Orarul Magazinelor Profi pe 24-26 Decembrie de Crăciun 2025
MainNews.ro, 22 decembrie 2025 11:50
Descoperă programul magazinelor Profi de Crăciun 2025: pe 24 decembrie, deschise până la 19:00, închise pe 25 decembrie și program special pe 26 decembrie între 10:00 și 18:00. Află detalii despre orele de funcționare și alte magazine din rețea pentru a-ți planifica cumpărăturile de sărbători. Profi funcționează între 19-23 decembrie conform programului normal, de la
Acum o oră
11:50
11:40
Un hoț a furat o mașină cu trei copii înăuntru, provocând o urmărire de 60 de kilometri. Incidentul a avut loc în Breda, Olanda, iar hoțul a fost prins de autorități în Belgia. Familia a reușit să-și recupereze vehiculul grație sistemelor de localizare active. Începe o lecție despre siguranța auto. Un hoț a furat un
11:40
Schimbările recente din Ordonanța de Urgență 78/2025 aduc creșteri semnificative ale impozitelor pentru autoturismele hibride. De exemplu, un impozit de 76,3 lei pe an va ajunge la 953,36 lei pentru mașinile de 2.499 cm cubi, iar reducerea anterioară de 95% dispare. Detalii despre noile reglementări. Impozitul pe autoturismele hibride va crește substanțial în 2026 OUG
11:40
Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina la Miami s-au încheiat cu optimism aparent, însă realitatea arată că problemele fundamentale rămân nerezolvate. Ucraina nu este dispusă să cedeze teritorii, iar Rusia respinge propunerile planului de pace. Analizăm implicațiile acestei confruntări cu realitatea diplomatică. Optimismul după negocierile din Miami privind Ucraina este contrabalansat de o realitate pesimistă
11:40
Distanța de o zi-lumină de Pământ este echivalentul a aproximativ 26 miliarde de kilometri. Voyager 1, lansată în 1977, continuă explorarea spațiului interstelar, transmițând date esențiale. Comunicarea cu sonda se face lent, iar NASA își adaptează misiunea pe măsură ce generatoarele nucleare își pierd eficiența. Conceptul de zi-lumină reprezintă distanța parcursă de lumină în 24
11:30
Nicuşor Dan laudă eficienţa Coaliţiei care a stabilizat România într-un moment de vulnerabilitate economică. Afirmă că riscurile majore au fost gestionate cu succes, iar îndeplinirea obligaţiilor pentru aderarea la OCDE reprezintă un alt realizare importantă. Importanţa relaţiei cu cetăţenii și direcţia occidentală sunt esenţiale. Nicuşor Dan laudă eficienţa Coaliţiei guvernamentale în stabilizarea economiei României Riscurile
Acum 2 ore
10:50
Cristi Chivu se confruntă cu presiunea criticilor după eșecul din Supercupa Italiei. Deși Inter conduce în Serie A, rezultatele recente au generat îngrijorări. Întâlnirea crucială cu Napoli devine un test decisiv pentru viitorul său ca antrenor. Analizăm provocările cu care se confruntă echipa și impactul asupra carierei sale. Inter Milano se află într-o atmosferă tensionată,
10:50
Un istoric francez analizează legătura între Nicolae Ceaușescu și identitatea națională a românilor, afirmând că naționalismul este „otrava absolută". Thierry Wolton subliniază cum comunismul a modelat gândirea colectivă și riscurile noilor tehnologii în crearea unor regimuri autoritare. Istoricul Thierry Wolton afirmă că naționalismul este o problemă majoră în România, având rădăcini în comunismul lui Ceaușescu
10:40
Un general din Statul Major rus, Fanil Sarvarov, a fost ucis în explozia unei maşini-capcană la Moscova. Comitetul de Anchetă investighează o posibilă implicare a serviciilor speciale ucrainene, iar Ucraina nu a comentat deocamdată incidentul. Bomba a detonat când Sarvarov părăsea un parcaj. General-locotenentul Fanil Sarvarov, șef al Direcției pentru pregătirea operațională a armatei ruse,
10:40
Un atac nocturn cu drone ucrainene a avariat două nave și a provocat un incendiu pe coasta Mării Negre, în regiunea Krasnodar, Rusia. Incendiul s-a extins pe 1.500 de metri pătrați, iar toți membrii echipajului au fost evacuați. Aceste acțiuni subliniază tensiunile ongoing dintre Ucraina și Rusia. Atac cu drone ucrainene pe coasta Mării Negre,
10:30
Discuția publică fără limită de timp cu magistrații a început, dar mulți au refuzat participarea din cauza presiunilor. Nicușor Dan a primit sute de materiale de la magistrați și intenționează un referendum în ianuarie 2026 pentru a verifica dacă CSM acționează în interes public sau al unui grup restrâns din sistemul judiciar. Discuția publică cu
Acum 4 ore
09:50
Tenisul mondial este zguduit de scandaluri de corupție, iar jucătorul chinez Pang Renlong a fost suspendat pentru 12 ani pentru trucarea a peste 20 de meciuri. El a recunoscut manipularea a cinci meciuri și contactarea altor jucători pentru aranjamente similare, ceea ce duce la o situație alarmantă în sport. Pang Renlong, jucător chinez de tenis,
09:40
Prețul aurului a atins un nou record, crescând cu 67% în 2025, datorită slăbirii pieței muncii și inflației în scădere. Reducerea ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală și tensiunile geopolitice au impulsionat cererea. Argintul are o performanță și mai bună, cu o creștere de peste 130%. Află mai multe detalii. Prețul aurului a crescut cu
09:40
Ucraina și SUA au purtat discuții productive pentru încetarea conflictului cu Rusia. Negociatorii au subliniat angajamentul pentru o pace durabilă, discutând planul de pace propus de Donald Trump și garanțiile de securitate pentru Ucraina. S-au evidențiat pașii următori în acest proces crucial. Ucraina și SUA au purtat discuții productive pentru o pace durabilă în conflictul
09:30
Imaginea lui Donald Trump, alături de Ghislaine Maxwell, a fost ștearsă temporar de pe site-ul dosarelor Epstein de către Departamentul de Justiție, pentru a proteja victimele. După analiză, fotografia a fost repostată, fiind confirmat că nu conține victime. Aflați mai multe despre controversa Epstein și implicațiile sale. Fotografia lui Donald Trump alături de Ghislaine Maxwell
09:20
Ilie Dumitrescu a lăudat schimbările făcute de Gigi Becali în timpul derby-ului FCSB – Rapid, care s-a încheiat 2-1. Malcom Edjouma a avut un impact important, obținând penalty-ul marcat de Florin Tănase. Rapid a redus din diferență prin Alexandru Dobre, însă nu a reușit să egaleze. Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Gigi Becali după victoria
09:20
Senatul va dezbate pe 22 decembrie moțiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, depusă de AUR. Acesta este acuzat de politizare a MAI și de eșecuri în gestionarea obligațiilor internaționale. Moțiunea subliniază necesitatea evaluării responsabilității politice și morale a ministrului. Senatul va dezbate și vota moțiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pe
08:40
Războiul din Ucraina a intrat luni, 22 decembrie 2025, în ziua 1397. Delegațiile americană și ucraineană au avut discuții constructive la Miami pentru a căuta soluții de pace, alături de aliații europeni. Președintele Zelenski subliniază importanța consultărilor cu partenerii europeni în urma negocierilor realizate. Războiul din Ucraina a atins 1.397 de zile Negocierile pentru pace
08:30
Bruxelles interzice bicicletele și trotinetele în zona pietonală centrală din ianuarie 2026, cu excepția intervalului 4:00-11:00. Măsura vizează siguranța pietonilor, dar a generat controverse printre organizațiile de cicliști, care cer soluții alternative. Creșterea accidentelor rutiere, în special cu trotinete electrice, subliniază problema. Bruxelles interzice bicicletele și trotinetele în zona pietonală centrală începând cu ianuarie 2026
Acum 6 ore
08:20
Moțiune simplă AUR pe Justiție dezbătută în Camera Deputaților; Radu Marinescu la „Ora Guvernului” # MainNews.ro
Camera Deputaților dezbate moțiunea simplă pe Justiție depusă de AUR, iar ministrul Radu Marinescu este invitat la „Ora Guvernului". Moțiunea acuză lipsa de inițiativă a ministrului, solicitând corectarea legilor justiției și prevenirea oligarhizării sistemului judiciar. Votul final va avea loc pe 22 decembrie. Camera Deputaților va dezbate moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiţiei
07:50
Darius Olaru, reacția după golul de generic în FCSB – Rapid 2-1: „Îmi pare rău că se termină” # MainNews.ro
Darius Olaru a declarat că victoria FCSB în meciul cu Rapid, scor 2-1, a fost meritată și a subliniat bucuria de a încheia anul astfel. Atacantul a mulțumit coechipierului pentru pasele perfecte și a rememorat intensitatea meciului, exprimând regretul că sezonul se apropie de final. Darius Olaru a marcat un gol decisiv în meciul FCSB
07:50
Noaptea generalilor explorează evenimentele terifiante din 23 decembrie 1989, când militari din gruparea „Corbii" au fost confundați cu teroriști. Articolul analizează rolul generalului Nicolae Militaru și legăturile sale cu Moscova, punând sub semnul întrebării cauzele tragediei și răzbunarea împotriva locotenent-colonelului Gheorghe Trosca. Diversiuni militare, inclusiv atacuri asupra soldaților nearme, au avut loc în timpul Revoluției
07:30
Nicușor Dan se întâlnește cu magistrații la Cotroceni pentru consultări după scandalul generat de documentarul „Justiție capturată". Președintele anunță o discuție fără limită de timp și lansează un referendum pentru a evalua rolul CSM, ridicând întrebări despre influențe și intimidări în sistemul de justiție. Nicușor Dan a început consultările cu magistrații pe fondul scandalului generat
07:30
O școală din Germania a interzis scobitorile din cauza riscurilor asociate cu cele imbogățite cu nicotină. Decizia vizează prevenirea consumului de substanțe care creează dependență în rândul elevilor. Fenomenul a fost influențat de trenduri de pe TikTok, generând măsuri stricte în școli. O școală din Germania a interzis utilizarea scobitorilor din cauză că unele sunt
07:30
România se confruntă cu o inflație record de 8,6%, cea mai mare din UE, în timp ce BNR avertizează asupra dificultăților economice din 2026. Investitorii devin prudenți, iar lipsele de încredere se intensifică. Măsurile fiscale excessive și deficitele bugetare ridicate afectează stabilitatea economică. Inflația în România rămâne ridicată la 8,6%, comparativ cu media UE de
07:00
Condamnările pe viață și internările forțate în psihiatrie s-au intensificat în Rusia după războiul din Ucraina. Sute de persoane, acuzați de spionaj și trădare, au primit sentințe severe, în timp ce metodele autorităților reînvie practici din perioada sovietică. Analizăm impactul acestor acțiuni asupra drepturilor omului. În Federația Rusă, persecuțiile politice s-au intensificat după începutul războiului
06:50
Supermodelul Gisele Bündchen s-a căsătorit în secret cu instructorul de Jiu-Jitsu Joaquim Valente, după trei ani de relație. Ceremonia intimă a avut loc în decembrie, la casa familiei din Florida. Aceasta este a doua căsătorie pentru Bündchen, după divorțul de Tom Brady, cu care are doi copii. Gisele Bündchen și Joaquim Valente s-au căsă
06:50
Vremea de Crăciun și Revelion 2025-2026 va aduce temperaturi sub normalul perioadei și precipitații abundente în regiunile sudice și sud-estice. Prognoza meteo ANM anunță o iarnă rece, cu valori termice mai scăzute în regiunile extracarpatice și potențiale episoade de frig intens după sărbători. Vremea se răcește de Crăciun, cu temperaturi sub normalul perioadei Precipitații abundente … Articolul Vremea Crăciun 2025 și Revelion 2026: prognoza meteo ANM anunță temperaturi scăzute apare prima dată în Main News.
06:30
16 fișiere din dosarul Jeffrey Epstein au dispărut în mod misterios de pe pagina publică a Departamentului de Justiție, inclusiv o fotografie cu Donald Trump. Dispariția a stârnit speculații și întrebări despre transparența proceselor legate de cazul Epstein, care implică personalități influente. 16 fișiere asociate cazului Jeffrey Epstein au dispărut din arhiva Departamentului de Justiție … Articolul 16 fișiere din dosarul Epstein au dispărut, inclusiv o poză cu Trump apare prima dată în Main News.
06:30
Anul 2026 promite să fie unul plin de divertisment, cu filme precum Avengers Doomsday, Dune Part 3 și The Odyssey, alături de anticipatul joc GTA VI. De la animații la filme horror, fanii vor avea parte de lansări spectaculoase. Nu rata detaliile despre marile evenimente cinematografice și de gaming din 2026! 2026 va aduce filme … Articolul 2026: Anul divertismentului cu „Avengers Doomsday”, „Dune 3” și GTA VI! apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
06:20
Moștenirea grea a Primăriei București: Primăria Capitalei se confruntă cu un colaps financiar, având o „gaură” de 3,5 miliarde de lei. Expertul Elena Calistru subliniază că dezastrul financiar a început cu „revoluția fiscală” din 2017, iar Ciprian Ciucu cere soluții urgente pentru salvarea orașului. Ciprian Ciucu a prezentat o situație financiară alarmantă a Primăriei București, … Articolul Dezastrul financiar al Primăriei București: Moștenirea lui Dragnea apare prima dată în Main News.
05:50
Un bărbat condamnat pentru tentativă de omor în România a fost prins după 11 ani de fugă în Italia, în orașul Pisa. Arestarea a fost efectuată de poliția italiană, cu ajutorul autorităților române. Fugarul, în vârstă de 59 de ani, are o pedeapsă de 8 ani pentru infracțiuni grave. Urmează extrădarea. Arestarea unui bărbat de … Articolul Bărbat condamnat pentru omor, prins în Italia după 11 ani de fuguă apare prima dată în Main News.
05:40
Rusia își definește viziunea asupra inteligenței artificiale ca un nou „club nuclear”, afirmă bancherul Alexander Vediahin. Tehnologii interne de AI sunt esențiale pentru suveranitate, iar modelele originale sunt prioritare pentru domenii sensibile. Sberbank și Yandex conduc eforturile de dezvoltare a AI din Rusia. Inteligența artificială devine o putere comparabilă cu cea a armelor nucleare, conform … Articolul Rusia conturează un nou „club nuclear” în tehnologie, afirmă bancherii de top apare prima dată în Main News.
05:40
Căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a acuzat arbitrajul după înfrângerea cu FCSB, susținând că echipa sa a fost privată de un penalty. Dobre a cerut arbitrului Istvan Kovacs să revadă faza controversată. Obiectivul Rapidului rămâne calificarea în cupele europene, dar dezamăgirea este profundă. Căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a acuzat arbitrajul după înfrângerea cu FCSB Dobre susține … Articolul Alex Dobre acuză arbitrajul după meciul FCSB – Rapid 2-1 cu Istvan Kovacs apare prima dată în Main News.
05:30
Americanii își descoperă rădăcinile italiene prin turismul de origine, căutând să reconecteze cu moștenirea familiei. Experiențe transformative, căutarea cetățeniei italiene și dificultățile de identificare a strămoșilor sunt teme centrale, subliniind importanța acestor călătorii emoționante. A tot mai mulți americani caută rădăcinile europene, iar Italia devine o destinație populară pentru turismul de origine Jim Fiorini, descendent … Articolul Detectivii de origine italiană ajută americanii să-și găsească strămoșii apare prima dată în Main News.
05:30
Forțele Aeriene Germane sprijină România pe flancul estic al NATO, interceptând drone rusești care încalcă spațiul aerian. Cu aproape 170 de soldați germani staționați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, misiunea se va desfășura până în martie 2026, când britanicii vor prelua responsabilitățile. Forțele Aeriene Germane sprijină România cu o escadrilă de alertă pe flancul estic … Articolul Dronele lui Putin: Avioane germane decolând din România pentru NATO apare prima dată în Main News.
05:20
Descoperă misterele nerezolvate din cazul avocatului condamnat pentru omor, acuzat că și-ar fi ucis iubita însărcinată aruncând-o de la etaj. Articolul analizează detaliile șocante ale relației lor, probele din dosar și declarațiile contradictorii ale inculpatului. Află cum s-a desfășurat totul în noaptea tragică. Avocatul Sebastian Felecanu a fost condamnat pentru omor calificat după moartea iubitei … Articolul Mistere nerezolvate: avocat condamnat pentru crima iubitei însărcinate apare prima dată în Main News.
05:20
Ilie Bolojan, președintele PNL, a efectuat o vizită neanunțată la Constanța, în contextul demisiilor lui Bogdan Huțucă și Florin Mitroi. Bolojan a subliniat importanța stabilității administrative și a promis că deciziile privind conducerea organizației județene vor fi anunțate după Anul Nou, clarificând astfel criza din PNL Constanța. Ilie Bolojan, președintele PNL, a vizitat Constanța după … Articolul Ilie Bolojan, vizită la Constanța: clarificări așteptate după Anul Nou apare prima dată în Main News.
04:40
Denis Ciobotariu a declarat după meciul FCSB – Rapid 2-1 că echipa trebuie să își schimbe abordarea pentru a avea succes în play-off. Fundașul a remarcat o teamă inexplicabilă în debutul partidelor și a subliniat importanța creșterii performanțelor, având în vedere că Rapid se află în lupta pentru titlu. Denis Ciobotariu a declarat că echipa … Articolul Denis Ciobotariu: „FCSB – Rapid 2-1, pare că avem o teamă” apare prima dată în Main News.
04:30
O structură misterioasă, în formă de „L”, a fost descoperită de arheologi lângă piramidele din Giza. Utilizând tehnici moderne de scanare, cercetătorii japonezi și egipteni au identificat o „anomalie” subterană, care ar putea ascunde o cameră necunoscută. Investigațiile sugerează posibile morminte neexplorate. Cercetători japonezi și egipteni au descoperit o structură subterană misteriosă lângă piramidele din … Articolul Descoperire arheologică misterioasă lângă piramidele Giza apare prima dată în Main News.
04:30
Generalul rus Andrei Averianov, implicat în asasinarea lui Prigojin și Skripal, ar fi fost ucis de Ucraina în urma unui atac asupra unui petrolier din flota fantomă a Rusiei. Incidentul subliniază vulnerabilitatea apropiaților lui Putin și intensificarea războiului hibrid al Ucrainei. Generalul rus Andrei Averianov ar fi fost ucis în urma unui atac ucrainean asupra … Articolul Generalul rus Andrei Averianov, ucis de Ucraina după asasinarea lui Prigojin apare prima dată în Main News.
04:30
Investitorul Michael Burry avertizează că Nvidia va semnala prăbușirea bursei americane, similar cu cazul Cisco în timpul bulei dotcom. El descrie creșterea companiilor tehnologice ca o „nebunie glorioasă” și sugerează că piețele ar putea fi în fața unei corecții majore alimentate de așteptările uriașe privind AI. Michael Burry avertizează despre o posibilă prăbușire a bursei … Articolul Michael Burry: O companie va indica prăbușirea bursei americane apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
04:20
Șeful ANPC, Paul Anghel, denunță abuzurile importatorilor de citrice, afirmând că portocalele și lămâile sub dimensiunile europene standard ajung pe rafturile supermarketurilor românești, prezentate ca fructe de calitate, deși sunt considerate furaj animalier. Aceste practici trebuie oprite pentru protecția consumatorilor. Lămâile sub 45 mm și portocalele sub 60 mm sunt considerate furaj animalier în conformitate … Articolul Citricele din supermarketuri: bătaia de joc a importatorilor, acuzate de ANPC apare prima dată în Main News.
04:20
Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, a sugerat că ar putea reveni în PNL, afirmând că, după campania de la București, „poate urma pasul decisiv”. Discuțiile despre o posibilă absorbție a partidului său în PNL vor avea loc după Anul Nou, conform declarațiilor președintelui PNL, Ilie Bolojan. Ludovic Orban, liderul Forței Dreptei, sugerează pe Facebook o … Articolul Ludovic Orban: Posibilitatea revenirii în PNL devine tot mai reală apare prima dată în Main News.
03:40
Florin Tănase a analizat victoria FCSB-ului împotriva Rapidului, scor 2-1, și a avertizat rivalele din lupta pentru play-off că nimeni nu este sigur de accederea între primele șase. Mijlocașul a subliniat importanța unei pregătiri bune după vacanță și dorința de a demonstra că FCSB este cea mai bună echipă din România. FCSB a învins Rapid … Articolul Florin Tănase, avertisment pentru rivale: „Nu sunt chiar siguri de play-off” apare prima dată în Main News.
03:30
Donald Trump a abordat economia, inflația și chestiuni personale legate de Melania în timpul unui discurs, deviant brusc spre obiceiurile ei domestice. De asemenea, a încercat să prezinte șomajul ca pozitiv și a adus în discuție campaniile electorale, starea sa de sănătate și critici la adresa altor politicieni. Donald Trump a deviat de la subiectele … Articolul Trump vorbește despre inflație, dar detalii surprinzătoare despre Melania apare prima dată în Main News.
03:30
Cercetătorii chinezi au simulat o strategie de război electronic pentru a perturba comunicarea rețelei Starlink, utilizând aproape 1.000 de bruiaje aeriene. Studiul evidențiază modalitățile prin care China ar putea bloca semnalele sateliților Starlink, o provocare semnificativă pentru apărarea comunicațiilor în caz de conflict. Cercetători chinezi au simulat un atac electronic pentru a bloca rețeaua Starlink … Articolul Război electronic chinezesc: blocarea Starlink deasupra Taiwanului apare prima dată în Main News.
03:20
Autostrada cu tuneluri Margina-Holdea a ajuns la jumătate, cu finalizare estimată în septembrie 2026. Lucrările includ două tuneluri și pasaje complexe, având un cost de 1,8 miliarde lei. Odată finalizată, șoferii vor circula exclusiv pe A1 de la granița vestică până în centrul țării, pe 360 km. Autostrada Margina-Holdea pe A1 a atins 50% din … Articolul Tunelurile de pe A1 Margina-Holdea au ajuns la jumătate: când vor fi gata? apare prima dată în Main News.
03:20
Ciprian Ciucu, întâlnire cu premierul și ministrul Finanțelor pentru bugetul Capitalei # MainNews.ro
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, se întâlnește cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare pentru a discuta despre situația financiară a Primăriei București. Edilul subliniază necesitatea reformelor bugetare și a sprijinului financiar urgent pentru echilibrarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare. Ciprian Ciucu se întâlnește duminică cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare … Articolul Ciprian Ciucu, întâlnire cu premierul și ministrul Finanțelor pentru bugetul Capitalei apare prima dată în Main News.
02:40
Antrenorul Costel Gâlcă solicită întăriri la Rapid după înfrângerea în derby-ul cu FCSB. El a criticat prestația timidă a jucătorilor din prima repriză și a subliniat nevoia de fotbaliști noi, în special în mijloc și atac, pentru a îmbunătăți jocul echipei. Rapid are nevoie de intensitate și calitate pentru a recupera punctele pierdute. Costel Gâlcă … Articolul Costel Gâlcă face apel la Rapid după înfrângerea în derby-ul cu FCSB apare prima dată în Main News.
