Statul Filipine se ocupă cu Crăciunul, de luni de zile, în timp ce majoritatea lumii creştine se pregăteşte

Newsweek.ro, 22 decembrie 2025 20:20

Statul asiatic insular Filipine se ocupă cu Crăciunul, de luni de zile, în timp ce majoritatea lumii...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
20:30
Ar trebui să uzi bradul de Crăciun cu apă caldă sau rece? Află ce temperatură ajută cu adevărat la prospețime Newsweek.ro
Bradul de Crăciun rezistă mai mult dacă îl uzi cu apă la temperatura camerei, nu fierbinte și nici f...
Acum 15 minute
20:20
Statul Filipine se ocupă cu Crăciunul, de luni de zile, în timp ce majoritatea lumii creştine se pregăteşte Newsweek.ro
Statul asiatic insular Filipine se ocupă cu Crăciunul, de luni de zile, în timp ce majoritatea lumii...
Acum o oră
20:00
Constanța, nod de comandă aeriană pentru NATO. Avioanele Alianței, operațiuni simultane în Marea Neagră Newsweek.ro
La 22 decembrie, un Gulfstream E.550 CAEW al Forțelor Aeriene Italiene și un P-8A Poseidon al Marine...
19:50
Japonia reporneşte Centrala Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală nucleară din lume Newsweek.ro
Japonia va reporni cea mai mare centrală nucleară din lume, Centrala Kashiwazaki-Kariwa, la 14 ani d...
19:40
7 greșeli care „strică” usturoiul. De ce nu trebuie să îl păstrezi în frigider? De ce să îl toci? Newsweek.ro
Depozitarea usturoiului în frigider, prăjirea lui prea devreme sau tocarea lui pentru marinate poate...
Acum 2 ore
19:20
Cum să-ți dai seama dacă carnea tocată este diluată cu apă în magazin. Mai este sigură carnea pentru consum? Newsweek.ro
Tot mai mulți consumatori se întreabă dacă carnea tocată din magazine este diluată cu apă. Specialiș...
19:10
Donald Trump vrea să se lanseze în afaceri în domeniul fuziunii nucleare. Care sunt riscurile? Newsweek.ro
Preledintele SUA, Donald Trump, vrea să se lanseze în afaceri, în domeniul fuziunii nucleare. Care s...
19:10
O mică modificare a designului bateriilor litiu-ion ar putea reduce numărul incendiilor produse de acestea Newsweek.ro
O mică modificare a designului bateriilor pe bază de litiu-ion ar putea să reducă numărul incendiilo...
18:40
Ce decorațiune ar trebui să agăți în bradul de Crăciun pentru a deveni mai bogat în 2026. Ai nevoie de o fundă Newsweek.ro
Un obicei nou prinde rădăcini: românii agăță în bradul de Crăciun decorațiuni speciale pentru a atra...
Acum 4 ore
18:30
Trump stârnește din nou scandal pentru Groenlanda. A numit un trimis special, „esențial pentru întreaga lume” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump l-a numit pe guvernatorul Louisianei în funcția de trimis special...
18:20
Ungaria vrea rachete HIMARS de 3.000.000.000$ montate pe camioane Raba. Fabricate de Romania în anii 80 Newsweek.ro
Maghiarii își produc propriile camioane Raba, așa că vor nu doar să cumpere lansatoare HIMARS MLRS a...
18:20
Horoscop ianuarie 2026 Șase zodii care primesc o recompensă în prima lună din 2026. Luna e în Sîgetător Newsweek.ro
În timpul lunii noi în Săgetător, ar trebui să spui da pentru a-ți asuma riscuri. Horoscop ianuarie ...
18:10
Chris Rea, celebru pentru hituri precum „Driving Home for Christmas” și „The Road to Hell”, a decedat Newsweek.ro
Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”, a încet...
17:50
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în dosarul Frauda bancară Newsweek.ro
[object HTMLTextAreaElement]
17:30
Adrian Câciu critică pensiile mari ale magistraților pensionari: Le-a convenit să iasă cu 40.000 de lei Newsweek.ro
Fostul ministru al Finanţelor Publice, social-democratul Adrian Câciu, a ironizat atitudinea unor ma...
17:20
Cumulul pensie-salariu în Educație. Ordonanța Guvernului suspendă interdicția până în 2026 Newsweek.ro
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care a suspendat, până pe 31 decembrie 2026, aplicare...
17:20
O vitamină obișnuită ar putea ajuta la protejarea plămânilor împotriva poluării aerului Newsweek.ro
Dozele mari de vitamina C ar putea proteja plămânii împotriva efectelor nocive ale poluării aerului,...
17:10
România, fruntașă în UE la locuințe supraaglomerate: vezi cum arată topul țărilor cu cele mai aglomerate case Newsweek.ro
Aproape jumătate dintre români trăiesc în 2024 în locuințe supraaglomerate, conform datelor Eurostat...
17:10
Mașinile electrice Tesla Cybertruck nu se vând. Dar Elon Musk a găsit soluția. A ordonat SpaceX să ia 2.000 Newsweek.ro
Când mașinile electrice Tesla Cybertruck au fost puse în vânzare, Elon Musk a declarat că în 2025 vâ...
17:00
Moțiune AUR împotriva ministrului de Interne. Senatorii dezbat propunerile AUR referitoare la Cătălin Predoiu Newsweek.ro
A început dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului Afacerilor Interne
16:50
Urșii din Italia au suferit mutații și se comportă atipic. Ce explicație au găsit oamenii de știință Newsweek.ro
Apropierea de oameni și izolarea de alte populații au forțat urșii italieni să se adapteze. Urșii su...
16:40
Moțiunea AUR împotriva ministrului Justiției, respinsă în Parlament. Cum s-a apărat Radu Marinescu? Newsweek.ro
Moțiunea AUR împotriva ministrului Justiției, respinsă în Parlament. Doar 95 de deputați au votat „p...
16:40
De ce se plâng oamenii mai mult de probleme cardiace în timpul sărbătorilor? Un cardiolog a venit cu răspunsul Newsweek.ro
Când vine sezonul sărbătorilor, sănătatea trece pe plan secund. În timpul sărbătorilor, oamenii pun ...
Acum 6 ore
16:30
Ninge de Crăciun, în București. Anunțul de ultimă oră al Primăriei Capitalei după avertizarea ANM Newsweek.ro
Vom avea zăpadă de Crăciun, în Capitală. Conform prognozei ANM, primii fulgi de nea vor cădea în noa...
16:30
Cum a ajuns Autostrada Moldovei până la Adjud în 2025? Umbrărescu a sacrificat alte șantiere. 181 km restanță Newsweek.ro
Autostrada Moldovei a ajuns până la Adjud. Din 23 decembrie 2025, șoferii vor ajunge în 2 ore, legal...
16:20
De ce nu primesc semnal de plecare de la Iași trenurile private Ferotrans, ale lui Anchidin? Newsweek.ro
Trenurile pe ruta Iași-București care urmau să fie puse în circulație în acest an de către firma ieș...
16:20
Uniunea Europeană a prelungit sancțiunile împotriva Rusiei cu șase luni Newsweek.ro
Aceste sancțiuni includ o serie de restricții în relațiile cu Rusia, inclusiv în domeniul comerțului...
16:10
Un centru turistic sătesc din județ făcut cu 100.000 euro de la UE va deveni fast-food Newsweek.ro
Un centru turistic amenajat cu aproape 100.000 de euro din fonduri europene într-o comună cu 5.000 d...
16:10
Revelion la 10.000 km de casă: Thailanda și Dubai, vedetele vacanțelor de sărbători pentru oameni cu bani Newsweek.ro
Pentru Crăciun și Revelion, dar și pentru începutul anului viitor, ieșenii au ales vacanțe exotice î...
16:00
Teroriștii din Australia au aruncat bombe neexplodate asupra mulțimii și au exersat tragerea înainte de atac Newsweek.ro
Tatăl și fiul acuzați de cel mai grav atac terorist din Australia au participat la un antrenament de...
15:50
Extremiștii AUR fac scut în fața corupției din justiție. Strâng semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan Newsweek.ro
Partidele extremiste din Parlamentul României au sărit direct în apărarea șefilor din magistratură a...
15:40
A fost concediată, prin Zoom, înainte de sărbătorile de iarnă. E șomeră de 2 ani. Ce lucra? Newsweek.ro
O femeie a fost concediată, prin Zoom, acum 2 ani, înainte de sărbători. De atunci își caută loc de ...
15:20
De ai poftă de dulce după o masă copioasă? Nu este un capriciu. Ce au descoperit cercetătorii? Newsweek.ro
Încă mai ai poftă de ceva dulce după o masă copioasă? Un studiu dezvăluie că acest impuls de a mânca...
15:00
Prețurile apartamentelor au luat-o complet razna în România. Unde s-a ajuns la aproape 5.000 €/mp util? Newsweek.ro
În România, prețurile apartamentelor noi au luat-o complet razna anul acesta. În București, Cluj și ...
15:00
Amendă de 135 € dacă nu respecți acest semn de circulație în formă de diamant. Unde e amplasat? Newsweek.ro
Într-una dintre țările unde trăiesc sute de mii de români, un indicator rutier albastru în formă de ...
14:50
Cine e românca din spatele animației „Other I” al trupei KRIILL. Proiectul, născut din anxietatea prezentului Newsweek.ro
Videoclipul „Other I”, lansat de trupa franceză KRIILL, aduce în prim-plan o animație tulburătoare c...
14:40
USR cere interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste. Propaganda comunistă, pedepsită cu închisoarea Newsweek.ro
Uniunea Salvați România a prezentat luni, printr-un comunicat de presă, o inițiativă legislativă pri...
Acum 8 ore
14:30
Piața cărnii de porc, analizată de Consiliul Concurenței. Accesul fermierilor români pe piață e limitat Newsweek.ro
Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fer...
14:10
Aproape jumătate din români trăiesc în locuințe supraaglomerate, conform unui raport Eurostat Newsweek.ro
Anul trecut, 16,9% dintre cetățenii UE locuiau în locuințe supraaglomerate, un ușor declin față de u...
13:50
Un pensionar va primi o creștere de 50% a punctajelor la pensie. Decizie definitivă. Cum a argumentat instanța Newsweek.ro
Sentință definitivă dată de Curtea de Apel din Craiova. Aceasta a decis să respingă recursul Casei d...
13:40
Meteo. Vreme cu toane de Crăciun și de Anul Nou. Meteorologii au anunțat prognoza pe regiuni Newsweek.ro
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni arată o perioadă cu temperaturi peste normalul climat...
13:40
Șofer moldovean de camion, arestat pe loc în urma unui control de rutină în Germania. Ce a descoperit poliția? Newsweek.ro
Un șofer moldovean de camion a fost arestat pe loc în urma unui control de rutină al poliției pe o ...
13:30
Lovitură de peste 100.000.000$ în Rusia. Avioane Su-30 și Su-27, în flăcări la o bază aeriană din Lipetsk Newsweek.ro
Serviciile secrete militare ucrainene anunță o operațiune de amploare pe teritoriul Rusiei, soldată ...
13:20
USR a anunțat cum va vota la moțiunile împotriva ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne Newsweek.ro
USR a anunțat cum va vota la moțiunile împotriva ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne: „m...
13:10
ONU: Producţia la scară largă de amfetamină în Siria a fost stopată după căderea lui Bashar al-Assad Newsweek.ro
Producţia la scară largă în Siria de captagon, o amfetamină sintetică ilegală, a fost stopată după c...
12:50
Cu ochii pe Rusia, spionii germani vor fi autorizați în premieră să facă acțiuni de sabotaj în străinătate Newsweek.ro
Serviciul de informații externe al Germaniei (BND) va primi mult mai multă libertate de a lua măsuri...
Acum 12 ore
12:30
Politico: Nicușor Dan, despre noua realitate a Europei: &#34;Moralitatea nu contează prea mult în lumea lui Trump&#34; Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, spune că ordinea internațională s-a schimbat radical după reveni...
12:30
ANAR: Nu există impact asupra activităţilor esenţiale ale Administraţiei în urma incidentului cibernetic Newsweek.ro
Tehnologiile operaţionale (OT) ale Administraţiei Naţionale "Apele Române" nu au fost afectate în ur...
12:20
A doua emisiune de obligaţiuni pentru Romgaz, componentă a strategiei în vederea finanţării Neptun Deep Newsweek.ro
A doua emisiune de obligaţiuni a Romgaz reprezintă o componentă integrată a strategiei companiei în ...
12:10
Hidroelectrica își anunță clienții. Ce să faci zilele acestea, ca să ai facturi mai mici Newsweek.ro
Clienții Hidroelectrica sunt rugați să transmită indexul autocitit până la data de 26 decembrie, pen...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.