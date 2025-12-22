Zegrean: Nu avem referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă
PSNews.ro, 22 decembrie 2025 11:00
Fostul judecător al Curţii Constituţională Augustin Zegrean a declarat, duminică, după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor, privind activitatea CSM, că nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii şi nu ştie cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă, dar nu este posibil. Despre întâlnirea lui Nicuşor […] Articolul Zegrean: Nu avem referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
11:00
Secţia pentru judecători a CSM vine cu o reacţie oficială, după anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan, privind iniţierea unui referendum în rândul corpului magistraţilor. CSM arată că acest referendum ppropus de preşedinte nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii şi nu va tolera nicio formă de ingerinţă, directă sau indirectă, în […] Articolul CSM reacționează dur după referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Nu vom tolera!” apare prima dată în PS News.
11:00
PS News la Strasbourt/Mușoiu: PAC nu e un moft. În joc sunt securitatea alimentară și milioane de locuri de muncă # PSNews.ro
În timp ce unele „state frugale” cer tăieri de bugete la Bruxelles, țările din Europa Centrală și de Est avertizează că Politica Agricolă Comună este coloana vertebrală a securității alimentare europene. Ștefan Mușoiu amintește la Puterea Știrilor că numai în România sectorul agroalimentar înseamnă aproximativ 2,5 milioane de locuri de muncă directe și indirecte. […] Articolul PS News la Strasbourt/Mușoiu: PAC nu e un moft. În joc sunt securitatea alimentară și milioane de locuri de muncă apare prima dată în PS News.
11:00
Zegrean: Nu avem referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă # PSNews.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţională Augustin Zegrean a declarat, duminică, după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor, privind activitatea CSM, că nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii şi nu ştie cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă, dar nu este posibil. Despre întâlnirea lui Nicuşor […] Articolul Zegrean: Nu avem referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă apare prima dată în PS News.
11:00
VIDEO Nicuşor Dan, faţă în faţă cu magistraţii: imaginile momentului de la Palatul Cotroceni # PSNews.ro
Au început, de la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, discuțiile dintre Nicușor Dan și magistrații care doresc să își asume public mesajele pe care vor să le transmită. Discuțiile confidențiale, care trebuiau să aibă loc tot astăzi, vor fi reprogramate, a anunțat șeful statului. 11 magistrați au venit la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele […] Articolul VIDEO Nicuşor Dan, faţă în faţă cu magistraţii: imaginile momentului de la Palatul Cotroceni apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
09:30
VIDEO Mihai Daraban: Statul român, datorită acestui apetit de consum, nu a avut niciodată o comoditate bugetară # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a criticat dur actuala organizare administrativă a statului român, pe care o consideră depășită și ineficientă, la „Puterea Știrilor. Daraban a subliniat că România nu a avut niciodată o „comoditate bugetară” care să-i permită să susțină mediul de afaceri prin facilități fiscale și politici […] Articolul VIDEO Mihai Daraban: Statul român, datorită acestui apetit de consum, nu a avut niciodată o comoditate bugetară apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:30
Sociologul Antonio Amuza vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza este invitat, marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Sociologul Antonio Amuza vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
18:20
Administrația Prezidențială a publicat sinteza observațiilor magistraților despre justiție. Ce menționează raportul # PSNews.ro
Președinția României a dat publicității o sinteză a observațiilor și sesizărilor transmise de magistrați și alți actori din sistemul judiciar. Acestea privesc funcționarea justiției, independența magistraților și mecanismele de carieră. Mediafax redă documentul publicat, duminică, de Administrația Prezidențială: Prezentul raport sintetizează observațiile scrise transmise direct în atenția Președintelui României de magistrați activi sau retrași din […] Articolul Administrația Prezidențială a publicat sinteza observațiilor magistraților despre justiție. Ce menționează raportul apare prima dată în PS News.
18:20
După scumpirile resimțite deja la electricitate, românii se pregătesc pentru un nou val de majorări, de această dată la gaze naturale. Odată cu expirarea schemei de plafonare, programată pentru primăvara anului 2026, facturile ar putea crește semnificativ, arată estimările inițiale. Primele oferte apărute pe piață indică tarife chiar și cu 35% mai mari decât cele […] Articolul Scumpiri la gaze în 2026. Vor fi facturi cu până la 35% mai mari apare prima dată în PS News.
18:20
Serviciul poştal din Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie. Pune astfel capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani, după o „digitalizare crescândă” a societății. În urma acestei decizii, PostNord va reduce 1.500 de locuri de muncă și va elimina 1.500 de cutii poștale roșii. Compania a declarat că cererea de scrisori […] Articolul Ultima scrisoare. O ţară europeană pune capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani apare prima dată în PS News.
18:20
Ministerul Mediului anunţă cinci contracte cu finanţare prin PNRR pentru împăduriri. Investiţii de 5 milioane euro # PSNews.ro
Secretarul general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Alexandru Avram, anunţă că a semnat cinci contracte de finanţare prin PNRR pentru proiecte de împădurire. Au participat primarii a cinci comunităţi locale: comuna Bâcleş (Mehedinţi), comuna Miercurea Nirajului (Mureş), comuna Călineşti (Teleorman), comuna Scortaru Nou (Brăila) şi comuna Unirea (Călăraşi). ”Am semnat, la Ministerul Mediului, […] Articolul Ministerul Mediului anunţă cinci contracte cu finanţare prin PNRR pentru împăduriri. Investiţii de 5 milioane euro apare prima dată în PS News.
18:20
Programul mall-urilor din București de Crăciun. Cum sunt deschise marile magazine în perioada sărbătorilor? La fel cum ne-am obișnuit și în alți ani, de Crăciun, mall-urile din București vor funcționa după un program special. Unele dintre ele vor fi închise în prima zi de Crăciun, în timp ce altele vor funcționa după un program redus, […] Articolul Programul mall-urilor din București de Crăciun apare prima dată în PS News.
18:20
SONDAJ CURS. AUR conduce în preferinţele electorale, urmat de PSD. Politicienii în care au încredere românii # PSNews.ro
Un sondaj de opinie realizat de CURS în luna decembrie 2025 conturează o imagine generală dominată de neîncredere, pesimism și presiune economică. Datele indică un climat social tensionat. Percepțiile negative privind direcția țării, funcționarea instituțiilor și evoluția nivelului de trai se suprapun și se alimentează reciproc. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de […] Articolul SONDAJ CURS. AUR conduce în preferinţele electorale, urmat de PSD. Politicienii în care au încredere românii apare prima dată în PS News.
17:20
Benzina și motorina se vor scumpi, ca urmare a creșterii accizelor și a majorării TVA la carburanți. Efectul pentru un plin se traduce prin zeci de lei în plus și câteva sute de lei pe an. În 2024, acciza la benzină era de 2,38 lei/l, iar la motorină de 2,32 lei/l, cu un TVA de […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc din nou. Cât vom plăti în plus la pompă apare prima dată în PS News.
17:20
„A sprijinit un candidat român care îi urăște”. Viktor Orban, acuzat că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania # PSNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost acuzat de liderul opoziției, Peter Magyar, că a trădat interesele maghiarilor din Transilvania. Liderul Tisza a lansat acuzații dure la adresa lui Viktor Orban la un miting de campanie la Szeged. El a spus că Tisza va „proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile”. […] Articolul „A sprijinit un candidat român care îi urăște”. Viktor Orban, acuzat că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania apare prima dată în PS News.
17:20
Toni Neacşu, acid după anunţul lui N. Dan: A luat-o razna! Preşedintele României nu poate face referendum în justiţie # PSNews.ro
Preşedintele României nu poate face referendum în justiţie! Este reacţia lui Adrian Toni Neacşu, fost membru CSM, în urma anunţului lui Nicuşor Dan privind un referendum în rândul corpului magistraţilor. În plus, preşedintele nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii. „Este nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele”, spune Neacşu. ”Când să-l laud […] Articolul Toni Neacşu, acid după anunţul lui N. Dan: A luat-o razna! Preşedintele României nu poate face referendum în justiţie apare prima dată în PS News.
17:20
În România, sezonul de schi a început cu preţuri de extrasezon. În staţiunile din ţară, primii schiori şi-au făcut deja încălzirea pe pârtie. Iubitorii sporturilor de iarnă s-au bucurat de preţurile mici, de zăpadă şi de atmosfera de vacanţă. La Păltiniş, turiştii s-au distrat pe zăpada de anul trecut, care a fost conservată pe timp […] Articolul S-a deschis sezonul de schi în România. Turiştii se distrează pe zăpada de anul trecut apare prima dată în PS News.
17:20
În jocul de putere dintre Macron și Merz, Europa asistă la o schimbare de roluri. Germania trage înainte cu pași apăsați, iar Franța ezită. Vechiul motor franco-german întâmpină dificultăți grele care se vor resimți la un moment dat. Cancelarul german Friedrich Merz a făcut o ultimă încercare de a obține sprijinul liderilor Uniunii Europene pentru […] Articolul FT: Blocaj la vârful UE. Ruptura dintre Franța și Germania schimbă echilibrul de putere apare prima dată în PS News.
17:20
Nereguli grave găsite de ANPC la Constanţa. Șoarece mort, gândaci și mizerie de nedescris # PSNews.ro
Comisarii Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au găsit un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni într-un restaurant din Constanța. ANPC a dispus închiderea temporară şi amendarea cu 22.500 de lei a restaurantului. Controlul a scos la iveală zeci de nereguli grave privind igiena și siguranța alimentară. „La restaurantul NAMO se pot servi și șoricei, […] Articolul Nereguli grave găsite de ANPC la Constanţa. Șoarece mort, gândaci și mizerie de nedescris apare prima dată în PS News.
17:20
Un grup de deputați și senatori intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan. Îl acuză de ingerințe grave în actul de justiție și de încălcarea principiului separației puterilor în stat. Documentul este inițiat și asumat public de senatorul Ninel Peia, reprezentant al Grupului PACE – Întâi […] Articolul Cerere de suspendare a președintelui Nicușor Dan, în Parlament apare prima dată în PS News.
17:20
DOSARELE EPSTEIN. Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web a Departamentului Justiţiei # PSNews.ro
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web publică a Departamentului de Justiţie pentru documente legate de Jeffrey Epstein. A dispărut inclusiv o fotografie cu preşedintele Donald Trump. S-a întâmplat la mai puţin de o zi după ce au fost postate, fără nicio explicaţie din partea guvernului şi fără nicio notificare. Fişierele lipsă, […] Articolul DOSARELE EPSTEIN. Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web a Departamentului Justiţiei apare prima dată în PS News.
16:20
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminică dimineaţă, în România. Seismul a avut loc în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 137,3 km, la ora 08:27. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km V de Focşani, 59km SE de Sfântu-Gheorghe, 61km NV de Buzău, 67km […] Articolul A fost cutremur, duminică dimineaţă. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs apare prima dată în PS News.
16:20
Câți muncitori străini vor veni în România în 2026. Cei mai mulți nu vor lucra ca livratori # PSNews.ro
Un proiect de hotărâre publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale prevede, pentru anul 2026, stabilirea unui contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România. “Criza forței de muncă la nivel național este o realitate, iar găsirea unor soluții pentru acoperirea deficitului de forță de muncă […] Articolul Câți muncitori străini vor veni în România în 2026. Cei mai mulți nu vor lucra ca livratori apare prima dată în PS News.
16:20
Înalt oficial FMI despre măsurile Guvernului Bolojan: ”Ar putea duce chiar la o ușoară supraperformanță economică” # PSNews.ro
Carlos Mulas Granados, reprezentantul Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru Europa Centrală și de Est a declarat, într-un interviu exclusiv pentru G4Media, că dacă guvernul Bolojan își va îndeplinește planurile propuse ar putea ajunge la ”o ușoară supraperformanță economică”. Oficialul FMI consideră că ”România are nevoie de mai multe investiții în îngrijirea copiilor, de schimbări care […] Articolul Înalt oficial FMI despre măsurile Guvernului Bolojan: ”Ar putea duce chiar la o ușoară supraperformanță economică” apare prima dată în PS News.
16:20
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști riscă să piardă locuințele de serviciu după pensionare # PSNews.ro
Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați ai serviciilor secrete, împreună cu urmașii lor, ar putea să nu mai aibă dreptul de a locui în locuințele de serviciu după ce ies la pensie sau sunt eliberați din funcție. Este propunerea unui proiect de lege elaborat de Ministerul Justiției, care urmează să fie supus dezbaterii în […] Articolul Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști riscă să piardă locuințele de serviciu după pensionare apare prima dată în PS News.
16:20
Chișinăul a anunțat că permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina. Decizia a fost luată pe fondul atacurilor asupra infrastructurii critice și de transport. Responsabilii Centrului Național de Management al Crizelor subliniază că decizia vine în contextul războiului pornit de Moscova împotriva Kievului. A venit şi pe fondul atacurilor tot mai intense asupra infrastructurii critice […] Articolul Chișinăul permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina apare prima dată în PS News.
16:20
Liderul Forţa Dreptei,. Ludovic Orban anunţă, într-o postare pe Facebook, că ar putea urma ”pasul decisiv” înspre PNL. ”În campania de la Bucureşti am făcut un prim pas spre PNL. Poate urma pasul decisiv”, a scris Orban duminică pe Facebook. Ludovic Orban a fost preşedinte PNL din 2017 până în septembrie 2021. El a pierdut […] Articolul Ludovic Orban anunţă că ar putea urma ”pasul decisiv” spre PNL apare prima dată în PS News.
16:20
Europa își mută scutul pe orbită. „Războiul stelelor” de 1,2 miliarde euro, varianta «European Resilience from Space» # PSNews.ro
Țările membre ale Agenției Spațiale Europene (European Space Agency – ESA) – „poarta Europei către spațiu” – au convenit, pentru prima dată în istoria agenției, să finanțeze un program conceput în mod explicit pentru a satisface nevoile militare, nu numai cele civile. Potrivit Financial Times, bugetul ESA va fi – pentru următorii trei ani – unul record. Agenția Spațială Europeană este o organizație interguvernamentală […] Articolul Europa își mută scutul pe orbită. „Războiul stelelor” de 1,2 miliarde euro, varianta «European Resilience from Space» apare prima dată în PS News.
15:10
Prima măsură anunțată de Ciucu: mașini scoase de pe trotuarele marilor bulevarde, dacă sunt parcate ilegal # PSNews.ro
Noul primar al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță deja prima măsură aflată în plan. Spune că va elibera trotuarele marilor bulevarde din centrul orașului de mașinile parcate ilegal. Arată că sunt mașini care de multe ori aparțin chiar unor instituții publice. Măsurile vor fi implementate gradual, spune Ciprian Ciucu. „Vom elibera trotuarele de mașini în centru, […] Articolul Prima măsură anunțată de Ciucu: mașini scoase de pe trotuarele marilor bulevarde, dacă sunt parcate ilegal apare prima dată în PS News.
15:10
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, că, după 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat. Este însă important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului. ”Astăzi îi comemorăm pe cei care au fost victime ale comunismului […] Articolul 36 de ani de la Revoluție. Ilie Bolojan: Să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase apare prima dată în PS News.
15:10
Dosarele Epstein. Administrația Trump a publicat noi documente. De ce sunt revoltaţi congresmenii # PSNews.ro
Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) a publicat sâmbătă o nouă serie de dosare legate de ancheta privind infractorul sexual Jeffrey Epstein. Continuă astfel divulgarea treptată a documentelor începută vineri după-amiază. Dar legislatorii sunt încă supăraţi din cauza primei serii de documente. Aceasta era plină de redactări şi nu dezvăluia prea multe informaţii noi despre […] Articolul Dosarele Epstein. Administrația Trump a publicat noi documente. De ce sunt revoltaţi congresmenii apare prima dată în PS News.
15:10
Anunţul momentului: REFERENDUM ÎN JUSTIŢIE. Nicuşor Dan: Dacă nu reprezintă interesul public, va pleca de urgenţă # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor. Va fi o singură întrebare: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? ”Voi iniţia în ianuarie, imediat după Sărbători, un referendum n cadrul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: CSM acţionează […] Articolul Anunţul momentului: REFERENDUM ÎN JUSTIŢIE. Nicuşor Dan: Dacă nu reprezintă interesul public, va pleca de urgenţă apare prima dată în PS News.
15:10
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice. În această zi, cea mai „scurtă” din an, sunt cele mai puţine ore de lumină. Pentru Bucureşti, vor fi 8 ore şi 50 de minute de lumină naturală. Durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute. Solstiţiile, ca şi […] Articolul Ziua cea mai scurtă din an. Iarna astronomică începe duminică, la ora 17.03 apare prima dată în PS News.
15:10
Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Pentru acestea suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, cu 100.000 de lei, 50.000 de lei şi respectiv 25.000 de lei. La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 28.600 de câştiguri în valoare totală de […] Articolul Trageri Loto Speciale de Crăciun. Câștiguri uriașe la Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 apare prima dată în PS News.
15:10
Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pe orice motiv, inclusiv după reexaminarea legii de către Parlament # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat sâmbătă o decizie recentă a Curţii Constituţionale, care include faptul că preşedintele României poate sesiza CCR în legătură cu o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce Parlamentul a reexaminat-o. Această decizie marchează o revenire la practica constituţională anterioară anului 2018. Consolidează rolul Preşedintelui ca garant […] Articolul Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pe orice motiv, inclusiv după reexaminarea legii de către Parlament apare prima dată în PS News.
15:10
VIDEO Criza din JUSTIŢIE. Magistrații se tem să vină la consultări. „Unii au cerut să fie luați din benzinării” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, despre discuţiile cu reprezentanţii magistraţilor, că au fost extrem de puţini magistraţi care au exprimat intenţia să vină la Cotroceni, după ce aproape o mie au semnat scrisoarea. El a arătat că s-a ajuns inclusiv la probleme nepotrivite. De exemplu colegii lui să îi ia din benzinării, să nu […] Articolul VIDEO Criza din JUSTIŢIE. Magistrații se tem să vină la consultări. „Unii au cerut să fie luați din benzinării” apare prima dată în PS News.
14:10
Diana Șoșoacă a mers, din nou, în vizită la Ambasada Rusiei, la recepția cu prilejul apropierii Crăciunului și Anului Nou. Îmbrăcată într-o rochie roșie, europarlamentara și președinta SOS România nu s-a ferit de fotografii. Potrivit Ambasadei Federației Ruse, la eveniment ambasadorul Vladimir Lipaev a vorbit despre realizările Rusiei în domeniul științei și tehnologiei. Referitor la războiul din […] Articolul Diana Șoșoacă a mers la Ambasada Rusiei, la recepția de Crăciun apare prima dată în PS News.
14:10
Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite. Trebuie să luăm o pauză # PSNews.ro
Consilierul premierului, Ionuţ Dumitru, spune că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori. Ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi trebuie să luăm o pauză, a afirmat el. El a adăugat că am reuşit să evităm criza economică, dar mergem însă pe o gheaţă destul […] Articolul Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite. Trebuie să luăm o pauză apare prima dată în PS News.
14:10
Miliardari care vor să iasă din democrație. Elitele din tech, cu propriile orașe, reguli și taxe făcute de ei # PSNews.ro
Tot mai mulți oameni foarte bogați din industria tehnologiei nu mai vor doar să-și mute firmele sau banii. Vor să schimbe și regulile. Sau, mai exact, să și le facă singuri. În ultimii ani, în cercurile din Silicon Valley și din zona criptomonedelor a apărut o idee care până nu demult părea SF: construirea unor orașe noi, […] Articolul Miliardari care vor să iasă din democrație. Elitele din tech, cu propriile orașe, reguli și taxe făcute de ei apare prima dată în PS News.
14:10
Ponta, revoltat după ce UE a decis să acorde un împrumut Ucrainei. „România a redus bugetele pentru sănătate, educație” # PSNews.ro
Victor Ponta a comentat, pe Facebook, decizia Uniunii Europene de a acorda împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Fostul premier spune că România se împrumută cu 25 de miliarde de euro în fiecare an. El critică decidenții români că au fost de acord. „România, țară care se împrumută în fiecare an cu […] Articolul Ponta, revoltat după ce UE a decis să acorde un împrumut Ucrainei. „România a redus bugetele pentru sănătate, educație” apare prima dată în PS News.
14:10
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă. Aceasta era căzută printre arbori, în zona comunei argeşene Lereşti. Poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări. „Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în […] Articolul Alertă în Argeş. Dronă care are ataşată o paraşută, găsită într-o pădure apare prima dată în PS News.
13:40
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, 20 decembrie, la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie. După verificarea situaţiei au constatat că nu se impune evacuarea pacienţilor internaţi în unitatea sanitară. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime, au anunțat pompierii. Citeşte mai mult aici. Articolul Incendiu la subsolul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia apare prima dată în PS News.
13:40
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989. Ce spunea în urmă cu un an # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii. Administraţia Prezidenţială a anunţat duminică depunerea unei coroane de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revolutiei. În urmă cu un an, la 35 de ani de la Revoluţie, din poziţia de primar general al Capitalei, Nicuşor Dan spunea […] Articolul Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989. Ce spunea în urmă cu un an apare prima dată în PS News.
13:40
PS News la Strasbourg/Cristea: „Democrația, proiectată pentru altă epocă. Acum plouă oblic, acoperișul nu ne mai apără” # PSNews.ro
Democrația liberală, bazată pe partide și alegeri periodice, a fost gândită pentru o lume fără internet, social media și inteligență artificială. Andy Cristea folosește, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, o metaforă simplă: am construit o casă cu acoperiș pentru ploaie verticală. Acum plouă oblic, iar acoperișul nu mai protejează pe nimeni. De ce nu […] Articolul PS News la Strasbourg/Cristea: „Democrația, proiectată pentru altă epocă. Acum plouă oblic, acoperișul nu ne mai apără” apare prima dată în PS News.
13:10
Ciucu: Cel târziu în martie o să vin cu propuneri clare de eficientizare şi de restructurare # PSNews.ro
Primarul Ciprian Ciucu anunţă că cel mai târziu în luna martie a anului viitor va formula „propuneri clare de eficientizare şi restructurare” a primăriei generale a Capitalei. Ciucu vrea să eficientizeze acele servicii sau instituţii care au atribuţii similare. El a subliniat că nu se teme să folosească cuvântul „insolvenţă”. „În luna februarie, poate cel […] Articolul Ciucu: Cel târziu în martie o să vin cu propuneri clare de eficientizare şi de restructurare apare prima dată în PS News.
13:10
36 de ani de la Revoluţie. Bucureștenii au aprins candele și au ținut un moment de reculegere # PSNews.ro
Bucureştenii au aprins sâmbătă candele în Piaţa Revoluţiei în semn de omagiu adus eroilor din decembrie ’89. La eveniment a fost prezent şi primarul general, Ciprian Ciucu. El a aprins o lumânare în memoria victimelor Revoluţiei. Cei prezenți în Piața Revoluției din Capitală au ținut și un moment de reculegere, în amintirea celor care au […] Articolul 36 de ani de la Revoluţie. Bucureștenii au aprins candele și au ținut un moment de reculegere apare prima dată în PS News.
13:10
Nicuşor Dan, declaraţie de presă după ce a primit de la magistraţi sute de pagini despre problemele din justiție # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, de la ora 14.00, o declaraţie de presă. Aceasta vine după ce preşedintele a anunţat că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. Pe de altă parte, luni vor avea loc consultări cu reprezentanţii acestora. Duminică, Administraîia Prezidenţială ar urma să facă […] Articolul Nicuşor Dan, declaraţie de presă după ce a primit de la magistraţi sute de pagini despre problemele din justiție apare prima dată în PS News.
13:10
Duminică avem înnorări în cea mai mare parte a țării. La începutul zilei s-a lăsat ceața în majoritatea regiunilor, iar în ținuturile nordice și, izolat, în celelalte regiuni, a plouat puțin sau a burniţat Maximele pleacă de la 2 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 9 grade la malul mării și în […] Articolul METEO Vremea de azi, 21 decembrie. Temperaturi peste normalul perioadei apare prima dată în PS News.
13:10
Kelemen Hunor spune că UDMR nu va vota cele două moțiuni simple împotriva miniștrilor Justiției și Internelor. El și-a exprimat convingerea că aceste inițiative nu vor avea succes. „Sigur că vom vota împotrivă. Mi se pare firesc, dincolo de ce scrie în protocolul de coaliţie. Acolo scrie că nu vom semna, niciun membru din coaliţie, […] Articolul UDMR va vota împotriva moțiunilor anti-Predoiu și anti-Marinescu, anunţă Kelemen Hunor apare prima dată în PS News.
13:10
Cum apare România în dosarele Epstein. Documente arată plăți de peste 30.000 de euro către o femeie din Iași # PSNews.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente din Dosarul Epstein. Printre acestea se regăsesc și referiri directe la România. Actele fac parte dintr-o amplă serie de documente declasificate privind anchetele care l-au vizat pe Jeffrey Epstein. Acesta a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale și trafic de minori. Potrivit unuia dintre […] Articolul Cum apare România în dosarele Epstein. Documente arată plăți de peste 30.000 de euro către o femeie din Iași apare prima dată în PS News.
13:10
Justiție capturată… de ONG-uri. Declic și Funky Citizens, de la proteste în stradă, la masa Guvernului # PSNews.ro
Declic și Funky Citizens au chemat oamenii în stradă să protesteze pe tema justiției. Acum, ONG-urile își trimit „experții” în grupul de lucru de la Guvern pentru modificarea legilor justiției. Informația apare chiar pe paginile oficiale ale celor două organizații. Acestea anunță că „experți în domeniul justiției” vor participa la discuțiile guvernamentale. Aceasta pentru ca […] Articolul Justiție capturată… de ONG-uri. Declic și Funky Citizens, de la proteste în stradă, la masa Guvernului apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.