Ce „bine" era în comunism! Arhivele securității statului: „Temperatura în clase este în jur de 4 grade C şi din acest motiv elevii stau îmbrăcaţi aşa cum vin de acasă" / „A apărut rîia şi păduchii. Ne spălăm în fiecare zi şi ne facem frecţie cu spirt"
20 decembrie 2025 12:20
Ce „bine” era în comunism! Arhivele securității statului: „Temperatura în clase este în jur de 4 grade C şi din acest motiv elevii stau îmbrăcaţi aşa cum vin de acasă” / „A apărut rîia şi păduchii. Ne spălăm în fiecare zi şi ne facem frecţie cu spirt”. „Învăţământul s-a bucurat de o atenţie specială din [...]
Ce „bine" era în comunism! Arhivele securității statului: „Temperatura în clase este în jur de 4 grade C şi din acest motiv elevii stau îmbrăcaţi aşa cum vin de acasă" / „A apărut rîia şi păduchii. Ne spălăm în fiecare zi şi ne facem frecţie cu spirt"
Ce „bine” era în comunism! Arhivele securității statului: „Temperatura în clase este în jur de 4 grade C şi din acest motiv elevii stau îmbrăcaţi aşa cum vin de acasă” / „A apărut rîia şi păduchii. Ne spălăm în fiecare zi şi ne facem frecţie cu spirt”. „Învăţământul s-a bucurat de o atenţie specială din [...]
Accident cu două victime, între Prejmer și Teliu. Circulația este blocată. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 10 Buzău-Brașov, la klometrul 134, între localitățile Teliu și Prejmer, județul Brașov, a avut loc o coliziune în care au fost implicate două autoturisme, soldată cu rănirea a două persoane, ce sunt conștiente [...]
Cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului 2025, mâine. Solstițiul de iarnă. Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul sezonului rece în emisfera nordică. În 2025, fenomenul va avea loc duminică, 21 decembrie, la ora [...]
VIDEO „Defilare" în pădurile de lângă Brașov. Fauna din Piatra Craiului, surprinsă de camerele de luat vederi
„Defilare” în pădurile de lângă Brașov. Fauna din Piatra Craiului, surprinsă de camerele de luat vederi. Fauna extraordinară a Parcului Național Piatra Craiului a fost surprinsă, din nou, de o cameră de monitorizare instalată de rangerii din parc într-o pădure din masiv . Ciute, capre negre, cerbi și urși grași și somnoroși, pregătiți de iarnă, [...]
Marș de protest în Brașov astăzi, pentru susținerea reformei în justiție. Începe la ora 14.30, la Tribunalul Brașov
Mai multe asociații civice organizează sâmbătă, 20 decembrie, un marș de protest pentru susținerea reformei în justiția din România. „În data de 20 decembrie ne vom aduna la ora 14:30 în fața Tribunalului Brașov pentru a porni în marș spre Prefectura Brașov. Vom manifesta pentru susținerea reformei în justiție. Ne dorim demisia lui: Marius Voineag, [...]
Meteorologii ANM au emis în această dimineață o avertizare cod galben de ceață pentru cea mai mare parte a județului Brașov și în județele limitrofe. Se vor semnala : Local ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului. Zona depresionară a [...]
Diagnostice mai rapide și mai precise pentru pacienții cu cancer din Brașov. Investiție de 6,8 milioane de lei la Spitalul Județean
Consiliul Județean Brașov, în calitate de beneficiar, și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, partener în proiect, au recepționat la începutul lunii decembrie echipamentele achiziționate prin proiectul „Dotarea cu echipamente medicale specifice anatomiei patologice, necesare pentru diagnosticul cancerului, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”. Proiectul vizează modernizarea Laboratorului de Anatomie Patologică prin introducerea [...]
Propus să preia poziția de ministru al Economiei, senatorul brașovean Irineu Darău spune că urmărește să ia decizii care să descătușeze potențialul economic, să încurajeze antreprenorii și să atragă investițiile
Propus să preia poziția de ministru al Economiei, senatorul brașovean Irineu Darău spune că urmărește să ia decizii care să descătușeze potențialul economic, să încurajeze antreprenorii și să atragă investițiile. Senatorul Irineu Darău, propunerea USR pentru Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, precizează că va urmări în mandatul său să ia decizii care să descătuşeze [...]
VIDEO Atenție, șoferi! În perioada sărbătorilor, se va circula fără semafoare pe DN73, între Brașov și Câmpulung
Atenție, șoferi! În perioada sărbătorilor, se va circula fără semafoare pe DN73, între și Brașov și Câmpulung. „Pe tronsonul dintre Brașov și Fundata, în județul Brașov, lucrările de modernizare se apropie de final și mare parte din restricții au fost deja eliminate. În județul Argeș, între Fundata și Câmpulung, lucrările sunt în plină desfășurare dar [...]
O nouă locomotivă ecologică, construită la CFR SCRL Brașov, a fost pusă pe șine, fiind prezentate și imagini. „Vești bune! Locomotiva LEA 012 se află în aceste momente în etapa finală de testare. Se efectuează ultimele probe tehnice necesare înainte de a fi predată oficial în exploatare!”, au transmis reprezentanții Societății de Reparații Locomotive Brașov. [...]
VIDEO Percheziții în Brașov și dosare penale deschise pentru deținerea și comercializarea de articole pirotehnice. Legea s-a schimbat: doar persoanele autorizate pot să vândă sau să folosească artificii
Percheziții în Brașov și dosare penale deschise pentru deținerea și comercializarea de articole pirotehnice. Legea s-a schimbat: doar persoanele autorizate pot să vândă sau să folosească artificii. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, prin structurile de specialitate, desfășoară în această perioadă acțiuni ample pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale privind regimul articolelor pirotehnice, în cadrul [...]
Dacia a lansat comenzile pentru noul Logan. Care sunt prețurile, în funcție de dotări, și când sunt livrate mașinile
Dacia a introdus un nou model în configuratorul mărcii, din seria prezentată în toamna acestui an. Este vorba despre Logan, cel mai vândut autoturism din România, dar și singurul model care nu se vinde în Europa de Vest. Noul Dacia Logan, cu un design îmbunătățit și cu noi motoare, poate fi comandat începând din acest [...]
Un codlean care se despărțise de soție a primit 30 de zile de arest, după ce a agresat-o și forțat-o să plece cu el cu mașina
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Codlea efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, în care un bărbat se află în stare de arest preventiv, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, lovire sau alte violențe, amenințare, lipsire de libertate în mod ilegal și agresiune sexuală. Miercuri, polițiștii au fost sesizați de către o [...]
FOTO Skatepark-ul de sub Pasajul Fartec, deschis oficial începând de astăzi. Trei zone amenajate pentru skateri, rolleri și bikeri
Practicanții de sporturi urbane au primit astăzi cel mai frumos cadou pentru acest sfârșit de an: s-a deschis skatepark-ul de la pasajul Fartec. Fie că te dai cu skate-ul, trotineta, rolele sau bicicleta, aici vei găsi tot cea ai nevoie, de la pump truck, la rampe, platforme sau trepte, proiectate pentru a răspunde atât amatorilor, [...]
Cea mai scumpă casă din zona montană a României scoasă la vânzare la acest moment se află în județul Brașov, la Bran. Ce dotări are și cât costă
Cea mai scumpă casă din zona montană a României scoasă la vânzare la acest moment se află în județul Brașov, la Bran. Ce dotări are și cât costă. O vilă de lux se vinde la acest moment, în Bran, la prețul de aproape 3 milioane de euro. Este, la acest moment, cea mai scumpă proprietate [...]
Drumul Vulcan–Holbav, recepționat după modernizare. Un nou culoar turistic se deschide în vestul județului Brașov
Un drum județean modernizat în zona metropolitană Brașov creează premisele dezvoltării turistice într-un areal natural mai puțin exploatat: dealurile Holbavului. Consiliul Județean Brașov a finalizat lucrările de reabilitare a drumului județean DJ 106B Vulcan–Holbav, investiție care îmbunătățește semnificativ accesul rutier dinspre municipiu către vestul județului. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc vineri, 19 decembrie, [...]
CFR Călători va ataşa de sărbători vagoane suplimentare unor trenuri, în funcţie de cerere. Operatorul feroviar de stat va monitoriza nevoile în timp real
CFR Călători va ataşa de sărbători vagoane suplimentare unor trenuri, în funcţie de cerere. Operatorul feroviar de stat va monitoriza nevoile în timp real. CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile. Traficul de [...]
Piața creditelor ipotecare va intra într-o fază de stabilizare anul viitor: „În 2026 nu ne așteptăm la o explozie a creditării, ci la o creștere sănătoasă"
Creditele ipotecare intră într-o nouă eră: de la cel mai ridicat nivel al IRCC înregistrat în luna octombrie la scădere treptată în următoarele două trimestre. Și totuși, piața de brokeraj de credite din România un se așteaptă la creștere, ci mai degrabă la stabilizare. Refinanțările la ipotecare cu dobândă fixă sunt principala provocare pentru 2026, [...]
Drumul Vulcan–Holbav, recepționat după modernizare. Un nou culoar turistic se deschide în vestul județului
Un drum județean modernizat în zona metropolitană Brașov creează premisele dezvoltării turistice într-un areal natural mai puțin exploatat: dealurile Holbavului. Consiliul Județean Brașov a finalizat lucrările de reabilitare a drumului județean DJ 106B Vulcan–Holbav, investiție care îmbunătățește semnificativ accesul rutier dinspre municipiu către vestul județului. Recepția la terminarea lucrărilor a avut loc vineri, 19 decembrie, [...]
Grecii de la Olympus au deschis un magazin în incinta fabricii de la Hălchiu. Prețuri de producător
Olympus, unul dintre cei mai mari producători de lactate din România și lider în colectarea laptelui de la fermierii locali, anunță deschiderea propriului magazin în incinta Fabricii de Lapte Brașov. Cu o suprafață de 67 mp, magazinul exclusiv va comercializa întreaga suită de produse Olympus la prețuri de producător. În plus, magazinul va desfășura campanii [...]
FOTO Grădinița cu loc de joacă pe acoperiș din Avantgarden a fost finalizată. Investiția a depășit 30 de milioane de lei
Copiii și părinții din cartierul Bartolomeu-Avantgarden au primit o veste bună în acest sfârșit de an: au fost finalizate lucrările de construire ale grădiniței de pe str. Pelicanului, iar ieri a fost făcută recepția clădirii. Este prima grădiniță care ridicată de la zero în acest cartier, terenul fiind donat de către dezvoltatorul cartierului. Grădinița nr. [...]
Magazinele Lidl România vor fi închise în prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie 2025, în prima zi a noului an, pe 1 ianuarie 2026, urmând ca activitatea să fie reluată vineri, 2 ianuarie. Programul magazinelor Lidl: În perioada sărbătorilor de iarnă, orarul de funcționare al magazinelor Lidl din toată [...]
Polițiștii locali au dispus ridicarea a 22 de mașini parcate neregulamentar în Brașov, în ultima săptămână. De sărbători, agenții vin și cu alt fel de cadouri
Polițiștii locali au dispus ridicarea a 22 de mașini parcate neregulamentar în Brașov, în ultima săptămână. De sărbători, agenții vin și cu alt fel de cadouri. În săptămâna 12 – 18 decembrie 2025, polițiștii locali din Brașov au aplicat 382 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 133.646 lei. Astfel, Serviciul Ordine și Liniște Publică a [...]
Om „serios": La 73 de ani, s-a îmbătat și și-a bătut fosta soție. Vârstnicul s-a ascuns de polițiști într-o anexă a casei
Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui bărbat de 73 de ani, care după ce s-a îmbătat și-a agresat fizic fosta soție. „În cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că bărbatul ar fi încălcat ordinul de protecție provizoriu pe care polițiștii l-au emis în cursul zilei [...]
Un retailer care produce haine sport se extinde și în România. În prezent, compania operează în peste 30 de țări la nivel global
Lululemon își extinde prezența internațională în cinci noi țări din Europa în 2026, inclusiv în România. Marca sportivă se va lansa și în India, marcând cel mai mare număr de lansări în țări noi realizate de brand într-un singur an. Compania intenționează să se lanseze anul viitor în Grecia, Austria, Polonia, Ungaria și România, alături [...]
Tânăr reținut de polițiști, după ce a fost prins la volan deși avea permisul suspendat. Nu a oprit pentru control, dar agenții l-au recunoscut
Tânăr reținut de polițiști, după ce a fost prins la volan deși avea permisul suspendat. Nu a oprit pentru control, dar agenții l-au recunoscut. Aseară în jurul orei 23.45, un echipaj de poliție din cadrul Poliției Orașului Zărnești, care se afla în serviciul de patrulare, a observat circulând, pe o stradă din localitate, un autoturism [...]
Modificări în orarele de circulație a două linii RATBV metropolitane/ Cum vor circula autobuzele în perioada sărbătorilor
RATBV S.A. anunță că în perioada următoare mijloacele de transport public de călători vor circula după următorul program: – 24 decembrie: program zi lucrătoare – 25 și 26 decembrie: programe zile de duminică – 27 decembrie: program zi de sâmbătă – 28 decembrie: program zi de duminică – 29 decembrie: program zi lucrătoare – 30 [...]
La următoarele alegeri, 50 de parlamentari ar putea rămâne fără fotoliu. Numărul alegătorilor nu mai acoperă 500 de „aleși"
La următoarele alegeri, 50 de parlamentari ar putea rămâne fără fotoliu. Numărul alegătorilor nu mai acoperă 500 de „aleși”. Premierul Ilie Bolojan a declarat că numărul de parlamentari ar putea fi redus cu aproximativ 50, în condiţiile în care astăzi avem cu 13% mai mulţi parlamentari faţă de populaţia care a rezultat în urma recensământului [...]
În apartamentul care s-a făcut scrum aseară pe Calea București erau depozitate foarte multe deșeuri
A fost panică, aseară, într-un bloc din Brașov, după un incendiu de proporții inzbucnit la etajul al optulea al imobilului. Proprietarul apartamentului cuprins de foc a suferit arsuri grave şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Vecinii bărbatului susţin că acesta şi-ar fi transformat locuinţa într-o bombă cu ceas. Alarma s-a dat în [...]
Planificarea meselor pentru întreaga săptămână poate părea copleșitoare, mai ales când fiecare masă este esențială pentru sănătatea ta. Totuși, cu ajutorul asistentului virtual Wellolive, care îți oferă un plan de dietă personalizat, poți simplifica această sarcină și să te bucuri de mese echilibrate. Vei descoperi că meal prepping-ul poate deveni o rutină simplă, eficientă și [...]
VIDEO Din această dimineață, curge din nou apa pe Pârâul Graft după ce au fost finalizate controversatele lucrări la maluri
Primăria Brașov a anunțat că s-au finalizat lucrările de reparații și punere în siguranță a malurilor pârâului Graft, în zona de promenadă de După Ziduri, astfel că din această dimineață a fost redeschis cursul de apă. „În momentul în care condițiile meteo vor permite, se vor finaliza lucrările de amenajare a aleii pietonale și de [...]
Avertismente ignorate, taxe uriașe: 143 de imobile din Brașov intră pe lista supraimpozitării
Proprietarii care au ignorat notificările Primăriei Brașov privind reabilitarea clădirilor degradate vor suporta consecințele începând de anul viitor. Administrația locală pregătește supraimpozitarea acestor imobile, cu majorări ce pot ajunge până la 500%. În ședința de plen a Consiliului Local Brașov de luni, 22 decembrie, aleșii locali vor dezbate și vota un proiect de hotărâre ce [...]
Vine frigul și zăpada. Meteorologii au schimbat prognoza pentru următoarele 3 săptămâni
Vine frigul și zăpada. Meteorologii au schimbat prognoza pentru următoarele 3 săptămâni. Meteorologii anunţă trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie , în toată ţara, iar începând din 5 ianuarie, timp de două săptămâni, sunt prognozate cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice. Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025 Valorile termice se [...]
„De la lume adunate… și-napoi la lume date", expoziție inedită la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului
Publicul este invitat astăzi, la ora 14:00, la vernisajul expoziției „De la lume adunate… și-napoi la lume date”, care va avea loc la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului din Piața Sfatului. Pe final de an, la ceasul bilanțului, această expoziție aduce în atenția publicului procesul continuu de îmbogățire și de punere în valoare a patrimoniului Muzeului [...]
VIDEO După nici 3 luni la Brașov, studenții străini de la Universitatea Transilvania cântă colinde românești
După nici 3 luni la Brașov, studenții străini de la Universitatea Transilvania cântă colinde românești. Un grup de studenți străini înmatriculați la Universitatea Transilvania din Brașov i-a surprins ieri pe cei prezenți în Rectoratul Universității, printr-un moment artistic neașteptat: au cântat colinde românești, deși s-au „întâlnit” prima dată cu limba română în urmă cu mai [...]
Rezervări anulate la munte, pe Valea Prahovei, înainte cu doar câteva zile de Crăciun. Lipsa zăpezii pune hotelurile în dificultate
Aproximativ 40% dintre unitățile de cazare riscă să aibă cel puțin jumătate dintre camere goale în perioada următoare, arată un sondaj recent pentru turismul montan. Federația Patronatelor din Turism încearcă să privească lucrurile cu mai mult optimism, chiar dacă admite că afacerile au scăzut. Realitatea din industrie nu este însă la fel de luminoasă. Doar [...]
„La cumpăna dintre ani", concert la Biserica Neagră. Biletele s-au pus astăzi în vânzare
Comunitatea Bisericii Evanghelice C.A. din România – Parohia Brașov invită publicul la un concert de muzică de orgă și meditație, „La cumpăna dintre ani”, în 31 decembrie 2025, la ora 12.00, la prânz, la Biserica Neagră. Momentul muzical va fi susținut de Steffen Schlandt, organistul Bisericii Negre și dirijorul Corului Bach, iar cuvintele duhovnicești vor [...]
Primăria Brașov va trebui să asigure o cofinanțare de peste 217.000 de lei pentru lucrări conexe la creșa ce va fi amenajată în Avantgarden
Ministerul Dezvoltării a aprobat încă din 2022 construcția unei creșe în cartierul brașovean Avantgarden, cu fonduri asigurate prin Compania Națională de Investiții. Terenul pe care va fi edificată creșa este pe strada Lebedei nr. 18 și are o suprafață de 6.045 mp. În luna noiembrie, Primăria a fost notificată de către CNI că trebuie să [...]
După ce RIAL a refuzat să vândă în 2022 un apartament unui chiriaș, acum, Primăria a fost obligată de instanță să i-l dea acestuia, în rate, la un preț de 86.000 de euro
După ce societatea RIAL SRL (care administra patrimoniul imobiliar al municipalității brașovene) a refuzat în ultimii ani mai mulți chiriași care voiau să cumpere spațiile în care locuiau, în conformitate cu prevederile legislative, aceștia și-au obținut dreptul în instanță. Un nou caz este al unui brașovean care locuiește într-un apartament de pe strada Zizinului și [...]
Contract de 4,3 milioane de lei pentru punerea în siguranță a Cetățuiei Brașovului. În vară, ar putea fi redeschisă turiștilor
În luna octombrie, Primăria Brașov a lansat o licitație publică în vederea atribuirii unui contract pentru derularea unor lucrări urgente de punere în siguranță a Cetățuiei de pe Dealul Straja. În această etapă este vorba despre reparații minimale, necesare pentru conservarea monumentului istoric și pentru a permite amenajarea unui traseu de vizitare prin curtea interioară. [...]
Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume la acest moment. „Este o opțiune atractivă pentru cei care caută un echilibru între stil de viață, costuri și acces la piața europeană"
Pașaportul românesc, printre cele mai puternice din lume la acest moment. „Este o opțiune atractivă pentru cei care caută un echilibru între stil de viață, costuri și acces la piața europeană”. România a obținut locul al doilea la nivel mondial în clasamentul firmei globale de consultanță Nomad Capitalist Passport Index, ediția 10, urcând spectaculos în [...]
Domeniul de activitate în care, în România, salariul mediu net a ajuns la aproape 12.000 de lei lunar
Domeniul de activitate în care, în România, salariul mediu net a ajuns la 12.000 de lei lunar. Salariul mediu net din România a continuat să crească în luna octombrie 2025, ajungând la 5.492 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari câștiguri se înregistrează într-un domeniu-cheie al economiei, unde [...]
Cum puteți mânca orice, pe săturate, fără să vă faceți rău de sărbători. Medic nutriționist: „Beți apă cu înghițituri mici pe tot parcursul mesei"
Pentru că suntem români, cu siguranță sărbătoarile vor fi cu multă mâncare. Vreți să mâncați ce vă place și să nu vă puneți în pericol silueta? Există mici secrete și gesturi simple prin care puteți reduce aportul de calorii de la o masă, fără să renunțați la mâncărurile apetisante. „Începeți întotdeauna cu o salată de [...]
Crucea de pe Caraiman, simbol al Bucegilor, iluminată cu 300 de becuri: În urmă cu aproape un secol, tehnicienii urcau regulat la 2.291 de metri, prin ger năprasnic, pentru a înlocui becurile arse
Crucea de pe Caraiman, unul dintre simbolurile Bucegilor, este vizibilă de pe Valea Prahovei și puţini oameni ştiu cât de greu a fost să fie ridicată, din ordinul lui Ferdinand I. În fiecare noapte de Crăciun, Crucea de pe Caraiman se aprindea cu 120 de becuri de 500W care se vedeau de la 50 de [...]
VIDEO Incendiu de proporții într-un apartament de pe Calea București. Un bărbat a suferit arsuri pe față și membre
Pompierii brașoveni au intervenit de urgență în această seară pe Calea București. Un apartament de la etajul al VII-lea dintr-un bloc din zona Saormeria Băneasa a fost cuprins de flăcări în jurul orei 22.00. Flăcările au cuprins întreaga locuință, iar mai multe persoane din bloc s-au autoevaluat. Pompierii intervin cu mai multe echipaje, dar și [...]
„FRAȚILOR, AM ÎNVINS!". Oameni și istorie în 22 decembrie 1989- eveniment organizat la Muzeul „Casa Mureșenilor", cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la Revoluția din 1989/ Ziare locale, printre care și „Gazeta de Transilvania", vor fi donate muzeului
Muzeul „Casa Mureșenilor”, în colaborare cu Asociația Revoluția „21 decembrie 1989” Brașov, organizează în 22 decembrie 2025, în intervalul orar 12.00-13.00, la sediul muzeului din Piața Sfatului nr. 25, conferința publică „FRAȚILOR, AM ÎNVINS!”. Oameni și istorie în 22 decembrie 1989, cu ocazia împlinirii a 36 de ani de la Revoluția din 1989. Organizatorii anunță [...]
Directoratul Național de Securitate Cibernetică: Tentative de înșelăciune online în numele „DNSC" și al „Poliției Române"
Continuă tentativele de fraudă online care se folosesc de numele Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și al Poliției Române. CUM FUNCȚIONEAZĂ SCHEMA ATACATORILOR În ultima perioadă, în mediul online au apărut mai multe pagini și mesaje false care se folosesc de numele și de elemente de identitate vizuală corepondente DNSC sau Poliția Română. Acestea [...]
Accident cu 4 autovehicule implicate, pe DN1, la Mândra. Traficul rutier este blocat în zonă
La acest moment, traficul rutier este blocat pe DN1, ca urmare a producerii unui accident rutier în localitatea Mândra, județul Brașov. În eveniment au fost implicate patru autovehicule, iar în urma impactului două persoane beneficiază de sprijin medical. Pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul, la fața locului intervin echipaje ale Biroului Rutier Făgăraș și [...]
