Regretă că a mers la CFR Cluj Jucătorul revelației din acest sezon, despre anii petrecuți în Gruia: „Eram tânăr, nu am realizat”
Golazo.ro, 22 decembrie 2025 16:50
Sebastian Mailat (28 de ani), jucătorul celor de la FC Botoșani, a declarat că regretă perioada petrecută la CFR Cluj.
Acum 30 minute
17:10
Sezon încheiat! Medicii confirmă: fundașul Barcelonei a suferit o accidentare cruntă » A jucat ultimul său meci pentru catalani? # Golazo.ro
Andreas Christensen (29 de ani), fundașul celor de la Barcelona, a suferit o accidentare teribilă la antrenamentul de dinaintea partidei cu Villarreal.
Acum o oră
16:50
Regretă că a mers la CFR Cluj Jucătorul revelației din acest sezon, despre anii petrecuți în Gruia: „Eram tânăr, nu am realizat” # Golazo.ro
Sebastian Mailat (28 de ani), jucătorul celor de la FC Botoșani, a declarat că regretă perioada petrecută la CFR Cluj.
Acum 2 ore
16:30
Promisiunea lui Neymar Mesajul starului brazilian înainte de CM 2026: „Vom face tot ce e posibil și chiar imposibil” # Golazo.ro
Neymar (33 de ani), atacantul echipei Santos, le-a făcut o promisiune fanilor naționalei Braziliei înainte de Cupa Mondială din 2026.
16:10
„Turcii sunt foarte siguri că se califică” Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate” # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale, a vorbit despre barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
16:10
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri # Golazo.ro
Surse din piața media dezvăluie că Antena 1 caută să-și recupereze din cheltuieli și i-a propus postului public să-i sublicențieze o parte din competiție.
16:00
Talpan iese la atac Juristul a tunat după ce a fost ignorat la Gala Steaua: „Nedrept” + Acuzații de mușamalizare: „Trebuie demis!” # Golazo.ro
Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, s-a declarat iritat de faptul că nu a fost premiat la Gala CSA Steaua, pentru efortul depus în dosarul privind marca și palmaresul clubului.
15:50
Verstappen îl apără pe Hamilton Olandezul știe de ce englezul a avut un sezon de coșmar la Ferrari: „Mă doare foarte tare” # Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani), pilotul Red Bull , a declarat că i-a fost greu să-l vadă pe Lewis Hamilton (40 de ani) confruntându-se cu dificultăți în sezonul său de debut la Ferrari, în Formula 1.
15:40
Coubiș pleacă! A refuzat Dinamo pentru Sampdoria, dar nu a jucat niciun minut » Următoarea sa destinație # Golazo.ro
Andrei Coubiș (22 de ani), fundaș central, va pleca de la Sampdoria, acolo unde a fost împrumutat de AC Milan, în vara acestui an.
15:40
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență # Golazo.ro
Un membru al Peluzei Nord FCSB, victima unei agresiuni comise de ultrașii CSA Steaua, a obținut în instanță daune morale de 15.000 de lei.
Acum 4 ore
15:30
„Nu-l poți lăsa să controleze Real!” Fost jucător al „galacticilor”, despre Vinicius: „Dacă nu ești fericit la Madrid, nimeni nu te ține legat” # Golazo.ro
Predrag Mijatovic (56 de ani), fost jucător la Real Madrid în perioada 1996-1999, a vorbit despre situația lui Vinicius Junior (25 de ani), care a fost huiduit la ultimul meci disputat de „galactici” pe „Santiago Bernabeu”.
15:10
Cea mai mare audiență a sezonului FCSB - Rapid a făcut rating bun, fiind cel mai urmărit meci din acest campionat. Comparația cu Derby de România # Golazo.ro
Meciul de duminică, de pe Arena Națională, a ating aproape 8% rating, cu peste 50% mai mult decât Dinamo - FCSB 4-3, disputat în august
14:50
„Trebuie scos din lot!” Bîrligea, criticat dur după reacția nervoasă de la FCSB - Rapid: „Nu ai voie să faci așa ceva” # Golazo.ro
Marius Baciu (50 de ani), fostul jucător al Stelei, după ce atacantul a reacționat nervos atunci când a fost schimbat în meciul cu Rapid, scor 2-1 pentru campioană.
14:50
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 82.
14:20
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial # Golazo.ro
Jurnalistul american Jon Wertheim (55 de ani) a oferit noi detalii despre ruptura dintre Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și antrenorul său, Juan Carlos Ferrero (45 de ani).
13:50
Coman, salariu record la FCSB? Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre posibilitatea ca Florinel Coman (27 de ani) să revină la echipă în această iarnă.
Acum 6 ore
13:20
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!” # Golazo.ro
Gheorghe Hagi (60 de ani), legendă a clubului Galatasaray, i-a răspuns lui Mauro Icardi (32 de ani, după ce atacantul argentinian a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului.
13:00
Reveniri la FCSB N-au mai jucat de luni întregi, dar merg în cantonamentul din Antalya » Mihai Stoica: „E admirabil” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat doua reveniri importante, odată cu cantonamentul din Antalya.
12:50
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani).
12:50
Prietenia care s-a frânt Momentul în care „frăția” dintre Charles Barkley și Michael Jordan s-a rupt definitiv: „A luat-o razna!” # Golazo.ro
Charles Barkley, una dintre cele mai vocale personalități din NBA și un analist respectat, a povestit recent ce a dus la sfârșitul legăturii sale cu Michael Jordan, omul pe care îl considera „fratele” său
12:40
„Șoc la Inter” Cristi Chivu, băgat în ședință de conducerea clubului » Despre ce au discutat # Golazo.ro
Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele lui Inter, a convocat staff-ul de la Inter pentru o ședință de urgență, după eliminarea din Supercupa Italiei.
12:20
U Craiova - Csikszereda LIVE de la 20:00, în ultimul meci din 2025 » Oltenii pot termina anul pe primul loc # Golazo.ro
Universitatea Craiova și Csikszereda se întâlnesc în cadrul ultimului meci al etapei #21 din Liga 1.
11:50
Angelescu îl susține pe Gâlcă Front comun la Rapid: „Sunt de acord cu el, avem nevoie!” + Cei doi jucători care pleacă în iarnă # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre problemele de lot ale formației giuleștene, după derby-ul pierdut cu FCSB.
11:40
„Nu am existat pe teren!” Victor Angelescu, vehement după înfrângerea cu FCSB: „Când ți-e frică...” » Ce spune despre arbitraj # Golazo.ro
FCSB - RAPID 2-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al giuleștenilor, a vorbit despre eșecul din derby.
Acum 8 ore
11:30
Grija pentru nutriție Secretele din spatele pregătirii nutriționale a copiilor din Academia Hagi # Golazo.ro
Cum se transformă copiii și adolescenții în sportivi puternici?Nutriționistul Academiei Hagi explică pe larg cum se construiește o cultură alimentară sănătoasă, adaptată fiecărui junior
11:00
Nu e FCSB! Fratele lui Tavi Popescu a dat un răspuns neașteptat când a fost întrebat la ce echipă vrea să joace # Golazo.ro
Daniel, fratele jucătorului de la FCSB Tavi Popescu (22 de ani) a oferit un răspuns neașteptat când a fost întrebat la ce echipă își dorește să joace.
10:50
„Regele” Hagi, depășit! Mauro Icardi a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Galatasaray + Mesaj pentru român: „Maestre!” # Golazo.ro
Mauro Icardi (32 de ani) l-a depășit pe Gheorghe Hagi (60 de ani) și a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Galatasaray în campionatul Turciei.
10:40
Maroc a debutat cu victoria la Cupa Africii pe Națiuni.
10:20
Răzvan Marin, decisiv VIDEO. Românul, pasă de gol la AEK Atena + Răzvan Lucescu, victorie în derby # Golazo.ro
Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul echipei naționale, a reușit o pasă de gol pentru AEK Atena, în victoria cu OFI Crete, scor 2-1.
10:00
„Nu știu ce se întâmplă” Andrei Borza, resemnat după înfrângerea cu FCSB: „Asta ne-a costat” # Golazo.ro
FCSB - RAPID 2-1. Andrei Borza (20 de ani), fundașul stânga al giuleștenilor, a vorbit despre eșecul din derby.
09:50
Criză la Rapid? Gâlcă a făcut un apel public, dar fără folos. Ce mesaj ar fi primit de la Dan Șucu # Golazo.ro
Dan Șucu, patronul celor de la Rapid, ar fi anunțat, în cadrul clubului, că echipa sa nu va cumpăra jucători în pauza de iarnă.
09:40
Săpunaru, siderat Afirmațiile lui Gâlcă l-au nemulțumit pe fostul căpitan de la Rapid: „E ciudat. Nu e OK!” # Golazo.ro
FCSB - RAPID 2-1. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan al giuleștenilor, l-a taxat pe Constantin Gâlcă (53 de ani), după declarațiile de la finalul partidei.
09:40
„Asta vreau să fac” Valentin Crețu, mesaj ferm despre viitorul său la FCSB: „Sunt profesionist!” # Golazo.ro
FCSB - RAPID 2-1. Valentin Crețu (36 de ani), fundașul campioanei, a vorbit despre viitorul său la echipă, ținând cont că în actualul sezon acesta a evoluat mai puțin comparativ cu anii trecuți.
Acum 12 ore
09:30
Tănase a anunțat staff-ul Decizia pe care vedeta FCSB ar fi comunicat-o după meciul cu Rapid # Golazo.ro
FCSB - Rapid 2-1. Florin Tănase (30 de ani), atacantul campioanei României, ar fi anunțat că intenționează să profite de pauza de iarnă pentru a se opera.
09:10
„A fost penalty!” Alex Dobre, după înfrângerea cu FCSB: „N-a fost suficient ce-am făcut” » Critici pentru Istvan Kovacs # Golazo.ro
FCSB - Rapid 2-1. Alex Dobre (27 de ani), jucătorul giuleștenilor, a vorbit despre eșecul cu marea rivală.
08:40
De ce zburdă în voie pariurile ilegale? Statul român vrea să combată o piață neagră de miliarde de euro folosind specialiști IT plătiți cu 4.000 de lei net # Golazo.ro
După ani la rând în care n-a făcut nimic în lupta cu piața de pariuri ilegale, ONJN se străduiește acum să aibă impact, dar cere timp și reclamă că n-are buget, instrumente sau resurse suficiente.
Acum 24 ore
01:10
„A semnat cu FCSB!” Becali anunță noi mutări: „Mai aduc 3 jucători!” + ce spune despre venirea lui Stanciu # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că dorește să realizeze 3 transferuri în perioada de mercato din ianuarie.
00:50
FCSB - Rapid 2-1. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a analizat partida de pe Arena Națională. Tehnicianul crede că ieșirea nervoasă a lui Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost una firească și se explică prin dorința atacantului de a rămâne pe teren.
00:30
„Dacă vrem titlul, ne trebuie jucători!” Costel Gâlcă, mesaj pentru Șucu: „Cantitate avem, dar ne trebuie calitate” # Golazo.ro
FCSB - Rapid 2-1. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, nu este mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție. Tehnicianul consideră că echipa are nevoie de întăriri serioase, dacă vrea să rămână în primul loc.
00:10
„Cum să faci așa ceva?” Patronul FCSB, furios pe Kovacs: „Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?” # Golazo.ro
FCSB - Rapid 2-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, l-a criticat dur pe „centralul” Istvan Kovacs.
21 decembrie 2025
23:30
Mesaj dur pentru rivale Florin Tănase amenință după victoria cu Rapid: „Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off” # Golazo.ro
FCSB - Rapid 2-1. Florin Tănase (30 de ani), atacantul roș-albaștrilor, le-a transmis un mesaj echipelor din play-off, după victoria din derby.
23:10
„Mă îngrijorează” Denis Ciobotariu, brutal de sincer după eșecul cu FCSB: „Nu știu dacă arătăm ca o echipă de primul loc” # Golazo.ro
FCSB - Rapid 2-1. Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul giuleștenilor a avut un discurs dur legat de forma echipei.
23:10
„M-am rugat de pe margine” Darius Olaru, după supergolul cu Rapid: „Îi mulțumesc lui Bîrligea” # Golazo.ro
FCSB -Rapid 2-1. Darius Olaru (27 de ani), autorul primului gol din derby, a vorbit despre meciul tensionat cu echipa giuleșteană.
23:00
Campioana care aleargă să prindă play-off-ul a jucat mai bine, a cîștigat cu 2-1, dar în final a respirat greu și a fost iertată de un penalty. De ce la o fază cum a fost aceea dintre Hromada busculat de Șut se dă fault la mijlocul terenului și în careu nu se dictează nimic?
22:50
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci # Golazo.ro
FCSB - Rapid 2-1. Două goluri dintre cele trei care s-au marcat în derby-ul de pe Arena Națională au fost înscrise în urma unor penalty-uri.
22:30
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă # Golazo.ro
FCSB - Rapid. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei a avut o ieșire nervoasă când a fost schimbat.
21:40
Prezență surpriză la derby FOTO. Jucătorul dorit de FCSB și Rapid a venit pe Arena Națională # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul celor de la Eyupspor, a venit în România, pe Arena Națională, pentru derby-ul FCSB - Rapid.
21:20
FCSB - Rapid. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul „roș-albaștrilor”, a deschis scorul cu o execuție superbă.
21:10
Spectacol ca pe vremuri pe Arenă VIDEO+FOTO. FCSB - Rapid incendiar! Două scenografii și omagiu pentru eroii de la Revoluție: peste 25.000 de fani în tribune! # Golazo.ro
A fost derby în toată regula pe Arena Națională, la duelul dintre FCSB și Rapid, ultimul mare meci al anului.
21:00
Sava, seară de coșmar Introdus la Udinese după eliminarea titularului, portarul român a luat gol după gol de la ultimul loc din Serie A! # Golazo.ro
Răzvan Sava (23 de ani), portarul român al celor de la Udinese, a revenit pe teren într-un meci din Serie A după nouă etape în care nu a evoluat. Portarul titular, Maduka Okoye (26 de ani), a fost eliminat, iar antrenorul Kosta Runjaic (54 de ani) a fost nevoit să facă schimbarea.
20:30
„Poate crește mult” Ce a spus Dorinel Munteanu după ce a flat că jucătorul său poate ajunge la FCSB: „Eu asta mi-aș dori” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, dorește să îl păstreze la echipă pe Kevin Ciubotaru (21 de ani).
