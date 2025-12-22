VIDEO Discuții maraton la Palatul Cotroceni. Sociologul Antonio Amuza: „Unde este și cealaltă perspectivă?”
PSNews.ro, 22 decembrie 2025 18:20
Invitat luni în emisiunea Puterea Știrilor, sociologul Antonio Amuza a analizat discuțiile-maraton care au avut loc la Palatul Cotroceni între președinte și magistrați. Amintim că foști și actuali judecători și procurori au răspuns invitației lui Nicușor Dan de a vorbi deschis despre situația din justiție, fără limită de timp. „Există o oarecare înțelepciune colectivă atunci […]
• • •
Moțiunea simplă care l-a vizat pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost respinsă, luni, în plenul Camera Deputaților. Potrivit rezultatului votului, au fost înregistrate 153 de voturi împotrivă, dintr-un total de 251 de voturi exprimate. Pentru adoptarea moțiunii depuse de AUR au votat 95 de deputați, iar trei parlamentari s-au abținut. AUR a depus săptămâna […]
Ministerul Educației a anunțat, luni, că în sistemul de educație și cercetare, cumulul pensie – salariu (plătit din fonduri publice) nu este interzis. Ministerul Educației a emis, luni, o informare de presă, în care anunță că în sistemul de educație-cercetare, cumulul pensie – salariu (plătit din fonduri publice) nu este interzis. „Prin Ordonanța de Urgență nr. […]
Jurnalista Sorina Matei: „Doamna procuror Deriuș n-a făcut niciun dosar timp de 1 an și 2 luni” # PSNews.ro
Jurnalista Sorina Matei scrie, într-o postare pe Facebook, că procurorii din gruparea #rezist din justiție se vaită că lucrează prea mult, dar, în realitate, nu muncesc. Ea aduce și argumentele: o procuroare, care ar fi apărut și în filmul Recorder, nu a avut niciun dosar înregistrat o perioadă mai lungă de un an. „Doamna […]
Gorghiu vrea ca președintele și ministrul Justiției să participe împreună la o ședință a CSM, „pentru un dialog onest” # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu declară luni că asistăm la o criză a sistemului judiciar iar declaraţiile publice ale unor actori politici sau instituţionali, în loc să ajute la soluţionarea acestei crize, riscă să o adâncească. Potrivit acesteia, cu adevărat constructiv ar fi ca preşedintele României şi ministrul justiţiei să participe la o şedinţă în plenul […]
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în fața moțiunii simple în Parlament: „Sunt pregătit să demisionez” # PSNews.ro
Plenul Senatului a început luni dezbaterea moțiunii simple depuse împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Documentul, inițiat de AUR împreună cu senatori neafiliați și reprezentanți ai grupului Pace–Întâi România, acuză politizarea ministerului și gestionarea defectuoasă a atribuțiilor instituției. În fața parlamentarilor, Cătălin Predoiu a declarat că nu se teme de un vot de demitere și […]
Jaf de proporții în Dolj: Hoții au săpat „tranșee” de 2 km pentru a fura conducta de irigații # PSNews.ro
Locuitorii și asociațiile agricole din localitatea Călărași, județul Dolj, au descoperit că sistemul de irigații pe care se bazau a fost distrus de hoți. Aceștia au săpat gropi adânci de până la doi metri pentru a extrage conductele de metal care traversau o plantație de salcâmi, lăsând în urmă o serie de tranșee. Furtul a […]
5.700 de cazuri de gripă au fost înregistrate în România săptămâna trecută. Adică cu 88% mai multe decât în săptămâna anterioară. Medicul Octavian Jurma spune că în sezoanele precedente s-a ajuns la această cifră abia în vârf, nicidecum înainte de Sărbători și crede că autoritățile sanitare ar trebui să informeze populația. ,,Nu e panică atunci […]
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, într-un discurs susținut la Szeged, că un eventual colaps al Ucrainei ar avea consecințe grave pentru Ungaria, subliniind că Budapesta are interesul să prevină un asemenea scenariu. Declarațiile au fost făcute în cadrul „turneului național" prin care liderul ungar își mobilizează susținătorii înaintea alegerilor viitoare, considerate de analiști drept […]
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat în Parlament că iniţiază demersurile pentru a declanşa procedura de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan. AUR a anunţat luni în Parlament că urmează să aibă o întâlnire marţi cu toţi parlamentarii din partidele suveraniste pentru a stabili pe câte semnături se pot baza în acest moment pentru acest demers. […]
Război politic la Drăgășani: Viceprimarul AUR, trimis de primarul PNL să țină audiențe în cimitir # PSNews.ro
Tensiunile politice din Drăgășani au atins un nivel neașteptat după ce primarul Costinel Stoica (PNL) a decis mutarea biroului de audiențe al viceprimarului Ștefan Nedelcu (AUR) într-o clădire din incinta Cimitirului Eternitatea. În urma acestei decizii neobișnuite, care îl obligă pe viceprimar să primească cetățenii printre morminte și cruci, o delegație de deputați AUR i-a […]
O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier Vlad Filat, care este în prezent președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești […]
Retrospectivă 2025. Extrema dreaptă câștigă teren în Europa și influențează agenda politică # PSNews.ro
Extrema dreaptă și-a consolidat poziția de principal partid de opoziție în țări precum Germania, Franța și Portugalia, unde avansul său a început deja să influențeze agenda politică și socială a diferitelor guverne, scrie EFE. Între timp, în Europa de Est, forțele ultranaționaliste și populiste controlează politica guvernamentală în mai multe state. Germania În cea mai […]
La mulți ani, ai văzut ce cadou frumos ai primit, în ultimile zile ale anului, de la UE? Ești un răsfățat, ce mai. După ce te-au obligat prin PNRR să plătești taxe mai mari, o energie mai scumpă, rachetuțe și fregate inutile, pur și simplu n-au putut să te lase să te bucuri de Crăciun […]
Managerul Spitalului de Urgență din Ploiești, trimis în judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu # PSNews.ro
Bogdan Cristian-Nica, manager al Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, la data faptelor, este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Bogdan Cristian-Nica a candidat din partea PNL pentru funcția de primar la alegerile locale din 2024. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a […]
Consolidarea flancului estic: Compania Raytheon livrează României echipamente suplimentare Patriot # PSNews.ro
Departamentul Apărării al SUA a atribuit companiei Raytheon, parte a grupului RTX, un contract de vânzări militare externe (FMS) în valoare de 168 de milioane de dolari pentru furnizarea de echipamente suplimentare destinate sistemului de rachete Patriot al României. Această achiziție subliniază efortul accelerat al României de a-și consolida arhitectura de apărare aeriană și antirachetă […]
Bogdan Pîrlog: A fost un scandal pentru preluarea de către CSM a serverelor de la Ministerul Justiţiei # PSNews.ro
Preşedintele Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie, procurorul militar Bogdan Pîrlog, a afirmat, luni, la întâlnirea dintre magistraţi şi preşedintele Nicuşor Dan, că "este de notorietate" faptul că se încalcă principiul repartiţiei aleatorii în sistemul judiciar. "A fost un întreg scandal pentru preluarea de către CSM a serverelor de la Ministerul de Justiţie, invocându-se independenţa faţă de […]
AUR acuză imixtiuni în Justiție: Sesizare la Curtea Constituțională împotriva inițiativei președintelui # PSNews.ro
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a solicitat oficial duminică președinților Parlamentului, premierului și șefului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR). Demersul vine ca reacție la inițiativa președintelui Nicușor Dan de a organiza un referendum pe teme ce vizează sistemul judiciar. Formațiunea condusă de George Simion critică dur acțiunile […]
Preşedintele CJ Constanța a anunţat că renunţă la demisia din funcţie „pentru liniștea județului” # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, liberalul Florin Mitroi, a anunţat luni că renunţă la demisia de la şefia instituţiei din două motive, pentru liniştea judeţului şi pentru a finaliza proiectele începute, potrivit Agerpres. El anunţase joi că demisionează din funcţie, motivând că nu poate realiza ceea şi-a propus din cauza obstacolelor administrative şi a lipsei de implicare a […]
Procurorii CSM resping ideea unui referendum privind actuala componență a Consiliului: Garantăm independența justiției # PSNews.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) respinge propunerea președintelui României privind convocarea unui referendum care să valideze sau să demită actuala componență a Consiliului. Ei spun că un astfel de demers ar încălca prevederile Constituției și ale legilor care reglementează funcționarea justiției. Reacția vine în urma comunicatului Administrației Prezidențiale din 21 […]
Lupta pentru controlul justiției: de ce referendumul lui Nicușor Dan este neconstituțional # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat un referendum în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a afla opinia magistraților. Doar că un astfel de referendum este ilegal și încalcă toate principiile statului de drept. Intervenția politicului în sistemul de justiție nu are rolul de a rezolva anumite probleme, ci de a controla sistemul, așa cum actualul […]
Președintele Emmanuel Macron a confirmat oficial duminică (21 decembrie 2025), în timpul unei vizite la trupele din Abu Dhabi, lansarea fazei de execuție pentru programul PANG (Porte-Avions Nouvelle Génération), potrivit Le Monde. Acest nou „super-portavion" va fi mult mai mult decât un simplu înlocuitor pentru Charles de Gaulle; va fi un simbol al autonomiei strategice […]
PS News la Strasbourg/Andi Cristea: „Trăim într-un colonialism digital. 85% din marile companii tech nu sunt europene” # PSNews.ro
Rețelele sociale și platformele online modelează opinia publică, inclusiv în România. Andi Cristea descrie, la Puterea Știrilor, un paradox: Uniunea Europeană încearcă să reglementeze spațiul digital, dar 85% dintre marile companii tech care domină internetul nu sunt europene. Rezultatul: un fel de colonialism digital, în care regulile sunt scrise în afara Europei. Platformele globale, regulile […]
Atac cibernetic masiv la „Apele Române”: Hackerii au blocat 1.000 de servere și au cerut răscumpărare # PSNews.ro
Administrația Națională „Apele Române" se confruntă cu un atac informatic de tip ransomware de amploare, care a compromis infrastructura IT a instituției și a 10 din cele 11 administrații bazinale din țară. Hackerii au reușit să blocheze baze de date, aplicații și aproximativ 1.000 de servere în orașe precum Oradea, Cluj, Iași, Siret și Buzău, […]
Ciucu, despre situaţia financiară „extrem de gravă” a Primăriei Capitalei: „Acesti bani NU au mai ajuns in Bucureşti” # PSNews.ro
Ciprian Ciucu a anunțat că a discutat, în întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria de duminică seara cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Finanțe Alexandru Nazare despre datoriile de peste 2 miliarde lei și nevoia unei finanțări corecte a PMB, începând cu 2026. Primarul general a adăugat că au mai vorbit despre acordarea […]
Cine sunt cei 11 magistrați au venit să vorbească deschis, în fața camerelor de vederi, despre justiție cu Nicușor Dan # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan are discuții luni, 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, cu magistrații care au dorit să vorbească deschis despre situația din sistemul de justiție, după dezvăluirile din documentarul Recorder „Justiție Capturată" și dezbaterile apărute în urma acestora în spațiul public. 11 magistrați au venit să discute cu șeful st
Alin Ene (CSM): Nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui organizarea unui astfel de referendum # PSNews.ro
Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, declară duminică seară că nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui ţării organizarea unui „referendum în cadrul corpului magistraţilor” pentru „plecarea CSM” şi, pentru a înţelege mai usor încălcarea separaţiei puterilor în stat, e ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum naţional […] Articolul Alin Ene (CSM): Nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui organizarea unui astfel de referendum apare prima dată în PS News.
Judecător de la Tribunalul Covasna: Sistemul de justiţie nu dispune de mecanisme interne reale de autocorecţie # PSNews.ro
Liviu Cârneci, judecător la Secţia Penală de la Tribunalul Covasna, a declarat, luni, la întâlnirea magistraţilor cu preşedintele Nicuşor Dan de la Palatul Cotroceni, că sistemul de justiţie nu dispune de mecanisme interne reale de autocorecţie, iar în ultimii ani s-a consolidat un sistem oligarhic în justiţie, care are centrul de greutate la vârful Înaltei […] Articolul Judecător de la Tribunalul Covasna: Sistemul de justiţie nu dispune de mecanisme interne reale de autocorecţie apare prima dată în PS News.
SURSE Cine va fi noul ambasador al României în SUA. Nicușor Dan îl va rechema în țară pe Andrei Muraru # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan îl va rechema în țară pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. În locul acestuia ar urma să fie numit reprezentantul Permanent al României la NATO, Dan Neculaescu (foto), au declarat surse diplomatice pentru PS News. Cine va fi noul ambasador al României în SUA Dan Neculăescu a fost numit reprezentant permanent […] Articolul SURSE Cine va fi noul ambasador al României în SUA. Nicușor Dan îl va rechema în țară pe Andrei Muraru apare prima dată în PS News.
POLITICO: Interesele economice bat moralitatea în noua lume a lui Trump, spune Nicușor Dan # PSNews.ro
Liderii europeni, precum Nicușor Dan, au petrecut cea mai mare parte a anului 2025 încercând să găsească o soluție pentru a conviețui cu Donald Trump, sau, și mai rău, fără el, scrie POLITICO. De când a revenit la Casa Albă în ianuarie, marele perturbator al normelor internaționale a arătat clar cât de puțin îi pasă […] Articolul POLITICO: Interesele economice bat moralitatea în noua lume a lui Trump, spune Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
La începutul anului viitor, la Ministerul Educației s-ar putea produce schimbări majore în privința conducerii. Actualul titular al portofoliului, Daniel David, admite că ia în calcul retragerea din funcție în 2026, într-un moment-cheie pentru sistemul educațional. Discuțiile există, iar dilema este legată mai ales de responsabilitatea asumării bugetului pentru anul viitor. Întrebat dacă intenționează să rămână în Guvern […] Articolul Daniel David ia în calcul retragerea din funcția de ministru al Educației în 2026 apare prima dată în PS News.
Peste 250 de magistrați din toată țara, au transmis peste 135 de mesaje, într-o săptămână, președintelui Nicușor Dan, potrivit unui raport de sinteză făcut public de Administrația Prezidențială, în contextul tensiunilor publice privind funcționarea sistemului de justiție. Observațiile primite de șeful statului scot la iveală un climat de teamă, lipsă de transparență și suspiciuni privind […] Articolul Peste 250 de magistrați au transmis mesaje lui Nicușor Dan. Ce au reclamat apare prima dată în PS News.
Sunt zile tensionate pentru coaliţia de guvernare chiar înainte de Crăciun, iar relațiile dintre lideri sunt mai tensionate ca niciodată din cauza protocolului de funcționare. Astăzi, doi miniştri PNL şi PSD vor avea de înfruntat votul la motiunile simple depuse de cei de la AUR. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, va veni în faţa senatorilor […] Articolul Zi de foc pentru Coaliție: Miniștrii de Interne și cel al Justiției dau testul moțiunii apare prima dată în PS News.
Care este principalul obstacol în obținerea păcii în Ucraina? Răspunsul tranșant al lui Mark Rutte # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit, într-un interviu pentru publicația germană Bild, despre războiul din Ucraina, despre garanțiile de securitate pentru Kiev, dar și despre ce s-ar putea întâmpla dacă Washingtonul ar decide, în cele din urmă, să facă un pas în spate în privința susținerii Ucrainei. Acesta a fost întrebat care este […] Articolul Care este principalul obstacol în obținerea păcii în Ucraina? Răspunsul tranșant al lui Mark Rutte apare prima dată în PS News.
Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader a declarat, duminică, despre iniţiativa anunţată de şeful statului privind un referendum în rândul magistraţilor, despre CSM, că simplul fapt că preşedintele vrea să fie jucător, a înţeles, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei. Potrivit lui Tudorel Toader, preşedintele „vrea să ne arate că avem o altă revoluţie, […] Articolul Tudorel Toader: Președintele nu poate organiza un referendum în rândul magistraților apare prima dată în PS News.
CTP, cel mai dur atac la adresa lui Nicușor Dan: ”Creier pane. Fie prostia, fie pierderea unor faculăți mintale” # PSNews.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lansat o critică extrem de dură la adresa președintelui României, Nicușor Dan, în urma anunțului acestuia privind intenția de a organiza un referendum în rândul magistraților. Potrivit gazetarului, inițiativa președintelui nu are niciun temei legal și riscă să provoace consecințe grave atât pe plan intern, cât și internațional, alimentând tensiuni […] Articolul CTP, cel mai dur atac la adresa lui Nicușor Dan: ”Creier pane. Fie prostia, fie pierderea unor faculăți mintale” apare prima dată în PS News.
Secţia pentru judecători a CSM vine cu o reacţie oficială, după anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan, privind iniţierea unui referendum în rândul corpului magistraţilor. CSM arată că acest referendum ppropus de preşedinte nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii şi nu va tolera nicio formă de ingerinţă, directă sau indirectă, în […] Articolul CSM reacționează dur după referendumul anunțat de Nicușor Dan: „Nu vom tolera!” apare prima dată în PS News.
PS News la Strasbourt/Mușoiu: PAC nu e un moft. În joc sunt securitatea alimentară și milioane de locuri de muncă # PSNews.ro
În timp ce unele „state frugale” cer tăieri de bugete la Bruxelles, țările din Europa Centrală și de Est avertizează că Politica Agricolă Comună este coloana vertebrală a securității alimentare europene. Ștefan Mușoiu amintește la Puterea Știrilor că numai în România sectorul agroalimentar înseamnă aproximativ 2,5 milioane de locuri de muncă directe și indirecte. […] Articolul PS News la Strasbourt/Mușoiu: PAC nu e un moft. În joc sunt securitatea alimentară și milioane de locuri de muncă apare prima dată în PS News.
Zegrean: Nu avem referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă # PSNews.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţională Augustin Zegrean a declarat, duminică, după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor, privind activitatea CSM, că nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii şi nu ştie cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă, dar nu este posibil. Despre întâlnirea lui Nicuşor […] Articolul Zegrean: Nu avem referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă apare prima dată în PS News.
VIDEO Nicuşor Dan, faţă în faţă cu magistraţii: imaginile momentului de la Palatul Cotroceni # PSNews.ro
Au început, de la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, discuțiile dintre Nicușor Dan și magistrații care doresc să își asume public mesajele pe care vor să le transmită. Discuțiile confidențiale, care trebuiau să aibă loc tot astăzi, vor fi reprogramate, a anunțat șeful statului. 11 magistrați au venit la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele […] Articolul VIDEO Nicuşor Dan, faţă în faţă cu magistraţii: imaginile momentului de la Palatul Cotroceni apare prima dată în PS News.
VIDEO Mihai Daraban: Statul român, datorită acestui apetit de consum, nu a avut niciodată o comoditate bugetară # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a criticat dur actuala organizare administrativă a statului român, pe care o consideră depășită și ineficientă, la „Puterea Știrilor. Daraban a subliniat că România nu a avut niciodată o „comoditate bugetară” care să-i permită să susțină mediul de afaceri prin facilități fiscale și politici […] Articolul VIDEO Mihai Daraban: Statul român, datorită acestui apetit de consum, nu a avut niciodată o comoditate bugetară apare prima dată în PS News.
Sociologul Antonio Amuza vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza este invitat, marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Sociologul Antonio Amuza vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
Administrația Prezidențială a publicat sinteza observațiilor magistraților despre justiție. Ce menționează raportul # PSNews.ro
Președinția României a dat publicității o sinteză a observațiilor și sesizărilor transmise de magistrați și alți actori din sistemul judiciar. Acestea privesc funcționarea justiției, independența magistraților și mecanismele de carieră. Mediafax redă documentul publicat, duminică, de Administrația Prezidențială: Prezentul raport sintetizează observațiile scrise transmise direct în atenția Președintelui României de magistrați activi sau retrași din […] Articolul Administrația Prezidențială a publicat sinteza observațiilor magistraților despre justiție. Ce menționează raportul apare prima dată în PS News.
După scumpirile resimțite deja la electricitate, românii se pregătesc pentru un nou val de majorări, de această dată la gaze naturale. Odată cu expirarea schemei de plafonare, programată pentru primăvara anului 2026, facturile ar putea crește semnificativ, arată estimările inițiale. Primele oferte apărute pe piață indică tarife chiar și cu 35% mai mari decât cele […] Articolul Scumpiri la gaze în 2026. Vor fi facturi cu până la 35% mai mari apare prima dată în PS News.
Serviciul poştal din Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie. Pune astfel capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani, după o „digitalizare crescândă” a societății. În urma acestei decizii, PostNord va reduce 1.500 de locuri de muncă și va elimina 1.500 de cutii poștale roșii. Compania a declarat că cererea de scrisori […] Articolul Ultima scrisoare. O ţară europeană pune capăt unei tradiții vechi de peste 400 de ani apare prima dată în PS News.
Ministerul Mediului anunţă cinci contracte cu finanţare prin PNRR pentru împăduriri. Investiţii de 5 milioane euro # PSNews.ro
Secretarul general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Alexandru Avram, anunţă că a semnat cinci contracte de finanţare prin PNRR pentru proiecte de împădurire. Au participat primarii a cinci comunităţi locale: comuna Bâcleş (Mehedinţi), comuna Miercurea Nirajului (Mureş), comuna Călineşti (Teleorman), comuna Scortaru Nou (Brăila) şi comuna Unirea (Călăraşi). ”Am semnat, la Ministerul Mediului, […] Articolul Ministerul Mediului anunţă cinci contracte cu finanţare prin PNRR pentru împăduriri. Investiţii de 5 milioane euro apare prima dată în PS News.
Programul mall-urilor din București de Crăciun. Cum sunt deschise marile magazine în perioada sărbătorilor? La fel cum ne-am obișnuit și în alți ani, de Crăciun, mall-urile din București vor funcționa după un program special. Unele dintre ele vor fi închise în prima zi de Crăciun, în timp ce altele vor funcționa după un program redus, […] Articolul Programul mall-urilor din București de Crăciun apare prima dată în PS News.
SONDAJ CURS. AUR conduce în preferinţele electorale, urmat de PSD. Politicienii în care au încredere românii # PSNews.ro
Un sondaj de opinie realizat de CURS în luna decembrie 2025 conturează o imagine generală dominată de neîncredere, pesimism și presiune economică. Datele indică un climat social tensionat. Percepțiile negative privind direcția țării, funcționarea instituțiilor și evoluția nivelului de trai se suprapun și se alimentează reciproc. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de […] Articolul SONDAJ CURS. AUR conduce în preferinţele electorale, urmat de PSD. Politicienii în care au încredere românii apare prima dată în PS News.
Benzina și motorina se vor scumpi, ca urmare a creșterii accizelor și a majorării TVA la carburanți. Efectul pentru un plin se traduce prin zeci de lei în plus și câteva sute de lei pe an. În 2024, acciza la benzină era de 2,38 lei/l, iar la motorină de 2,32 lei/l, cu un TVA de […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc din nou. Cât vom plăti în plus la pompă apare prima dată în PS News.
„A sprijinit un candidat român care îi urăște”. Viktor Orban, acuzat că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania # PSNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost acuzat de liderul opoziției, Peter Magyar, că a trădat interesele maghiarilor din Transilvania. Liderul Tisza a lansat acuzații dure la adresa lui Viktor Orban la un miting de campanie la Szeged. El a spus că Tisza va „proteja Ungaria de migraţia ilegală, va reduce taxele şi va creşte pensiile”. […] Articolul „A sprijinit un candidat român care îi urăște”. Viktor Orban, acuzat că i-a trădat pe maghiarii din Transilvania apare prima dată în PS News.
