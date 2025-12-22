Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi o tragedie pentru Ungaria

12:40

Pentru a finlandiza o țară, cum vrea Putin, trebuie doar să instalezi acolo o putere politică favorabilă. România este într-adevăr o țară foarte fragilă, și pentru că clasa politică de acum este excesiv de slabă, și pentru că semințele sunt aruncate de mult timp. The post Resursele cu care planul KGB a funcționat doar în România încă există și Putin știe – INTERVIU VIDEO cu Thierry Wolton appeared first on Cotidianul RO.