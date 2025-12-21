Generalul rus responsabil pentru asasinarea lui Prigojin și Skripal ar fi fost ucis de Ucraina

13:40

Europa găzduiește o gamă vastă de destinații turistice, însă unele orașe au ajuns să fie sufocate de vizitatori, depășind cu mult populația locală. Studiul realizat de echipa Holidu a identificat orașele europene cu cel mai mare raport turiști/rezidenți, surprinzând chiar și pe cei care credeau că capitalele renumite sunt cele mai aglomerate, potrivit Daily Express. […]