Uniunea Europeană a prelungit sancțiunile împotriva Rusiei cu șase luni
Newsweek.ro, 22 decembrie 2025 16:20
Aceste sancțiuni includ o serie de restricții în relațiile cu Rusia, inclusiv în domeniul comerțului...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
16:50
Urșii din Italia au suferit mutații și se comportă atipic. Ce explicație au găsit oamenii de știință # Newsweek.ro
Apropierea de oameni și izolarea de alte populații au forțat urșii italieni să se adapteze. Urșii su...
Acum 30 minute
16:40
Moțiunea AUR împotriva ministrului Justiției, respinsă în Parlament. Cum s-a apărat Radu Marinescu? # Newsweek.ro
Moțiunea AUR împotriva ministrului Justiției, respinsă în Parlament. Doar 95 de deputați au votat „p...
16:40
De ce se plâng oamenii mai mult de probleme cardiace în timpul sărbătorilor? Un cardiolog a venit cu răspunsul # Newsweek.ro
Când vine sezonul sărbătorilor, sănătatea trece pe plan secund. În timpul sărbătorilor, oamenii pun ...
16:30
Ninge de Crăciun, în București. Anunțul de ultimă oră al Primăriei Capitalei după avertizarea ANM # Newsweek.ro
Vom avea zăpadă de Crăciun, în Capitală. Conform prognozei ANM, primii fulgi de nea vor cădea în noa...
16:30
Cum a ajuns Autostrada Moldovei până la Adjud în 2025? Umbrărescu a sacrificat alte șantiere. 181 km restanță # Newsweek.ro
Autostrada Moldovei a ajuns până la Adjud. Din 23 decembrie 2025, șoferii vor ajunge în 2 ore, legal...
Acum o oră
16:20
De ce nu primesc semnal de plecare de la Iași trenurile private Ferotrans, ale lui Anchidin? # Newsweek.ro
Trenurile pe ruta Iași-București care urmau să fie puse în circulație în acest an de către firma ieș...
16:20
Aceste sancțiuni includ o serie de restricții în relațiile cu Rusia, inclusiv în domeniul comerțului...
16:10
Un centru turistic sătesc din județ făcut cu 100.000 euro de la UE va deveni fast-food # Newsweek.ro
Un centru turistic amenajat cu aproape 100.000 de euro din fonduri europene într-o comună cu 5.000 d...
16:10
Revelion la 10.000 km de casă: Thailanda și Dubai, vedetele vacanțelor de sărbători pentru oameni cu bani # Newsweek.ro
Pentru Crăciun și Revelion, dar și pentru începutul anului viitor, ieșenii au ales vacanțe exotice î...
16:00
Teroriștii din Australia au aruncat bombe neexplodate asupra mulțimii și au exersat tragerea înainte de atac # Newsweek.ro
Tatăl și fiul acuzați de cel mai grav atac terorist din Australia au participat la un antrenament de...
Acum 2 ore
15:50
Extremiștii AUR fac scut în fața corupției din justiție. Strâng semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan # Newsweek.ro
Partidele extremiste din Parlamentul României au sărit direct în apărarea șefilor din magistratură a...
15:40
A fost concediată, prin Zoom, înainte de sărbătorile de iarnă. E șomeră de 2 ani. Ce lucra? # Newsweek.ro
O femeie a fost concediată, prin Zoom, acum 2 ani, înainte de sărbători. De atunci își caută loc de ...
15:20
De ai poftă de dulce după o masă copioasă? Nu este un capriciu. Ce au descoperit cercetătorii? # Newsweek.ro
Încă mai ai poftă de ceva dulce după o masă copioasă? Un studiu dezvăluie că acest impuls de a mânca...
15:00
Prețurile apartamentelor au luat-o complet razna în România. Unde s-a ajuns la aproape 5.000 €/mp util? # Newsweek.ro
În România, prețurile apartamentelor noi au luat-o complet razna anul acesta. În București, Cluj și ...
15:00
Amendă de 135 € dacă nu respecți acest semn de circulație în formă de diamant. Unde e amplasat? # Newsweek.ro
Într-una dintre țările unde trăiesc sute de mii de români, un indicator rutier albastru în formă de ...
Acum 4 ore
14:50
Cine e românca din spatele animației „Other I” al trupei KRIILL. Proiectul, născut din anxietatea prezentului # Newsweek.ro
Videoclipul „Other I”, lansat de trupa franceză KRIILL, aduce în prim-plan o animație tulburătoare c...
14:40
USR cere interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste. Propaganda comunistă, pedepsită cu închisoarea # Newsweek.ro
Uniunea Salvați România a prezentat luni, printr-un comunicat de presă, o inițiativă legislativă pri...
14:30
Piața cărnii de porc, analizată de Consiliul Concurenței. Accesul fermierilor români pe piață e limitat # Newsweek.ro
Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fer...
14:10
Aproape jumătate din români trăiesc în locuințe supraaglomerate, conform unui raport Eurostat # Newsweek.ro
Anul trecut, 16,9% dintre cetățenii UE locuiau în locuințe supraaglomerate, un ușor declin față de u...
13:50
Un pensionar va primi o creștere de 50% a punctajelor la pensie. Decizie definitivă. Cum a argumentat instanța # Newsweek.ro
Sentință definitivă dată de Curtea de Apel din Craiova. Aceasta a decis să respingă recursul Casei d...
13:40
Meteo. Vreme cu toane de Crăciun și de Anul Nou. Meteorologii au anunțat prognoza pe regiuni # Newsweek.ro
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni arată o perioadă cu temperaturi peste normalul climat...
13:40
Șofer moldovean de camion, arestat pe loc în urma unui control de rutină în Germania. Ce a descoperit poliția? # Newsweek.ro
Un șofer moldovean de camion a fost arestat pe loc în urma unui control de rutină al poliției pe o ...
13:30
Lovitură de peste 100.000.000$ în Rusia. Avioane Su-30 și Su-27, în flăcări la o bază aeriană din Lipetsk # Newsweek.ro
Serviciile secrete militare ucrainene anunță o operațiune de amploare pe teritoriul Rusiei, soldată ...
13:20
USR a anunțat cum va vota la moțiunile împotriva ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne # Newsweek.ro
USR a anunțat cum va vota la moțiunile împotriva ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne: „m...
13:10
ONU: Producţia la scară largă de amfetamină în Siria a fost stopată după căderea lui Bashar al-Assad # Newsweek.ro
Producţia la scară largă în Siria de captagon, o amfetamină sintetică ilegală, a fost stopată după c...
Acum 6 ore
12:50
Cu ochii pe Rusia, spionii germani vor fi autorizați în premieră să facă acțiuni de sabotaj în străinătate # Newsweek.ro
Serviciul de informații externe al Germaniei (BND) va primi mult mai multă libertate de a lua măsuri...
12:30
Politico: Nicușor Dan, despre noua realitate a Europei: "Moralitatea nu contează prea mult în lumea lui Trump" # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, spune că ordinea internațională s-a schimbat radical după reveni...
12:30
ANAR: Nu există impact asupra activităţilor esenţiale ale Administraţiei în urma incidentului cibernetic # Newsweek.ro
Tehnologiile operaţionale (OT) ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" nu au fost afectate în ur...
12:20
A doua emisiune de obligaţiuni pentru Romgaz, componentă a strategiei în vederea finanţării Neptun Deep # Newsweek.ro
A doua emisiune de obligaţiuni a Romgaz reprezintă o componentă integrată a strategiei companiei în ...
12:10
Hidroelectrica își anunță clienții. Ce să faci zilele acestea, ca să ai facturi mai mici # Newsweek.ro
Clienții Hidroelectrica sunt rugați să transmită indexul autocitit până la data de 26 decembrie, pen...
12:00
Stare de alertă, în Franța, din cauza unei epidemii! A fost trimisă armata să vaccineze bovinele # Newsweek.ro
Autoritățile de Franța sunt în stare de alertă. Din cauza epidemiei de dermatoză nodulară contagioas...
11:50
Veste prostă pentru români, de la economiști! Cursul leu/euro va crește în 2026, deficitul bugetar, 6,7% # Newsweek.ro
Economiștii au o veste proastă pentru români, mai ales pentru cei cu credite în valută. Cursul leu/e...
11:40
FOTO 2 km de „tranșee” de 2 metri adâncime, săpați în România. Nu de frica războiului, pentru a fura o țeavă # Newsweek.ro
Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns. În România, au fost săpați 2 km de „tranșee” de 2 metri adâncim...
11:30
Procuroare în dosarul lui Marian Vanghelie: „Sunt reale aspectele prezentate în spațiul public” # Newsweek.ro
O procuroare care a instrumentat dosarul de corupție al lui Marian Vanghelie a spus că a trimis mesa...
11:30
Atenție de Crăciun și An Nou! 33% din accidentele mortale sunt cauzate de alcool. E un record # Newsweek.ro
De Crăciun și de Anul Nou se dă drumul la petreceri. Consumul de alcool poate fi sinonim cu decesul....
11:20
Călin Georgescu, în fața verdictului în dosarul de tentativă de lovitură de stat. Riscă 20 de ani după gratii # Newsweek.ro
Prorusul Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, așteaptă astăzi decizia judecăto...
11:00
Un şofer făcea drifturi într-o parcare. A intrat cu maşina în vitrina unui magazin. Poliția i-a luat permisul # Newsweek.ro
Un şofer care făcea drifturi într-o parcare din Lugoj a intrat cu maşina în vitrina unui magazin. Po...
Acum 8 ore
10:50
Moțiuni AUR împotriva a doi miniștri: Radu Marinescu și Cătălin Predoiu. Care e motivul # Newsweek.ro
Senatorii și deputații dezbat câte o moțiune simplă ce vizează doi membri ai Guvernului Bolojan, min...
10:30
VIDEO Atentat cu bombă în Moscova. Generalul rus Fanil Sarvarov, ucis într-o explozie cu mașină-capcană # Newsweek.ro
Un general de rang înalt al armatei ruse a fost ucis luni dimineață într-un atentat cu mașină-capcan...
10:20
A vrut să aducă atmosfera Crăciunului în scara blocului dar vecinii au făcut reclamație. De ce erau deranjați? # Newsweek.ro
O femeie a vrut să aducă atmosfera Crăciunului în scara blocului însă vecinii au mers direct în inst...
10:00
Witkoff, care îi învăța pe ruși cum să-l perieze pe Trump spune că Moscova susține "pacea prorusă" a lui Trump # Newsweek.ro
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, care învăța Kremlinul cum să-l perieze pe Trump a...
10:00
Horoscop 23 decembrie. Luna în Vărsător aduce noroc Balanțelor. Capricornii și Peștii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 23 decembrie. Luna în Vărsător aduce noroc Balanțelor. Capricornii și Peștii impresionează....
10:00
Hackerii ascund un troian în aplicații legitime și preiau controlul telefonului. Nici nu-ți dai seama # Newsweek.ro
Un nou troian Android se ascunde în aplicații legitime, este capabil să ocolească Play Protect și pe...
09:50
STB, datorii de 300.000.000€. Directorul a terminat Universitatea Hyperion. A lucrat la Teleshopping TV # Newsweek.ro
Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat ieri că Bucureștiul are o piatră de moară - Societatea de T...
09:30
Facturile la gaz explodează din 2026. Noile tarife aduc scumpiri și de 35% pentru români # Newsweek.ro
Vești deloc bune pentru consumatorii din România. Odată cu expirarea schemei de plafonare a prețuril...
09:20
VIDEO Atac cu drone ucrainene în Portul Krasnodar. Explozii și incendii pe coasta Mării Negre. Nave distruse # Newsweek.ro
Un atac cu drone ucrainene a lovit în noaptea de duminică spre luni infrastructura portuară din regi...
09:10
Dosarul Epstein provoacă revoltă în SUA. Victimele și Congresul acuză administrația Trump de mușamalizare # Newsweek.ro
Publicarea doar parțială și masiv editată a dosarului Jeffrey Epstein în care apare și Donald Trump ...
09:00
Membri CSM, salarii de 40000 - 80.000 lei. Forțează Nicușor Dan demisia lor? Nu vor tăierea pensiilor speciale # Newsweek.ro
Nicușor Dan vrea să facă un referendum printre magistrați pe care vrea să îi întrebe dacă actualul C...
Acum 12 ore
08:50
Câte zile libere legale sunt în 2026? Ce amendă riscă angajatorul, dacă nu îți dă liber în aceste zile # Newsweek.ro
Potrivit Codului muncii, salariații din România beneficiază de 17 zile libere legale. În anul viitor...
08:20
Prețul aurului atinge un nou record, pe fondul așteptărilor privind scăderea dobânzilor Fed # Newsweek.ro
Preţul aurului a atins luni 4.383,76 dolari pe uncie, depăşind recordul din octombrie, investitorii ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.