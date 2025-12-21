Cine e Eva Nicolescu, finalista de la Vocea României 2025? Tatăl ei e celebru
Cancan.ro, 21 decembrie 2025 23:50
Eva Nicolescu, cea care i-a reprezentat pe Theo Rose și Horia Brenciu în finala Vocea României, a ieșit pe locul 4 cu momentul ei care a reușit să lase publicul mască. Tânăra în vârstă de […]
În timp ce unii viitori concurenți de Survivor se trezesc cu noaptea-n cap, trag de fiare până li se umflă venele și aleargă ca să-și măsoare plămânii, Aris Eram pare să fi ales o metodă […]
The Last Frontier, anulat după un singur sezon. Apple TV+ trage linie peste thrillerul cu Jason Clarke # Cancan.ro
Thrillerul „The Last Frontier”, cu Jason Clarke în rol principal, nu va primi sezonul doi. Platforma Apple TV+ a decis să anuleze serialul după doar un sezon, în ciuda unei premise promițătoare și a unei […]
Povestea fiecărui bărbat înainte de Sărbători! Bogdan Stelea s-a lăsat plimbat de iubită prin magazine # Cancan.ro
„Arnold” din poarta Naționalei a lăsat pentru o clipă amintirile marilor meciuri și s-a lăsat „transferat” în mall, unde CANCAN.RO l-a surprins într-o ipostază cât se poate de domestică: la cumpărături, în compania partenerei sale. […]
Privind spre un viitor destul de scurt împreună. Nicoleta Drăgan și Marius Novanc, o poveste mai rapidă decât o țigară ruptă # Cancan.ro
O fotografie din anii 2000 surprinde perfect începutul unei povești care avea să se consume mai repede decât moda crocșilor colorați: Nicoleta Drăgan și Marius Novanc, relaxați, cu ochelari „spațiali” și zâmbete de vacanță, priveau […]
Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar magia sărbătorilor se simte deja în aer. În acest vibe festiv, Gina Pistol a vrut să îi ofere o zi de neuitat fiicei sale și a lui Smiley, […]
Îndrăgostită nebunește, Cher își dorește un singur lucru pentru ziua în care va împlini 80 de ani: o verighetă de la iubitul ei, producătorul muzical Alexander „AE” Edwards, scrie presa americană. O nuntă cu iubitul […]
Era anul 2007. Bucureștiul se chinuia să pară clubbing capital, canapelele din localuri erau deja obosite de prea multe nopți, iar mesele joase cu lumânări tip candelă încercau să creeze o atmosferă lounge, deși semănau […]
O filmare recentă în care Florin Salam este ”îngropat” în bani în timpul unui eveniment a devenit virală rapid pe TikTok. Totuși, cu acest aspect oamenii sunt obișnuiți, astfel că nu asta a fost surpriza. Cine […]
Fostul supermodel brazilian Gisele Bundchen s-a căsătorit în secret cu instructorul de jiu-jitsu Joaquim Valente. O sursă apropiată de Valente a declarat pentru Page Six că el și supermodelul s-au căsătorit acasă, înconjurați de un […]
Un atac cibernetic a afectat calculatoarele și serverele din ANAR. Un virus a intrat în toate cele 3.000 de calculatoare, până la nivel de SGA, iar toți cei care au accesat site-ul Apelor Române au […]
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit mult” # Cancan.ro
Theo Rose a luat telespectatorii prin surprindere cu anunțul făcut chiar după marea finală a emisiunii Vocea României: se retrage. După ce Alessia Pop, adolescenta de 16 ani din echipa lui Tudor Chirilă a câștigat competiția, artista a dat […]
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși # Cancan.ro
Bărbatul care a ținut primele pagini în presă încă de la moartea Rodicăi Stănoiu, lovește din nou! Marius, iubitul cu 50 de ani mai tânăr al fostului ministru al Justiției, a fost văzut alături de două […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Planul Roșu a fost activat astăzi în localitatea Brateiu, județul Sibiu, după un accident în care au fost implicate un microbuz și alte șapte persoane. Toate detaliile în articol. Accidentul rutier a dus la activarea Planului Roșu […]
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Astăzi vă prezentăm o discuție dintre un copil […]
Saveta Bogdan, în vârstă de 79 de ani, declară că se confruntă cu dificultăți financiare, pe fondul creșterii facturilor la energie și al scumpirii alimentelor. Cântăreața de muzică populară spune că veniturile îi permit cu […]
Alertă în Argeș. O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită de un vânător într-o pădure # Cancan.ro
O dronă de mari dimensiuni a fost descoperită duminică, 21 decembrie 2025, într-o pădure din satul Voinești, județul Argeș, de mai mulți vânători din zonă. Aparatul era prăbușit între copaci. Toate detaliile în articol. Sindicatul Europol a […]
Carmen Vijelie, shopping compulsiv cu accent pe „dedesubturi”. Îmbrăcată full Chanel, nu neglijează detaliile # Cancan.ro
Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar mallurile sunt mai aglomerate ca niciodată. Oamenii se înghesuie care mai de care să caute cadouri pentru cei dragi. Nici vedetele nu fac excepție, iar soția lui Vali […]
Ce profesie avea mama Mihaelei Rădulescu? Vedeta Pro TV era mândră de familia sa: ”Cu așa părinți” # Cancan.ro
Mihaela Rădulescu trăiește una dintre cele mai negre perioade din viața ei. Vedeta a fost nevoită să își conducă astăzi, 21 decembrie 2025, mama pe ultimul drum. Fosta prezentatoare TV și cea care i-a dat […]
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 13 secunde: Le puteți găsi pe toate? Foarte puțini o văd pe cea de-a treia # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de perspicacitate tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să identifici toate cele 3 diferențe din imaginea de mai sus. Atenție! Timpul este limitat. 3, 2, 1… Start! Testează-ți atenția […]
Electrocasnicul pe care trebuie să îl scoț din priză înainte să te culci, iarna. Greșeala pe care mulți români o fac # Cancan.ro
Există anumite aparate electrocasnice care pot reprezenta o problemă atunci când nu sunt folosite corespunzător. Însă, unul dintre acestea este periculos din cauza șanselor ridicate pe care le are de a declanșa un incendiu, atunci […]
Plăcinta cu varză murată, sau vărzare, reprezintă un deliciu pe care măicuțele de la Mănăstirea Moldovița îl servesc, la prânz, în perioada Postului, alături de supa cremă de zarzavat, fasole, tăiței de casă și cimbru. […]
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Deznodământul este hilar. Preludiul după 40 de ani: […]
Marele absent de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Motivul pentru care Ayan nu a fost lângă mama lui # Cancan.ro
Mihaela Rădulescu și-a condus mama pe ultimul drum astăzi, 21 decembrie 2025. Vedeta a fost lovită de viață pentru a doua oară în doar câteva luni. Prima dată și-a pierdut partenerul de viață, pe Felix Baumgartner, […]
Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România # Cancan.ro
Marțea devine, fără exagerare, cea mai bună zi din săptămână pentru clienții Digi RCS RDS. Compania a lansat o campanie care transformă plata facturii într-un mic avantaj financiar, ușor de obținut și accesibil tuturor abonaților […]
N-a putut privi. Momentul în care durerea a fost prea mare și Mihaela Rădulescu s-a întors cu spatele # Cancan.ro
Durerea acumulată într-un interval atât de scurt de timp a devenit copleșitoare pentru Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România. Anul 2025 a adus pentru ea o succesiune de lovituri greu […]
Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor # Cancan.ro
Ceremonia de înmormântare a mamei Mihaelei Rădulescu a avut loc într-un cadru sobru, dar marcat de momente de respect și solidaritate. Familia vedetei a fost prezentă încă de la primele ore, iar numeroși apropiați, prieteni […]
Cumplit! Cum și-a luat adio Mihaela Rădulescu de la mama ei: ”Îmbrățișează-i pe Felix și pe tata” # Cancan.ro
Durere fără margini pentru Mihaela Rădulescu, una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România, care traversează una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale. Anul 2025 i-a adus pierderi succesive, greu de imaginat […]
Imaginile durerii la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu! Familia și apropiații au condus-o pe ultimul drum # Cancan.ro
Sunt momente încărcate de emoție și durere pentru Mihaela Rădulescu și familia sa, care și-au luat rămas bun de la Marilena Țiganu. Sicriul mamei Mihaelei Rădulescu a fost adus la capela din Snagov, iar în […]
Test IQ exclusiv pentru genii | În această poză apare un leu, dar nu doar atât. Găsiți șobolanul ascuns! # Cancan.ro
Doar persoanele cu o inteligență excepțională reușesc să descopere șobolanul ascuns în această iluzie optică cu un leu. CACAN.RO a pregătit un test provocator, creat pentru a-ți verifica atenția la detalii, acuitatea vizuală și capacitatea […]
Cea mai veche rețetă de post din România. Cum se prepară hremziile prin metoda arhaică din zona Moldovei # Cancan.ro
În bucătăria tradițională românească, rețetele de post au avut dintotdeauna un rol esențial, mai ales în zonele rurale, unde perioadele de post erau respectate cu strictețe și transformate într-o adevărată artă culinară. Una dintre cele […]
Accesoriile de lux cu care a apărut Mihaela Rădulescu la înmormântarea mamei. Gențile ei costă cât o mașină # Cancan.ro
Marilena Țiganu, mama Mihaela Rădulescu, va fi înmormântată astăzi . Profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, Marilena a trecut în neființă vineri, 19 decembrie 2025, lăsând în urmă o familie îndurerată și […]
Priveghi sfâșietor pentru familia Bălănuță, intoxicată în locuință: „O pierdere pe care nu o putem cuprinde” # Cancan.ro
Zeci de persoane au fost prezente la ceremonia de priveghi organizată pentru familia Bălănuță, găsită fără viață în propria locuință din Paviole. Cei trei membri ai familiei – părinții și fiica lor – au fost […]
Mihaela Rădulescu, sfâșiată de durere la înmormântarea mamei sale! Și-a păstrat eleganța chiar și în momentele cele mai grele # Cancan.ro
Durere imensă în familia Mihaelei Rădulescu. Familia și apropiații își iau rămas bun de la mama vedetei, Marilena Țiganu, la capela din Snagov. Mihaela Rădulescu a sosit să la priveghiul mamei sale cu pași grei, […]
Cine e bărbatul care o susține pe Mihaela Rădulescu, după moartea mamei? Apropiatul i-a fost alături și la Pro TV # Cancan.ro
Mihaela Rădulescu trece printr-unul dintre cei mai grei ani din viața sa, marcat de pierderi personale profunde. După moartea tragică a partenerului său de viață, Felix Baumgartner, în urma unui accident de parapantă, prezentatoarea se […]
Theo Rose pleacă de la Pro TV după ce Tudor Chirilă i-a ”furat” Vocea României? Cum se apără, după ce a scăpat-o din mână pe Alessia Pop # Cancan.ro
Finala Vocea României a adus nu doar emoție și surprize, ci și reacții puternice din partea antrenorilor. După ce Alessia Pop, concurenta eliminată anterior de Theo Rose, a câștigat marele trofeu, artista a simțit nevoia […]
În pragul Postului Crăciunului, mulți români caută alternative rapide și ușor de consumat la produsele tradiționale din carne, iar pateul de post pare o opțiune convenabilă. Totuși, ceea ce pare un substitut sănătos poate ascunde […]
Andrew Tate a revenit în ring după cinci ani de pauză, însă momentul mult așteptat s-a transformat într-o înfrângere dură în fața lui Chase DeMoor, starul de reality TV devenit campion Misfits la categoria grea. […]
Lidia Buble s-a întâlnit cu Mălina înainte cu 3 zile ca tânăra să moară: ”Sunt în stare de șoc” # Cancan.ro
Mălina Maria Guler, în vârstă de doar 27 de ani, și-a pierdut viața în dimineața zilei de 20 decembrie, după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din oraș. Tânăra locuia în […]
Ce a apărut la căpătâiul Marilenei, mama Mihaelei Rădulescu? Imagini tulburătoare de la priveghi # Cancan.ro
Momente încărcate de emoție și durere au marcat ultimele ore la capela din Snagov, unde familia Mihaelei Rădulescu își ia rămas bun de la mama sa, Marilena Țiganu. Profesoară de limba și literatura română la […]
Zodiile cu triplu noroc în 2026: bani, dragoste și carieră. Nativii afectați de schimbări # Cancan.ro
Anul 2026 se anunță a fi un an de schimbări profunde în plan astrologic, cu efecte resimțite de fiecare zodie. Tranziția lui Saturn și Neptun în Berbec deschide un nou capitol, unde dorința de a […]
Ce pensie colosală încasează Gigi Becali de la statul român? ”Pentru ce îmi dați atâția bani?” # Cancan.ro
Gigi Becali beneficiază în prezent de o pensie consistentă acordată de statul român, la care se adaugă veniturile obținute din activitatea de parlamentar. Sumele cumulate lunar nu sunt deloc neglijabile, iar datele oficiale arată exact […]
Vlăduța Lupău, un nou concert după ce i-a fost furată geanta. Programul evenimentelor culturale pe 21 decembrie # Cancan.ro
Finalul de an aduce în București o atmosferă specială, în care muzica, teatrul și tradițiile de Crăciun se întâlnesc în săli de spectacol, cafenele culturale și spații consacrate marilor concerte. Duminică, 21 decembrie, Capitala devine […]
A sărăcit și a ajuns la sapă de lemn! Motivul real pentru care Marina Dina a acceptat să participe la Survivor 2026 de la Antena 1 # Cancan.ro
Marina Dina se află într-un nou punct de cotitură al vieții sale, iar participarea la Survivor 2026, emisiunea difuzată de Antena 1, marchează începutul unei etape pline de provocări personale și profesionale. Iată care este […]
Programul TV pentru duminică, 21 decembrie 2025. CANCAN.RO a realizat grila completă a zilei, care se anunță una bogată în opțiuni pentru toate preferințele. Posturile încep uşor să intre în programul special dedicat Crăciunului, dar […]
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București # Cancan.ro
Luna ianuarie 2026 se conturează ca una dintre cele mai neobișnuite perioade de iarnă din istoria recentă a României, potrivit estimărilor meteorologice pe termen lung. Datele disponibile indică o abatere semnificativă de la tiparul clasic […]
Mama Mihaelei Rădulescu, Marinela Țiganu, s-a stins din viață pe 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa. Dispariția ei vine la doar cinci luni după […]
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat […]
