AUR atacă doi miniștri în aceeași zi: Moțiune împotriva lui Radu Marinescu în Cameră și împotriva lui Predoiu în Senat
StirileProtv.ro, 22 decembrie 2025 07:20
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiţiei urmează să fie dezbătută şi supusă votului, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, de la ora 15.00.
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
07:40
Un bărbat a murit, iar două persoane au suferit atacuri de panică în urma unui incendiu la o casă din județul Argeș # StirileProtv.ro
O casă dintr-o comună din județul Argeș a fost distrusă duminică noaptea de un incendiu puternic. 5 echipaje de pompieri s-au luptat cu flăcările, care s-au extins pe o suprafață de 400 de metri pătrați.
07:40
Actorul James Ransone, cunoscut pentru rolurile din „The Wire” și „It: Chapter Two” s-a sinucis la 46 de ani # StirileProtv.ro
Actorul James Ransone s-a sinucis, potrivit medicului legist din Los Angeles County. El avea 46 de ani, informează NBC News.
07:40
Târg caritabil la Cluj-Napoca. Mai mulți oameni au cumpărat obiecte făcute manual. Banii vor ajunge la un centru medical # StirileProtv.ro
Un târg organizat la Cluj-Napoca a adunat mulți oameni care au cumpărat în scop caritabil obiecte făcute manual. Asta în timp ce copiii au participat la ateliere creative, unde au învățat să țeasă ori să picteze.
07:40
Vremea azi, 22 decembrie. Atmosferă mohorâtă în sud și în ținuturile estice, pe unde o să picure trecător # StirileProtv.ro
Luni avem atmosferă mohorâtă în sud și în ținuturile estice, pe unde o să picure trecător. La munte, trecător, apar precipitații sub toate formele.
Acum 15 minute
07:30
Fost judecător: „Când ai magistraţi terorizaţi, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu se simt protejați” # StirileProtv.ro
Fostul judecător Cristi Danileţ afirmă că, atunci când sunt magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea.
07:30
Nicuşor Dan deschide discuţiile publice cu magistraţii la Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj.
Acum 30 minute
07:20
AUR atacă doi miniștri în aceeași zi: Moțiune împotriva lui Radu Marinescu în Cameră și împotriva lui Predoiu în Senat # StirileProtv.ro
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiţiei urmează să fie dezbătută şi supusă votului, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, de la ora 15.00.
Acum 12 ore
22:20
FCSB câștigă derby-ul cu Rapid, scor 2-1, dar bifează o premieră negativă. Pe ce loc termină anul în Liga I # StirileProtv.ro
FCSB a câștigat derby-ul cu Rapid, scor final 2-1, însă încheie anul competițional bifând o premieră negativă. Este pentru prima dată în istoria Ligii I când FCSB termină anul pe loc de play-out.
21:50
Zegrean: Nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă # StirileProtv.ro
Fostul judecător CCR Augustin Zegrean afirmă că referendumul anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, vizând activitatea CSM în rândul magistraţilor, nu este posibil, deoarece Constituţia nu prevede referendum „pe meserii”.
21:50
Horoscop 22 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. E agitație, dar cu bucurie, că vin sărbătorile și o să le facem surprize alor noștri, iar ei nouă. Asta e clar, ca să fim în spiritul Crăciunului, pentru început.
21:40
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026: „Este un lucru la care gândesc în aceste zile” # StirileProtv.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, el afirmând că ”este un lucru la care se gândeşte în aceste zile.
21:30
Câteva mii de activişti din toată Serbia s-au alăturat duminică protestelor studenţilor din sud-vestul ţării, manifestând împotriva a ceea ce ei descriu ca fiind presiunea guvernului asupra universităţilor de stat, relatează Reuters.
21:20
Membru CSM, despre referendumul lui Nicușor Dan: E ca și cum Justiția ar organiza referendum pentru demiterea Președintelui # StirileProtv.ro
Un judecător din Consiliul Superior al Magistraturii a afirmat că nu există temei de drept care să permită președintelui țării să organizeze un referendum asupra CSM. ”E ca și cum Justiția ar organiza referendum pentru demiterea președintelui”, spune el.
21:00
Negociatorii Ucrainei revin la masa discuțiilor cu SUA la Miami. Kievul speră la progrese concrete pentru pace # StirileProtv.ro
Negociatorul şef al Kievului, Rustem Umerov, a anunţat duminică că trimişii ucraineni se vor întâlni din nou cu partea americană la Miami, unde se află de vineri pentru discuţii privind o posibilă soluţionare de conflictului din Ucraina.
21:00
Prima reacție a CSM la referendumul anunțat de Nicușor Dan: ”Nu vom tolera nicio formă de ingerință” # StirileProtv.ro
CSM a transmis duminică seara că referendumul anunțat de președintele Nicușor Dan pentru consultarea magistraților din România nu este prevăzut de lege, iar Consiliul ”nu va tolera nicio formă de ingerință” în activitatea autorității judecătorești.
20:50
Cruz Beckham neagă zvonurile privind ruptura din familia sa: „Mama și tata nu i-au dat unfollow fratelui meu” # StirileProtv.ro
Beckham Cruz, în vârstă de 20 de ani, a clarificat situația după ce s-a afirmat că părinții săi, Victoria și David Beckham, i-ar fi dat unfollow fratelui său mai mare, Brooklyn Beckham, pe rețelele sociale.
20:40
Dezvăluiri despre Iohannis. De ce este supărat fostul președinte și cum era văzut în Europa. ”Merkel l-a întrebat, curioasă” # StirileProtv.ro
Fostul președinte Klaus Iohannis este supărat deoarece e considerat ”principalul țap ispășitor” pentru anularea alegerilor din 2024, susține fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu. Potrivit acestuia, Iohannis era bine văzut în Europa.
20:40
Orlando Bloom, interviu surpriză pe străzile din New York. Actorul a dezvăluit ce și-ar dori de la viitoarea sa parteneră # StirileProtv.ro
Orlando Bloom a dezvăluit ce calități caută la viitoarea iubită, după ce fosta sa logodnică, Katy Perry, și-a făcut publică pe Instagram relația cu Justin Trudeau.
20:20
Atac cibernatic asupra serverelor de la Apele Române. Ce se întâmplă cu barajele din țară # StirileProtv.ro
Mai multe stații de lucru și servere ale Apelor Române au fost atacate cibernetic, peste 1.000 de sisteme informatice ale Administrației fiind compromise. Potrivit instituției, operarea structurilor hidrotehnice se face acum prin comunicații vocale.
20:00
Un bărbat a murit în timp ce se afla în vacanță în Muntenegru, după ce a căzut din telescaun. Soţia lui a fost rănită # StirileProtv.ro
Un turist german a murit după ce a căzut din telescaun în nordul Muntenegrului, în urma unui accident produs sâmbătă, au anunţat duminică autorităţile locale, citate de dpa.
19:50
Crăciunul la New York: între tradiție, aglomerație și peisaje urbane spectaculoase. Locurile care atrag cei mai mulți turiști # StirileProtv.ro
Dincolo de magia luminițelor colorate, Crăciunul la New York înseamnă și experiențe inedite trăite în mijlocul orașului.
19:50
Mai mulți turiști din Serbia și Ungaria vin pentru o zi, în România, atrași de târgurile de Crăciun din Timișoara și Brașov # StirileProtv.ro
România a devenit destinația perfectă pentru o vacanță de o zi, în special pentru turiștii din țările vecine. Profită de distanța mică, de accesul rapid și vin să viziteze târgurile de Crăciun pentru a se bucura de atmosfera de sărbătoare.
19:50
Șaorma și burgerii domină comenzile în România. Restaurantele se adaptează la cererea pentru porții tot mai mari # StirileProtv.ro
Șaorma și burgerii sunt mâncărurile cel mai des comandate anul acesta de români. Platformele de livrare au publicat preferințele pe regiuni, iar în Pitești, de exemplu, fruntașe sunt ciorbele.
19:50
Reuters: Serviciile secrete SUA spun că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic # StirileProtv.ro
Serviciile secrete americane avertizează că Vladimir Putin nu a renunţat la planurile de a cuceri întreaga Ucraină și de a revendica teritorii din fostul imperiu sovietic, potrivit a șase surse Reuters.
19:40
Românii au dat iama în piețe pentru a cumpăra carne de porc pentru Crăciun. Ingredientele perisabile au fost vedeta zilei # StirileProtv.ro
Cu mult elan și tot mai puțini bani în portofele, românii au căutat duminică, în special, carne de porc, fie macră, pentru friptura de Crăciun, fie șuncă sau organe.
19:40
Magia sărbătorilor a cuprins Bucureștiul. 11.000 de oameni au ascultat un spectacol de colinde în fața Casei Mița Biciclista # StirileProtv.ro
Bucureștiul strălucește tot mai mult de sărbători, iar clădirile istorice, atent decorate, atrag mii de oameni care vin să le admire.
19:40
Numărul pensionarilor din România a crescut cu mii de persoane într-o singură lună. Cât este pensia medie # StirileProtv.ro
Un număr de 4.695.280 de pensionari era înregistrat în noiembrie 2025 în România, cu 2.668 mai mulţi comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.777 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).
19:40
Referendum printre magistrați despre CSM. Judecători cereau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți că vin la Cotroceni # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că va organiza un referendum în rândul magistraților, o consultare, după ce a primit mii de pagini de sesizări din rândul procurorilor și judecătorilor.
19:40
Drona găsită într-o pădure din Argeș ar fi una civilă, pentru transport de colete. Ce încearcă să afle acum Armata # StirileProtv.ro
Alertă în Argeș, după ce o dronă a fost găsită într-o zonă împădurită de un bărbat aflat la vânătoare. Aparatul de zbor fără pilot a fost ridicat de autorități pentru expertiză.
19:40
Cui mai voia să dea șpagă fostul senator Isăilă: ”Un ”bulion”, exact!”. Mită uriașă pentru obuze din Kazahstan # StirileProtv.ro
Ionuț Moșteanu nu este singurul oficial al Ministerului Apărării căruia fostul senator Marius Isăilă este acuzat că ar fi vrut să îi dea mită peste un milion de euro.
19:40
Proiect de lege: Neplata pensiei alimentare devine violență domestică și poate fi pedepsită cu închisoare # StirileProtv.ro
Neplata pensiei de întreținere nu mai este o simplă dispută între doi foști parteneri, ci ar putea fi considerată violență economică. Asta prevede un proiect legislativ depus recent în Parlament.
19:40
Ciprian Ciucu a prezentat la Guvern situaţia financiară „extrem de gravă” de la PMB: „Vor urma reforme în Bucureşti” # StirileProtv.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că i-a informat duminică pe premierul Ilie Bolojan şi pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, cu privire la situaţia financiară "extrem de gravă" în care se află Primăria Municipiului Bucureşti.
19:10
Coreea de Sud vrea submarine nucleare cu sprijinul lui Donald Trump. Planul stârnește tensiuni în regiune # StirileProtv.ro
Coreea de Sud intenţionează să intre în clubul restrâns al statelor care operează submarine cu propulsie nucleară, după ce a primit sprijinul explicit al preşedintelui american Donald Trump, relatează CNN.
18:50
Banatul ca sursă de inspirație: Universul artistic al lui Gheorghe Fikl, între baroc, simbol și transcendență # StirileProtv.ro
Arta ne aduce mai aproape de spiritualitate, dar ne poate şi uni în evenimente speciale.
18:50
Doctorul capodoperelor. Ion Sfrijan a „vindecat” sute de tablouri găurite la Revoluție. Femeile, împușcate „în anumite zone” # StirileProtv.ro
A făcut câteva dintre cele mai importante şi valoroase descoperiri din arta românească şi este cunoscut ca „medicul operelor de artă".
18:50
Armata ucraineană a anunţat că luptă împotriva unei incursiuni ruse în regiunea frontalieră Sumî # StirileProtv.ro
Armata ucraineană a anunţat duminică că face eforturi să respingă o tentativă a pătrundere a trupelor ruse într-o zonă frontalieră din regiunea Sumî, de unde Kievul acuză Moscova că a deportat ilegal civili în Rusia, relatează AFP.
18:50
Cum a devenit o școală mică din Ocna Sibiului un simbol al speranței. Munca unui singur om a dus abandonul școlar la zero # StirileProtv.ro
La Ocna Sibiului, o mică școală gimnazială a devenit un loc unde visele pot prinde viața, un loc al speranței și schimbării.
18:50
Povestea a doi români plecați cu visuri mari în Spania, care au transformat munca lor în imperii de afaceri în Madrid # StirileProtv.ro
Au plecat din țară în vremuri grele cu gândul să strângă bani și să se întoarcă. De atunci au trecut 20 de ani, și ei sunt tot acolo, în Spania, la Madrid. În urmă cu 19 ani, Paula Herlo a întâlnit la Madrid doi tineri cu visuri mari.
18:50
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 21 decembrie 2025
Acum 24 ore
18:10
Franţa va construi un nou portavion pentru a-şi consolida puterea maritimă. Charles de Gaulle va fi înlocuit până în 2038 # StirileProtv.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat construirea unui nou portavion, mai mare și modern, care va înlocui Charles de Gaulle și va consolida puterea maritimă a Franței, relatează Reuters.
17:50
SUA interceptează o nouă navă în apropierea Venezuelei, pe fondul blocadei anunţate de Donald Trump # StirileProtv.ro
Statele Unite au interceptat o nouă navă în largul coastelor Venezuelei, în ape internaţionale, au declarat duminică pentru Reuters doi oficiali americani.
17:50
Coloană de 11 km la intrarea în ţară, la Vama Nădlac. Ce rute ocolitoare sunt recomandate # StirileProtv.ro
Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, la kilometrul 426, din cauza numărului crescut de autovehicule care intră în ţară pe sensul de mers Nădlac - Bucureşti.
17:40
Volodimir Zelenski vrea să se consulte cu aliaţii europeni după discuţiile din SUA # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski doreşte o nouă întâlnire cu aliaţii europeni după discuţiile ucraineano-americane de la Miami, pe fondul eforturilor diplomatice de a opri războiul, relatează dpa.
17:20
O familie din Marea Britanie ar fi urcat cu bunica decedată în avion. A spus echipajului că se simte rău și a adormit # StirileProtv.ro
O britanică de 89 de ani, adusă cu scaunul cu rotile la bordul unui zbor easyJet de către familia sa, era decedată, susțin ceilalți pasageri.
17:10
Mai mulți senatori şi deputaţi cer suspendarea din funcţie a lui Nicuşor Dan pentru "atacuri asupra independenţei justiţiei" # StirileProtv.ro
Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru "atacuri asupra independenţei justiţiei".
17:10
Uber, obligată să plătească drepturi de autor pentru muzica pusă în mașinile din România # StirileProtv.ro
Curtea de Apel București a obligat Uber să plătească drepturi de autor pentru muzica din mașini. Potrivit sentinței, compania are de achitat peste 7,3 milioane de lei. Decizia instanței nu este definitivă.
16:50
CNN: Grupări armate încearcă să umple vidul de putere lăsat de Hamas în Gaza ocupată de Israel # StirileProtv.ro
Grupări armate locale încearcă să preia controlul în Gaza, profitând de retragerea parțială a Israelului și slăbirea Hamas, riscând noi conflicte interne, potrivit CNN.
16:40
Mercosur regretă noile reticenţe europene, dar are încredere că Franţa nu va reuşi să blocheze acordul # StirileProtv.ro
Mercosur a regretat sâmbătă noua amânare a acordului cu UE, dar are încredere că semnarea va avea loc în ianuarie, întrucât Franţa nu va putea obţine majoritatea necesară pentru a-l bloca.
16:40
Donald Trump pregăteşte extinderea represiunii împotriva imigraţiei în 2026, în pofida reacţiilor tot mai puternice # StirileProtv.ro
Donald Trump pregătește pentru 2026 o intensificare majoră a măsurilor anti-imigrație, inclusiv raiduri extinse la locuri de muncă, susținute de fonduri suplimentare, înaintea alegerilor parlamentare, notează Reuters.
16:30
Fost membru CSM, atac dur la Nicușor Dan: ”Nebunia unui directoraș de operetă care și-a uitat pastilele” # StirileProtv.ro
Toni Neacșu, fost membru CSM, a spus duminică despre intenția președintelui Nicușor Dan de a convoca un referendum asupra problemelor din justiție că este ”nebunia unui directoraș de operetă care și-a uitat pastilele”.
