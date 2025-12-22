Regretă că a mers la CFR Cluj Jucătorul revelației din acest sezon, despre anii petrecuți în Gruia: „Eram tânăr, nu am realizat”

21:00

Răzvan Sava (23 de ani), portarul român al celor de la Udinese, a revenit pe teren într-un meci din Serie A după nouă etape în care nu a evoluat. Portarul titular, Maduka Okoye (26 de ani), a fost eliminat, iar antrenorul Kosta Runjaic (54 de ani) a fost nevoit să facă schimbarea.