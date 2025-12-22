Zegrean: Nu avem referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă

Fostul judecător al Curţii Constituţională Augustin Zegrean a declarat, duminică, după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor, privind activitatea CSM, că nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii şi nu ştie cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă, dar nu este posibil. Despre întâlnirea lui Nicuşor […] Articolul Zegrean: Nu avem referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă apare prima dată în PS News.

