00
William şi fiul său George, voluntari pentru o zi la o organizaţie caritabilă, vizitată în urmă cu 32 de ani și de prinţesa Diana # Digi24.ro
Prinţul William al Marii Britanii l-a dus pe fiul său cel mare, prinţul George, la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost din Londra, unde cei doi au ajutat la pregătirea prânzului de Crăciun pentru persoanele nevoiaşe, a anunţat sâmbătă Palatul Kensington.
22:50
Trump l-ar fi ameninţat pe Macron cu taxe vamale dacă nu creşte preţul medicamentelor în Franța. Replica Elysee: „Nu are nicio logică” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump, care vineri şi-a susţinut bilanţul economic în Carolina de Nord, a menţionat o presupusă discuţie la telefon cu omologul său francez Emmanuel Macron pentru a ilustra strategia sa de negociere menită să reducă preţul medicamentelor în Statele Unite. „Nu are nicio logică” a fost reacţia Elysee, potrivit Le Figaro.
22:40
Consilierul onorific al lui Bolojan: Ar fi cel puțin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraților are o problemă de fond # Digi24.ro
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Ionuţ Dumitru, consideră „cel puţin hilar” ca CCR să spună că legea pensiilor magistraţilor are o problemă de fond și a precizat că nu ar trebui să mai întindem coarda, deoarece deja starea de nervozitate în societate e destul de mare, El adăugat că oamenii din ţară „nici nu concep ideea de a avea o pensie de 5.000 euro la 48 de ani” și a subliniat că este o aberaţie.
22:10
Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în anii următori. Trebuie să luăm o pauză # Digi24.ro
Ionuţ Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă, la Antena3 CNN, că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă și nici în anii următori. „Ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi trebuie să luăm o pauză”, a spus el, precizând că România a reușit să evite criza economică. El atrage însă atenția că „mergem pe o gheaţă destul de subţire şi va trebui să gestionăm foarte atent lucrurile”.
