Angelescu îl susține pe Gâlcă  Front comun la Rapid: „Sunt de acord cu el, avem nevoie!” +  Cei doi jucători care pleacă în iarnă

23:00

Campioana care aleargă să prindă play-off-ul a jucat mai bine, a cîștigat cu 2-1, dar în final a respirat greu și a fost iertată de un penalty. De ce la o fază cum a fost aceea dintre Hromada busculat de Șut se dă fault la mijlocul terenului și în careu nu se dictează nimic?