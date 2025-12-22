Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi o tragedie pentru Ungaria
Cotidianul de Hunedoara, 22 decembrie 2025 12:20
Viktor Orban este în tur în jurul Ungariei, fiind în campanie electorală. Premierul maghiar a fost în vizită la Kremlin la finalul lunii noiembrie, unde s-a văzut cu Vladimir Putin.
Acum 15 minute
12:40
„Calificarea justiției ca fiind „a treia putere în stat" și nu una dintre autoritățile statului este indicativ pentru maniera în care politicul se raportează astăzi la justiție."
Acum o oră
12:20
12:00
Ministrul a spus că se mai gândește dacă să rămână sau nu în fruntea Educației românești. David a spus că nu poate „face predicții" referitor la demisia sa, dar că va lua decizia înaintea negocierii bugetului.
Acum 2 ore
11:50
Acest incident a determinat Amazon să înceapă o anchetă amănunțită asupra angajaților angajați prin intermediul companiilor de externalizare.
11:30
Zetland Capital şi BAC propun o schimbare de abordare la Fondul Proprietatea
Iniţiativa anunțată printr-o scrisoare de intenţie este structurată ca un parteneriat echilibrat, fiind însă clar susţinută de platforma investiţională şi experienţa internaţională de administrare ale Zetland Capital.
11:30
Armata franceză a fost trimisă pentru a ajuta la accelerarea procesului de vaccinare a animalelor. Guvernul vizează astfel să protejeze aproximativ 750.000 de animale. Vaccinarea accelerată vine în contextul în care această epidemie exercită presiuni asupra agricultorilor şi serviciilor veterinare.
11:30
Constantin Gâlcă tranșant după înfrângerea cu FCSB: Avem nevoie de jucători noi
În ciuda înfrângerii, Rapid rămâne lider, cel puțin până la meciul dintre Universitatea Craiova și Csikszereda.
11:20
Gheorghe Hagi era până duminică seară cel mai bun marcator în Superlig din istoria clubului din Istanbul. Hagi a marcat 59 de goluri în campionatul turc, în tricoul galben-roșu.
Acum 4 ore
10:50
Care este rolul unui tehnician dentar atunci când vine vorba despre restaurarea dentară?
Un tehnician dentar posedă o experiență și o expertiză care merge dincolo de fabricarea unor coroane sau unor implanturi.
10:50
Caragiale, la Constanța. Șeful CJ s-a răzgândit după trei zile și nu mai demisionează
Florin Mitroiu a precizat că a renunțat la demisie în urma unei discuții cu premierul Ilie Bolojan.
10:40
Nicușor Dan, pentru POLITICO: Moralitatea nu mai e importantă în epoca Trump
Președintele României a oferit un interviu în presa internațională, pentru POLITICO. Dan a vorbit despre relațiile dintre SUA și UE, despre războiul din Ucraina, dar și despre alegerile anulate din 2024.
10:20
Minaj a descris respectul „maxim" pe care îl are pentru administraţia republicană, în special pentru că le-a dat oamenilor speranţă în vremuri întunecate
10:10
Președintele Braziliei cere curaj de la liderii UE pentru acordul cu MERCOSUR
Uniunea Europeană a amânat semnarea acordului cu MERCOSUR până în ianuarie, după mai multe proteste ale fermierilor. Amânarea a venit la cererea prim-minsitrei italiene Giorgia Meloni, care vrea mai mult timp pentru a potoli furia fermierilor care au organizat mai multe proteste.
09:40
„Comunicatul dumneavoastră nu răspunde problemelor semnalate, ci pare să le ocolească printr-o reafirmare formală a unor principii constituționale pe care nimeni nu le contestă."
09:40
Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, era șeful departamentului de instruire operativă al Statului Major General al Forțelor Armate Ruse.
09:20
„Fac apel la evreii din Anglia, evreii din Franţa, evreii din Australia, evreii din Canada, evreii din Belgia: veniţi în Ţara Israelului! Întoarceţi-vă acasă!"
09:00
Pentru a opri focul, au intervenit de urgenţă cinci echipaje de pompieri. Autoritățile nu au comunicat momentan detalii despre posibile victime sau despre cauzele exploziei.
Acum 6 ore
08:40
Klaus Iohannis a fost primul lider european care s-a văzut cu Donald Trump după ce președintele american a câștigat primul său mandat. Merkel l-ar fi sunat pe liderul României pentru a povesti despre Trump.
08:40
Cercetarea relevă că percepția populației cu privire la direcția în care se îndreaptă România este covârșitor negativă. Acest aspect se vede la toate capitolele
08:20
Recordul anterior fusese stabilit în octombrie 2025. O serie de date publicate săptămâna trecută indică o slăbire a pieţei muncii americane şi o încetinire a inflaţiei.
08:10
36 de ani de la Revoluție. Mungiu: Nici un concurs şi nici o numire nu sunt exclusiv pe baza de merit – INTERVIU
Cristian Mungiu a vorbit despre situația României la 36 de ani de la Revoluție, pentru News.ro. „Societatea e ruptă în două, radicalizată, discursul public e isteric şi populat de naraţiuni iraţional-propagandistice."
08:00
Marinescu și Predoiu, la testul moțiunii. Bolojan merge să îl susțină numai pe unul
Ambele moțiuni simple au fost depuse de AUR. Moțiunea împotriva lui Radu Marinescu va fi dezbătută și votată la Camera Deputaților, iar cea împotriva lui Cătălin Predoiu la Senat.
07:40
O poză a mai multor fotografii analog, în care apărea și președintele american, a dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție la câteva ore după publicarea dosarului Epstein.
07:30
„Se încearcă înlocuirea lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan", a acuzat Anamaria Gavrilă într-o postare pe Facebook.
07:20
Rustem Umerov și Steve Witkoff au publicat pe X o declarație comună, în care au vorbit despre întâlnirea de la Miami. Cei doi au discutat despre o pace „lungă și durabilă".
Acum 8 ore
06:10
Cine a tras în noi după 22: Securitatea, Direcția a V-a, USLA – INTERVIU cu Andrei Ursu
Andrei Ursu vorbește, fără menajamente, despre relația vechii Securități cu structurile de forță post-ceaușiste, implicarea fostului președinte Ion Iliescu în procesul de reabilitare a foștilor securiști, traseul „dosarului Revoluției", ajutorul oferit de un fost decan la Academia SRI lui Călin Georgescu, dar și despre relația „dureroasă" cu fostul său colaborator Mădălin Hodor.
06:10
Magistrații fără teamă de Savonea merg azi la Cotroceni. Dispută pe referendum
Nu sunt foarte mulți magistrați care au dat curs invitației, de teamă, a spus președintele Nicușor Dan.
Acum 24 ore
20:10
Incident informatic extrem de grav la Apele Române. Instituția este victima unui atac cibernetic și a primit o notă de răscumpărare.
19:50
Ciprian Ciucu după întâlnirea cu premierul: nu voi aștepta doar soluții de la Guvern! Vor urma reforme în București, aici să nu aveți nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine!
19:40
Se îngroașă lista celor care se plâng că președintele Nicușor Dan a greșit grav anunțând un referendum în justișie. Nemulțumiților li se adaugă acum și reprezentanții AUR.
19:20
Pentru evitarea aglomeraţiei şi fluidizarea traficului, conducătorilor auto li se recomandă utilizarea următoarelor rute ocolitoare
18:50
Președintele, tras de urechi din CSM: declarații și demersuri absolut inacceptabile
Judecător membru CSM: a se nota că asemenea declarații și demersuri sunt absolut inacceptabile în orice stat democratic.
18:10
Fostă profesoară de biologie, cu o viață plină de muncă, doamna Ana este astăzi unul dintre sutele de vârstnici pentru care un telefon pe săptămână face diferența.
18:10
Emil Hurezeanu: Regretam faptul că nu e la fel de prezent şi de convingător şi în intervenţiile interne, pe piaţa internă,
17:20
Preşedintele a primit 320 de emailuri de la magistraţi care provin de la 27 de instanţe şi 14 parchete. Administrația prezidențială: Dată fiind gravitatea unei părţi însemnate din aspectele semnalate, apreciem că se impune o analiză ulterioară aprofundată
17:00
„E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele" și „Președintele a luat-o razna" sunt doar două dintre afirmațiile făcute la adresa lui Nicușor Dan de un fost membru CSM.
16:40
În contextul riscurilor generate de crizele globale și posibilele întreruperi ale rețelelor financiare, autoritățile recomandă păstrarea unui stoc de numerar acasă pentru a face față unor eventuale blocaje ale sistemului bancar, asigurându-ți accesul la bunuri esențiale.
16:20
Grupul PACE strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Ce acuzații îi aduc parlamentarii
Parlamentari PACE: Este de-a dreptul spectaculos și extrem de grav că Președintele României își propune să organizeze un referendum între magistrați.
16:10
„Am redesenat piesa în lumină"
15:30
Proprietarii vasului se află pe lista de sancţiuni a Uniunea Europeană, a precizat purtătorul de cuvânt al autorităţii vamale, Martin Höglund.
15:10
Crăciun de poveste cu brazii decorați de artiștii vizuali. Culori speciale, decoruri ieșite din tipare și o poveste inedită. Asta promit artiștii vizuali care în această perioadă decorează brazi de Crăciun.
15:00
Cazul femeii este cu atât mai ciudat cu cât date din anchetă arătă că pe corpul victimei nu au fost descoperite alte urme de violenţă.
14:30
Dezastrul găsit de Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei este motiv de întâlnire între noul primar general și premier plus ministrul de Finante.
14:10
Ceaușescu, „victima intemperiilor": cum ar fi arătat România anilor 1980 fără un cutremur, două inundații și o revoluție (iraniană)?
Ceaușescul nostru contrafactual ar fi sfârșit-o și el mai bine, ar fi sărbătorit, probabil, Crăciunul din 1989 oricum îl sărbătoreau comuniștii convinși și, poate, încă vreo câteva altele.
14:00
Prințul William a mers la aceeași organizație împreună cu mama sa, prințesa Diana, când avea 11 ani.
13:50
Căpitanul Franţei şi-a înscris numele cu litere de aur alături de idolul său în cartea recordurilor Real Madrid.
13:30
Surse judiciare au precizat pentru News.ro că este o dronă de mari dimensiuni cu lăţimea de doi metri.
Ieri
12:40
Resursele cu care planul KGB a funcționat doar în România încă există și Putin știe – INTERVIU VIDEO cu Thierry Wolton
Pentru a finlandiza o țară, cum vrea Putin, trebuie doar să instalezi acolo o putere politică favorabilă. România este într-adevăr o țară foarte fragilă, și pentru că clasa politică de acum este excesiv de slabă, și pentru că semințele sunt aruncate de mult timp.
11:50
Ora 14.00. Nicușor Dan anunță prima decizie în Justiție după documentarul Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul va transmite LIVE TEXT declarațiile președintelui. The post Ora 14.00. Nicușor Dan anunță prima decizie în Justiție după documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Alungat de Iohannis, Ludovic Orban se întoarce pas cu pas în PNL: „Poate urma pasul decisiv” # Cotidianul de Hunedoara
Discuțiile despre întoarcerea lui Ludovic Orban în PNL au revenit în spațiul public după ce acesta a fost demis de Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial. Fostul premier declara la acel moment că a discutat cu Ilie Bolojan despre subiectul întoarcerii sale. „Am discutat, a rămas că vom continua discuţia. Pot să vă spun […] The post Alungat de Iohannis, Ludovic Orban se întoarce pas cu pas în PNL: „Poate urma pasul decisiv” appeared first on Cotidianul RO.
