SUA confiscă o altă navă în largul coastelor Venezuelei, în timp ce administrația Trump intensifică presiunea asupra Caracasului
Financial Intelligence, 21 decembrie 2025 08:50
Autorități din Statele Unite au urcat la bordul unei nave și au confiscat-o în largul coastelor Venezuelei sâmbătă, […] The post <b>SUA</b> confiscă o altă navă în largul coastelor Venezuelei, în timp ce administrația Trump intensifică presiunea asupra Caracasului appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
09:10
Putin este gata să discute cu Macron, președintele Franței, despre Ucraina – Peskov # Financial Intelligence
Vladimir Putin este gata să discute cu Emmanuel Macron, președintele Franței, despre războiul din Ucraina, a declarat purtătorul […] The post Putin este gata să discute cu Macron, președintele Franței, despre Ucraina – Peskov appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
08:50
SUA confiscă o altă navă în largul coastelor Venezuelei, în timp ce administrația Trump intensifică presiunea asupra Caracasului # Financial Intelligence
Autorități din Statele Unite au urcat la bordul unei nave și au confiscat-o în largul coastelor Venezuelei sâmbătă, […] The post SUA confiscă o altă navă în largul coastelor Venezuelei, în timp ce administrația Trump intensifică presiunea asupra Caracasului appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
08:40
Papa Leon al XIV-lea a criticat sâmbătă, într-o Piaţă Sfântul Petru arhiplină, decalajul dintre bogaţi şi săraci din […] The post Papa Leon al XIV-lea critică distribuţia inegală a bogăţiei în lume appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Primarul general Ciprian Ciucu, despre problemele financiare ale PMB: Două găuri structurale majore ne duc în pragul falimentului, dacă nu vom face ceva în 2026 # Financial Intelligence
Primarul General Ciprian Ciucu a prezentat, ieri, în premieră, date financiare, care arată faptul că la nivelul PMB […] The post Primarul general Ciprian Ciucu, despre problemele financiare ale PMB: Două găuri structurale majore ne duc în pragul falimentului, dacă nu vom face ceva în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
08:20
36 de ani de la Revoluție/ Eveniment comemorativ în Capitală; bucureștenii au aprins candele și au ținut un moment de reculegere # Financial Intelligence
Bucureștenii au aprins sâmbătă candele în Piața Revoluției în semn de omagiu adus eroilor din decembrie ’89, fiind […] The post 36 de ani de la Revoluție/ Eveniment comemorativ în Capitală; bucureștenii au aprins candele și au ținut un moment de reculegere appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Ionuţ Dumitru: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori. Ceea ce trebuia făcut s-a făcut, trebuie să luăm o pauză # Financial Intelligence
Consilierul premierului Ionuţ Dumitru a declarat, sâmbătă, că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în […] The post Ionuţ Dumitru: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori. Ceea ce trebuia făcut s-a făcut, trebuie să luăm o pauză appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
21:00
SUA au propus organizarea de negocieri directe Ucraina-Rusia, spune Zelenski # Financial Intelligence
SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la […] The post SUA au propus organizarea de negocieri directe Ucraina-Rusia, spune Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
20:30
O intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă, avertizează preşedintele brazilian # Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a atenţionat sâmbătă că o intervenţie armată a SUA în Venezuela […] The post O intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă, avertizează preşedintele brazilian appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Nicuşor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR pe o lege, chiar şi după ce a fost reexaminată de Parlament # Financial Intelligence
Preşedintele României are dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de […] The post Nicuşor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR pe o lege, chiar şi după ce a fost reexaminată de Parlament appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Prim-ministrul britanic, presat să obţină extrădarea lui Andrew Tate cu prilejul unei deplasări a acestuia în Dubai # Financial Intelligence
Prim-ministrul britanic Keir Starmer este presat să folosească o deplasare a lui Andrew Tate în Dubai pentru a […] The post Prim-ministrul britanic, presat să obţină extrădarea lui Andrew Tate cu prilejul unei deplasări a acestuia în Dubai appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
14:50
Ucraina: Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, în drum spre Miami pentru discuţii cu SUA privind planul de pace # Financial Intelligence
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă că se află în drum spre Miami, unde are programată o […] The post Ucraina: Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, în drum spre Miami pentru discuţii cu SUA privind planul de pace appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Nicuşor Dan: Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiţie # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale ”relevante” despre problemele […] The post Nicuşor Dan: Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiţie appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Ucraina spune că a lovit o platformă petrolieră rusă şi o navă de patrulare în Marea Caspică # Financial Intelligence
Ucraina a anunţat că dronele sale au lovit o platformă de foraj rusă aparţinând Lukoil în Marea Caspică […] The post Ucraina spune că a lovit o platformă petrolieră rusă şi o navă de patrulare în Marea Caspică appeared first on Financial Intelligence.
09:30
S-a constituit Grupul de lucru pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfrontaliere; va fi coordonat de vicepremierul Marian Neacşu # Financial Intelligence
Vicepremierul Marian Neacşu va coordona Grupul de lucru pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfrontaliere, care are ca obiectiv elaborarea unui […] The post S-a constituit Grupul de lucru pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfrontaliere; va fi coordonat de vicepremierul Marian Neacşu appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
09:10
Citatul săptămânii: “Avem un sistem care impozitează din ce în ce mai mult munca și subvenționează inactivitatea”. Milton Friedman # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Avem un sistem care impozitează din ce în ce mai mult munca și subvenționează inactivitatea”. Milton Friedman appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Armata americană a lansat vineri o operaţiune în Siria pentru a “elimina luptătorii grupării Stat Islamic, infrastructuri şi […] The post Pentagonul anunţă o operaţiune de “răzbunare” împotriva SI în Siria appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Brazilia: Justiția respinge recursurile lui Bolosnaro, cu excepția cererii pentru intervenție chirurgicală # Financial Intelligence
Un judecător al Curții Supreme a Braziliei a respins vineri un nou apel introdus de apărarea fostului președinte […] The post Brazilia: Justiția respinge recursurile lui Bolosnaro, cu excepția cererii pentru intervenție chirurgicală appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Parlamentul European: Acord privind noi măsuri pentru stimularea investițiilor cetățenilor pe piețele financiare; Măsuri pentru supravegherea „finfluencerilor” # Financial Intelligence
Măsuri pentru îmbunătățirea educației financiare și supravegherea „finfluencerilor” Parlamentul European a ajuns la un acord informal cu Consiliul […] The post Parlamentul European: Acord privind noi măsuri pentru stimularea investițiilor cetățenilor pe piețele financiare; Măsuri pentru supravegherea „finfluencerilor” appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Péter Szijjártó: Trei noi investiţii americane în valoare de 21,5 miliarde de forinţi vor fi realizate în Ungaria – MTI # Financial Intelligence
Trei noi investiţii americane în valoare totală de 21,5 miliarde de forinţi (55,5 de milioane de euro) vor […] The post Péter Szijjártó: Trei noi investiţii americane în valoare de 21,5 miliarde de forinţi vor fi realizate în Ungaria – MTI appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Ucraina: Secretarul de stat american Marco Rubio spune că Washingtonul nu vrea să le impună pacea părţilor în conflict # Financial Intelligence
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a asigurat vineri, la Washington, că niciun acord nu va fi impus Ucrainei, […] The post Ucraina: Secretarul de stat american Marco Rubio spune că Washingtonul nu vrea să le impună pacea părţilor în conflict appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Serviciile secrete americane indică faptul că obiectivele de război ale lui Putin în Ucraina rămân neschimbate # Financial Intelligence
Rapoartele serviciilor de informații americane contrazic negarea lui Putin că ar reprezenta o amenințare pentru Europa Evaluările intențiilor […] The post Serviciile secrete americane indică faptul că obiectivele de război ale lui Putin în Ucraina rămân neschimbate appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk de la Tesla trebuie să-i fie restituit, deoarece instanța decide că anularea acestuia a fost prea extremă # Financial Intelligence
Pachetul salarial al lui Elon Musk de la Tesla din 2018, în valoare de aproximativ 56 de miliarde […] The post Pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk de la Tesla trebuie să-i fie restituit, deoarece instanța decide că anularea acestuia a fost prea extremă appeared first on Financial Intelligence.
08:00
A patra cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență a fost depusă oficial, vineri, iar […] The post Pîslaru: A patra cerere de plată PNRR a fost depusă oficial vineri appeared first on Financial Intelligence.
08:00
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia (general NATO) # Financial Intelligence
Livrările de arme către Ucraina nu au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri […] The post NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a Ucrainei, după cea din Polonia (general NATO) appeared first on Financial Intelligence.
07:50
CJ Vrancea: Pe 23 decembrie va fi dat în circulație tronsonul A7 dintre Focșani și Adjud # Financial Intelligence
Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focșani și Adjud va fi dat în circulație pe […] The post CJ Vrancea: Pe 23 decembrie va fi dat în circulație tronsonul A7 dintre Focșani și Adjud appeared first on Financial Intelligence.
19 decembrie 2025
20:40
Darryl Nirenberg, confirmat în funcţia de ambasador al SUA la Bucureşti / Mesajul Ambasadei # Financial Intelligence
Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie de Donald Trump pentru postul de ambasador în România, a fost […] The post Darryl Nirenberg, confirmat în funcţia de ambasador al SUA la Bucureşti / Mesajul Ambasadei appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în […] The post Safetech Innovations anunță numirea lui Ionuț Georgescu în funcția de CEO appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Putin, nedumerit de declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, privind războiul cu Rusia, recomandându-i lui Mark Rutte să citească strategia de securitate națională a Statelor Unite # Financial Intelligence
* Președintele rus i-a recomandat lui Mark Rutte să citească strategia de securitate națională a Statelor Unite, care […] The post Putin, nedumerit de declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, privind războiul cu Rusia, recomandându-i lui Mark Rutte să citească strategia de securitate națională a Statelor Unite appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Ce a declarat președintele rus Putin la conferința de presă de sfârșit de an # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a ținut vineri conferința de presă anuală de sfârșit de an. Mai jos sunt […] The post Ce a declarat președintele rus Putin la conferința de presă de sfârșit de an appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Germania: Camera Superioară a Parlamentului aprobă reforma serviciului militar şi cea a pensiilor # Financial Intelligence
Camera Superioară (Bundesrat) a Parlamentului german, care reuneşte cele 16 landuri federale, a adoptat vineri reforma serviciului militar […] The post Germania: Camera Superioară a Parlamentului aprobă reforma serviciului militar şi cea a pensiilor appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Banca Centrală a Rusiei a redus vineri dobânda de politică monetară, de la 16,50% la 16%, în linie […] The post Banca Centrală a Rusiei a redus dobânda la 16% appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Tarifele reglementate aplicate de Transelectrica cresc cu peste 10%, de la 1 ianuarie 2026 # Financial Intelligence
Tariful reglementat aferent achiziţiei serviciilor de sistem pentru Transelectrica, aplicabil de la 1 ianuarie 2026, va fi de […] The post Tarifele reglementate aplicate de Transelectrica cresc cu peste 10%, de la 1 ianuarie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Ministerul Muncii propune pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admişi pe piaţa muncii # Financial Intelligence
Pentru anul 2026 se stabileşte un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa forţei […] The post Ministerul Muncii propune pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou admişi pe piaţa muncii appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Donald Trump a aprobat un buget anual al apărării de 1.000 de miliarde de dolari # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a promulgat joi o lege privind politica anuală de apărare, în valoare de aproape […] The post Donald Trump a aprobat un buget anual al apărării de 1.000 de miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Ecologiştii şi agricultorii sărbătoresc amânarea Acordului Mercosur; industria cere urgentarea semnării acestuia # Financial Intelligence
Amânarea aprobării şi semnării acordului comercial între Uniunea Europeană şi Mercosur din cauza îndoielilor de ultim moment ale […] The post Ecologiştii şi agricultorii sărbătoresc amânarea Acordului Mercosur; industria cere urgentarea semnării acestuia appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Dreptul de veto este “o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în […] The post Viktor Orban: Fără dreptul de veto, nu are rost ca Ungaria să fie în UE appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Putin: Creştere economică de 1% în al patrulea an de război; Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele # Financial Intelligence
Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut […] The post Putin: Creştere economică de 1% în al patrulea an de război; Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele appeared first on Financial Intelligence.
14:30
ARACO cere Guvernului consultări şi analize de impact înainte de schimbările legislative pentru recrutarea lucrătorilor non-EU # Financial Intelligence
Asociaţia Română a Antreprenorilor din Construcţii (ARACO) cere Guvernului consultări prealabile şi analize de impact înainte de promovarea […] The post ARACO cere Guvernului consultări şi analize de impact înainte de schimbările legislative pentru recrutarea lucrătorilor non-EU appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Ucraina afirmă că a lovit pentru prima dată un petrolier al “flotei fantomă” ruse în Mediterana, cu drone # Financial Intelligence
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier al “flotei fantomă” ruse “în apele neutre” ale Mediteranei, a […] The post Ucraina afirmă că a lovit pentru prima dată un petrolier al “flotei fantomă” ruse în Mediterana, cu drone appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Orban: Forţa Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor; alături de mine se află mulţi anti-PSD # Financial Intelligence
Partidul Forţa Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor, acest aspect fiind discutat cu liderul liberalilor, premierul […] The post Orban: Forţa Dreptei ar putea fuziona cu PNL anul viitor; alături de mine se află mulţi anti-PSD appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Acțiunile Grup EM intră la tranzacționare pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, deși nu întrunește criteriul de free-float necesar; Compania a anunțat un plan de măsuri pentru atingerea pragului minim de free-float de 10% # Financial Intelligence
Grup EM a debutat pe Piața AeRO a Bursei de Valori București pe 19 decembrie. Acțiunile companiei se […] The post Acțiunile Grup EM intră la tranzacționare pe Piața AeRO a Bursei de Valori București, deși nu întrunește criteriul de free-float necesar; Compania a anunțat un plan de măsuri pentru atingerea pragului minim de free-float de 10% appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Comisia Europeană autorizează crearea unei întreprinderi comune de către Shandong Wind Power Company şi Grampet # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, crearea unei întreprinderi comune de către CRRC […] The post Comisia Europeană autorizează crearea unei întreprinderi comune de către Shandong Wind Power Company şi Grampet appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Piaţa creditelor în România va intra în 2026 într-o fază de prudenţă; refinanţările vor fi în continuare un motor important (analiză) # Financial Intelligence
Piaţa creditelor din România va intra în 2026 într-o fază de stabilizare, de prudenţă, după doi ani marcaţi […] The post Piaţa creditelor în România va intra în 2026 într-o fază de prudenţă; refinanţările vor fi în continuare un motor important (analiză) appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Brokerul Investimental, care activează în piața de capital, încheie anul 2025 cu peste 4.500 de clienți activi, o […] The post Investimental încheie 2025 cu peste 4.500 de clienți appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Italia: O comisie parlamentară italiană aprobă amendamentul referitor la rezervele de aur deţinute de banca centrală a ţării # Financial Intelligence
O comisie parlamentară italiană a aprobat un amendament la bugetul pe 2026 în care se afirmă că rezervele […] The post Italia: O comisie parlamentară italiană aprobă amendamentul referitor la rezervele de aur deţinute de banca centrală a ţării appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Vladimir Putin: Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la conferinţa sa anuală de presă de vineri că Moscova “nu crede […] The post Vladimir Putin: Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Ministerul Finanțelor a demarat acordarea bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii care și-au achitat la timp impozitele # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor anunță demararea procesului de acordare a bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii mici și mijlocii care și-au […] The post Ministerul Finanțelor a demarat acordarea bonificațiilor de 3% pentru contribuabilii care și-au achitat la timp impozitele appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Orban: Ungaria a evitat atragerea în război prin recurgerea la activele ruseşti şi nu finanţează un împrumut pe care Ucraina nu îl va putea rambursa # Financial Intelligence
Utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru finanţarea Ucrainei putea fi considerată o declaraţie de război şi ar fi târât […] The post Orban: Ungaria a evitat atragerea în război prin recurgerea la activele ruseşti şi nu finanţează un împrumut pe care Ucraina nu îl va putea rambursa appeared first on Financial Intelligence.
12:30
ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Petrolul se ieftinește la nivel global, dar prețurile la pompă din România rămân neschimbate # Financial Intelligence
Evoluția prețurilor benzinei influențează în mod direct costurile de transport, livrările comerciale și, implicit, prețurile alimentelor. În perioada […] The post ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Petrolul se ieftinește la nivel global, dar prețurile la pompă din România rămân neschimbate appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Fraude și înșelătorii financiare online: noi recomandări ale Autorităților Europene de Supraveghere (Cristian Bichi) # Financial Intelligence
Autor: Cristian Bichi, Consilier guvernator, Cancelaria BNR Autoritățile europene de supraveghere financiară au publicat recent, pe site-urile lor web, două […] The post Fraude și înșelătorii financiare online: noi recomandări ale Autorităților Europene de Supraveghere (Cristian Bichi) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.