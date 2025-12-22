ULTIMA ORĂ Taxa pe stâlp - eliminată abia din 2027, IMCA se reduce la 0,5% și se elimină tot din 2027, impozitul pe cifra de afaceri din petrol și gaze va fi achitat de companii și anul următor

Impozitul pe construcții (taxa pe stâlp) se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol și gaze, prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de către Ministerul Finanțelor și obținut de către Profit.ro. De asemenea, așa cum a fost anunțat de către Guvern, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi redus la 0,5% și eliminat din 2027.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Profit.ro