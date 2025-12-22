Vedetă de top, găsită moartă în casă la doar 46 de ani! Prima ipoteză a anchetatorilor este sinuciderea
Actorul american James Ransone, cunoscut pentru rolurile sale din producții precum „The Wire” și „It: Chapter Two”, a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit informațiilor confirmate de medicul legist din Los Angeles. Autoritățile […]
Cutremur luni dimineața, într-o zonă mai puțin obișnuită a României! Ce magnitudine a avut
Un cutremur de suprafață s a produs luni dimineața în zona Moldovei, în apropiere de Iași, o regiune unde astfel de seisme sunt rare, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. Mișcarea tectonică a fost localizată […]
Ed Sheeran, transformat total! Cum a slăbit artistul 14 kilograme și a ajuns să arate mai bine ca oricând
Transformarea totală a lui Ed Sheeran îi surprinde în mod plăcut pe fanii artistului. De la băiețelul grăsuț de acum câțiva ani, cântărețul britanic a devenit un bărbat mult mai sigur pe felul cum arată, […]
Actorul american James Ransone, cunoscut pentru rolurile sale din producții precum „The Wire” și „It: Chapter Two”, a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit informațiilor confirmate de medicul legist din Los Angeles. Autoritățile […]
Când se apropie Crăciunul și vrem să punem pe masă ceva care să-i lase pe toți fără cuvinte, ne întoarcem la rețetele cu poveste. „Sarmale în cuib”, așa cum le-a cules și descris Radu Anton […]
Ninge abundent de Crăciun! ANM a schimbat radical prognoza: zonele din România unde iarna își intră în drepturi
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Începând cu 24 decembrie, în Ajun de Crăciun, vremea se schimbă radical. Temperaturile sunt în scădere, precipitațiile se vor schimba în ninsori, iar […]
Dragi cititori, este luni și echipa CANCAN.ro vrea să vă începeți săptămâna cu dreptul! Azi vă aducem discuția dintre doi îndrăgostiți care sigur o să vă amuze copios. Nu vă mai ținem mult pe jar […]
Horoscop rune 22 decembrie 2025. Hagalaz te rupe de rutinele zilnice și îți dă șansa unor schimbări benefice
Horoscop rune 22 decembrie 2025. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
Obișnuit să intre în ring cu adversari redutabili și să lupte la cel mai înalt nivel al kickboxingului mondial, Benny Adegbuyi( kickboxer, 40 de ani) a fost surprins zilele acestea într-o ipostază complet diferită. Departe […]
Calendar ortodox 22 decembrie 2025. Azi ne rugăm Sfintei Mucenițe Anastasia Romana izbăvitoarea de otravă
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău. Un ritual scurt, dar profund, menit […]
Cartea de tarot a zilei de 22 decembrie: Împăratul aduce putere, decizii ferme și nevoia de a prelua controlul
Cartea Împăratului aduce o energie puternică de autoritate, stabilitate și claritate. Este o zi în care ți se cere să preiei controlul, să iei decizii ferme și să îți asumi rolul de lider în propria […]
Curs valutar emis de BNR pentru luni, 22 decembrie 2025. Ce valori au euro și dolarul, înainte de Crăciun
Astăzi, luni, 22 decembrie 2025, Banca Națională a României va publica cursul oficial al principalelor valute străine. Acesta este actualizat în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00, și servește drept referință pentru tranzacțiile financiare și […]
Lamarr Wilson, un influencer îndrăgit din domeniul tehnologiei, s-a sinucis, au transmis rudele îndurerate ale acestuia. Wilson, cunoscut de milioane de fani drept „Tech Lifestyle Entertainer”, s-a sinucis prin asfixiere, relatează medicului legist din comitatul […]
Horoscop chinezesc 22 decembrie 2025. Zi de revelații pentru Capră: creativitatea și emoțiile pot aduce decizii care schimbă direcții importante
Horoscop chinezesc 22 decembrie 2025. Zi intensă pentru Capră: creativitatea și emoțiile ies în prim-plan, iar situații aparent mărunte pot declanșa decizii importante. Energia zilei favorizează exprimarea sinceră, inițiativele personale și proiectele care implică sensibilitate […]
Ce a dat-o pe Emily Burghelea peste cap de Sărbători: „A fost un Crăciun distrus de iubire"
Crăciunul vine cu liste, dorințe și bătăi de cap atunci când ne gândim la cadourile pentru cei dragi. Dacă în ceea ce o privește pe Emily Burghelea și dorințele sale de Crăciun, lucrurile sunt simple […]
Rezistența la antibiotice, o „pandemie tăcută". De ce avertismentul dr. Beatrice Mahler trebuie luat în serios
Rezistența la antibiotice nu mai este un subiect „de specialitate”, ci o urgență de sănătate publică. Mesajul dr. Beatrice Mahler – despre folosirea antibioticelor doar la recomandarea medicului și despre nevoia de reguli clare în […]
Prognoza meteo pentru luni, 22 decembrie. Vreme rece și închisă în toată țara, cu cer predominant noros și temperaturi apropiate de normalul perioadei
Pentru ziua de luni, 22 decembrie, România se va afla sub influența unei mase de aer rece, dar stabile, care va menține o vreme predominant mohorâtă, cu nebulozitate persistentă în multe regiuni. Temperaturile maxime se […]
În urmă cu 40 de ani, o fetiță a dispărut fără urmă, la doar 3 ani! Acum, mama ei a fost arestată pe loc după ce a apărut
O poveste de-a dreptul incredibilă s-a petrecut acum mai bine de 40 de ani în Statele Unite, iar adevărul a ieșit la suprafață abia acum. Deși pare desprinsă dintr-un scenariu de film, întâmplarea este cât […]
Cum era vremea în Ajun de Crăciun în București acum 10 ani. Temperaturile de primăvară au amânat ninsoarea
Ajunul Crăciunului de acum 10 ani a rămas în memoria meteorologilor drept unul dintre cele mai neobișnuite episoade de vreme caldă din luna decembrie. În locul frigului și al zăpezii așteptate, Bucureștiul și mare parte […]
Horoscop 22 decembrie 2025. Vezi mai jos zodia care află un adevăr dureros despre partener, dar și ce au prezis astrele pentru restul nativilor din zodiacul european. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai […]
Eva Nicolescu, cea care i-a reprezentat pe Theo Rose și Horia Brenciu în finala Vocea României, a ieșit pe locul 4 cu momentul ei care a reușit să lase publicul mască. Tânăra în vârstă de […]
În timp ce unii viitori concurenți de Survivor se trezesc cu noaptea-n cap, trag de fiare până li se umflă venele și aleargă ca să-și măsoare plămânii, Aris Eram pare să fi ales o metodă […]
The Last Frontier, anulat după un singur sezon. Apple TV+ trage linie peste thrillerul cu Jason Clarke
Thrillerul „The Last Frontier”, cu Jason Clarke în rol principal, nu va primi sezonul doi. Platforma Apple TV+ a decis să anuleze serialul după doar un sezon, în ciuda unei premise promițătoare și a unei […]
Povestea fiecărui bărbat înainte de Sărbători! Bogdan Stelea s-a lăsat plimbat de iubită prin magazine
„Arnold” din poarta Naționalei a lăsat pentru o clipă amintirile marilor meciuri și s-a lăsat „transferat” în mall, unde CANCAN.RO l-a surprins într-o ipostază cât se poate de domestică: la cumpărături, în compania partenerei sale. […]
Privind spre un viitor destul de scurt împreună. Nicoleta Drăgan și Marius Novanc, o poveste mai rapidă decât o țigară ruptă
O fotografie din anii 2000 surprinde perfect începutul unei povești care avea să se consume mai repede decât moda crocșilor colorați: Nicoleta Drăgan și Marius Novanc, relaxați, cu ochelari „spațiali” și zâmbete de vacanță, priveau […]
Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar magia sărbătorilor se simte deja în aer. În acest vibe festiv, Gina Pistol a vrut să îi ofere o zi de neuitat fiicei sale și a lui Smiley, […]
Îndrăgostită nebunește, Cher își dorește un singur lucru pentru ziua în care va împlini 80 de ani: o verighetă de la iubitul ei, producătorul muzical Alexander „AE” Edwards, scrie presa americană. O nuntă cu iubitul […]
Era anul 2007. Bucureștiul se chinuia să pară clubbing capital, canapelele din localuri erau deja obosite de prea multe nopți, iar mesele joase cu lumânări tip candelă încercau să creeze o atmosferă lounge, deși semănau […]
O filmare recentă în care Florin Salam este ”îngropat” în bani în timpul unui eveniment a devenit virală rapid pe TikTok. Totuși, cu acest aspect oamenii sunt obișnuiți, astfel că nu asta a fost surpriza. Cine […]
Fostul supermodel brazilian Gisele Bundchen s-a căsătorit în secret cu instructorul de jiu-jitsu Joaquim Valente. O sursă apropiată de Valente a declarat pentru Page Six că el și supermodelul s-au căsătorit acasă, înconjurați de un […]
Un atac cibernetic a afectat calculatoarele și serverele din ANAR. Un virus a intrat în toate cele 3.000 de calculatoare, până la nivel de SGA, iar toți cei care au accesat site-ul Apelor Române au […]
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit mult"
Theo Rose a luat telespectatorii prin surprindere cu anunțul făcut chiar după marea finală a emisiunii Vocea României: se retrage. După ce Alessia Pop, adolescenta de 16 ani din echipa lui Tudor Chirilă a câștigat competiția, artista a dat […]
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși
Bărbatul care a ținut primele pagini în presă încă de la moartea Rodicăi Stănoiu, lovește din nou! Marius, iubitul cu 50 de ani mai tânăr al fostului ministru al Justiției, a fost văzut alături de două […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Planul Roșu a fost activat astăzi în localitatea Brateiu, județul Sibiu, după un accident în care au fost implicate un microbuz și alte șapte persoane. Toate detaliile în articol. Accidentul rutier a dus la activarea Planului Roșu […]
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Astăzi vă prezentăm o discuție dintre un copil […]
Saveta Bogdan, în vârstă de 79 de ani, declară că se confruntă cu dificultăți financiare, pe fondul creșterii facturilor la energie și al scumpirii alimentelor. Cântăreața de muzică populară spune că veniturile îi permit cu […]
Alertă în Argeș. O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită de un vânător într-o pădure
O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită duminică, 21 decembrie 2025, într-o pădure din satul Voinești, județul Argeș, de mai mulți vânători din zonă. Aparatul era prăbușit între copaci. Toate detaliile în articol. Sindicatul Europol a […]
Carmen Vijelie, shopping compulsiv cu accent pe „dedesubturi". Îmbrăcată full Chanel, nu neglijează detaliile
Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar mallurile sunt mai aglomerate ca niciodată. Oamenii se înghesuie care mai de care să caute cadouri pentru cei dragi. Nici vedetele nu fac excepție, iar soția lui Vali […]
Ce profesie avea mama Mihaelei Rădulescu? Vedeta Pro TV era mândră de familia sa: "Cu așa părinți"
Mihaela Rădulescu trăiește una dintre cele mai negre perioade din viața ei. Vedeta a fost nevoită să își conducă astăzi, 21 decembrie 2025, mama pe ultimul drum. Fosta prezentatoare TV și cea care i-a dat […]
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 13 secunde: Le puteți găsi pe toate? Foarte puțini o văd pe cea de-a treia
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de perspicacitate tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să identifici toate cele 3 diferențe din imaginea de mai sus. Atenție! Timpul este limitat. 3, 2, 1… Start! Testează-ți atenția […]
Electrocasnicul pe care trebuie să îl scoț din priză înainte să te culci, iarna. Greșeala pe care mulți români o fac
Există anumite aparate electrocasnice care pot reprezenta o problemă atunci când nu sunt folosite corespunzător. Însă, unul dintre acestea este periculos din cauza șanselor ridicate pe care le are de a declanșa un incendiu, atunci […]
Plăcinta cu varză murată, sau vărzare, reprezintă un deliciu pe care măicuțele de la Mănăstirea Moldovița îl servesc, la prânz, în perioada Postului, alături de supa cremă de zarzavat, fasole, tăiței de casă și cimbru. […]
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Deznodământul este hilar. Preludiul după 40 de ani: […]
Marele absent de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Motivul pentru care Ayan nu a fost lângă mama lui
Mihaela Rădulescu și-a condus mama pe ultimul drum astăzi, 21 decembrie 2025. Vedeta a fost lovită de viață pentru a doua oară în doar câteva luni. Prima dată și-a pierdut partenerul de viață, pe Felix Baumgartner, […]
Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România
Marțea devine, fără exagerare, cea mai bună zi din săptămână pentru clienții Digi RCS RDS. Compania a lansat o campanie care transformă plata facturii într-un mic avantaj financiar, ușor de obținut și accesibil tuturor abonaților […]
N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele
Durerea acumulată într-un interval atât de scurt de timp a devenit copleșitoare pentru Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România. Anul 2025 a adus pentru ea o succesiune de lovituri greu […]
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor
Ceremonia de înmormântare a mamei Mihaelei Rădulescu a avut loc într-un cadru sobru, dar marcat de momente de respect și solidaritate. Familia vedetei a fost prezentă încă de la primele ore, iar numeroși apropiați, prieteni […]
Cumplit! Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei: "Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata"
Durere fără margini pentru Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România, care traversează una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale. Anul 2025 i-a adus pierderi succesive, greu de imaginat […]
Imaginile durerii la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu! Familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum
Sunt momente încărcate de emoție și durere pentru Mihaela Rădulescu și familia sa, care și-au luat rămas bun de la Marilena Țiganu. Sicriul mamei Mihaelei Rădulescu a fost adus la capela din Snagov, iar în […]
