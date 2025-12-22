ULTIMA ORĂ Subvenția pentru partidele politice va fi redusă

20:00

Guvernul a pregătit o serie de amânări și abrogări în ce privește decontul precompletat de TVA, potrivit unui proiect cu măsuri fiscal-bugetare obținut de Profit.ro. Scopul este să se evite sancțiunile, în special includerea la risc fiscal, având în vedere că ANAF nu are capacitatea de a procesa adecvat și nici de a verifica informațiile pe care le primește. De asemenea, în cazul contribuabililor care aplică sistemul TVA la încasare se amână până la data de 30 septembrie 2026 prevederile ordonanței 70/2024, privind transmiterea notificării.