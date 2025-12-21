SONDAJ România, la final de 2025: o țară nemulțumită și sceptică. Justiția, pe ultimul loc la încredere
HotNews.ro, 21 decembrie 2025 17:40
România încheie anul 2025 cu o stare de spirit apăsătoare. Trei din patru români cred că țara merge într-o direcție greșită, arată un sondaj național realizat de CURS în luna decembrie. Este unul dintre cele…
• • •
Acum 10 minute
17:50
Cotroceniul a publicat sinteza observaţiilor transmise de magistraţi cu privire la funcţionarea justiţiei. „Se pot extrage unele concluzii privind disfuncţionalităţile observate” # HotNews.ro
Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, un raport care sintetizează observațiile transmise președintelui Nicușor Dan, în perioada 11-19 decembrie, de magistrați activi sau retrași din activitate, în contextul dezbaterilor privind sistemul de justiție, declarațiilor publice ale…
17:50
Ludovic Orban anticipează „pasul decisiv” către PNL, după cel făcut în sprijinul lui Ciucu # HotNews.ro
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban anunţă, într-o postare pe Facebook, că ar putea urma „pasul decisiv” înspre PNL, informează News.ro. Postarea vine în contextul în care au apărut informații legate de discuții pentru fuziunea celor…
Acum 30 minute
17:40
SONDAJ România, la final de 2025: o țară nemulțumită și sceptică. Justiția, pe ultimul loc la încredere # HotNews.ro
România încheie anul 2025 cu o stare de spirit apăsătoare. Trei din patru români cred că țara merge într-o direcție greșită, arată un sondaj național realizat de CURS în luna decembrie. Este unul dintre cele…
Acum o oră
17:20
Donald Trump pregăteşte o înăsprire a raziilor contra imigranților în 2026. Buget suplimentat cu miliarde de dolari # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump se pregăteşte să intensifice semnificativ măsurile de combatere a imigraţiei în 2026, inclusiv prin extinderea raziilor la locurile de muncă, beneficiind de finanţări suplimentare de ordinul miliardelor de dolari, în contextul…
17:20
Suspendarea președintelui Nicușor Dan, inițiată de un grup de parlamentari. Strângerea de semnături începe de luni # HotNews.ro
Senatorul Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care-l acuză de imixtiuni în funcționarea justiției, ca urmare a anunțului…
17:10
Cum vrea Primăria să atragă turiștii în București: le pune o taxă de 2 euro pe noapte. Descarcă proiectul de hotărâre care privește hotelurile, apartamentele pe AirBnB și alte cazări # HotNews.ro
Primăria Municipiului București urmează să introducă, în 2026, o taxă de 10 lei (circa 2 euro) pe noapte, pe care să o plătească turiștii români și străini care se cazează la hoteluri și apartamente închiriate…
17:00
Imagini nepublicate până acum din zilele Revoluției. Cum arătau românii în decembrie 1989. „Vrem Crăciun, nu gloanțe” # HotNews.ro
Trei fete care țin în mână un cearceaf pe care au scris „Vrem Crăciun, nu gloanțe” și alte zeci de fotografii, care vorbesc despre curajul individual și colectiv al românilor au fost publicate în aceste…
Acum 2 ore
16:50
Crăciunul bate la ușă, iar febra cumpărăturilor de ultim moment se simte tot mai puternic în magazine. Pentru cei care încă nu au rezolvat lista de cadouri pentru noaptea de Ajun, am testat trei dintre…
16:30
Sindicat din Poliție, despre drona găsită într-o pădure din Argeş: „Are montat un dispozitiv artizanal. Cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă” # HotNews.ro
Sindicatul Europol publică duminică după-amiază imagini cu drona căzută într-o pădure din judeţul Argeş, reprezentanţii poliţiştilor explicând că aceasta are ataşat un „dispozitiv artizanal”. „Nu se cunoaşte dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina;…
16:20
Inflația ajunge pe masa de Crăciun: cât te costă să păstrezi tradiția în 2025 și câți bani se alocă mesei de Crăciun în alte țări # HotNews.ro
Pentru Elena Ciupeală, locuitoare din Sectorul 4 și mama unei fetițe de 9 ani, Luna Cadourilor este destul de stresantă. Facturile la utilități, chiria și abonamentele îi scot de pe card mai mult cu aproape…
16:20
SuperLiga: Dorinel Munteanu, primul punct ca antrenor la FC Hermannstadt. Remiza cu Petrolul a fost obținută pe final # HotNews.ro
FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, la Sibiu, în etapa cu numărul 21 din SuperLiga. FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești 1-1 Oaspeții au deschis scorul în minutul…
16:10
FOTO Un sociolog lămurește cum s-a schimbat percepția românilor despre răsturnarea regimului Ceaușescu, singurul din Europa care a tras contra propriilor cetățeni # HotNews.ro
Sondajele realizate odată la 10 ani arată o transformare a percepției românilor în legătură cu evenimentele 1989, socotită de unii ca o revoluție, de alții drept o lovitură de stat. Ponderea fiecărei categorii s-a schimbat…
16:00
Coreea de Nord denunță ambițiile nucleare ale Japoniei: „Trebuie împiedicate cu orice preț” # HotNews.ro
Coreea de Nord avertizează că ambițiile nucleare ale Japoniei „trebuie împiedicate cu orice preț”, conform agenției oficiale de presă KCNA, după ce un oficial japonez a sugerat că țara ar trebui să dețină arme nucleare,…
Acum 4 ore
15:40
Peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare ale fraților Tate. Poliţia britanică anunță cum vor fi utilizați banii # HotNews.ro
Poliţia britanică a declarat că o sumă de peste 1 milion de lire sterline confiscată din conturile bancare din Devon ale controversatului influencer Andrew Tate şi ale fratelui său Tristan va fi utilizată pentru combaterea…
14:50
Cozonacul pufos cu nucă este nelipsit de la masa de Crăciun, fiind unul dintre deserturile tradiționale așteptate de cei adunați la sărbătoare. Deși frământarea și coacerea lui durează ore bune, mirosul cozonacului pufos cu nucă…
14:40
Care a fost, totuși, primul club de fotbal din București. Prima minge de „foot-ball” a ajuns în oraș din Elveția, acum 120 de ani # HotNews.ro
Înainte de Venus sau Rapid și cu mult înainte de Dinamo sau Steaua, pe terenurile de fotbal ale Capitalei se disputau, mai timid, primele derby-uri locale, în campionate restrânse și cu reguli diferite de cele…
14:10
Averea lui Musk a ajuns la un nivel nemaiîntâlnit în istorie: De trei ori mai bogat decât locul doi din topul Forbes # HotNews.ro
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a urcat la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opţiuni pe acţiuni în…
Acum 6 ore
13:40
Noul primar general se întâlnește duminică cu premierul și ministrul de finanțe / Ciucu a spus de câți bani are nevoie Bucureștiul „doar ca să plătim datoriile şi să funcţionăm” # HotNews.ro
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, va avea o întâlnire duminică, la ora 16.00, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, pe tema situaţiei financiare a Primăriei Municipiului Bucureşti,…
13:40
VIDEO Un pompier din Botoșani a oferit unei familii cu șapte copii, care risca să rămână pe drumuri, casa moștenită de la bunici # HotNews.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență prezintă duminică „gestul nobil” făcut de un pompier de la ISU Botoșani, care a ajutat o familie cu șapte copii să aibă o casă, după ce proprietarul locuinței unde stăteau cu…
13:20
Kremlinul a anunțat că Putin e gata să stea de vorbă cu Macron, Franța a reacționat imediat # HotNews.ro
Președinția franceză a transmis că este „binevenită” declarația președintelui rus Vladimir Putin că este „gata” să stea de vorbă cu omologul său Emmanuel Macron, Palatul Elysée adăugând că va decide „în zilele următoare” modalitățile în…
13:00
Dronă cu o parașută atașată de ea, găsită prăbușită într-o pădure din judeţul Argeş. Autoritățile, în alertă # HotNews.ro
Drona a fost găsită duminică de un bărbat care era la o partidă de vânătoare, în comuna Lereşti, județul Argeș. El a alertat autorităţile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum…
12:50
Trei bărbați vor fi judecați anul viitor, după ce un steward angajat la reședința oficială a președintelui francez a fost arestat săptămâna aceasta pentru furtul de tacâmuri și servicii de masă în valoare de mii…
12:40
Sperietură pentru pasagerii unui zbor Air France: „Dintr-o dată, avionul a căzut” / Explicațiile date de un expert: „Nu este o situație normală, dar se mai întâmplă” # HotNews.ro
Un avion al companiei Air France care făcea legătura între Paris și Ajaccio a fost deviat sâmbătă și a aterizat la Lyon în urma unei „probleme tehnice”, a spus compania după ce pasagerii au vorbit…
12:10
FOTO Nicuşor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor Revoluţiei. Mesajul președintelui # HotNews.ro
Șeful statului a adus un omagiu eroilor căzuți la Revoluția din 1989, iar ulterior a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook. Preşedintele Nicuşor Dan a depus, duminică, o coroană de flori la Monumentul…
12:10
Armata rusă a răpit azi-noapte 50 de săteni din Hrabovske și i-a dus peste graniță, afirmă ucrainenii # HotNews.ro
Forțele Moscovei au trecut granița cu Ucraina în regiunea Sumî din nord-estul țării și au luat aproximativ 50 de locuitori dintr-un sat ucrainean de frontieră și i-au dus în Rusia, potrivit armatei Kievului, citată de…
Acum 8 ore
11:50
Preşedintele Nicuşor Dan va susține astăzi o declaraţie de presă, înaintea consultărilor de luni cu magistrații # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, 21 decembrie, de la ora 14:00, o declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială. Președintele nu va lua întrebări din partea jurnaliștilor. Este de așteptat ca declarația lui…
11:20
Semnal de la Kremlin privind negocierile de pace: „Aceste propuneri sigur nu îmbunătățesc documentul” # HotNews.ro
Cel mai important consilier pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat duminică că este convins că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse propunerilor americane de către…
11:10
Semnalul clar pentru Banca Națională că mediul de afaceri resimte o schimbare de climat # HotNews.ro
La suprafață, economia României pare stabilă. Nu există o criză de credit, băncile sunt solide, iar firmele încă funcționează. Sub această liniște aparentă, însă, sondajul BNR privind accesul la finanțare al companiilor nefinanciare, publicat vineri,…
11:10
SuperLiga: Ce a spus Dănciulescu despre ultimul meci al lui Dinamo. „Toţi au jucat slab, în afară de unul singur” # HotNews.ro
Dinamo a încheiat anul 2025 cu o înfrângere, suferită pe terenul celor de la UTA, scor 2-0. Trupa din Ştefan cel Mare a avut o evoluţie slabă la Arad şi a pierdut fără să pună…
11:00
Ilie Bolojan, la 36 de ani de la Revoluție: „Să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase” # HotNews.ro
După 36 de ani de libertate, România are încă multe de corectat, însă este important „să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase”, spune premierul Ilie Bolojan în mesajul transmis duminică cu ocazia Zilei Memoriei…
11:00
Derbiul FCSB – FC Rapid din SuperLigă se joacă duminică seară de la ora 20.00, potrivit lpf.ro, care amintește că singura înfrângere suferită de roș-albaștri în ultimele 10 etape a fost pe 18 octombrie 2025…
10:30
În România va exista un al doilea mare centru logistic european pentru a asigura aprovizionarea cu armament a Ucrainei, scrie publicația ucraineană Defence Express. Generalul maior Maik Keller, comandant adjunct al unității NATO pentru Asistență…
10:30
Una dintre cele mai digitalizate țări din lume renunță să mai livreze scrisori, după 400 de ani # HotNews.ro
Serviciul poștal de stat din Danemarca, PostNord, va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani, transmite The Guardian. Decizia a fost luată la începutul acestui an.…
10:20
Peste 500.000 de palestinieni și-au pierdut locurile de muncă și au suferit pierderi de 9 miliarde de dolari de la începutul războiului # HotNews.ro
Peste o jumătate de milion de palestinieni și-au pierdut mijloacele de trai în Cisiordania și Gaza de la începutul războiului israelian în octombrie 2023, potrivit unui comunicat al sindicatelor, citat de publicația Yeni Șafak. Federația…
Acum 12 ore
09:40
Tragerile LOTO speciale de Crăciun cu premii suplimentare. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,46 milioane de euro # HotNews.ro
Loteria Română organizează duminică, 21 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Numerele câștigătoare vor fi afișate pe HotNews începând cu ora 18.30. Rezultatele LOTO 6/49, duminică, 21 decembrie 2025 Pentru aceste trageri, Loteria Romană suplimentează…
09:20
Boeing a cerut derogare de la autoritățile americane ca să mai vândă încă 35 de avioane 777F # HotNews.ro
Compania Boeing a solicitat Administrației Federale a Aviației o derogare de la normele privind emisiile avioanelor, pentru a putea vinde încă 35 de aeronave cargo Boeing 777F, invocând cererea puternică din partea clienților și întârzierea…
09:10
Decizia TVR de a transmite documentarul Recorder, sprijinită. „La noi nu s-ar fi dat, din sentimentul de a nu deranja” # HotNews.ro
Filmul „Justiție capturată” rămâne încă în discuția publică, la distanță de o zi de întâlnirea de la „Cotroceni” dintre președintele României și magistrați. Luni, 22 decembrie, Nicușor Dan, se întâlnește cu magistrații pentru a discuta…
09:00
Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor a dat în judecată Uber pentru drepturi de autor, obținând câștig de cauză, la Curtea de Apel. Citește mai mult la profit.ro
09:00
VIDEO Statele Unite au interceptat un petrolier în apropierea Venezuelei / „Vă vom găsi și vă vom opri” # HotNews.ro
Statele Unite au interceptat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, în apele internaționale, a confirmat sâmbătă secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Acțiunea vine la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump…
09:00
După ce s-a certat cu patronii ANAT, ministrul Economiei schimbă condițiile de acordare a ajutoarelor pentru participarea firmelor la târgurile de turism: „De la «primul venit» la «cel mai potrivit»” # HotNews.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, care s-a certat de mai multe ori cu patronii de agenții de turism membre ANAT, a lansat un proiect de modificare a criteriilor prin care statul acordă…
08:50
Jim Beam, unul dintre cei mai mari producători de whisky american, oprește producția de bourbon timp de un an # HotNews.ro
Această mișcare vine pe fondul războiului comercial al președintelui Donald Trump cu Canada , care a contribuit la o scădere semnificativă a vânzărilor de băuturi alcoolice în SUA după ce Canada a introdus un boicot…
08:50
Marş memorial în București diseară pentru victimele Revoluției din 1989. „Jertfa lor nu poate fi prescrisă” / Ora și locația unde începe # HotNews.ro
Un marş memorial dedicat victimelor Revoluţiei din 1989 este anunţat pentru diseară, 21 decembrie, în centrul Capitalei. Oamenii vor porni din Piaţa Victoriei, vor trece prin Piaţa Universităţii şi vor încheia în Piaţa Revoluţiei. Evenimentul…
08:20
„Societatea e ruptă în două, radicalizată, capturată până la sufocare de găşti transpartinico-securiste”, spune unul dintre cei mai titrați regizori români # HotNews.ro
Regizorul, scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, a făcut o analiză dură a României actuale, la 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. Cineastul punctează scindarea din societate, faptul că România este o ţară…
08:20
Zeci de oameni au fost împușcați pe stradă, lângă Johannesburg, de bărbați necunoscuți. Cel puțin 10 morți # HotNews.ro
Un atac armat în masă a avut loc duminică, într-o localitate din afara Johannesburgului, cel mai populat oraș din Africa de Sud, a anunțat poliția locală. Bărbați înarmați, încă neidentificați, au deschis focul „la întâmplare”,…
08:10
VIDEO O ingineră din Germania a devenit prima persoană în scaun cu rotile care a ajuns în spațiu # HotNews.ro
Michaela Benthaus, care a suferit o leziune la coloana vertebrală într-un accident de mountain bike în urmă cu șapte ani, a contactat online un inginer spațial pensionat pentru a afla dacă visul ei de a…
08:00
Femei din România în Dosarele Epstein. Un document indică plăți de peste 30.000 de euro către o femeie din Iași # HotNews.ro
Departamentul de Justiție al SUA a început să publice mii de documente legate de fostul om de afaceri și infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, iar printre acestea se regăsesc și referiri directe la România, potrivit…
07:40
Aproximativ 130.000 de locuitori din San Francisco au rămas fără curent electric sâmbătă noapte din cauza unei pene de curent, a anunțat principala companie de electricitate din oraș, citată de France Presse și Reuters. „Colaborăm…
07:10
Anul 2025 a fost unul plin de evenimente pentru muzeele din întreaga lume. Printre cele mai importante au fost inaugurările unor instituții grandioase, dar și redeschiderea unora care au trecut prin transformări radicale. Citește mai…
07:00
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă” din an, sunt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de…
07:00
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare # HotNews.ro
Într-un cămin de bătrâni din Târgoviște trăiește un veteran de război în vârstă de 107 ani care, fără să știe, a ajuns în mijlocul unui scandal național, după ce a fost decorat de președinte României.…
