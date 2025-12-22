Cristi Măgeruşan, în negocieri avansate cu un club cu pretenţii din SuperLiga! Atacantul a impresionat în Liga 2 şi poate prinde un transfer important

19:30

MM Stoica nu s-a ferit de cuvinte, înainte de FCSB - Rapid: „Eu nu am să cad niciodată în ridicol” . Câţi suporteri vor fi prezenţi pe Arena Naţională: „Sunt cifre cu care nu te faci de râs în niciun campionat din lumea asta” | VIDEO EXCLUSIV