Beneficii ING: comisioane, dobânzi și curs valutar optimizate pentru clienți
MainNews.ro, 22 decembrie 2025 17:50
ING Bank lansează trei noi pachete de conturi curente – ING Go, ING More și ING Extra – care oferă beneficii precum asigurări pentru afecțiuni grave, dobânzi preferențiale și comisioane zero. Accesibile pentru clienții noi și existenți, aceste pachete răspund nevoilor diversificate ale românilor. Banca ING introduce trei noi pachete de cont curent: ING Go,
Acum 5 minute
18:30
Nicușor Dan anunță o nouă rundă de discuții cu magistrații, subliniind importanța consultărilor pentru înțelegerea sistemului de justiție. Discuțiile vor continua, inclusiv cu cei care s-au simțit vizați. Președintele a evidențiat situații îngrijorătoare de intimidare și influențare între colegii din justiție. Nicușor Dan a organizat consultări cu 11 magistrați pentru a discuta problemele din sistemul
Acum 30 minute
18:10
Vladimir Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă în arest preventiv, instanța din Chișinău prelungind detenția sa cu 30 de zile. Fostul lider al Partidului Democrat este vizat în cazuri grave, inclusiv organizarea unei crime, spălare de bani și fraudă bancară, pledând nevinovat în toate dosarele. Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova, va
Acum o oră
18:00
FCSB a încheiat anul 2025 pe locul 9 în Superliga, ratând play-off-ul. Gigi Becali anunță întăriri în mercato, printre care și revenirea lui Florinel Coman. Patronul clubului este deschis la negocieri, pentru a aduce în echipă jucători capabili să redea formația în competiții. Detalii despre transferuri și strategie. FCSB a terminat anul 2025 pe locul
18:00
Consiliul Concurenței investighează dispariția cărnii de porc românești de pe rafturi, căutând cauzele deficitului comercial. Studiul analizează obstacolele administrative, de reglementare și accesul la finanțare pentru fermierii locali. Recomandările vor viza eliminarea disfuncționalităților din industrie. Consiliul Concurenței investighează cauzele care limitează accesul cărnii de porc românești pe rafturi Studiul analizează problemele administrative, de reglementare și
17:50
ING Bank lansează trei noi pachete de conturi curente – ING Go, ING More și ING Extra – care oferă beneficii precum asigurări pentru afecțiuni grave, dobânzi preferențiale și comisioane zero. Accesibile pentru clienții noi și existenți, aceste pachete răspund nevoilor diversificate ale românilor. Banca ING introduce trei noi pachete de cont curent: ING Go,
17:40
Rusia dezvoltă o armă antisatelit cu scopul de a dezactiva rețeaua Starlink a lui Elon Musk. Conform rapoartelor, arma va „bombarda" sateliții cu proiectile mici, indetectabile. Scopul Kremlinului este de a limita superioritatea spațială occidentală, afectând asistarea Ucrainei. Risc de daune colaterale severe în spațiu. Rusia dezvoltă o armă antisatelit pentru a dezactiva rețeaua Starlink
Acum 2 ore
17:10
Procurorul militar Bogdan Pîrlog susține că sistemul judiciar din România se află în stare de moarte clinică din cauza alianței grupurilor interne și externe. Acesta atrage atenția asupra influenței majore a Secției de judecători asupra deciziilor esențiale și subliniază necesitatea unei restructurări profunde. Procurorul militar Bogdan Pîrlog acuză grupuri din interior și exterior că au
17:00
Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani de la CFR Cluj, atrage atenția cluburilor din Europa. După interesul echipelor din Ligue 1, precum Lyon și Nantes, acum și trei echipe din La Liga, Real Betis, Girona și Valencia, îl monitorizează îndeaproape. Între timp, Lyon negociază un transfer. Louis Munteanu este dorit de mai multe cluburi
17:00
Tatăl adoptiv al Dianei Maria, tânăra ucisă de un urs pe Jepii Mici, a lansat o platformă unică în România pentru comemorarea celor decedați. Proiectul, necrologuri.ro, permite crearea de necrologuri digitale, inclusiv opțiunea de a aprinde o lumânare virtuală. Această inițiativă vine după o tragedie personală profundă. Tatăl adoptiv al Dianei Maria a lansat o
16:40
Donald Trump a numit un emisar special pentru Groenlanda, susținând că anexarea acestei insule ar asigura securitatea SUA și a aliaților săi. Reacția Danemarcei a fost promptă, convocând ambasadorul american pentru a exprima indignarea față de aceste pretenții teritoriale. Majoritatea locuitorilor Groenlandei se opun anexării. Donald Trump a numit un emisar special pentru Groenlanda, insistând
16:40
Încrederea mediului de afaceri în România a scăzut drastic în 2025, cu doar 21% dintre companii evaluând climatul de afaceri ca bun. Cu toate acestea, 65% intenționează să investească în următoarele 12 luni. Anul 2026 este crucial pentru reforme și atragerea fondurilor europene. Încrederea mediului de afaceri în România a scăzut drastic în 2025, doar
Acum 4 ore
16:30
Florin Mitroi a decis să renunțe la demisie pentru stabilitatea județului Constanța și finalizarea proiectelor esențiale. După ce a anunțat inițial plecarea din cauza obstacolelor, Mitroi s-a răzgândit, menționând angajamentele față de constănțeni și sprijinul premierului pentru proiectele majore, precum Sala Polivalentă și autostrada Techirghiol-Mangalia. Florin Mitroi a decis să renunțe la demisie pentru a
16:10
Asociația Forumul Judecătorilor a cerut reformarea urgentă a legilor justiției în cadrul întâlnirii de la Cotroceni cu președintele României, Nicușor Dan. Dragoș Călin a subliniat că disfuncționalitățile actuale derivă din legislația adoptată în 2022, cerând măsuri imediate pentru remedierea problemelor sistemului judiciar. Dragoș Călin, președintele Forumului Judecătorilor, a solicitat reforma legilor justiției la întâlnirea cu
16:10
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani. Acesta și fosta sa soție, Sanda Filat, trebuie să plătească amenzi semnificative. Filat contestă sentința, considerând-o politizată și nejustificată, legată de achiziționarea unei locuințe. Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost condamnat
16:00
Coco Gauff, jucătoarea de tenis de 21 de ani, conduce clasamentul Forbes al sportivelor cu cele mai mari venituri în 2025, cu 33 de milioane de dolari. Gauff își diversifică veniturile prin parteneriate cu branduri globale și investiții în afaceri, devenind un model de succes atât pe teren, cât și în afaceri. Coco Gauff, jucătoare
16:00
Autostrada Moldovei (A7) se extinde cu 50 km, atingând aproape 200 km de autostradă. Sectorul Focșani-Adjud va fi deschis pe 23 decembrie 2025, îmbunătățind infrastructura rutieră și oportunitățile economice din regiune. În 2026, se planifică încă 125 km de extindere a autostrăzii. Mâine se deschide sectorul de autostradă Focșani-Adjud, extinzând A7 la 195 km Se
15:40
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avertizat că prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru țara sa, insistând asupra importanței stabilității Ucrainei pentru interesele ungare. Orban se confruntă cu opoziție electorală, subliniind relațiile energetice strânse dintre Ungaria și Ucraina și refuzul de a sprijini financiar țara prin UE. Viktor Orban avertizează că prăbușirea Ucrainei ar fi
15:40
Economia României în 2026 se va confrunta cu provocări majore. Asociația Oamenilor de Afaceri avertizează că ajustările fiscale trebuie distribuite echitabil între stat, mediul privat și societate, pentru a evita o creștere a inflației și riscurile unei crize de încredere. Rămâne de văzut cum se va desfășura acest proces. Economia României în 2026 va avea
15:40
Spionajul militar ucrainean a dezvăluit că două avioane de vânătoare rusești Su-30 au fost avariate într-o operațiune de partizani la aerodromul din Lipețk, la 340 km de granița ucraineană. Valoarea aeronavelor implicate se ridică la 100 de milioane de dolari, confirmând eficiența acțiunilor de rezistență. Partizanii ucraineni au avariat două avioane rusești Su-30 la aerodromul
15:30
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat că inițiativa lui Nicușor Dan de a consulta magistrații pe tema justiției este corectă, dar necesită clarificări procedurale. La Guvern se formează un grup de lucru pentru modificarea legislației în domeniu, iar cele două demersuri sunt complementare, nu paralele. Mircea Abrudean, președintele Senatului, susține că demersul lui Nicușor Dan
15:10
Grupul de cicliști SC Padovani a fost atacat cu pistolul în timpul antrenamentului în Val d'Adige, Italia. Incidentul a avut loc sâmbătă, când un șofer a tras două focuri, fără a provoca răni. Președintele echipei a subliniat necesitatea unei culturi de respect în rândul șoferilor pentru a preveni astfel de agresiuni. Un grup de cicliști
15:10
Președintele Nicușor Dan a organizat o întâlnire cu magistrați la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre sistemul judiciar și condițiile de muncă ale judecătorilor. El a subliniat importanța dialogului în clarificarea necesităților din justiție și așteaptă sugestii pentru îmbunătățirea acestuia. Nicuşor Dan a organizat o întâlnire la Cotroceni cu magistrați pentru a discuta despre sistemul
15:10
O moldoveancă, Irina Cerbakova, a fost găsită moartă în locuința sa din Rocca Priora, Italia. Autoritățile investighează ipoteze de omor sau accident. Partenerul victimei și un prieten au alertat serviciile de urgență, dar manevrele de resuscitare au fost fără succes. Autopsia va clarifica cauzele morții. O moldoveancă, Irina Cerbakova, a fost găsită moartă în locuința
14:40
Referendumul propus de Nicușor Dan pentru demiterea Consiliului Superior al Magistraturii este considerat ilegal de procurorii CSM. Aceștia subliniază că demiterea membrilor CSM trebuie să respecte legislația în vigoare, iar inițiativa nu are o bază legală în Constituție. Dialogul și modificările legale sunt priorități necesare. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că referendumurile pentru demiterea
14:40
Parlamentarii USR au depus un proiect de lege pentru interzicerea simbolurilor comuniste și sancționarea propagandei comuniste. Inițiativa prevede pedepse severe pentru cei care promovează ideologia comunistă și interzice ridicarea de statui sau denumirea de străzi după lideri comuniști. Detaliile complete subliniază importanța adevărului istoric și justiției. Parlamentarii USR au depus un proiect de lege pentru
14:40
Kate Middleton, Prințesa de Wales, a adus bucurie de Crăciun spitalului Royal Marsden, donând un brad decorat utilizat la slujba „Together at Christmas". Spitalul, unde a fost tratată de cancer, a apreciat gestul printr-o postare pe Instagram, evidențiind impactul pozitiv al donației. Kate Middleton a donat un brad de Crăciun spitalului Royal Marsden din Londra,
14:40
Două mari companii, OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia, construiesc parcuri fotovoltaice în România pentru a acoperi consumul a peste 400.000 de gospodării. Investiția de peste 400 milioane euro va permite tranziția de la minerit la energie regenerabilă, cu finalizare estimată în 2026. OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia au început construcția a patru parcuri
14:40
Discuții productive la Miami între SUA, Ucraina și Europa pentru încheierea războiului din Ucraina,
Acum 6 ore
14:00
Implicarea SRI în combaterea corupției, fără un cadru legal clar, ridică riscuri semnificative de politizare a instituției. Expertul Florina Cristiana Matei subliniază necesitatea unei profesionalizări și a unui control civil eficient pentru a preveni abuzurile și a asigura transparența în intervențiile serviciilor secrete. Președintele Nicușor Dan a anunțat crearea unei unități speciale în SRI pentru … Articolul Implicarea SRI în combaterea corupției: riscuri de politizare fără cadru legal apare prima dată în Main News.
13:50
Transformarea percepției publicului asupra telefoanelor secondhand printr-un magazin online # MainNews.ro
YZZY a revoluționat piața telefoanelor secondhand, câștigând încrederea clienților prin transparență, verificare riguroasă și produse de calitate. Magazinul online oferă telefoane testate și o experiență de cumpărare sigură, transformând percepția asupra achizițiilor secondhand în România. YZZY, magazin online de telefoane secondhand, a câștigat încrederea clienților prin transparență și verificări riguroase Piața telefoanelor secondhand din România … Articolul Transformarea percepției publicului asupra telefoanelor secondhand printr-un magazin online apare prima dată în Main News.
13:50
Culisele unui proiect ratat în fotbalul românesc: Gino Iorgulescu, fost conducător al FC Național, își povestește ambițiile de dezvoltare a clubului și întâlnirea nereușită cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Proiectul pentru un nou stadion la standarde europene nu s-a materializat, iar clubul a intrat în declin. FC Național, cunoscut și ca Progresul București, a avut … Articolul Culisele unui proiect ratat în fotbal: Gino Iorgulescu și obstacolele BNR apare prima dată în Main News.
13:40
Atacul cibernetic asupra Administrației Naționale „Apele Române” a compromitând aproximativ 1.000 de sisteme IT&C, fără a afecta activitățile esențiale. Ransomware-ul a vizat stații de lucru și servere din țară, iar investigația este în curs de desfășurare pentru a identifica metodele de pătrundere ale atacatorilor. Atac cibernetic de tip ransomware la Administrația Națională „Apele Române” compromite … Articolul Atac cibernetic la „Apele Române”: Activitățile esențiale continuă normal apare prima dată în Main News.
13:30
AUR a depus două moțiuni simple împotriva miniștrilor Radu Marinescu (Justiție) și Cătălin Predoiu (Interne), dezbătute în Parlament. Criticile vizează nereguli în justiție și siguranța cetățenilor, iar ministrul Marinescu este chemat la Ora Guvernului pentru a aborda problemele sistemului judiciar și eficiența sa. AUR dezbate două moțiuni simple împotriva miniștrilor Radu Marinescu și Cătălin Predoiu … Articolul AUR atacă miniștri: moțiuni simple pentru Radu Marinescu și Cătălin Predoiu apare prima dată în Main News.
13:00
Inspecția Judiciară a publicat un raport-sinteză detaliind măsurile luate după documentarul Recorder „Justiția Capturată”. Raportul abordează acuzațiile privind activitatea magistraților și DNA, sesizările disciplinare și acțiunile întreprinse în urma întâlnirii președintelui Nicușor Dan cu magistrații. Inspecția Judiciară a publicat un raport detaliat privind măsurile luate după documentarul Recorder „Justiția Capturată” Raportul analizează activitatea DNA și … Articolul Inspecția Judiciară: Măsuri luate după documentarul Recorder – raport-sinteză apare prima dată în Main News.
12:50
Schimbare majoră în arbitrajul Superligii: șapte arbitri asistenți cu experiență peste 48 de ani s-au pensionat de urgență, inclusiv Sebastian Colțescu, așteptându-se retragerea sa în vara viitoare. CCA pregătește noi delegații, iar viitorul arbitrajului românesc se anunță promițător, cu Istvan Kovacs pe lista pentru Mondialul din 2026. Șapte arbitri asistenți din Superligă s-au retras la … Articolul Schimbări în arbitrajul Superligii: 7 arbitri pensionați, Colțescu pleacă! apare prima dată în Main News.
12:50
Ninsori și frig de Crăciun în România, conform ANM. Începând cu 24 decembrie, precipitațiile vor acoperi majoritatea regiunilor, inclusiv Capitala, cu temperaturi minime de -10 grade Celsius. Pregătiți-vă pentru un Crăciun alb, cu strat de zăpadă și vânt puternic în sudul țării. Află prognoza detaliată. Începând cu 24 decembrie, se așteaptă ninsori în majoritatea regiunilor … Articolul Vremea de Crăciun: Unde va ninge, anunțul Elenei Mateescu, director ANM apare prima dată în Main News.
12:40
Prețurile RCA vor crește între 5% și 10% în 2026, conform ASF. După eliminarea plafonării, majoritatea șoferilor au plătit mai mult pentru asigurări, chiar fără accidente. Creșterile medii de 5,5% reflectă necesitatea aliniării tarifelor la costurile reale ale daunelor. În prezent, 90% dintre polițe sunt sub 2.000 lei. Două treimi dintre șoferii care și-au reînnoit … Articolul Creșterea prețurilor RCA în 2026: explicațiile ASF pentru majorările recente apare prima dată în Main News.
12:40
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.397-a zi, iar negocierile pentru pace de la Miami au fost descrise ca fiind productive și constructive. Emisarul american Steve Witkoff a subliniat angajamentul Rusiei pentru pace, în ciuda dorinței sale de a păstra teritoriile anexate. Ucraina insistă pe restabilirea integrității teritoriale. Steve Witkoff, emisarul special al SUA, … Articolul Război în Ucraina, ziua 1.397: Negocieri de pace constructive la Miami apare prima dată în Main News.
12:40
AFDD, sau dispozitivele de detectare a defectului de arc electric, sunt echipamente esențiale pentru prevenirea incendiilor în instalații electrice. Acestea detectează arcurile electrice periculoase și deconectează imediat alimentarea, protejând vieți și bunuri. Obligatorii în construcții noi, AFDD oferă siguranță și liniște proprietarilor. Dispozitivele AFDD detectează și previn incendiile cauzate de arcuri electrice invizibile Asigură protecție … Articolul AFDD – Dispozitivele care previn incendiile cauzate de arcuri electrice apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
12:30
Românii își exprimă nemulțumirea față de direcția în care se află țara, cu 75% considerând că aceasta merge greșit. Partidul Social Democrat (PSD) conduce intențiile de vot cu 22%, urmat de Partidul Național Liberal (PNL) cu 19%. Sondajul CURS evidențiază o fragmentare a scenei politice și o lipsă de încredere în liderii politici. PSD conduce … Articolul Românii și preferințele de vot pentru parlamentare: cine conduce opțiunile? apare prima dată în Main News.
11:50
Descoperă programul magazinelor Profi de Crăciun 2025: pe 24 decembrie, deschise până la 19:00, închise pe 25 decembrie și program special pe 26 decembrie între 10:00 și 18:00. Află detalii despre orele de funcționare și alte magazine din rețea pentru a-ți planifica cumpărăturile de sărbători. Profi funcționează între 19-23 decembrie conform programului normal, de la … Articolul Orarul Magazinelor Profi pe 24-26 Decembrie de Crăciun 2025 apare prima dată în Main News.
11:40
Un hoț a furat o mașină cu trei copii înăuntru, provocând o urmărire de 60 de kilometri. Incidentul a avut loc în Breda, Olanda, iar hoțul a fost prins de autorități în Belgia. Familia a reușit să-și recupereze vehiculul grație sistemelor de localizare active. Începe o lecție despre siguranța auto. Un hoț a furat un … Articolul Hoț surprins furând mașina cu trei copii înăuntru, urmat de o urmărire de 60 km apare prima dată în Main News.
11:40
Schimbările recente din Ordonanța de Urgență 78/2025 aduc creșteri semnificative ale impozitelor pentru autoturismele hibride. De exemplu, un impozit de 76,3 lei pe an va ajunge la 953,36 lei pentru mașinile de 2.499 cm cubi, iar reducerea anterioară de 95% dispare. Detalii despre noile reglementări. Impozitul pe autoturismele hibride va crește substanțial în 2026 OUG … Articolul Impozit mai mare pentru autoturismele hibride în 2026 decât anticipat apare prima dată în Main News.
11:40
Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina la Miami s-au încheiat cu optimism aparent, însă realitatea arată că problemele fundamentale rămân nerezolvate. Ucraina nu este dispusă să cedeze teritorii, iar Rusia respinge propunerile planului de pace. Analizăm implicațiile acestei confruntări cu realitatea diplomatică. Optimismul după negocierile din Miami privind Ucraina este contrabalansat de o realitate pesimistă … Articolul Realitatea din spatele optimismului negocierilor pentru pacea în Ucraina apare prima dată în Main News.
11:40
Distanța de o zi-lumină de Pământ este echivalentul a aproximativ 26 miliarde de kilometri. Voyager 1, lansată în 1977, continuă explorarea spațiului interstelar, transmițând date esențiale. Comunicarea cu sonda se face lent, iar NASA își adaptează misiunea pe măsură ce generatoarele nucleare își pierd eficiența. Conceptul de zi-lumină reprezintă distanța parcursă de lumină în 24 … Articolul Distanța de o zi-lumină de Pământ: ce înseamnă pentru noi? apare prima dată în Main News.
11:30
Nicuşor Dan laudă eficienţa Coaliţiei care a stabilizat România într-un moment de vulnerabilitate economică. Afirmă că riscurile majore au fost gestionate cu succes, iar îndeplinirea obligaţiilor pentru aderarea la OCDE reprezintă un alt realizare importantă. Importanţa relaţiei cu cetăţenii și direcţia occidentală sunt esenţiale. Nicuşor Dan laudă eficienţa Coaliţiei guvernamentale în stabilizarea economiei României Riscurile … Articolul Nicuşor Dan laudă Coaliția pentru stabilizarea României în vremuri dificile apare prima dată în Main News.
10:50
Cristi Chivu se confruntă cu presiunea criticilor după eșecul din Supercupa Italiei. Deși Inter conduce în Serie A, rezultatele recente au generat îngrijorări. Întâlnirea crucială cu Napoli devine un test decisiv pentru viitorul său ca antrenor. Analizăm provocările cu care se confruntă echipa și impactul asupra carierei sale. Inter Milano se află într-o atmosferă tensionată, … Articolul Cristi Chivu, sub presiune: confruntare vitală cu Napoli după critici dure apare prima dată în Main News.
10:50
Un istoric francez analizează legătura între Nicolae Ceaușescu și identitatea națională a românilor, afirmând că naționalismul este „otrava absolută”. Thierry Wolton subliniază cum comunismul a modelat gândirea colectivă și riscurile noilor tehnologii în crearea unor regimuri autoritare. Istoricul Thierry Wolton afirmă că naționalismul este o problemă majoră în România, având rădăcini în comunismul lui Ceaușescu … Articolul Istoric francez: Legătura dintre Ceaușescu și identitatea românească actuală apare prima dată în Main News.
10:40
Un general din Statul Major rus, Fanil Sarvarov, a fost ucis în explozia unei maşini-capcană la Moscova. Comitetul de Anchetă investighează o posibilă implicare a serviciilor speciale ucrainene, iar Ucraina nu a comentat deocamdată incidentul. Bomba a detonat când Sarvarov părăsea un parcaj. General-locotenentul Fanil Sarvarov, șef al Direcției pentru pregătirea operațională a armatei ruse, … Articolul General rus ucis în explozia unei maşini-capcană, pista ucraineană investigată apare prima dată în Main News.
10:40
Un atac nocturn cu drone ucrainene a avariat două nave și a provocat un incendiu pe coasta Mării Negre, în regiunea Krasnodar, Rusia. Incendiul s-a extins pe 1.500 de metri pătrați, iar toți membrii echipajului au fost evacuați. Aceste acțiuni subliniază tensiunile ongoing dintre Ucraina și Rusia. Atac cu drone ucrainene pe coasta Mării Negre, … Articolul Atac cu drone ucrainene pe coasta Mării Negre: incendiu și nave avariate apare prima dată în Main News.
