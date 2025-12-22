SuperLiga: Antrenorul Rapidului cere „jucători noi” după înfrângerea cu FCSB: „Am terminat rău anul”
HotNews.ro, 22 decembrie 2025 07:50
Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat, duminică seara, după înfrângerea cu 1-2 cu FCSB, că formația sa a terminat rău anul și că are neapărat nevoie de jucători noi. „Am terminat…
Preșdinta POT, Anamaria Gavrilă, a condamnat solicitarea de suspendare a președintelui Nicușor Dan, inițiată de un grup de parlamentari, pentru care se strâng semnaturi începând de azi. „Circulă o solicitare venită de la PACE pentru…
Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat, duminică seara, după înfrângerea cu 1-2 cu FCSB, că formația sa a terminat rău anul și că are neapărat nevoie de jucători noi. „Am terminat…
Japonia, pas decisiv pentru cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani după dezastrul de la Fukushima # HotNews.ro
Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a permite repunerea în funcțiune a celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat în favoarea reluării operațiunilor, un moment decisiv în revenirea…
Scrisoare deschisă din societatea civilă către CSM, după reacția judecătorilor la referendumul anunțat de Nicușor Dan. „Poziție incompatibilă cu o democrație matură” # HotNews.ro
Reacția reprezentanților organizației civice a venit în urma comunicatului Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a răspuns la inițiativa președintelui Nicușor Dan privind referendumul în Justiție. Într-o scrisoare deschisă, asociația…
Protest anunțat în fața Palatului Cotroceni înainte de întâlnirea lui Nicușor Dan cu magistrații # HotNews.ro
Comunitatea Declic a anunțat că organizează, luni, de la ora 9.30, în faţa Palatului Cotroceni, un protest, acţiune care are loc în contextul în care Administraţia Prezidenţială a anunţat discuţii extinse cu magistraţii, după dezvăluirile…
Incident straniu la bordul unui avion. Familie acuzată că a îmbarcat cadavrul unui femei. Ce s-a întâmplat după # HotNews.ro
Un avion easyJet pe ruta Malaga – Londra Gatwick a fost recent scena unui incident bizar. Mai mulţi pasageri au acuzat o familie din Marea Britanie de faptul că a urcat la bord cu cadavrul…
România ajunge din urmă Polonia. „Patria lui Dracula, care, ca noi, a început să se dezvolte după căderea comunismului, își dorește acum mult mai mult – dar va avea oare puterea și ambiția de a atinge acest „mai mult”?” # HotNews.ro
Analistul economic Jarosław Kamiński pictează un tablou al României în comparație cu Polonia, țară pe care a depășit-o la un moment dat în funcție de PIB per capita raportat la paritatea puterii de cumpărare, dar…
Ziua „consultărilor fără limită de timp”. Nicușor Dan, față în față cu magistrații pentru prima dată de la declanșarea scandalului după documentarul „Justiție capturată” # HotNews.ro
Președintele începe astăzi, de la ora 10.00, discuțiile cu magistrații care s-au înscris să participe la consultările cu șeful statului, după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Întâlnirea dintre președinte și reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor…
Număr record de execuţii în Arabia Saudită. Organizațiile pentru drepturile omului denunță „cel mai sângeros an” # HotNews.ro
Arabia Saudită a depăşit, pentru al doilea an consecutiv, recordul său anual de execuţii, stârnind reacţii dure din partea organizaţiilor internaţionale pentru drepturile omului. Cel puţin 347 de persoane au fost executate în 2025, faţă…
Administrația Trump răspunde acuzațiilor de cenzurare a dosarului Epstein. Fotografia care a fost retrasă de pe site-ul Departamentului de Justiție # HotNews.ro
Departamentul american al Justiţiei s-a apărat duminică de acuzaţiile că a cenzurat informaţiile referitoare la preşedintele Donald Trump în spinosul dosar Epstein, într-un moment în care se înmulţesc criticile privind publicare parţială şi masiv editată…
Cristi Danileț, critici vehemente la adresa CSM: „De ce i-am mai tolera pe cei 8 acolo? Nu fac nimic pentru justiție” # HotNews.ro
Fostul judecător Cristi Danileț contestă atitudinea secției de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a avertizat că „nu va tolera” ingerințe în activitatea puterii judecătorești, după propunerea președintelui Nicușor Dan de a se…
Nicușor Dan, ironizat de un fost președinte al CCR. „Nu știu cum au gândit cei de la Cotroceni” # HotNews.ro
Inițierea unui referendum în rândul magistraților, avansată de către președintele Nicușor Dan, nu este posibilă, potrivit Constituției, a afirmat, la Digi24, fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean. Acesta a spus, ironic, că referendumul „pe…
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă intenţionează să plece din funcţie: E un lucru la care mă gândesc în aceste zile # HotNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR Info dacă se gândeşte să plece din funcţie în 2026, el afirmând că „este un lucru la care se gândeşte în aceste zile”. „Eu vă spun…
Procurorii au descoperit un schimb de mesaje compromițătoare între faimoasa prezentatoare TV și omul de afaceri. Femeia a fost arestată! # HotNews.ro
Sadettin Saran, 61 de ani, președintele lui Fenerbahce, este în centrul unei investigații majore în Turcia. Procurorii au descoperit un schimb de mesaje compromițătoare între Saran și Ela Rumeysa Cebeci, 37 de ani, faimoasă actriță…
INTERVIU Republica Moldova introduce amenzi de până la 2500 euro sau închisoare pentru violența online. Coautoare a legii: „Este un fenomen răspândit, din păcate, deseori, neraportat” # HotNews.ro
Hărțuirea online, distribuirea de imagini intime fără consimțământ sau stalking-ul sunt considerate infracțiuni în Republica Moldova, potrivit unui act normativ ce va intra în vigoare în februarie 2026. Victimele vor beneficia de suport juridic și…
Fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu a relatat, la Digi24, un episod de la o întrevedere dintre Klaus Iohannis și Angela Merkel, în care fostul președinte al României a fost întrebat de cancelarul german despre…
Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis că referendumul anunțat de Nicușor Dan printre magistrați nu are bază legală, astel că CSM „nu va tolera” ingerințele în cadrul activității puterii judecătorești. Într-un…
Atac cibernetic asupra mai multor staţii de lucru şi servere ce aparțin „Apelor Române”. Ce administraţii bazinale sunt afectate # HotNews.ro
Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR) şi a unui număr de 10 administraţii bazinale de apă din…
Românii au găsit cea mai ieftină ofertă la hotel de Crăciun și Revelion. Scăderea interesului pentru pachetele festive all-inclusive standardizate # HotNews.ro
Poiana Brașov, Predeal și Sinaia domină cererea de Crăciun și Revelion, diferențele de preț ajung de la sute la zeci de mii de lei, iar sezonul de iarnă 2025–2026 confirmă maturizarea turismului intern, cu turiști…
Critici din CSM la adresa referendumului magistraților, anunțat de Nicușor Dan. „Ca și cum Justiția ar anunța un referendum pentru demiterea președintelui” # HotNews.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, critică declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie, afirmând că acestea sunt „absolut inacceptabile în orice stat democratic”, informează Agerpres. „România – STAT DE DREPT sau…
În plină discuție despre reforma din Educație, un român mutat în Marea Britanie își amintește lecțiile de neuitat ale unui profesor # HotNews.ro
„Zilele acestea, aud de aici din depărtarea mea, se fac în România programe pentru învățământ, se modernizează pentru viitor, se optimizează trecuturi. Așa că am și eu, în loc de părere, o amintire despre un…
Iranul s-a oferit să ajute Venezuela în conflictul său cu SUA, spun autorităţile de la Caracas / Care a fost comunicatul Teheranului # HotNews.ro
Autorităţile de la Caracas spus că Iranul le-a propus cooperarea sa „în toate domeniile” pentru a lupta împotriva „pirateriei şi terorismului internaţional” al SUA, după confiscarea de către Washington a unui al doilea petrolier în…
Ciucu i-a informat pe premier şi pe ministrul de Finanţe despre situaţia financiară „extrem de gravă” a Primăriei Capitalei / „Vor urma reforme, să nu aveţi nicio îndoială!” # HotNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu spune că i-a informat pe premierul Ilie Bolojan şi pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, cu privire la situaţia financiară extrem de gravă a Primăriei Bucureşti, el arătând că nu va…
Macron anunţă că Franţa va construi un nou portavion, care va înlocui „Charles de Gaulle” în 2038 # HotNews.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a confirmat duminică planurile de construire a unui nou portavion, mai mare şi mai modern, care va înlocui actualul portavion „Charles de Gaulle” şi va întări capacitatea Franţei ca putere maritimă.…
Rețetă tradițională de sarmale pentru Crăciun. Cum se fac sarmalele în foi de varză murată # HotNews.ro
Sarmalele tradiționale se fac fie în foi de varză murată, fie în foi de viță de vie, și sunt preferate pentru masa de Crăciun. Ca în fiecare an, gospodinele caută rețeta care va pune pe…
AUR cere sesizarea CCR cu privire la un conflict de natură constituţională între Preşedinte şi puterea judecătorească, după anunţul privind iniţierea unui referendum # HotNews.ro
AUR solicită preşedinţilor celor două Camere, primului-ministru şi preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze CCR pe tema încălcării principiului separaţiei puterilor în stat, arătând că anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan, privind organizarea unui…
SuperLiga: Universitatea Cluj continuă cursa pentru play-off. Golgheterul Jovo Lukic, decisiv în meciul cu Farul Constanța # HotNews.ro
Universitatea Cluj s-a impus în fața echipei Farul Constanța, scor 1-0, într-un meci disputat, duminică, în etapa a 21-a din SuperLiga, ultima din acest an. Universitatea Cluj – Farul Constanța 1-0 Unicul gol al partidei…
SUA interceptează o nouă navă în apropierea Venezuelei, pe fondul blocadei anunţate de Donald Trump # HotNews.ro
Statele Unite au interceptat o nouă navă în largul coastelor Venezuelei, în ape internaţionale, au declarat duminică pentru agenția Reuters doi oficiali americani, marcând a doua astfel de operaţiune desfăşurată în acest weekend. Intervenţia a…
Armata ucraineană a anunţat duminică că face eforturi să respingă o tentativă a pătrundere a trupelor ruse într-o zonă frontalieră din regiunea Sumî, de unde Kievul acuză Moscova că a deportat ilegal civili în Rusia,…
Cotroceniul a publicat sinteza observaţiilor transmise de magistraţi cu privire la funcţionarea justiţiei. „Se pot extrage unele concluzii privind disfuncţionalităţile observate” # HotNews.ro
Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, un raport care sintetizează observațiile transmise președintelui Nicușor Dan, în perioada 11-19 decembrie, de magistrați activi sau retrași din activitate, în contextul dezbaterilor privind sistemul de justiție, declarațiilor publice ale…
Ludovic Orban anticipează „pasul decisiv” către PNL, după cel făcut în sprijinul lui Ciucu # HotNews.ro
Liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban anunţă, într-o postare pe Facebook, că ar putea urma „pasul decisiv” înspre PNL, informează News.ro. Postarea vine în contextul în care au apărut informații legate de discuții pentru fuziunea celor…
SONDAJ România, la final de 2025: o țară nemulțumită și sceptică. Justiția, pe ultimul loc la încredere # HotNews.ro
România încheie anul 2025 cu o stare de spirit apăsătoare. Trei din patru români cred că țara merge într-o direcție greșită, arată un sondaj național realizat de CURS în luna decembrie. Este unul dintre cele…
Donald Trump pregăteşte o înăsprire a raziilor contra imigranților în 2026. Buget suplimentat cu miliarde de dolari # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump se pregăteşte să intensifice semnificativ măsurile de combatere a imigraţiei în 2026, inclusiv prin extinderea raziilor la locurile de muncă, beneficiind de finanţări suplimentare de ordinul miliardelor de dolari, în contextul…
Suspendarea președintelui Nicușor Dan, inițiată de un grup de parlamentari. Strângerea de semnături începe de luni # HotNews.ro
Senatorul Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România a anunțat că un grup de parlamentari intenționează să inițieze suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care-l acuză de imixtiuni în funcționarea justiției, ca urmare a anunțului…
Cum vrea Primăria să atragă turiștii în București: le pune o taxă de 2 euro pe noapte. Descarcă proiectul de hotărâre care privește hotelurile, apartamentele pe AirBnB și alte cazări # HotNews.ro
Primăria Municipiului București urmează să introducă, în 2026, o taxă de 10 lei (circa 2 euro) pe noapte, pe care să o plătească turiștii români și străini care se cazează la hoteluri și apartamente închiriate…
Imagini nepublicate până acum din zilele Revoluției. Cum arătau românii în decembrie 1989. „Vrem Crăciun, nu gloanțe” # HotNews.ro
Trei fete care țin în mână un cearceaf pe care au scris „Vrem Crăciun, nu gloanțe” și alte zeci de fotografii, care vorbesc despre curajul individual și colectiv al românilor au fost publicate în aceste…
Crăciunul bate la ușă, iar febra cumpărăturilor de ultim moment se simte tot mai puternic în magazine. Pentru cei care încă nu au rezolvat lista de cadouri pentru noaptea de Ajun, am testat trei dintre…
Sindicat din Poliție, despre drona găsită într-o pădure din Argeş: „Are montat un dispozitiv artizanal. Cert este că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă” # HotNews.ro
Sindicatul Europol publică duminică după-amiază imagini cu drona căzută într-o pădure din judeţul Argeş, reprezentanţii poliţiştilor explicând că aceasta are ataşat un „dispozitiv artizanal”. „Nu se cunoaşte dacă drona are legătură cu conflictul din Ucraina;…
Inflația ajunge pe masa de Crăciun: cât te costă să păstrezi tradiția în 2025 și câți bani se alocă mesei de Crăciun în alte țări # HotNews.ro
Pentru Elena Ciupeală, locuitoare din Sectorul 4 și mama unei fetițe de 9 ani, Luna Cadourilor este destul de stresantă. Facturile la utilități, chiria și abonamentele îi scot de pe card mai mult cu aproape…
SuperLiga: Dorinel Munteanu, primul punct ca antrenor la FC Hermannstadt. Remiza cu Petrolul a fost obținută pe final # HotNews.ro
FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, la Sibiu, în etapa cu numărul 21 din SuperLiga. FC Hermannstadt – Petrolul Ploiești 1-1 Oaspeții au deschis scorul în minutul…
FOTO Un sociolog lămurește cum s-a schimbat percepția românilor despre răsturnarea regimului Ceaușescu, singurul din Europa care a tras contra propriilor cetățeni # HotNews.ro
Sondajele realizate odată la 10 ani arată o transformare a percepției românilor în legătură cu evenimentele 1989, socotită de unii ca o revoluție, de alții drept o lovitură de stat. Ponderea fiecărei categorii s-a schimbat…
Coreea de Nord denunță ambițiile nucleare ale Japoniei: „Trebuie împiedicate cu orice preț” # HotNews.ro
Coreea de Nord avertizează că ambițiile nucleare ale Japoniei „trebuie împiedicate cu orice preț”, conform agenției oficiale de presă KCNA, după ce un oficial japonez a sugerat că țara ar trebui să dețină arme nucleare,…
Peste 1 milion de lire sterline confiscate din conturile bancare ale fraților Tate. Poliţia britanică anunță cum vor fi utilizați banii # HotNews.ro
Poliţia britanică a declarat că o sumă de peste 1 milion de lire sterline confiscată din conturile bancare din Devon ale controversatului influencer Andrew Tate şi ale fratelui său Tristan va fi utilizată pentru combaterea…
Cozonacul pufos cu nucă este nelipsit de la masa de Crăciun, fiind unul dintre deserturile tradiționale așteptate de cei adunați la sărbătoare. Deși frământarea și coacerea lui durează ore bune, mirosul cozonacului pufos cu nucă…
Care a fost, totuși, primul club de fotbal din București. Prima minge de „foot-ball” a ajuns în oraș din Elveția, acum 120 de ani # HotNews.ro
Înainte de Venus sau Rapid și cu mult înainte de Dinamo sau Steaua, pe terenurile de fotbal ale Capitalei se disputau, mai timid, primele derby-uri locale, în campionate restrânse și cu reguli diferite de cele…
Averea lui Musk a ajuns la un nivel nemaiîntâlnit în istorie: De trei ori mai bogat decât locul doi din topul Forbes # HotNews.ro
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a urcat la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opţiuni pe acţiuni în…
Noul primar general se întâlnește duminică cu premierul și ministrul de finanțe / Ciucu a spus de câți bani are nevoie Bucureștiul „doar ca să plătim datoriile şi să funcţionăm” # HotNews.ro
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, va avea o întâlnire duminică, la ora 16.00, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, pe tema situaţiei financiare a Primăriei Municipiului Bucureşti,…
VIDEO Un pompier din Botoșani a oferit unei familii cu șapte copii, care risca să rămână pe drumuri, casa moștenită de la bunici # HotNews.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență prezintă duminică „gestul nobil” făcut de un pompier de la ISU Botoșani, care a ajutat o familie cu șapte copii să aibă o casă, după ce proprietarul locuinței unde stăteau cu…
Kremlinul a anunțat că Putin e gata să stea de vorbă cu Macron, Franța a reacționat imediat # HotNews.ro
Președinția franceză a transmis că este „binevenită” declarația președintelui rus Vladimir Putin că este „gata” să stea de vorbă cu omologul său Emmanuel Macron, Palatul Elysée adăugând că va decide „în zilele următoare” modalitățile în…
Dronă cu o parașută atașată de ea, găsită prăbușită într-o pădure din judeţul Argeş. Autoritățile, în alertă # HotNews.ro
Drona a fost găsită duminică de un bărbat care era la o partidă de vânătoare, în comuna Lereşti, județul Argeș. El a alertat autorităţile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum…
