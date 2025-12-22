Un general de la Statul Major rus, Fanil Sarvarov, ucis în explozia unei maşini în sudul Moscovei. Comitetul rus de anchetă acuză ”serviciile speciale ucrainene”

10:10

România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe şi legume din Uniunea Europeană, deşi are un potenţial agricol ridicat: aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porţie de legume sau fructe pe zi, iar 24% declară că mănâncă între o porţie şi patru porţii zilnic. Doar 2,4% dintre români consumă cinci porţii de legume şi fructe pe zi, aşa cum recomandă Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În acelaşi timp, deşi România are 8,1% din terenul arabil utilizat în UE şi 4,2% din populaţia Uniunii, contribuie cu doar 1,9% la producţia anuală de legume proaspete şi 5,4% la producţia de fructe, ceea ce alimentează dependenţa de importuri şi preţuri mai ridicate pentru consumatori cu venituri mici, arată datele Eurostat prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.