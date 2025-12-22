ULTIMA ORĂ Subvenția pentru partidele politice va fi redusă
Profit.ro, 22 decembrie 2025 19:40
Subvenția alocată partidelor politice va fi tăiată cu 10% comparativ cu nivelul din acest an.
Bolojan anunță: Vor fi oameni dați afară. Știu că unii români sunt supărați pe mine. Sunt împăcat # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan transmite că, în cursul anului viitor, în anumite instituții, vor fi și oameni dați afară.
ULTIMA ORĂ Ajutorul de 50 lei pe lună pentru facturile la energie va fi acordat de stat întreg anul viitor # Profit.ro
Sprijinul de 50 de lei pe lună acordat de stat consumatorilor casnici de energie electrică afectați de sărăcie energetică, care ar urma să expire după iarna aceasta, va fi acordat pe parcursul întregului an viitor, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență obținut de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ Guvernul aduce modificări la decontul precompletat de TVA - ANAF nu are capacitatea de a analiza numărul ridicat de răspunsuri # Profit.ro
Guvernul a pregătit o serie de amânări și abrogări în ce privește decontul precompletat de TVA, potrivit unui proiect cu măsuri fiscal-bugetare obținut de Profit.ro. Scopul este să se evite sancțiunile, în special includerea la risc fiscal, având în vedere că ANAF nu are capacitatea de a procesa adecvat și nici de a verifica informațiile pe care le primește. De asemenea, în cazul contribuabililor care aplică sistemul TVA la încasare se amână până la data de 30 septembrie 2026 prevederile ordonanței 70/2024, privind transmiterea notificării.
Salariile și bonusurile în sistemul bugetar vor fi înghețate anul viitor, prevede o ordonanță de urgență deja redactată de Guvern și obținută de Profit.ro.
Suma forfetară pentru parlamentari va fi redusă cu 10%.
Guvernul elimină cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi, astfel că de anul următor se va aplica o singură cotă de impozit pe venit, de 1%, prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de către Ministerul Finanțelor. Potrivit legislației deja în vigoare, de anul următor, pragul de venituri anuale pentru încadrearea la microîntreprindere scade la 100.000 de euro.
ULTIMA ORĂ Crește punctul de amendă pentru șoferi. Guvernul explică efectele majorării salariului minim # Profit.ro
Punctul de amendă pentru șoferi va fi majorat, din iulie anul viitor, la 216,2 lei.
ULTIMA ORĂ Nou termen pentru e-Factură. Guvernul modifică obligația de a transmite facuturile în 5 zile calendaristice - proiect # Profit.ro
Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul electronic e-Factură al ANAF va fi modificat, prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de către Ministerul Finanțelor. Astfel, firmele vor primi 5 zile lucătoare pentru a transmite facturile în e-Factură, calculat de la data emiterii acestora.
Crăciunul aduce concerte, distracție și experiențe pentru toate vârstele în târgurile cu tematică de sărbători organizate de UNTOLD în București și Cluj-Napoca.
Călătorii bucureșteni pot circula cu metroul în mod normal și în zilele de sărbătoare, cu un program adaptat specific zilelor de weekend și sărbători legale.
Procuorii DNA susțin că fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești Bogdan Nica, trimis în judecată pentru fapte de corupție, ar fi primit 50.000 de lei de la o firmă care a beneficiat de contracte cu spitalul, pentru achiziția de echipamente medicale, prețurile fiind mult supraevaluate.
Poșta Română vrea să se doteze cu 350 scutere electrice cu 2 roți, prin leasing financiar pe 4 ani cu opțiune de cumpărare, precum și servicii de asigurare CASCO pe 4 ani și servicii de asigurare RCA pe un an, aferente acestora, care vor fi utilizate pentru distribuirea corespondenței.
Jandarmul italian al concurenței anunță că a amendat cu peste 98,6 milioane de euro compania americană Apple pe care o acuză de ”abuz de poziție dominantă”.
Turiștii care vor vizita orașul Brașov și stațiunea Poiana Brașov vor trebui să plătească, pentru fiecare zi de sejur, 12 lei, suma reprezentând taxele locale pentru promovare turistică și Salvamont.
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a schimbat relația Europa-SUA, care “a trecut de la una bazată pe valori la una pragmatică și economică”, spune Nicușor Dan # Profit.ro
Nicușor Dan afirmă că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a schimbat radical relația dintre Europa și SUA, într-un interviu acordat pentru Politico, la Bruxelles.
Administrația Națională de Meteo a emis o estimare a valorilor termice valabilă pentru perioada 22 decembrie – 4 ianuarie 2026.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a dat amenzi în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei unor operatori economici din stațiunile și zonele turistice, în urma controalelor realizate în perioada 15 - 21 decembrie 2025.
Hotelul Central din Ploieti, clasificat la 4 stele, a fost scos la vânzare.
VIDEO&FOTO Umbrărescu - supravegheat de ingineri slovaci și români pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Unirii # Profit.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit Asocierii de firme de inginerie din România și Slovacia, VENTURO INVESTMENT S.R.L. (Lider)-Ae Dozoring sro, contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5km) al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.
FOTO Premieră - Toalete deschise pe Autostrada Moldovei. "Rugăm conducătorii auto să le utilizeze corespunzător!" # Profit.ro
Astăzi au fost deschise și sunt funcționale toaletele din cadrul spațiilor de servicii situate pe Autostrada A7, anunță autoritățile
ULTIMA ORĂ Regina Maria, vândută. Finlandezii s-au obligat să plafoneze prețurile din București, Brașov și Constanța la unele servicii, în anumite condiții - Tranzacție finalizată # Profit.ro
Fondul de investiții MidEuropa încheie exit-ul din rețeaua de centre medicale românești Regina Maria, cea mai mare tranzacție din sectorul medical din Europa Centrală.
Decarbonarea Complexului Energetic Oltenia: A început construirea a 4 parcuri fotovoltaice, în asociere cu OMV Petrom. Alte 4 sunt încă în licitație # Profit.ro
Patru dintre cele opt proiecte de parcuri fotovoltaice ce fac parte din planul de restructurare și decarbonare al companiei de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România, au intrat în faza de construcție.
Emmanuel Macron a confirmat planurile de construire a unui nou portavion, mai mare și mai modern, care va înlocui actualul portavion Charles de Gaulle și va întări capacitatea Franței ca putere maritimă, relatează Reuters.
Rusia va crește exportul de gaze naturale prin conducte către China cu o treime în acest an # Profit.ro
Exporturile Rusiei de gaze naturale prin conducte către China ar urma să înregistreze anul acesta o creștere de o treime, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.
Vlad Filat, fost premier moldovean, condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani # Profit.ro
Vlad Filat, fost premier moldovean, a fost condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP.
China va aplica o taxă antisubvenție provizorie ”anumitor produse lactate” importate din Uniunea Europeană.
McDonald’s continuă extinderea la nivel național prin inaugurarea restaurantului cu numărul 113, în Shopping City Militari, investiție ce se ridică la aproximativ 4,5 milioane de lei.
Magazinele PPC Energie din municipiul București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de joi, 25 decembrie și vineri, 26 decembrie, zile de sărbătoare legală.
La debutul său în box office-ul nord-american, „Avatar: Fire and Ash”, regizat de James Cameron, a înregistrat încasări de 88 de milioane de dolari.
În urma incidentului cibernetic de tip ransomware, tehnologiile operaționale ale Administrației Naționale Apele Române nu au fost afectate și nu există impact asupra activităților esențiale ale Administrației.
Cele mai scumpe cartiere din România pentru cei care și-au dorit să-și cumpere propria locuință în 2025 se găsesc în București, Cluj-Napoca și în Brașov.
Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focșani și Adjud va fi dat în circulație mâine.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat luni de BNR a ajuns la 5,0881 lei, de la 5,0896 lei, curs înregistrat vineri.
Anchetă declanșată la carnea de porc din România. Concurența vrea să vadă cine blochează fermierii # Profit.ro
Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc.
Franța apelează la armată pentru a accelera o campanie națională de vaccinare a bovinelor # Profit.ro
În contextul în care o epidemie de dermatoză nodulară contagioasă a bovinelor se extinde în mai multe regiuni, Franța a desfășurat armata pentru a accelera o campanie națională de vaccinare.
FOTO Cel mai bogat ucrainean - nouă investiție în România. Jumătate din producție a fost cumpărată deja, în avans, de OMV Petrom # Profit.ro
DTEK Renewables International (DRI), divizia externă de regenerabile înregistrată în Olanda a conglomeratului ucrainean de companii energetice și de utilități DTEK, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a finalizat construcția celui mai recent proiect al său, parcul fotovoltaic Văcărești, cu o capacitate de 126 MW.
FOTO Nouă mare fabrică în România. CEO-ul Diehl explică pentru Profit.ro de ce a ales România. Furnizor pentru giganții aeronauticii și Forțe Armate. Investiție între 15 și 30 milioane euro, totul va merge la export CONFIRMARE # Profit.ro
Global Vision Investment Fund, platformă de investiții și dezvoltare imobiliară fondată de grupul Global Vision, a semnat un contract de finanțare cu Banca Comercială Română (BCR) pentru proiectul Diehl Aviation din Craiova.
Partida dintre FCSB și Rapid București, disputată duminică seara și încheiată cu victoria FCSB, scor 2–1, a generat interes major în rândul telespectatorilor, iar Prima Sport 1 a fost unul dintre cele mai urmărite posturi TV din România pe durata meciului.
Noul primar al Capitalei insistă să preia ELCEN, amenințând cu insolvența Termoenergetica. ELCEN: Fără rezolvarea problemelor structurale, preluarea nu ar transfera decât riscurile # Profit.ro
Compania de stat Electrocentrale București (ELCEN), controlată de Ministerul Energiei, principalul furnizor de agent termic pentru sistemul centralizat de încălzire din Capitală, dar și unul dintre cei mai importanți producători de electricitate din țară, trebuie să ″vină la Primăria Capitalei″, a declarat noul primar general, Ciprian Ciucu.
Vacanța de iarnă este momentul potrivit pentru răsfăț și deconectare, iar stațiunea Vața Băi este locul ideal pentru asta.
Compania finlandeză Nokian Tyres, cu o mare investiție în fabrica de anvelope de la Oradea, de 650 milioane euro, a atins în România obiectivul de a produce un milion de anvelope.
România - cel mai scăzut consum de fructe și legume din Uniunea Europeană. Aproape trei sferturi dintre români nu mănâncă deloc astfel de alimente # Profit.ro
Deși are un potențial agricol ridicat, România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe și legume din Uniunea Europeană.
FOTO Decathlon intră în România într-o nouă etapă: magazine în zone de proximitate și în centre comerciale cu trafic ridicat # Profit.ro
Într-un an marcat de inflație și prudență în consum, românii au continuat să investească în echipamente pentru mișcare, în special pe segmentul de mobilitate
Tarifele la apă și canalizare în România în luna decembrie: Bucureștiul, Ploieștiul și Ilfovul au printre cele mai avantajoase prețuri; diferențele regionale se mențin # Profit.ro
Potrivit datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), tarifele pentru serviciile de furnizare a apei potabile și canalizare prezintă în continuare disparități notabile între regiuni, atât în ceea ce privește cele mai mici, cât și cele mai mari costuri ale serviciilor de utilitate publică.
Sony anunță că prima sa mașină electrică, dezvoltată în parteneriat cu Honda, va permite pasagerilor să joace de la distanță jocurile instalate pe consolele PlayStation.
Grupul Monsson al ″regelui eolienelor″ și oameni din conducere împrumută peste 3 milioane de euro de la Unicredit pentru stocare de energie la Petrila # Profit.ro
Compania Wind Power Energy, deținută de grupul Monsson al ″regelui eolienelor″ Emanuel Muntmark și de oameni din conducerea acestuia, care are și rețeaua de centre de pregătire profesională pentru energia regenerabilă RenewAcad, împrumută peste 3 milioane euro de la Unicredit Bank pentru 2 proiecte de sisteme de stocare de energie cu amplasamente la Petrila, în județul Hunedoara.
Raiffeisen Bank a emis obligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, scadente în data de 19 decembrie 2031, cu o valoare totală de 637,2 milioane lei.
Schimbare la impozitul pe mașinile hibride: proprietarii vor plăti în 2026 mai mult decât s-a stabilit inițial # Profit.ro
Prevederile referitoare la majorarea impozitelor pentru autoturisme au fost modificate recent printr-o Ordonanță de Urgență (78/2025).
Grupul de „pirați activiști” Anna’s Archive anunță că pătruns în rețeaua internă a Spotify, de unde a copiat fișiere audio și informații meta.
