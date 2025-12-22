Un şofer făcea drifturi într-o parcare. A intrat cu maşina în vitrina unui magazin. Poliția i-a luat permisul

Newsweek.ro, 22 decembrie 2025 11:00

Un şofer care făcea drifturi într-o parcare din Lugoj a intrat cu maşina în vitrina unui magazin. Po...

Acum 5 minute
11:20
Călin Georgescu, în fața verdictului în dosarul de tentativă de lovitură de stat. Riscă 20 de ani după gratii Newsweek.ro
Prorusul Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, așteaptă astăzi decizia judecăto...
Acum 30 minute
11:00
Un şofer făcea drifturi într-o parcare. A intrat cu maşina în vitrina unui magazin. Poliția i-a luat permisul Newsweek.ro
Un şofer care făcea drifturi într-o parcare din Lugoj a intrat cu maşina în vitrina unui magazin. Po...
Acum o oră
10:50
Moțiuni AUR împotriva a doi miniștri: Radu Marinescu și Cătălin Predoiu. Care e motivul Newsweek.ro
Senatorii și deputații dezbat câte o moțiune simplă ce vizează doi membri ai Guvernului Bolojan, min...
10:30
VIDEO Atentat cu bombă în Moscova. Generalul rus Fanil Sarvarov, ucis într-o explozie cu mașină-capcană Newsweek.ro
Un general de rang înalt al armatei ruse a fost ucis luni dimineață într-un atentat cu mașină-capcan...
Acum 2 ore
10:20
A vrut să aducă atmosfera Crăciunului în scara blocului dar vecinii au făcut reclamație. De ce erau deranjați? Newsweek.ro
O femeie a vrut să aducă atmosfera Crăciunului în scara blocului însă vecinii au mers direct în inst...
10:00
Witkoff, care îi învăța pe ruși cum să-l perieze pe Trump spune că Moscova susține &#34;pacea prorusă&#34; a lui Trump Newsweek.ro
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, care învăța Kremlinul cum să-l perieze pe Trump a...
10:00
Horoscop 23 decembrie. Luna în Vărsător aduce noroc Balanțelor. Capricornii și Peștii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 23 decembrie. Luna în Vărsător aduce noroc Balanțelor. Capricornii și Peștii impresionează....
10:00
Hackerii ascund un troian în aplicații legitime și preiau controlul telefonului. Nici nu-ți dai seama Newsweek.ro
Un nou troian Android se ascunde în aplicații legitime, este capabil să ocolească Play Protect și pe...
09:50
STB, datorii de 300.000.000€. Directorul a terminat Universitatea Hyperion. A lucrat la Teleshopping TV Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat ieri că Bucureștiul are o piatră de moară - Societatea de T...
09:30
Facturile la gaz explodează din 2026. Noile tarife aduc scumpiri și de 35% pentru români Newsweek.ro
Vești deloc bune pentru consumatorii din România. Odată cu expirarea schemei de plafonare a prețuril...
Acum 4 ore
09:20
VIDEO Atac cu drone ucrainene în Portul Krasnodar. Explozii și incendii pe coasta Mării Negre. Nave distruse Newsweek.ro
Un atac cu drone ucrainene a lovit în noaptea de duminică spre luni infrastructura portuară din regi...
09:10
Dosarul Epstein provoacă revoltă în SUA. Victimele și Congresul acuză administrația Trump de mușamalizare Newsweek.ro
Publicarea doar parțială și masiv editată a dosarului Jeffrey Epstein în care apare și Donald Trump ...
09:00
Membri CSM, salarii de 40000 - 80.000 lei. Forțează Nicușor Dan demisia lor? Nu vor tăierea pensiilor speciale Newsweek.ro
Nicușor Dan vrea să facă un referendum printre magistrați pe care vrea să îi întrebe dacă actualul C...
08:50
Câte zile libere legale sunt în 2026? Ce amendă riscă angajatorul, dacă nu îți dă liber în aceste zile Newsweek.ro
Potrivit Codului muncii, salariații din România beneficiază de 17 zile libere legale. În anul viitor...
08:20
Prețul aurului atinge un nou record, pe fondul așteptărilor privind scăderea dobânzilor Fed Newsweek.ro
Preţul aurului a atins luni 4.383,76 dolari pe uncie, depăşind recordul din octombrie, investitorii ...
08:20
Nicuşor Dan are azi întâlnire publică cu magistraţii şi anunţ privind un referendum despre activitatea CSM Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expu...
08:10
Proteste ample în Serbia: mii de activiști susțin studenții împotriva presiunilor guvernului Newsweek.ro
Câteva mii de activişti din toată Serbia s-au alăturat duminică protestelor studenţilor din sud-vest...
08:00
VIDEO 49 km de autostradă se deschid în Ajun de Crăciun. O zonă importantă a României, revitalizată Newsweek.ro
Se de schide o nouă bucată importantă de autostradă chiar înainte de Crăciun. EStye vorba de un numă...
07:50
Augustin Zegrean: Referendumul propus de Nicuşor Dan privind activitatea CSM este neconstituţional Newsweek.ro
Fostul judecător CCR Augustin Zegrean afirmă că referendumul anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, vi...
07:40
Moștenirea coroanei în mișcare. Regele Charles sărbătorește o jumătate de secol de muncă Newsweek.ro
În fața camerelor de filmat, regele Charles sărbătorește o jumătate de secol de muncă în care a rede...
07:30
VIDEO De ce barajul de 168.000.000.000$ al Chinei bagă spaima în țara vecină India. „E o bombă cu ceas” Newsweek.ro
Un adevărat război decocamdată al declarațiilor a început între China și India. China vrea fă facă u...
07:30
Ministrul Educației Daniel David: „Nu vizez o carieră politică. Mi-am amânat plecarea de mai multe ori” Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie...
Acum 6 ore
07:20
Ai mașină decapotabilă și nu mergi iarna cu ea? Sfaturile specialiștilor pentru a o pregăti de hibernare Newsweek.ro
Dacă ai o mașină decapotabilă cu acoperiș textil, eventual mai veche sau chiar de colecție, și nu me...
07:10
„Am fost concediat cu 5 ani înainte de pensie. Am aplicat la 900 slujbe, fără succes”. Coșmarul vârstnicilor Newsweek.ro
Persoanele care mai au doar câțiva ani până la pensie își mai găsesc foarte greu un loc de muncă. Un...
Acum 24 ore
20:40
România, între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean. De miercuri vine zăpada și gerul Newsweek.ro
România va fi influențată de două sisteme atmosferice majore în perioada Crăciunului – un anticiclon...
20:40
Peste 3,7 milioane români au ieșit pensie limită de vârstă în noiembrie. Ce pensie iau și care sunt condițiile Newsweek.ro
Noiembrie 2025 marchează un record în sistemul de pensii din România: peste 3,7 milioane de persoane...
20:30
Program special de Crăciun la bănci: majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 25 și 26 decembrie Newsweek.ro
În perioada Crăciunului, cele mai importante instituții bancare din România - CEC Bank, BCR, BRD, BT...
20:10
Acestea sunt capcanele atunci când cumperi vouchere tip cadou de Crăciun. Au pățit-o mulți clienți Newsweek.ro
Ajunul Crăciunului este la doar câteva zile distanță. Pentru mulți, un voucher cadou este un cadou p...
19:50
Macron confirmă construirea unui nou portavion care va înlocui Charles de Gaulle și va întări puterea navală Newsweek.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a confirmat construirea unui nou portavion, mai mare și moder...
19:40
Trafic îngreunat pe autostrada A1, la nodul rutier Margina, pe sensul Nădlac – București Newsweek.ro
Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina, la ki...
19:20
Danemarca retrage distribuția de corespondență. Oamenii scriu din ce în ce mai puțin Newsweek.ro
Mulți oameni încă mai scriu cărți poștale și scrisori de Crăciun. Dar numărul lor este în scădere. A...
19:10
Un stat european schimbă regulile: concediul de studii dispare. Cine va primi bani din 2026? Newsweek.ro
Concediul educațional a fost abolit într-un stat european. Noul model de sprijin financiar începe di...
18:50
Jocul numerelor lui Trump. Cota de popularitate a președintelui se prăbușește. Care sunt cauzele? Newsweek.ro
Pe măsură ce costul vieții crește, popularitatea președintelui scade, reflectând reacția negativă fa...
18:50
Salariu de început de aproape 7.000 €! Un job de top te așteaptă în Europa. Ce studii trebuie să ai? Newsweek.ro
Incitant, provocator – și bine plătit: Austro Control recrutează din nou controlori de trafic aerian...
18:30
Nu este ușor să fii ecologist. Trecerea de la preocupări morale la preocupări materiale Newsweek.ro
Au existat apeluri pentru o resetare a strategiilor privind schimbările climatice. Dar cum ar arăta ...
18:30
Secretul constă în instinct: acesta este motivul pentru care câinii ne fac mai sociabili Newsweek.ro
Adolescenții care cresc cu câini sunt mai sociabili și mai agreabili decât adolescenții din familii ...
18:20
Un pericol pentru planeta noastră? Spațiu – Se așteaptă ca o cometă interstelară să treacă în viteză Newsweek.ro
La o distanță de 270 de milioane de kilometri, corpul ceresc va rămâne la o distanță sigură, dar pen...
18:10
România devine al doilea centru de transport arme pentru Ucraina, după Polonia. 220.000 tone livrate în 2025 Newsweek.ro
România va deveni un al doilea centru strategic pentru furnizarea de arme către Ucraina, pe măsură c...
18:10
Alertă de smog în Balcani. Poluare de 10 ori peste limite, copiii obligați să stea în case Newsweek.ro
Alertă de smog în Balcani: Zborurile au fost anulate joi la Sarajevo, copiii trebuie să stea în case...
17:40
Doctor Cristian Gheorghe: Sunt boli incurabile, dar pot avea perioade de remisie îndelungate, de ani de zile Newsweek.ro
Bolile inflamatorii intestinale sunt considerate boli grave de către specialişti, afectând semnifica...
17:30
Putin anulează acordurile militare cu România și alte țări NATO. Vrea confruntare, nu cooperare Newsweek.ro
Guvernul Rusiei autorizează Ministerul Apărării să anuleze tratatele militare bilaterale cu mai mulț...
17:10
Operațiunea Plan Germania Newsweek.ro
Șefii diplomațiilor din țările aliate se vor întâlni la sediul NATO din Bruxelles, pe 3 decembrie 20...
17:00
Calmantul chinezesc Newsweek.ro
Statutul crescând al Chinei ca putere nucleară ar trebui să țină sub control Rusia și amenințările s...
16:50
Serviciile secrete americane: Rusia nu are capacitatea de a cuceri Ucraina, nici atât Europa Newsweek.ro
Directorul serviciilor secrete naționale americane a declarat duminică că serviciile de informații a...
16:30
VIDEO Rușii atacă furibund infrastructura de transport, portuară din Odesa dar nu reușesc s-o distrugă Newsweek.ro
Rusia a atacat din nou la scară largă instalațiile de infrastructură de transport, portuară și indus...
16:20
Escrocherie cu pensii. A falsificat semnăturile pensionarilor și le-a luat banii. Cum le-a câștigat încrederea Newsweek.ro
Apar tot mai multe escrocherii la pensie. Victimele sunt pensionarii mai ales cei care locuiesc la ț...
16:10
De când devine postul Crăciunului mai aspru? Ce nu au voie credincioșii să facă pe 24 decembrie? Newsweek.ro
Mai sunt câteva zile până la Crăciun, iar creștinii se pregătesc de praznicul Naşterii Mântuitorului...
15:40
Gardian la închisoare, surprins în uniformă la petrecerea de eliberare a unui interlop proxenet Newsweek.ro
Un polițist gardian la penitenciar a fost surprins la petrecerea de eliberare a unui interlop proxen...
15:10
Horoscop decembrie 2025. Ultimele 10 zile din an aduc schimbări mari. Ce Crăciun și An Nou vei avea? Newsweek.ro
Horoscopul 22-31 decembrie 2025 este aici. Săptămâna începe cu Soarele și Luna în Capricorn, impunân...
15:00
Magistrații se tem să meargă la consultări. Nicușor Dan: „Unii au cerut să fie preluați din bezinării” Newsweek.ro
Președintele a transmis că sunt puțini magistrați care vor să vină la consultări. Mai mult, unii, de...
