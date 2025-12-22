AOAR: creștere economică modestă în 2026, susținută mai degrabă din exterior
Financial Intelligence, 22 decembrie 2025 13:50
În 2026, economia României nu va avea de ales între bine și rău, ci între un rău sigur […]
Acum 5 minute
14:20
Maia Sandu anunţă prioritatea absolută a politicii interne şi externe a Republicii Moldova: Aderarea la UE # Financial Intelligence
Aderarea la Uniunea Europeană este obiectivul care reprezintă o prioritate absolută a politicii interne şi externe a Republicii […]
14:20
Exporturile Rusiei de gaze naturale prin conducte către China ar urma să crească cu 25% anul acesta # Financial Intelligence
Exporturile Rusiei de gaze naturale prin conducte către China ar urma să înregistreze anul acesta o creştere de […]
14:20
Danemarca îl convoacă pe ambasadorul SUA după anunţul lui Trump privind trimisul special pentru Groenlanda # Financial Intelligence
Danemarca îl va convoca pe ambasadorul SUA la Copenhaga, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat numirea […]
14:20
Abrudean: Demersul preşedintelui de consultare pe tema justiţiei – corect; ar fi necesare nişte clarificări procedurale # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, referitor la anunţul preşedintelui Nicuşor Dan de a iniţia un referendum […]
14:20
Comisia Europeană: Firmele din UE au majorat investiţiile în R&D din domeniul energiei, sănătăţii, industriei aerospaţiale şi apărării # Financial Intelligence
Întreprinderile din UE au stimulat o creştere puternică a cercetării şi dezvoltării (R&D) în domeniul energiei, al sănătăţii, […]
14:20
Consiliul Uniunii Europene a reînnoit luni pentru încă şase luni, până pe 31 iulie 2026, sancţiunile economice împotriva […]
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:20
Kremlinul afirmă că percepţia serviciilor secrete americane asupra obiectivelor lui Putin este greşită # Financial Intelligence
Kremlinul a comentat luni că percepţia serviciilor secrete americane asupra obiectivelor preşedintelui rus Vladimir Putin, potrivit căreia liderul […]
12:50
Adoptarea monedei euro: un punct de cotitură pentru companiile din Bulgaria (analiză) # Financial Intelligence
Bulgaria se pregăteşte să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2026 şi marchează începutul unei transformări majore pentru […]
12:40
Schimbare de abordare la impozitul pe autoturismele hibride: proprietarii vor plăti în 2026 mai mult decât s-a stabilit inițial (avocat) # Financial Intelligence
Prevederile referitoare la majorarea impozitelor pentru autoturisme au fost modificate recent printr-o Ordonanță de Urgență (78/2025). Astfel, mașinile […]
12:40
Raiffeisen Bank România a emis o nouă serie de obligațiuni denominate în lei # Financial Intelligence
Raiffeisen Bank S.A. a emis în data de 19 decembrie 2025 obligațiunile eligibile nepreferenţiale de tip senior, scadente […]
12:30
UniCredit Bank a finalizat cu succes o finanțare pentru o centrală solară construită de Econergy, la Oradea # Financial Intelligence
UniCredit Bank a finalizat cu succes o tranzacție pentru finanțarea unei centrale solare, în valoare totală de 40,5 milioane […]
Acum 4 ore
12:10
Hanga (BVB): Am depăşit pragul simbolic de 500 de miliarde de lei capitalizare a tuturor companiilor listate la Bursă # Financial Intelligence
Capitalizarea companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti a depăşit nivelul simbolic de 500 de miliarde de lei […]
12:00
SUA: Casa Albă anunţă colectarea a 235 de miliarde de dolari în taxe vamale de la începutul anului # Financial Intelligence
Casa Albă a declarat duminica aceasta că Trezoreria SUA a colectat 235 de miliarde de dolari din tarife […]
12:00
Popescu (Romgaz): A doua emisiune de obligaţiuni pentru Romgaz,componentă integrată a strategiei în vederea finanţării proiectului Neptun Deep # Financial Intelligence
A doua emisiune de obligaţiuni a Romgaz reprezintă o componentă integrată a strategiei companiei în vederea finanţării în […]
12:00
Marea Britanie: ONS confirmă încetinirea ritmului de creştere a economiei în trimestrul trei din 2025 # Financial Intelligence
Economia britanică a crescut cu doar 0,1% în trimestrul trei din 2025, a confirmat luni Oficiul Naţional de […]
11:50
Economia bate morala în noua lume a lui Trump, spune președintele României, Nicușor Dan (interviu Politico) # Financial Intelligence
Nicușor Dan declară pentru POLITICO că SUA și UE trebuie să se înțeleagă mai bine. „Lumea s-a schimbat", […]
11:30
LAPAR solicită realizarea de urgenţă a unui studiu de impact privind efectele acordului UE-Mercosur asupra României # Financial Intelligence
Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) solicită realizarea de urgenţă a unui studiu de impact economico-social privind […]
11:30
Inteligenţa artificială chineză la cost redus îşi face loc pe piaţă în pofida tensiunilor geopolitice (AFP) # Financial Intelligence
Programatorii şi antreprenorii din întreaga lume apreciază din ce în ce mai mult numeroasele modele chinezeşti de inteligenţă […]
11:20
Codirlașu: Ieșirea din situația de stagflație va fi lentă; rata anticipată de creștere economică va fi sub 1% # Financial Intelligence
Ieșirea din situația de stagflație va fi lentă, rata anticipată de creștere economică pentru anul viitor fiind în […]
11:20
Proprietarii de maşini hibride vor plăti în 2026 un impozit substanţial mai mare decât se stabilise iniţial (consultant) # Financial Intelligence
Prevederile referitoare la majorarea impozitelor pentru autoturisme au fost modificate recent prin Ordonanţa de Urgenţă 78/2025, astfel că […]
Acum 6 ore
10:10
General rus de rang înalt ucis într-o explozie cu bombă la Moscova — Comitetul de anchetă # Financial Intelligence
Șeful Direcției de Instruire Operațională din cadrul Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, generalul-locotenent Fanil Sarvarov, a […]
09:10
Țara care a cunoscut frigul, foamea și frica, acum refuză să mai trăiască în ele. România are nevoie, la 36 de ani de democrație, de momentul adevărului: să învețe să nu se mai lase mințită (Dumitru Chisăliță) # Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președintele Asociației Energia Inteligentă În 1989, România era o țară în care oamenii învățaseră să-și […]
09:10
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Stabilizarea datoriei publice – implicații pentru nivelul adecvat al deficitului bugetar primar # Financial Intelligence
Autor: Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR Contextul excepțional creat de pandemia de COVID-19 și de războiul din Ucraina a […]
09:10
Japonia se pregătește să repună în funcțiune cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani după Fukushima # Financial Intelligence
Japonia intenționează să repună în funcțiune centrala nucleară Kashiwazaki-Kariwa, la 15 ani după accidentul de la Fukushima. Tokyo […]
09:10
ANALIZĂ XTB: Ce le-ar rămâne de făcut giganților Temu și Shein după ce intră în vigoare taxa de 3 euro aplicată coletelor mici din afara UE? # Financial Intelligence
Odată cu taxa suplimentară de 3 euro aplicată comenzilor cu valoare mai mică de 150 euro din afara […]
09:00
Aurul depășește pragul de 4.400 de dolari pentru prima dată, pe fondul reducerii ratei dobânzii de către Fed, iar argintul atinge un nou maxim # Financial Intelligence
Luni, aurul a depășit pentru prima dată pragul de 4.400 de dolari pe uncie, pe fondul așteptărilor crescânde […]
08:50
Revoluția din Decembrie 1989 s-a născut ca o explozie de revoltă populară împotriva unei dictaturi totalitare aflate în […]
08:50
Estonia cumpără lansatoare de rachete de la firma sud-coreeană Hanwha în valoare de 290 de milioane de euro # Financial Intelligence
Estonia a anunţat duminica aceasta că a semnat un acord pentru achiziţionarea a cel puţin şase lansatoare de […]
08:50
Banca Populară Chineză a menținut neschimbate ratele principale la credite pe 1 an și 5 ani # Financial Intelligence
Banca centrală a Chinei și-a menținut constante dobânzile principale la împrumuturi, chiar dacă a doua cea mai mare […]
08:40
LUMEA ÎNTRE SPECTACOL ȘI REALITATE/ Procesul de luare a deciziilor într-o ordine globală fragmentată (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG,[1]) # Financial Intelligence
REZUMAT. Procesul de luare a deciziilor într-o ordine globală fragmentată Ordinea globală contemporană este marcată nu doar de […]
Acum 8 ore
07:10
Camera dezbate moţiunea simplă pe Justiţie; ministrul Marinescu este invitat şi la “Ora Guvernului” # Financial Intelligence
Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei depusă de AUR va fi prezentată luni, urmând ca în aceeaşi zi să […]
07:00
SUA: Administraţia Trump se apără de acuzaţia că încearcă să cenzureze dosarul Epstein pe care l-a publicat parţial # Financial Intelligence
Departamentul american al Justiţiei s-a apărat duminică de acuzaţiile că a cenzurat informaţiile referitoare la preşedintele Donald Trump […]
07:00
Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu – luni, dezbatere şi vot # Financial Intelligence
Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR îşi propune […]
07:00
Preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie, la Cotroceni # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii luni, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia […]
07:00
Keir Starmer a discutat cu Donald Trump despre eforturile de pace în Ucraina şi despre numirea lui Christian Turner în postul ambasador în SUA (Downing Streat) # Financial Intelligence
Premierul britanic Keir Starmer a discutat într-un apel video cu preşedintele american Donald Trump despre eforturile de a […]
06:50
Garda de Coastă a SUA, pe urmele unui al treilea petrolier în apropierea Venezuelei (oficiali americani) # Financial Intelligence
Garda de Coastă americană este în urmărirea unui petrolier în apele din apropierea Venezuelei, în ceea ce ar […]
Acum 24 ore
21:00
Atac cibernetic asupra unor staţii de lucru şi servere ce aparţin ANAR şi a 10 administraţii bazinale de apă # Financial Intelligence
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat duminică cu privire la un atac cibernetic de tip […]
21:00
Ucraina: Negociatorul ucrainean anunţă o nouă întâlnire cu partea americană la Miami # Financial Intelligence
Negociatorul şef al Kievului, Rustem Umerov, a anunţat duminică că trimişii ucraineni se vor întâlni din nou cu […]
17:50
Administrația Prezidențială: Observațiile magistraților par să descrie vulnerabilități structurale ale sistemului de justiție # Financial Intelligence
Observaţiile transmise de magistraţi Administraţiei Prezidenţiale nu par să descrie incidente izolate, ci un cumul de vulnerabilităţi structurale […]
15:40
Toni Neacșu (fost membru CSM): Președintele nu poate face referendum în Justiție și nu poate demite CSM # Financial Intelligence
Fostul judecător Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, a precizat duminică, după anunțul șefului statului, Nicușor Dan, privind […]
15:20
Nicuşor Dan: Concluzia sesizărilor magistraţilor este că unii membri ai CSM nu acţionează în interes public # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a precizat, duminică, într-o declaraţie de presă, că după citirea a aproximativ două treimi din […]
Ieri
13:30
AEI: România are, în prezent, doar câteva proiecte de hidrogen verde aflate în execuţie sau cu finanţări ferme # Financial Intelligence
România are, în acest moment, doar câteva proiecte de hidrogen verde aflate în execuţie sau cu finanţări ferme, […]
13:30
Popa (BNR): Volumul creditelor neperformante externalizate până în luna septembrie era de 351,6 milioane lei # Financial Intelligence
Volumul creditelor neperformante externalizate până în luna septembrie era de 351,6 milioane lei, iar în anul 2024 se […]
12:00
Victime ale lui Epstein și congresmeni denunță publicarea doar parțială a dosarului de către administrația Trump # Financial Intelligence
Victime ale agresorului sexual american decedat Jeffrey Epstein și membri ai Congresului au criticat dur sâmbătă administrația președintelui […]
11:50
Phenianul afirmă că ambițiile nucleare ale Japoniei trebuie împiedicate ‘cu orice preț’ # Financial Intelligence
Coreea de Nord avertizează că ambițiile nucleare ale Japoniei 'trebuie împiedicate cu orice preț', conform agenției oficiale de […]
09:20
Obiectivul este controlul Mării Negre: aici se transportă grâu, se extrag hidrocarburi… De ce Europa, Rusia și Turcia vor să controleze această mare interioară (presa franceză) # Financial Intelligence
În timp ce modelele tradiționale de comerț internațional au fost perturbate de conflicte, Caucazul pare să se impună […]
09:10
Putin este gata să discute cu Macron, președintele Franței, despre Ucraina – Peskov # Financial Intelligence
Vladimir Putin este gata să discute cu Emmanuel Macron, președintele Franței, despre războiul din Ucraina, a declarat purtătorul […]
08:50
SUA confiscă o altă navă în largul coastelor Venezuelei, în timp ce administrația Trump intensifică presiunea asupra Caracasului # Financial Intelligence
Autorități din Statele Unite au urcat la bordul unei nave și au confiscat-o în largul coastelor Venezuelei sâmbătă, […]
08:40
Papa Leon al XIV-lea a criticat sâmbătă, într-o Piaţă Sfântul Petru arhiplină, decalajul dintre bogaţi şi săraci din […]
