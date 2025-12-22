„Suntem singura telecabină din Europa care merge şi noaptea”. Telecabina modernizată și redeschiderea restaurantului Panoramic de pe Tâmpa ar putea fi motoare de dezvoltare a turismului la Brașov

15:00

Practicanții de sporturi urbane au primit astăzi cel mai frumos cadou pentru acest sfârșit de an: s-a deschis skatepark-ul de la pasajul Fartec. Fie că te dai cu skate-ul, trotineta, rolele sau bicicleta, aici vei găsi tot cea ai nevoie, de la pump truck, la rampe, platforme sau trepte, proiectate pentru a răspunde atât amatorilor, [...]