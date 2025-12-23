Trump dezvăluie un plan pentru a construi nave de război „clasa Trump”, cele mai mari de până acum, pentru a spori puterea maritimă a SUA în cadrul „Flotei de aur”

21:00

Preşedintele Nicuşor Dan a acordat un interviu, la Bruxelles, publicaţiei POLITICO în care vorbeşte despre relaţiile dintre Europa şi Statele Unite în mandatul lui Donald Trump, despre războiul din Ucraina, dar şi despre interferenţele Rusiei şi problemele din România, unde, a recunoscut şeful statului, „începând cu corupţia, nu am făcut prea multe”. El a dat însă asigurări că acest lucru se va schimba. Pentru Nicuşor Dan este „în regulă” ca politicienii americani să îşi exprime opiniile despre europeni şi întrucâtva îi dă dreptate lui Donald Trump când spune că ei sunt „slabi”. Dar ar fi o „problemă” dacă SUA ar încerca să „influenţeze” politica „în mod nedemocratic” - de exemplu, plătind media din ţările europene, „aşa cum fac ruşii”, a spus preşedintele român în interviul pentru POLITICO.