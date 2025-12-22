„Sigur că există o bază legală”. Cum vede un profesor de drept constituțional organizarea „referendumului printre magistrați”, anunțat de președinte
HotNews.ro, 22 decembrie 2025 17:50
Președintele poate solicita CSM să organizeze o astfel de consultare, printr-o procedură perfect legală și inedită în mandatul domniei sale. Ar putea, pentru prima oară, participa la o ședință CSM”, spune profesorul Bogdan Iancu, doctor…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
18:30
AUR atacă la CCR numirile din CA-urile de la TVR și Radioul Public, după ce a primit un singur loc # HotNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, luni, că a sesizat Curtea Constituțională cu privire la hotărârea luată de Parlament în 18 noiembrie pentru desemnarea membrilor din Consiliile de Administrație de la Televiziunea Română și…
18:30
Cum se prepară o delicioasă babka cu ciocolată? Chef Georgian Tufă, una dintre figurile reprezentative ale cofetăriei românești contemporane, distins cu titlul de Best Male Pastry Chef la Gala Premiilor Chefi de România 2025, a…
Acum o oră
18:00
Primăria Capitalei anunţă, luni, că autorităţile sunt pregătite pentru primele ninsori în Bucureşti, din această iarnă, după ce meteorologii au prognozat că va ninge în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Potrivit PMB, chiar dacă…
17:50
„Sigur că există o bază legală”. Cum vede un profesor de drept constituțional organizarea „referendumului printre magistrați”, anunțat de președinte # HotNews.ro
Președintele poate solicita CSM să organizeze o astfel de consultare, printr-o procedură perfect legală și inedită în mandatul domniei sale. Ar putea, pentru prima oară, participa la o ședință CSM”, spune profesorul Bogdan Iancu, doctor…
Acum 2 ore
17:30
Poșta cumpără sute de scutere electrice pentru a livra mai repede corespondența și coletele. Cât are de recuperat în fața firmelor private # HotNews.ro
După ce a cumpărat 80 de autoutilitare cu aproximativ 4 milioane de euro, Poșta Română mai face un pas pentru a putea concura cu firmele private de curierat. Compania de stat cumpără 350 de scutere…
17:30
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat, luni, că pe rolul structurii centrale a fost înregistrat un dosar penal, în care se fac cercetări in rem, după atacul cibernetic…
17:20
Cântărețul Chris Rea a murit. Interpretul piesei „Driving Home For Christmas” avea 74 de ani # HotNews.ro
Chris Rea, artistul britanic cunoscut pentru piese precum Driving Home for Christmas și The Road to Hell, a murit, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei, citat de Sky News și BBC. Muzicianul avea…
17:00
Fostul manager al SJU Ploiești Bogdan Nica a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită şi abuz în serviciu # HotNews.ro
Procuorii DNA susţin că fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti Bogdan Nica, trimis în judecată pentru fapte de corupţie, ar fi primit 50.000 de lei de la o firmă care a beneficiat de…
16:50
Amenzi de 1,6 milioane lei după controalele ANPC din zonele turistice. Problemele depistate # HotNews.ro
Activitatea a peste 470 de operatori economici din stațiunile și zonele turistice a fost verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin Comandamentul de Iarnă 2025, în perioada 15 – 21 decembrie, potrivit anunțului făcut de…
16:50
Rusia dezvoltă o armă spațială care poate lovi rețeaua Starlink a lui Elon Musk, dar și alți sateliți, suspectează două servicii secrete NATO # HotNews.ro
Analiștii se îndoiesc că o astfel de armă ar putea funcționa fără a provoca haos în spațiu pentru companiile și țările ce se bazează pe mii de sateliți pentru comunicații, apărare și alte nevoi vitale,…
16:40
Gafă de proporții la România TV. „Rețeaua de reziști care plănuia linșarea Liei Savonea” # HotNews.ro
Postul tv l-a confundat pe jurnalistul Ionel Stoica cu celebrul comentator sportiv cu același nume, scrie PaginadeMedia. România TV a difuzat weekendul trecut un material video intitulat „Reţeaua de rezişti care plănuia linşarea Liei Savonea”,…
Acum 4 ore
16:20
SONDAJ. Aproape 70% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul din Ucraina / Ce spun despre primirea migranților în țară # HotNews.ro
Românii se tem, în procent majoritar – 51% -, de o posibilă vecinătate cu Rusia. Ei cred și că libertatea de exprimare și democrația sunt în pericol, arată un sondaj IRSOP despre tensiunile internaționale actuale.…
16:10
Încrederea mediului de afaceri în România s-a prăbușit în 2025, arată un sondaj AmCham / Care sunt perspectivele pentru anul viitor # HotNews.ro
Percepția asupra climatului investițional și de afaceri din România s-a deteriorat semnificativ în 2025, pe fondul instabilității politice, al presiunilor macroeconomice și al impredictibilității fiscale, arată rezultatele celei de-a șaptea ediții a sondajului anual privind…
15:50
Amendă de aproape 100 de milioane de euro pentru Apple în Italia, din cauza problemelor legate de o funcție de confidențialitate # HotNews.ro
Autoritatea italiană pentru concurență (ACGM) a anunțat luni că a amendat compania americană de tehnologie Apple cu 98 de milioane de euro pentru un presupus abuz de poziție dominantă pe piața aplicațiilor mobile, transmite AFP.…
15:40
Cum va fi economia în 2026 / „Consolidarea fiscală nu poate rămâne doar pe umerii celor care produc”, spune Asociația Oamenilor de Afaceri # HotNews.ro
Economia României nu va avea de ales între bine și rău, în 2026, ci între un rău sigur și un drum greu, singurul care poate menține stabilitatea și evita o criză de încredere, consideră Asociați…
15:30
Mișcarea pe care vrea să o facă gigantul Nvidia în mai puțin de două luni, într-o schimbare majoră a politicii SUA față de China # HotNews.ro
Gigantul din domeniul tehnologiei Nvidia, cel mai mare producător de procesoare video din lume, i-a informat pe clienții chinezi că intenționează să înceapă livrarea celui de-al doilea cip, ca putere, dotat cu AI către China…
15:30
Pasul făcut de Ucraina, după apelul lui Donald Trump pentru organizarea de alegeri. Parlamentul anunță un grup de lucru # HotNews.ro
Unul dintre liderii partidului de guvernământ din Ucraina a anunțat, luni, că parlamentul va forma un grup de lucru pentru a studia posibilitatea de a fi organizate alegeri prezidențiale în timpul legii marțiale, potrivit agenției…
15:30
Spionajul militar ucrainean a dezvăluit operațiunea în care două avioane de luptă rusești Su-30 au fost incendiate | VIDEO # HotNews.ro
Direcţia Generală de Informaţii (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev a transmis luni că două avioane de vânătoare ruseşti Su-30 au fost avariate de partizani ucraineni în noaptea de sâmbătă spre duminică ca urmare…
15:20
China deschide un nou front în războiul comercial cu UE / Taxe vamale importante anunțate de la Beijing # HotNews.ro
China va impune taxe vamale provizorii asupra anumitor produse lactate importate din UE, o măsură de compensare pentru taxele vamale aplicate de blocul comunitar vehiculelor electrice din China, scrie Reuters. Decizia Chinei de a impune…
15:10
Anularea codului de TVA și consecințele fiscale: „E bine să faceți această verificare pe site-ul ANAF, ca să puteți începe noul an fără surprize neplăcute” (expert) # HotNews.ro
Recent, mai multe firme cărora ANAF le-a anulat codul de TVA s-au trezit cu decizii cu decizii de impunere pentru sume de plată retroactiv. În acest context, un expert contabil și consultant fiscal a venit…
15:10
Balonare, nas înfundat sau dureri de burtă? Copilul ar putea avea o intoleranță alimentară. Ce teste genetice pot stabili exact cauza # HotNews.ro
Dureri de burtă, balonare, erupții pe piele sau nas înfundat după masă pot părea reacții întâmplătoare. În realitate, ele pot ascunde intoleranțe alimentare diferite, cu mecanisme distincte: intoleranța la lactoză și intoleranța la histamină. Medicii…
15:10
I-am întrebat pe Google și ChatGPT dacă Moș Crăciun există, ca să pot drege busuiocul în caz că-i întreabă și copilul meu # HotNews.ro
La final de decembrie, cei mici devin detectivi: compară Moșii, numără detaliile, urmăresc povești și, inevitabil, dacă au acces la internet și sunt în perioada în care ba cred, ba nu cred în Moșul, întreabă…
15:10
STUDIU: Somn, dietă, mișcare sau legături sociale? Ce este mai important pentru longevitate? # HotNews.ro
Cercetătorii americani au descoperit că lipsa somnului influențează durata vieții mai mult decât alimentația, exercițiile fizice sau izolarea socială. Singura variabilă cu un efect negativ mai puternic este fumatul. Somnul insuficient poate să scurteze viața…
15:00
Românii pot circula de mâine pe încă 50 de Km din Autostrada Moldovei. De la ce oră se deschide sectorul Focșani-Adjud # HotNews.ro
Sectorul de autostradă Focșani – Adjud, parte din Autostrada Moldovei, va fi dat în folosință marți, 23 decembrie, la ora 11:00, a anunțat, luni, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…
14:50
AUR face mâine recensământul „parlamentarilor suveraniști” pentru a vedea pe câte semnături poate conta pentru suspendarea președintelui # HotNews.ro
Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat luni că toți parlamentarii autointitulați suveraniști se vor întâlni mâine pentru a vedea pe câte semnături se pot baza în vederea inițierii suspendării președintelui Nicușor Dan. Avrămescu a fost…
14:40
VIDEO O procuroare care a venit la discuția cu președintele, despre neregulile dezvăluite de Recorder în cazul dosarului lui Marian Vanghelie: „Sunt reale” # HotNews.ro
O procuroare a relatat luni, în cadrul discuțiilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că, în 2017, a fost delegată la DNA, unde a instrumentat dosare de mare corupție, cu impact mediatic, obținând decizii…
Acum 6 ore
14:30
Două mari companii au început construcția unor parcuri fotovoltaice care vor acoperi consumul a peste 400.000 de gospodării din România # HotNews.ro
Proiectele fotovoltaice ale companiilor OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia au intrat în faza de construcție. Energia electrică produsă de aceste parcuri fotovoltaice este estimată să acopere echivalentul consumului anual al circa 410.000 de gospodării,…
14:20
UE și Danemarca, reacție dură după decizia neașteptată a lui Trump de a numi un emisar special pentru Groenlanda # HotNews.ro
Danemarca a avertizat că declarațiile noului trimis special al lui Trump, care a spus că vrea să facă Groenlanda parte din SUA, sunt inacceptabile, scrie Reuters. UE și Danemarca au reacționat critic, luni, după ce…
14:10
Instalarea echipamentelor BYD Battery Box și Power Box – de la livrare la punere în funcțiune # HotNews.ro
Investiția într‑un sistem de stocare BYD Battery-Box aduce beneficii pe termen lung, dar trecerea de la cutiile în care sosesc componentele și un sistem funcțional implică un proces riguros! Tot mai multe persoane interesate de…
14:10
Contraste pe piața imobiliară în 2025. Zonele din România unde metrul pătrat se apropie de 5.000 de euro / Care sunt cele mai căutate cartiere # HotNews.ro
Piața imobiliară din România a atins în 2025 borne istorice, marcate de un contrast flagrant între zonele de lux și cartierele accesibile, arată o analiză de specialitate a Imobiliare.ro, citată de Agerpres. Analiza relevă faptul…
14:00
Dacă ai întreba tineri între 20 și 35 de ani ce șanse au să pățească un accident, mulți ar spune instant: “Zero. N-are cum”. Cu toate astea, în fiecare zi auzim de un prieten care…
14:00
Fonduri UE în București și Ilfov: Aproape jumătate dintre aplicanți au fost respinși de la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor. Lista proiectelor selectate pentru finanțare, așteptată în ianuarie 2026 # HotNews.ro
Peste 400 de firme au fost respinse din prima etapă a procesului de selecție la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor care vor să facă investiții în municipiul București și județul Ilfov, în cadrul…
13:50
Vremea de Crăciun și Revelion. Prognoza meteo arată că în mai multe zone din țară scad puternic temperaturile și vine zăpada # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteo a emis o estimare a valorilor termice valabilă pentru perioada 22 decembrie – 4 ianuarie 2026. Vremea în Banat În primele două zile de prognoză media maximelor termice va fi mai…
13:40
Tudor Chirilă și Cojo au lansat piesa „Generații”, un dialog tată-fiu despre încredere, la invitația BCR # HotNews.ro
Ce se întâmplă când două generații, cu experiențe, frici și limbaje diferite, decid să-și vorbească sincer? „Generații”, noua piesă semnată de Tudor Chirilă și Cojo, pornește exact de aici: dintr-o conversație care, de cele mai…
13:40
Procurorii din CSM se opun și ei referendumului propus de Nicușor Dan. Mesaj tranșant în care spun că nu sunt de acord cu „eludarea Constituției” # HotNews.ro
După judecătorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și secția pentru procurori a transmis un mesaj prin care se poziționează împotriva referendumului pe care președintele Nicușor Dan intenționează să-l inițieze în corpul magistraților. „Procurorii…
13:30
Atacul cibernetic la „Apele Române”: Activitățile esențiale nu sunt afectate. Nu se cunoaște modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea # HotNews.ro
Administrația Națională „Apele Române” a venit luni cu noi informații legate de atacul cibernetic de tip ransomware prin care au fost compromise mai multe stații de lucru și servere din țară, precizând că „nu există…
13:20
Un fost procuror explică de ce a demisionat din magistratură: „Nu s-a schimbat nimic în bine, ci dimpotrivă” / Ce i-a răspuns președintele # HotNews.ro
Procurorul demisionar Alexandru Oancea a spus, în cadrul discuției dintre magistrați și președintele Nicușor Dan, că „din păcate”, autoreglarea sistemului judiciar „nu mai e posibilă” deoarece în prezent toate pârghiile sunt deţinuţe „în puncte-cheie” de…
13:10
De ce este limitat accesul fermierilor români pe piața cărnii de porc din România. Consiliul Concurenței caută motivele # HotNews.ro
Consiliul Concurenței a început un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc, potrivit unui comunciat transmis luni. Autoritatea caută eventuale disfuncționalități ale sectorului care…
13:10
Programul de educație financiară Banometru împlinește zece ani de existență în 2026. Am analizat, alături de Corneliu Ionescu, trainer și coach financiar, cum s-a schimbat relația românilor cu banii în ultimul deceniu și ce planuri…
12:50
Mesele de Sărbători pot fi „furtuna perfectă“ pentru digestie. Dr. Lucian Alecu, chirurg MedLife: „Nu stați acasă dacă aveți dureri abdominale severe“ # HotNews.ro
Sărbătorile sunt perioade aglomerate pentru medicii din camerele de gardă ale spitalelor și pentru chirurgi. Problemele digestive sunt principala cauză, spun specialiștii. „Mesele bogate în grăsimi, consumate în exces și fără pauze reale, asociate frecvent…
12:40
Inspecția Judiciară publică un raport, chiar în timpul discuțiilor de la Cotroceni, în care afirmă că multe dintre faptele din documentarul Recorder au fost deja verificate # HotNews.ro
În timp ce președintele Nicușor Dan are discuții cu magistrații, luni la Palatul Cotroceni, Inspecția Judiciară, structură independentă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care are rolul de a verifica și controla activitatea și…
12:40
Nicușor Dan crede că Trump are dreptate într-o apreciere importantă legată de Europa, dar în transmite președintelui SUA și unde ar fi „o problemă” # HotNews.ro
În interviul acordat site-ului Politico, președintele României a vorbit despre dificultățile relației dintre Europa și SUA, despre șansele de pace din Ucraina și despre corupția din România. Nicușor Dan admite că lentoarea Europei, observată de…
Acum 8 ore
12:20
Mega Image a pregătit un program special de sărbători pentru magazine. Singurele zile în care magazinele vor fi închise sunt 25 decembrie și 1 ianuarie. Program Mega Image de Crăciun 2025 Excepții Magazin 26 Decembrie…
12:20
Carrefour România a anunțat că în perioada sărbătorilor de iarnă va fi valabil un program special în toate formatele de magazine din rețea: Hipermarket, Market, Express și Supeco. Începând cu 19 decembrie, programul magazinelor este…
12:20
Comisia Europeană a adoptat recent Planul de acțiune pentru locuri de muncă de calitate, un plan pentru îmbunătățirea calității locurilor de muncă și crearea de joburi pentru viitor în întreaga Europă. Acesta se concentrează pe…
12:20
Penny și-a ajustat programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor de iarnă iar în anumite zile programul va fi diferit față de cel cu care sunt obișnuiți clienții. Astfel, magazinele Penny vor fi închise pe 25 decembrie…
12:10
Cât vor crește prețurile RCA în 2026, după ce, de la 1 iulie anul acesta, unii șoferi au plătit și cu 40% mai mult, deși n-au făcut accidente. Explicațiile ASF # HotNews.ro
Două treimi dintre șoferii care și-au reînnoit polițele RCA, în perioada iulie-septembrie, după eliminarea plafonării prețurilor, au plătit mai mult decât anul trecut, chiar dacă n-au făcut niciun accident, arată Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)…
12:00
Program Kaufland de Crăciun 2025. Când sunt magazinele Kaufland deschise în perioada sărbătorilor de iarnă # HotNews.ro
Kaufland România a anunțat programul de funcționare al magazinelor din întreaga țară, în perioada sărbătorilor de iarnă. Program Kaufland Crăciun 2025 Astfel, rețeaua Kaufland România va funcționa după următorul program: În perioada 20 – 23…
12:00
Care este programul magazinelor Auchan de Crăciun 2025. Program diferit pentru unele locații # HotNews.ro
Auchan a anunțat că în anumite zile în luna decembrie și în luna ianuarie, magazinele lanțului vor avea un program special. Program Auchan de Crăciun 2025 Zile cu program special: *Excepții – alte zile cu…
12:00
Keratoconusul este o afecțiune în care corneea, structura transparentă din fața ochiului, începe să se subțieze și să își piardă forma naturală. În timp, această deformare modifică felul în care lumina intră în ochi și…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.