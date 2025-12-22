Noaptea generalilor. Cum a reușit gruparea de militari „Corbii”, subordonată Moscovei, să se facă utilă la revoluție lui Ion Iliescu: operațiunea „teroriștii”
Libertatea, 22 decembrie 2025 07:20
Noaptea de 23 spre 24 decembrie 1989 a fost una dintre cele mai sinistre și confuze din timpul revoluției. Opt luptători USLA, chemați la sediul Ministerului Apărării Naționale, au fost masacrați, iar trupurile lor au fost batjocorite și prezentate drept ale teroriștilor. Teroriștii, teoria conspirației Din păcate, multe astfel de diversiuni au avut loc în […]
Acum 8 ore
00:10
Daniel David se „gândește” să plece de la conducerea Ministerului Educației: „Am tot amânat plecarea de foarte multe ori” # Libertatea
Daniel David ar putea să se retragă din funcția de ministru al Educației. El a afirmat că a amânat de foarte multe ori plecarea de la conducerea ministerului și a subliniat că nu vizează o carieră politică. Daniel David ar putea pleca de la Ministerul Educației Întrebat duminică, la TVR Info, dacă intenţionează să plece, […]
21 decembrie 2025
23:50
Generalul rus responsabil pentru asasinarea lui Prigojin și Skripal ar fi fost ucis de Ucraina # Libertatea
Generalul Andrei Averianov, director adjunct al serviciilor de informații militare ruse (GRU) și considerat arhitectul unora dintre cele mai secrete operațiuni ale lui Vladimir Putin, ar fi fost ucis într-un atac ucrainean cu drone asupra unui petrolier aparținând flotei „din umbră” a Rusiei, potrivit mai multor surse ucrainene și ruse, relatează publicația belgiană 7sur7. Generalul […]
23:50
Gigi Becali i-a răspuns lui Bîrligea după ce acesta a înjurat când a fost scos de pe teren # Libertatea
Gigi Becali i-a răspuns lui Daniel Bîrligea după ce acesta a înjurat când a fost scos de pe teren în derby-ul cu Rapid, un meci spectaculos disputat în fața a peste 30.000 de spectatori și marcat de o fază controversată pe final, relatează GSP. După ce golgheterul în vârstă de 25 de ani a înjurat […]
Acum 12 ore
23:20
San Francisco cufundat în întuneric: 40.000 de case sunt încă fără curent electric. Taxiurile autonome au blocat traficul # Libertatea
Aproximativ 130.000 de locuitori din San Francisco, SUA, au rămas fără curent sâmbătă noaptea, în urma unei pene de curent generalizate. Între timp, curentul a fost restabilit în aproximativ 90.000 de locuințe, în timp ce 40.000 de clienți au rămas fără electricitate, revenirea la normal fiind așteptată peste noapte, potrivit companiei Pacific Gas & Electric, […]
23:20
Un hoț a încercat să împuște un polițist, dar arma s-a blocat: întreaga scenă a fost surprinsă de bodycam | VIDEO # Libertatea
Un bărbat care era suspectat că a furat produse dintr-un magazin a încercat să împuște un polițist de la o distanță foarte mică, dar arma acestuia s-a blocat. Incidentul a fost surprins pe camera de corp a polițistului. Două persoane, prinse în timp ce încercau să fure produse dintr-un magazin Un bărbat din Ohio este […]
23:20
Mașina unui cântăreț olandez, furată cu cei trei copii ai săi înăuntru. Autorul, arestat în Belgia # Libertatea
Mașina cântărețului olandez Sander Kwarten a fost furată sâmbătă dimineață în orașul Breda, în timp ce cei trei copii ai săi, cu vârste de 4, 6 și 10 ani, se aflau pe bancheta din spate. Familia se pregătea să plece în vacanță, iar autoturismul, cu motorul pornit, era parcat în fața locuinței, relatează publicația belgiană […]
23:00
În domeniul guvernării, interacțiunea dintre bunele intenții și realitățile practice ale unei administrări eficiente creează adesea un peisaj complex. Deși dorința de a servi binele public este un aspect fundamental al conducerii politice, lipsa de experiență și competență poate împiedica semnificativ realizarea acestor aspirații nobile. Acest fenomen nu este neobișnuit și poate fi observat la […]
23:00
Accident cu zece victime, între care șapte minori, în județul Sibiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție # Libertatea
Zece persoane, dintre care șapte copii, au fost rănite și transportate la spital după ce microbuzul în care se aflau a intrat duminică într-un imobil, pe DN 14, în localitatea Brateiu din județul Sibiu. În urma accidentului, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, relatează Agerpres. Potrivit ISU Sibiu, în urma evaluărilor medicale, toate cele […]
22:40
Atac cibernetic asupra stațiilor și serverelor de la Apele Române. 1.000 de sisteme informatice au fost compromise # Libertatea
Administrația Națională „Apele Române” a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware, care a afectat mai multe stații de lucru și servere, precum și 10 din cele 11 administrații bazinale de apă din țară, printre care Oradea, Cluj, Iași, Siret și Buzău, relatează News.ro. Operarea structurilor hidrotehnice din România se realizează prin comunicații vocale […]
22:30
Europa iese din pasivitate și atacă Rusia din umbră: ofensivă lansată chiar sub nasul Kremlinului # Libertatea
Guvernele europene nu se mai limitează doar la apărarea împotriva atacurilor cibernetice. Acum, ele trec la ofensivă. Răspunsul împotriva unei puteri nucleare precum Rusia, considerat de mult timp imposibil, are loc acum, deși în secret. Estonia, considerată „cea mai digitalizată țară din lume”, joacă un rol central în acest conflict cibernetic. Estonia, centrul unui război […]
22:10
O femeie cu o tumoră de 10 kg în abdomen a născut: „Era însărcinată, dar uterul ei era gol. Am descoperit apoi un băiețel lângă ficat” # Libertatea
Un adevărat „miracol medical” au numit medicii din California nașterea neașteptată a unui băiețel care a stat ascuns în spatele unei tumori ovariene de aproape 10 kilograme, în abdomenul mamei sale, relatează cbn.com. Femeia nici măcar nu a știu că este gravidă, iar doctorii au constatat cu stupoare că uterul ei era gol. Femeia a făcut […]
22:00
Trump le-a vorbit americanilor despre lupta cu inflația, apoi a deviat brusc și le-a povestit cum Melania își sortează și calcă lenjeria intimă # Libertatea
Președintele american Donald Trump a folosit ultima apariție publică pentru a se prezenta drept un adversar al inflației, evenimentul făcând parte dintr-o serie de acțiuni prin care Casa Albă încearcă să câștige capital politic înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Totuși, discursul liderului american a deviat rapid de la tema principală, relatează cotidianul austriac Heute. […]
22:00
Horoscop 22 decembrie 2025. Fecioarele au șansa de a descoperi resursele interioare necesare pentru a le face viața mai frumoasă celor dragi # Libertatea
Horoscop 22 decembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 22 decembrie 2025: Începând de astăzi, vei simți nevoia să dai și sentimentelor o formă concretă, să găsești o cale […]
21:30
Judecătorii din CSM acuză că referendumul propus de Nicușor Dan nu este prevăzut de „dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii” # Libertatea
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a reacţionat duminică seară după anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan, privind iniţierea unui referendum în rândul corpului magistraţilor. Ce spun judecătorii CSM despre referendumul lui Nicușor Dan Judecătorii din CSM susțin că au luat act de declarațiile președintelui Nicușor Dan și arată că acest referendum […]
21:10
Trei migranți care au vrut să ajungă în Croația prin munți au rămas fără picioare, din cauza degerăturilor severe # Libertatea
Trei bărbați din Sudan care au vrut să ajungă în Croația prin munți au rămas fără picioare, din cauza degerăturilor severe. Migranții sunt internați, în prezent, în spital, în Bosnia, relatează Heute. O dramatică tentativă de evadare a zguduit Balcanii: trei migranți din Sudan au încercat să ajungă în Croația traversând muntele Plješevica, care atinge o […]
21:00
Troleibuzele din Galați devin istorie: „Este o tehnologie veche”. Ce se întâmplă cu tramvaiele din oraș # Libertatea
Municipiul Galați se află în pragul unei transformări semnificative a sistemului de transport public. Primarul Ionuț Pucheanu a anunțat că, într-un viitor apropiat, troleibuzele vor fi scoase din uz și înlocuite cu autobuze electrice, în timp ce tramvaiele vor continua să joace un rol esențial în rețeaua de transport a orașului, relatează Monitorul de Galați. […]
20:40
Ciprian Ciucu și-a stabilit primul obiectiv după „dezastrul” găsit la Primăria București: „I-au fost luate peste 2 miliarde de lei” # Libertatea
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut duminică seară o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, cu privire la situația financiară „extrem de gravă” în care se află Primăria București. Cauzele care au provocat „dezastrul” găsit de noul primar Ciprian Ciucu, noul primar general al municipiului București, i-a informat pe membrii […]
20:30
Din cauza lipsei unui tronson de aproximativ 10 kilometri de autostradă, s-a format o coloană de autovehicule de circa 11 kilometri pe DN 68A, drumul care preia traficul de pe autostradă între județele Timiș și Hunedoara, relatează News.ro. Potrivit IPJ Timiș, traficul este îngreunat pe sensul Nădlac – București, pe autostrada A1, în zona nodului […]
20:30
Parcul Național Piatra Craiului a prezentat imagini cu ciute, capre negre, cerbi și urși grași și somnoroși, pregătiți de iarnă. Animalele sălbatice au fost filmate în inima pădurii, iar internauții s-au întrecut în comentarii. „Dacă iese șmecheru’ ăsta pe Transfăgărășan blochează circulația”, a scris cineva la postarea de pe Facebook cu titlul: „La balta din […]
20:20
De la Zalău, la MIT și Brandminds cu Oprah: „Prima dată” care i-a schimbat viața Loredanei Pădurean # Libertatea
Loredana Pădurean, profesor universitar la Northeastern University (Boston) și la MIT, a fost cea mai recentă invitată a jurnalistei Raluca Hagiu în podcastul „Prima dată”, realizat în colaborare cu cotidianul Libertatea. De la Zalău, la MIT și Brandminds Loredana Pădurean este profesor universitar la Northeastern University (Boston) și la MIT, fiind prima româncă invitată ca […]
20:00
Vechiul tău smartphone nu trebuie să ajungă automat la gunoi sau la reciclare. Chiar dacă nu mai este la fel de performant, există numeroase moduri practice în care îl poți folosi în viața de zi cu zi, relatează Utopia. În loc să-l lași uitat într-un sertar, îi poți da o nouă utilitate. Iată câteva idei […]
20:00
Franța a îngropat planul Germaniei de utilizare a activelor rusești înghețate: „Macron l-a trădat pe Merz” # Libertatea
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a blocat planul Uniunii Europene de a folosi activele rusești înghețate, în valoare de 210 miliarde de euro, pentru sprijinirea Ucrainei. Macron împiedică utilizarea activelor rusești pentru ajutorul Ucrainei Decizia lui Emmanuel Macron, luată în ultima clipă, a fost de a se alătura țărilor care se opuneau acestui plan. Cancelarul Germaniei, […]
20:00
ANM a anunțat când lovește primul val de ninsori din această iarnă. Unde va fi zăpadă de Crăciun # Libertatea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat când lovește primul val de ninsori din România. În perioada Crăciunului, vremea se schimbă radical în România. Meeteorologii se așteaptă la ninsori în intervalul 24 decembrie – 25 decembrie ora 08.00, în majoritatea regiunilor. O masă de aer polar pătrunde în țara noastră Într-o postare pe Facebook, specialiștii […]
20:00
FCSB și Rapid se întâlnesc în derby-ul etapei a 21-a: Giuleștenii pot încheia anul pe primul loc, roș-albaștrii vizează intrarea în play-off # Libertatea
FCSB și Rapid se întâlnesc de la ora 20:00 în derby-ul etapei a 21-a din Superligă, ultima a sezonului 2025, într-un meci decisiv pentru clasament. FCSB, aflată pe locul 9 cu 28 de puncte, vizează apropierea de zona play-off, în timp ce Rapid, cu 39 de puncte, are șansa să încheie anul pe primul loc. […]
19:30
Andrew Tate pierde meciul de box din Dubai, iar premierul Keir Starmer este presat să ceară extrădarea lui în Marea Britanie # Libertatea
Andrew Tate, care este anchetat în România și Marea Britanie pentru acuzații de trafic de persoane și viol, a debutat în boxul profesionist, la vârsta de 39 de ani, într-o gală organizată la Dubai. În acest timp, în Marea Britanie cresc presiunile față de premierul Keir Starmer pentru a cere arestarea și extrădarea acestuia. Andrew […]
19:00
Rusia nu este de acord cu planul de pace modificat de europeni și ucraineni, avertizează principalul consilier al lui Putin pe politică Externă # Libertatea
Iuri Ușakov, principalul consilier pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin a afirmat duminică faptul că modificările propuse de europeni și Ucraina la inițiativele Statelor Unite privind încetarea războiului din Ucraina nu sporesc șansele unei păci durabile, relatează Reuters. Propunerile formulate de SUA pentru oprirea conflictului, aflat în desfășurare de aproape patru ani, făcute […]
Acum 24 ore
18:40
O cameristă la un hotel de lux dezvăluie secrete și cerințe bizare ale oaspeților bogați # Libertatea
O cameristă la un hotel de lux dezvăluie secrete și cerințe bizare ale oaspeților bogați. Ea le face paturile, curăță băile și împachetează valizelee. Clara, în vârstă de 30 de ani, este cameristă la un hotel elvețian. În BILD, ea vorbește despre bacșișuri mari, secrete murdare ale oaspeților și cerințe ciudate. Ce lasă clienții în […]
18:20
Arma hipersonică despre care Pentagonul a vorbit în șoaptă: Dark Eagle poate lovi China sau Rusia în 20 de minute # Libertatea
Noi detalii despre arma hipersonică Dark Eagle, unul dintre cele mai avansate sisteme de lovire ale armatei SUA, au fost dezvăluite recent în timpul unei vizite a secretarului Apărării Pete Hegseth. Capabilă să depășească viteze de Mach 5 și să lovească ținte strategice aflate la mii de kilometri în mai puțin de 20 de minute, […]
18:20
Principalele plângeri ale magistraților trimise lui Nicușor Dan: „Suntem ameninţaţi cu Inspecţia Judiciară” și „La CAB s-a instaurat frica” # Libertatea
Nicușor Dan a primit de la magistrați mai multe informații despre problemele din justiție. Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza sesizărilor trimise de aceștia, dar şi mai multe citate care arată atmosfera din sistem. Sinteza observațiilor trimise de magistrați către preşedintele Nicușor Dan Până la data de 20 decembrie 2025, Administrația Prezidențială a consemnat primirea […]
17:50
Un bărbat dispărut de aproape 30 de ani a fost găsit după ce un ghețar s-a topit și i-a eliberat trupul perfect conservat. Ce s-a întâmplat # Libertatea
O căutare dureroasă de trei decenii a luat sfârșit. Un bărbat dispărut de aproape 30 de ani a fost găsit după ce un ghețar s-a topit și i-a eliberat trupul perfect conservat, relatează Popular Mechanics. Dispărut fără urmă în 1997 În iunie 1997, un bărbat pakistanez în vârstă de 31 de ani, pe nume Naseeruddin, […]
17:50
Impozitul pe clădiri pentru persoanele fizice din Ploiești va crește în 2026 cu aproximativ 80%. Totuși, pentru anumite imobile cu destinații speciale nu se va percepe acest impozit. Printre acestea se numără spitalele, unitățile de învățământ, clădirile din parcurile industriale și lăcașurile de cult, relatează Observatorulph.ro. În același timp, în anul 2026 vor fi menținute […]
17:20
Terasa Obor și-a schimbat locația, dar cozile sunt la fel de mari. Cât costă un mic cu muștar în cea mai cunoscută piață din București # Libertatea
În decembrie, Piața Obor nu doarme niciodată. Printre sacoșele grele pline cu carne pentru sarmale și vocile care negociază pentru orice, o coadă simplă și răbdătoare iese în evidență: la micii legendari, oamenii uită de frig și de agitația tarabelor, lăsându-se purtați de aburul care se ridică de pe grătarele încinse de la Terasa Obor. […]
17:20
Horoscopul pentru săptămâna 22-28 decembrie 2025 aduce decizii importante, tensiuni care nu mai pot fi ignorate și momente de claritate neașteptată. Pentru multe zodii, este un punct de cotitură între siguranță și dorința de schimbare. Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale. Horoscop 22-28 decembrie 2025 […]
17:20
Arheologii au descoperit o structură misterioasă lângă piramidele din Giza, detectată cu ajutorul radarului # Libertatea
O descoperire recentă realizată sub nisipurile deșertului egiptean ar putea rescrie istoria unuia dintre cele mai studiate locuri de pe planetă. Arheologii au descoperit o structură misterioasă lângă piramidele din Giza. O „anomalie” subterană, descoperită de arheologi lângă piramide Cercetătorii japonezi și egipteni au identificat, cu ajutorul tehnologiilor moderne de scanare, o formă neobișnuită sub […]
17:10
Andreea Bănică, dată afară din Exotic. Adevărul a ieșit la iveală după 20 de ani de la destrămarea trupei # Libertatea
Adevărul despre destrămarea trupei „Exotic” a ieșit la iveală după mai bine de două decenii. Andreea Bănică a dezvăluit recent că nu a părăsit formația, ci a fost exclusă, un episod dureros care a marcat începutul unui nou drum în cariera sa. Au trecut peste 20 de ani de la destrămarea trupei „Exotic”, una dintre […]
16:40
A trimis 150 de CV-uri, este profesionist, ar accepta aproape orice job și tot nu este angajat: „Se uită la vârsta mea și nici nu mai citesc” # Libertatea
Franz Brunner, un bărbat de 62 de ani din Berna, Elveția, își caută un nou loc de muncă de peste un an. A trimis 150 de CV-uri, este profesionist, ar accepta aproape orice job și tot nu este angajat, relatează Cash. Ar face naveta oriunde „Am trimis 150 de CV-uri și am primit doar respingeri”, […]
16:40
Sat ucrainean aflat la 200 de metri de Rusia, golit peste noapte: ce s-a întâmplat cu cei 50 de localnici dispăruți # Libertatea
Trupele ruse au răpit aproximativ 50 de locuitori din satul Hrabovske aflat în regiunea Sumî din Ucraina, la aproximativ 200 de metri de granița cu Rusia, a anunțat Comisarul Ucrainean pentru Drepturile Omului, Dmitro Lubineț, pe Telegram, relatează Kyiv Indpendent. Civilii au fost duși cu forța în Rusia Conform informațiilor preliminare, pe 18 decembrie, forțele ruse au […]
16:20
Un studiu dezvăluie care sunt destinațiile europene preferate de călătorii americani în această iarnă. Piețele de Crăciun și tradițiile festive sunt doar unele dintre motivele pentru care aceștia adoră Europa. Londra ocupă primul loc în preferințele americanilor pentru sărbătorile de iarnă Un studiu realizat pe baza a peste 165.000 de solicitări de rezervare de călătorie […]
15:50
Efectul Târgului de Crăciun din Craiova asupra muzeelor din oraș: „Oamenii vin să încerce și altceva” # Libertatea
Târgul de Crăciun a făcut din Craiova una dintre cele mai atractive destinații turistice ale sezonului. În această perioadă, orașul este extrem de animat, atât seara, când turiștii se îndreaptă spre târg, cât și dimineața, când mulți aleg activități culturale. Drept urmare, numărul vizitatorilor din muzee a crescut considerabil, relatează ObservatorNews. Pe lângă decorurile spectaculoase […]
15:50
Mihai Bobonete, recunoscător soției sale pentru tot: „Cătălina îmi dă echilibrul de care am nevoie”. Transformarea prin care a trecut actorul după ce a slăbit # Libertatea
Mihai Bobonete vorbește, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, despre transformarea sa fizică, despre cariera încărcată și despre modul în care reușește să îmbine viața profesională cu timpul petrecut alături de familie. Mihai Bobonete vorbește deschis despre transformarea sa fizică recentă, despre experiența sa pe scena de la Sala Palatului și despre provocările unui program extrem […]
15:20
Un avion a decolat din București spre Londra doar cu 7 pasageri: „Nu am mai pomenit în viața vieților mele” # Libertatea
Un zbor low cost, operat de Wizz Air, de pe Aeroportul Henri Coandă din București către Londra Luton a decolat aproape gol, cu doar șapte pasageri la bord, o situație extrem de rară pe una dintre cele mai aglomerate rute aeriene dintre România și Marea Britanie. În mod obișnuit, cursele dintre București și Londra sunt […]
15:00
Chefi la cuțite 21 decembrie 2025. Sancțiuni la penultimul battle al sezonului, diseară, la Chefi la cuțite, și o probă individuală dură, la care Irina Fodor anunță trei eliminări. Emoții mari în seara aceasta, de la ora 20:00, la Chefi la cuțite – urmează penultimul battle și o probă individuală dură, cu trei eliminări. Iar […]
15:00
Un român a intrat noaptea în camerele bătrânilor și a furat 30.000 de euro. Apoi a prezentat acte false: „Nu mai vin niciodată în Elveția” # Libertatea
Un român de 39 de ani a fost condamnat în Elveția după ce a intrat în mai multe azile de bătrâni, unde a furat bani și bijuterii din camerele unor vârstnici, surprinși uneori chiar în somn. Bărbatul avea interdicție de a intra în țară, care a fost prelungită cu șapte ani, scrie ziarul elvețian Tages-Anzeiger. […]
14:50
Nicușor Dan vrea să facă un referendum pentru magistrați, cu o singură întrebare: CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar # Libertatea
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut o declarație de presă la Palatul Cotroceni, după ce a primit sute de pagini de materiale relevante de la magistrați privind problemele din justiție. Nicușor Dan cere organizarea unui referendum Nicușor Dan a afirmat faptul că, în luna ianuarie 2026, imediat după sărbătorile de iarnă, va iniția un referendum […]
14:30
„Singur acasă” rămâne unul dintre cele mai iubite filme de Crăciun, urmărit an de an de milioane de oameni. Cu toate acestea, un detaliu ingenios dintr-o scenă celebră a trecut neobservat timp de decenii, până când un critic TV l-a scos recent la lumină. Scena cu duba, privită cu alți ochi Un critic TV cunoscut […]
14:20
Elon Musk preia locul pentru cel mai bogat om din lume, după ce averea sa a atins 700 de miliarde de dolari # Libertatea
Averea lui Elon Musk a atins un nou record istoric, depășind 700 de miliarde de dolari, conform clasamentului miliardarilor realizat de Forbes. Directorul general al Tesla a ajuns la o avere estimată la aproximativ 749 de miliarde de dolari în seara zilei de 20 decembrie 2025. Această creștere spectaculoasă vine în urma deciziei Curții Supreme […]
14:10
Tzancă Uraganu, chemat în instanță pentru o datorie modestă: Și-a ars boxele pentru difuzat manele și a refuzat să plătească reparația # Libertatea
Manelistul Tzancă Uraganu, pe numele real Andrei Velicu, se judecă în civil pentru suma de 15.600 de lei plus dobânzi cu o firmă de echipamente audio, care în vara anului 2024 i-a pus la punct amplificatorul și boxele pe care manelistul le folosește la concerte, apoi acesta nu a mai plătit costul reparațiilor. Încasări de […]
14:00
O dronă de doi metri, care are atașată o parașută, a fost găsită într-o pădure din Argeș # Libertatea
O dronă de mari dimensiuni, cu o lățime de doi metri și o parașută atașată, a fost descoperită într-o pădure din județul Argeș. Potrivit News, aparatul de zbor a fost găsit de un vânător în zona comunei Lerești. Autoritățile au fost alertate și au demarat o investigație pentru a determina originea și scopul dronei. Descoperirea […]
13:40
Cum a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei sale. Vedeta este extrem de afectată # Libertatea
Mihaela Rădulescu trece prin momente extrem de dificile după ce și-a pierdut mama, Marilena Țiganu, la doar cinci luni după decesul partenerului ei, Felix Baumgartner. Familia și apropiații i-au adus un ultim omagiu la capela din Snagov. Durere profundă pentru Mihaela Rădulescu: familia și apropiații îi aduc un ultim omagiu mamei sale, Marilena Țiganu, la […]
