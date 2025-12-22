Program Mega Image de Crăciun 2025. Când vor fi deschise magazinele de sărbători
HotNews.ro, 22 decembrie 2025 12:20
Mega Image a pregătit un program special de sărbători pentru magazine. Singurele zile în care magazinele vor fi închise sunt 25 decembrie și 1 ianuarie. Program Mega Image de Crăciun 2025 Excepții Magazin 26 Decembrie…
Acum 5 minute
12:50
Mesele de Sărbători pot fi „furtuna perfectă“ pentru digestie. Dr. Lucian Alecu, chirurg MedLife: „Nu stați acasă dacă aveți dureri abdominale severe“ # HotNews.ro
Sărbătorile sunt perioade aglomerate pentru medicii din camerele de gardă ale spitalelor și pentru chirurgi. Problemele digestive sunt principala cauză, spun specialiștii. „Mesele bogate în grăsimi, consumate în exces și fără pauze reale, asociate frecvent…
Acum 15 minute
12:40
Inspecția Judiciară publică un raport, chiar în timpul discuțiilor de la Cotroceni, în care afirmă că multe dintre faptele din documentarul Recorder au fost deja verificate # HotNews.ro
În timp ce președintele Nicușor Dan are discuții cu magistrații, luni la Palatul Cotroceni, Inspecția Judiciară, structură independentă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care are rolul de a verifica și controla activitatea și…
12:40
Nicușor Dan crede că Trump are dreptate într-o apreciere importantă legată de Europa, dar în transmite președintelui SUA și unde ar fi „o problemă” # HotNews.ro
În interviul acordat site-ului Politico, președintele României a vorbit despre dificultățile relației dintre Europa și SUA, despre șansele de pace din Ucraina și despre corupția din România. Nicușor Dan admite că lentoarea Europei, observată de…
Acum o oră
12:20
12:20
Carrefour România a anunțat că în perioada sărbătorilor de iarnă va fi valabil un program special în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco. Începând cu 19 decembrie, programul magazinelor este…
12:20
Comisia Europeană a adoptat recent Planul de acțiune pentru locuri de muncă de calitate, un plan pentru îmbunătățirea calității locurilor de muncă și crearea de joburi pentru viitor în întreaga Europă. Acesta se concentrează pe…
12:20
Penny și-a ajustat programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor de iarnă iar în anumite zile programul va fi diferit față de cel cu care sunt obișnuiți clienții. Astfel, magazinele Penny vor fi închise pe 25 decembrie…
12:10
Cât vor crește prețurile RCA în 2026, după ce, de la 1 iulie anul acesta, unii șoferi au plătit și cu 40% mai mult, deși n-au făcut accidente. Explicațiile ASF # HotNews.ro
Două treimi dintre șoferii care și-au reînnoit polițele RCA, în perioada iulie-septembrie, după eliminarea plafonării prețurilor, au plătit mai mult decât anul trecut, chiar dacă n-au făcut niciun accident, arată Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)…
12:00
Program Kaufland de Crăciun 2025. Când sunt magazinele Kaufland deschise în perioada sărbătorilor de iarnă # HotNews.ro
Kaufland România a anunțat programul de funcționare al magazinelor din întreaga țară, în perioada sărbătorilor de iarnă. Program Kaufland Crăciun 2025 Astfel, rețeaua Kaufland România va funcționa după următorul program: În perioada 20 – 23…
12:00
Care este programul magazinelor Auchan de Crăciun 2025. Program diferit pentru unele locații # HotNews.ro
Auchan a anunțat că în anumite zile în luna decembrie și în luna ianuarie, magazinele lanțului vor avea un program special. Program Auchan de Crăciun 2025 Zile cu program special: *Excepții – alte zile cu…
12:00
Keratoconusul este o afecțiune în care corneea, structura transparentă din fața ochiului, începe să se subțieze și să își piardă forma naturală. În timp, această deformare modifică felul în care lumina intră în ochi și…
Acum 2 ore
11:50
Grija pentru nutriție. Secretele din spatele pregătirii nutriționale a copiilor din Academia Hagi # HotNews.ro
În Academia Hagi performanța sportivă este privită ca rezultat al unui proces complex, în care talentul, munca și disciplina se împletesc evident și cu un stil de viață riguros. Iar nutriția joacă un rol esențial…
11:50
Doar 11 magistrați au venit să vorbească deschis, în fața camerelor de vederi, despre justiție cu Nicușor Dan. Cine sunt ei # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan are discuții luni, 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, cu magistrații care au dorit să vorbească deschis despre situația din sistemul de justiție, după dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție Capturată” și dezbaterile apărute…
11:50
Program Lidl de Crăciun 2025. Când vor fi deschise magazinele Lidl în perioada sărbătorilor # HotNews.ro
Magazinele Lidl vor avea un program special în perioada sărbătorilor de iarnă. Reprezentanții lanțul au anunțat că acesta va începe din 24 decembrie 2025, când magazinele din toată țara au un program mai scurt. Zilele…
11:40
Când vorbim despre amenajarea unei grădini, ne gândim instinctiv la un design echilibrat din punct de vedere funcțional și estetic. Nu-i doar despre a avea unde să te așezi, ci despre cum te simți acolo.…
11:30
„A fost o confruntare cu realitatea”. Ce se află în spatele optimismului afișat la Miami după negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Declarațiile făcute după negocierile purtate în SUA pentru încheierea războiului din Ucraina au fost relativ optimiste. Dar realitatea indică mai degrabă pesimism – și faptul că principalele probleme care stau în calea unui acord nu…
11:30
Preşedintele, medierea şi referendumul. Nicușor Dan, în fața celei mai importante provocări # HotNews.ro
Alegerile președintelui Nicușor Dan, care astăzi s-a întâlnit cu magistrații la Palatul Cotroceni, vor avea consecinţe semnificative, iar perspectiva unei crize constituţionale nu poate fi exclusă, scrie profesorul Ioan Stanomir, într-o opinie publicată în Contributors. …
11:20
Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitaleleGrigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun # HotNews.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Moș Crăciun pentru copiii internați în spitalele „Dr. Victor Gomoiu” și „Grigore Alexandrescu” din București le-a adus zilele trecute 300 de cadouri unice, personalizate pe genuri și grupe de vârstă,…
11:10
Schimbare la impozitul pe autoturismele hibride: proprietarii vor plăti în 2026 mai mult decât s-a stabilit inițial # HotNews.ro
Prevederile referitoare la majorarea impozitelor pentru autoturisme au fost modificate recent printr-o Ordonanță de Urgență (78/2025). Astfel, mașinile hibride vor avea parte de o creștere substanțială a impozitului, ceea ce ne arată că autoritățile s-au…
11:10
Kremlinul, reacție în cinci cuvinte despre informațiile pe care le au secrete americane cu privire la obiectivele reale lui Putin, inclusiv din Europa # HotNews.ro
Kremlinul a afirmat luni că, dacă serviciile secrete americane consideră că președintele rus Vladimir Putin dorește să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au făcut odată parte din Uniunea Sovietică, atunci…
11:00
Acordul de preț în avans – un instrument strategic în contextul noilor limitări de deductibilitate în România # HotNews.ro
România introduce, începând cu anul fiscal 2026, un regim fiscal special care limitează deductibilitatea anumitor cheltuieli cu entități afiliate nerezidente. Această schimbare are impact major asupra companiilor cu tranzacții transfrontaliere, în special în domeniul serviciilor…
Acum 4 ore
10:50
Lungmetrajul „Avatar: Fire and Ash”, cel de-al treilea film al francizei „Avatar”, pelicula regizorului James Cameron devenită unul dintre cele mai mari succese din istoria cinematografiei, a dominat box-office-ul nord-american după lansarea sa în cinematografe…
10:40
Performanța în licitațiile de artă se extinde. Artmark anunță din nou rezultate-record, pentru toate cele 3 țări, România, Bulgaria și Croația, totalizând aprox. 3 milioane de euro în licitațiile lunii decembrie 2025 # HotNews.ro
Casa de Licitații A10 by Artmark marchează cel mai puternic decembrie din istoria sa regională! O dovedesc rezultatele celor mai importante licitații de artă pe care le-a organizat în acest sezon. Este al doilea an…
10:20
Am gătit 7 zile doar din produse reduse, apropiate de expirare, și am economisit mai mult decât credeam # HotNews.ro
Risipa alimentară nu este doar un concept abstract în rapoartele europene, ci o realitate de zi cu zi. În România, un adult aruncă în medie aproximativ 70 de kilograme de mâncare pe an, de cele…
10:20
Judecătoarea care apare în documentarul Recorder avertizează asupra unui conflict de interese, chiar în ziua discuțiilor de la Cotroceni: „Au susținut modificările nocive ale legilor justiției și acum susțin status quo-ul” # HotNews.ro
Fosta judecătoare Andrea Chiș, fostă membră a CSM, atrage atenția asupra existenței unui conflict de interese, în contextul discuțiilor de luni de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și magistrații care s-au înscris la…
10:00
Moțiuni AUR împotriva a doi miniștri: Radu Marinescu și Cătălin Predoiu / Ministrul Justiției, chemat la Ora Guvernului de USR # HotNews.ro
Senatorii și deputații vor dezbate și vota luni câte o moțiune simplă ce vizează doi membri ai Guvernului Bolojan, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Moțiune simplă împotriva ministrului Justiției, Radu…
09:50
Atac nocturn cu drone ucrainene, pe coasta Mării Negre. Incendiu masiv, pe un kilometru și jumătate, două nave au fost lovite # HotNews.ro
Un atac cu drone ucrainene, efectuat în noaptea de duminică spre luni a avariat două nave, două cheiuri și a provocat un incendiu de amploare într-o localitate de pe coasta Mării Negre, în regiunea Krasnodar…
09:50
Delegația română S&D, soluții concrete în criza europeană a locuințelor: O casă trebuie să fie un drept, nu un lux # HotNews.ro
Criza locuințelor a devenit una dintre cele mai presante probleme sociale ale Uniunii Europene, afectând milioane de cetățeni, indiferent de nivelul de venit. De la tineri și familii tinere, până la persoane vârstnice, muncitori sau…
09:30
VIDEO Un înalt general al lui Putin a murit la Moscova / Mașina sa a explodat luni dimineață în sudul capitalei / Cine este militarul ucis # HotNews.ro
Potrivit The Moscow Times, victima exploziei, generalul Fanil Sarvarov, a participat la operațiuni de luptă în Cecenia și în conflictul din Osetia-Ingușetia între 1992 și 2003. Un general rus a fost ucis luni într-un aatc…
09:20
Politolog, despre referendumul în CSM propus de Nicușor Dan: „Nu mi-e clar cum a ajuns să facă o asemenea gafă” # HotNews.ro
Politologul Cristian Preda l-a criticat luni pe președintele Nicușor Dan, sugerând că acesta nu își asumă rolul de lider în mod corespunzător, chiar la șapte luni de la alegerea sa, după ce șeful statului a…
09:00
„Aş merge până la capăt dacă Putin spune nu”. O influentă voce din tabăra lui Trump, pledoarie pentru trimiterea rachetelor Tomahawk către Ucraina # HotNews.ro
Washingtonul ar trebui să intensifice dramatic presiunea asupra Moscovei, inclusiv prin furnizarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Tomahawk, dacă președintele rus Vladimir Putin refuză să accepte o soluție negociată a conflictului, a afirmat duminică…
Acum 6 ore
08:30
Programul magazinelor și supermarketurilor de Crăciun 2025. Cum vor fi deschise Lidl, Mega Image, Kaufland, Carrefour, Auchan și Penny pe 24, 25 decembrie și 1 ianuarie # HotNews.ro
Majoritatea magazinelor și supermarketurilor vor fi închise pe 25 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, perioadă în care angajații vor avea timp liber pentru a petrece în familie. Program Lidl de Crăciun 2025 și Revelion…
08:30
O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni dimineaţă dimineaţă, într-un bloc din municipiul Focşani. Incidentul a avut loc într-un imobil situat pe Aleea Echităţii,din Focşani, în jurul orei 7.44, potrivit ISU Vrancea, relatează…
08:20
Garda de Coastă a Statelor Unite urmărește un petrolier în apele internaționale din apropierea Venezuelei, după ce a încercat să o intercepteze, a anunțat un oficial american, în contextul în care administrația președintelui Donald Trump…
08:20
SuperLiga: Elias Charalambous – Am câștigat cu Rapid trei puncte foarte importante în lupta pentru campionat # HotNews.ro
Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, duminică, la finalul partidei cu Rapid, câștigată cu scorul de 2-1, că victoria este foarte importantă în economia luptei pentru câștigarea campionatului, scrie Agerpres. „Este o…
08:10
Preșdinta POT, Anamaria Gavrilă, a condamnat solicitarea de suspendare a președintelui Nicușor Dan, inițiată de un grup de parlamentari, pentru care se strâng semnaturi începând de azi. „Circulă o solicitare venită de la PACE pentru…
07:50
SuperLiga: Antrenorul Rapidului cere „jucători noi” după înfrângerea cu FCSB: „Am terminat rău anul” # HotNews.ro
Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat, duminică seara, după înfrângerea cu 1-2 cu FCSB, că formația sa a terminat rău anul și că are neapărat nevoie de jucători noi. „Am terminat…
07:50
Japonia, pas decisiv pentru cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani după dezastrul de la Fukushima # HotNews.ro
Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a permite repunerea în funcțiune a celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat în favoarea reluării operațiunilor, un moment decisiv în revenirea…
07:40
Scrisoare deschisă din societatea civilă către CSM, după reacția judecătorilor la referendumul anunțat de Nicușor Dan. „Poziție incompatibilă cu o democrație matură” # HotNews.ro
Reacția reprezentanților organizației civice a venit în urma comunicatului Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a răspuns la inițiativa președintelui Nicușor Dan privind referendumul în Justiție. Într-o scrisoare deschisă, asociația…
07:30
Protest anunțat în fața Palatului Cotroceni înainte de întâlnirea lui Nicușor Dan cu magistrații # HotNews.ro
Comunitatea Declic a anunțat că organizează, luni, de la ora 9.30, în faţa Palatului Cotroceni, un protest, acţiune care are loc în contextul în care Administraţia Prezidenţială a anunţat discuţii extinse cu magistraţii, după dezvăluirile…
07:20
Incident straniu la bordul unui avion. Familie acuzată că a îmbarcat cadavrul unui femei. Ce s-a întâmplat după # HotNews.ro
Un avion easyJet pe ruta Malaga – Londra Gatwick a fost recent scena unui incident bizar. Mai mulţi pasageri au acuzat o familie din Marea Britanie de faptul că a urcat la bord cu cadavrul…
07:00
România ajunge din urmă Polonia. „Patria lui Dracula, care, ca noi, a început să se dezvolte după căderea comunismului, își dorește acum mult mai mult – dar va avea oare puterea și ambiția de a atinge acest „mai mult”?” # HotNews.ro
Analistul economic Jarosław Kamiński pictează un tablou al României în comparație cu Polonia, țară pe care a depășit-o la un moment dat în funcție de PIB per capita raportat la paritatea puterii de cumpărare, dar…
07:00
Ziua „consultărilor fără limită de timp”. Nicușor Dan, față în față cu magistrații pentru prima dată de la declanșarea scandalului după documentarul „Justiție capturată” # HotNews.ro
Președintele începe astăzi, de la ora 10.00, discuțiile cu magistrații care s-au înscris să participe la consultările cu șeful statului, după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată”. Întâlnirea dintre președinte și reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor…
Acum 24 ore
23:30
Număr record de execuţii în Arabia Saudită. Organizațiile pentru drepturile omului denunță „cel mai sângeros an” # HotNews.ro
Arabia Saudită a depăşit, pentru al doilea an consecutiv, recordul său anual de execuţii, stârnind reacţii dure din partea organizaţiilor internaţionale pentru drepturile omului. Cel puţin 347 de persoane au fost executate în 2025, faţă…
22:50
Administrația Trump răspunde acuzațiilor de cenzurare a dosarului Epstein. Fotografia care a fost retrasă de pe site-ul Departamentului de Justiție # HotNews.ro
Departamentul american al Justiţiei s-a apărat duminică de acuzaţiile că a cenzurat informaţiile referitoare la preşedintele Donald Trump în spinosul dosar Epstein, într-un moment în care se înmulţesc criticile privind publicare parţială şi masiv editată…
22:40
Cristi Danileț, critici vehemente la adresa CSM: „De ce i-am mai tolera pe cei 8 acolo? Nu fac nimic pentru justiție” # HotNews.ro
Fostul judecător Cristi Danileț contestă atitudinea secției de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a avertizat că „nu va tolera” ingerințe în activitatea puterii judecătorești, după propunerea președintelui Nicușor Dan de a se…
22:20
Nicușor Dan, ironizat de un fost președinte al CCR. „Nu știu cum au gândit cei de la Cotroceni” # HotNews.ro
Inițierea unui referendum în rândul magistraților, avansată de către președintele Nicușor Dan, nu este posibilă, potrivit Constituției, a afirmat, la Digi24, fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean. Acesta a spus, ironic, că referendumul „pe…
22:00
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă intenţionează să plece din funcţie: E un lucru la care mă gândesc în aceste zile # HotNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR Info dacă se gândeşte să plece din funcţie în 2026, el afirmând că „este un lucru la care se gândeşte în aceste zile”. „Eu vă spun…
21:40
Procurorii au descoperit un schimb de mesaje compromițătoare între faimoasa prezentatoare TV și omul de afaceri. Femeia a fost arestată! # HotNews.ro
Sadettin Saran, 61 de ani, președintele lui Fenerbahce, este în centrul unei investigații majore în Turcia. Procurorii au descoperit un schimb de mesaje compromițătoare între Saran și Ela Rumeysa Cebeci, 37 de ani, faimoasă actriță…
21:40
INTERVIU Republica Moldova introduce amenzi de până la 2500 euro sau închisoare pentru violența online. Coautoare a legii: „Este un fenomen răspândit, din păcate, deseori, neraportat” # HotNews.ro
Hărțuirea online, distribuirea de imagini intime fără consimțământ sau stalking-ul sunt considerate infracțiuni în Republica Moldova, potrivit unui act normativ ce va intra în vigoare în februarie 2026. Victimele vor beneficia de suport juridic și…
