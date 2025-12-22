Ce aparate oprim și ce să lăsăm în priză când plecăm de acasă în vacanța de iarnă / „Vampirii” care ne cresc factura fără să-i observăm și de ce să nu închidem centrala termică

Vacanța de iarnă este un moment bun să plecăm de acasă pentru câteva zile, poate chiar pentru mai multe săptămâni. Dar plecarea de acasă în această perioadă, care este una friguroasă, ridică întrebări legate de…

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HotNews.ro