Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia - Surse
StirileProtv.ro, 22 decembrie 2025 21:20
Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, au transmis surse pentru știrileprotv.ro.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
21:20
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.
21:20
Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, au transmis surse pentru știrileprotv.ro.
Acum o oră
20:50
Ce amenzi riscă agresorii violenței domestice dacă refuză consilierea pe durata ordinului de protecție # StirileProtv.ro
Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede ca agresorii din cazurile de violență domestică să participe obligatoriu la ședințe de consiliere și/sau psihoterapie pe toată durata ordinului de protecție emis împotriva lor.
Acum 2 ore
20:30
Bolojan, despre scandalul din justiție: Oamenii ar vrea ca, la instanţe diferite, în speţe identice să aibă sentinţe identice # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că lipsa încrederii cetăţenilor în justiţie este o problemă importantă, el apreciind că oamenii îşi doresc sentinţe care să nu difere de la instanţă la alta, pentru că altfel apare senzaţia de nedreptate.
20:30
Ilie Bolojan: În 2026 nu mai trebuie crescute taxele, dacă păstrăm măsurile stabilite şi respectăm disciplina bugetară # StirileProtv.ro
Anul viitor nu vor mai creşte taxele dacă Guvernul şi Parlamentul păstrează măsurile stabilite la nivelul coaliţiei şi dacă aceste măsuri sunt dublate de disciplină bugetară, a declarat, luni, premierul Ilie Bolojan.
20:20
Analişti: Atacurile ruse asupra Odesei ar putea perturba accesul Ucrainei la Marea Neagră şi fluxurile dinspre România # StirileProtv.ro
Rusia a intensificat atacurile asupra sudului Ucrainei, vizând porturile, infrastructura energetică și transportul din Odesa. Ucraina susține că scopul este blocarea accesului la Marea Neagră și perturbarea livrărilor NATO prin România.
20:20
Premierul Bolojan, despre reducerea cheltuielilor în administraţie: Posturile nejustificate vor fi eliminate # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat luni seara că, anul viitor, măsurile convenite pentru reducerea cheltuielilor în administraţie vor implica, în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal.
20:20
Senatul a adoptat legea care interzice publicitatea stradală pentru jocurile de noroc. Măsura vizează protejarea minorilor # StirileProtv.ro
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede interzicerea publicităţii stradale pentru jocurile de noroc.
20:10
Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că nu crede că se va ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pentru care Opoziţia a anunţat că strânge semnături, după ce Nicuşor Dan a vobit despre iniţierea unui referendum în justiţie.
20:10
Peste jumătate dintre judecători au răspuns la chestionarul CSM. Când apar concluziile # StirileProtv.ro
Aproximativ 2.600 de judecători au răspuns la chestionarul privind problemele de actualitate din sistemul judiciar, ceea ce reprezintă 56,5% din totalul celor în funcţie, a transmis CSM.
20:00
Istoria vitrinelor decorate de Crăciun în New York. Marile magazine organizează adevărate spectacole vizuale # StirileProtv.ro
An de an New York-ul își spune povestea de Crăciun, inclusiv prin vitrinele sale spectaculoase, transformate în adevărate scene de teatru, unde designul, tehnologia și emoția se întâlnesc.
20:00
Lege aprobată în Senat. Sancţiuni pentru medicii care răspândesc informatii false, ce pot pune în pericol sănătatea publică # StirileProtv.ro
Senatul a aprobat luni o lege care sancționează medicii ce răspândesc informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute, prin orice mijloace, și care pot periclita sănătatea publică.
20:00
Deserturile vieneze care au ajuns pe mesele românilor. Cum s-au schimbat rețetele de-a lungul anilor # StirileProtv.ro
Deserturi pufoase, cu fructe sau glazuri, pline de arome, ori mângâiate de ciocolată sunt unele rețete care au circulat odată cu oamenii și au ajuns în România de la curtea imperială a Vienei.
Acum 4 ore
19:20
Videoclipuri AI cu celebrități decedate stârnesc controverse în mediul online. „Această problemă se va agrava" # StirileProtv.ro
Într-o realitate paralelă, regina Elisabeta a II-a se minunează în faţa unor sufleuri cu brânză, un Saddam Hussein înarmat până în dinţi defilează într-un ring de wrestling, iar papa Ioan Paul al II-lea încearcă să se dea cu skateboardul.
19:20
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri # StirileProtv.ro
Dacă sunteți posesorul unei mașini cu motor hibrid, pregătiți-vă să achitați taxe mai mari, de anul viitor. Impozitul se va calcula în funcție de puterea motorului.
19:20
Polonia cumpără o oțelărie pentru a o transforma în fabrică de blindaje, în cadrul planului de consolidare militară # StirileProtv.ro
Statul polonez va cumpăra o oțelărie pentru a o transforma într-o fabrică de blindaje militare, a anunțat ministrul apărării de la Varșovia.
19:20
Sarmale ungurești –rețeta tradițională pas cu pas. Sfaturi și trucuri de la gospodine # StirileProtv.ro
Dacă ar fi să alegem o singură mâncare care ne ducă direct cu gândul la sărbători mulți ne gândim la cunoscutele sarmale. Totuși, dacă te-ai săturat de același gust, an de an, anul acesta poți încerca rețeta pentru sarmalele ungurești.
19:20
Românii care s-au întors acasă de sărbători au stat în coloane uriașe pe Autostrada A1 și au umplut cu gunoaie parcările # StirileProtv.ro
Deși suntem în Schengen, românii care se întorc acasă de sărbători tot nu scăpă de stat la cozi, unele lungi, de peste 10 kilometri. Dar nu la graniță, ci pe șoselele de după.
19:10
AUR cere oficial suspendarea președintelui Nicușor Dan. Partidul acuză încălcarea Constituției și implicarea în justiție # StirileProtv.ro
AUR a cerut oficial declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.
19:10
Ce mesaj au transmis hackerii după atacul cibernetic de la Apele Române. 1.000 de servere și calculatoare au fost afectate # StirileProtv.ro
Mai multe servere care aparțin Apelor Române au fost ținta unui atac cibernetic. Hackerii au cerut să fie contactați în șapte zile. În total, peste o mie de sisteme informatice au fost afectate și chiar compromise.
18:30
Reuters: Taxele vamale americane au afectat comerţul global anul acesta. Incertitudinile ar putea persista în 2026 # StirileProtv.ro
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în 2025 a declanșat măsuri vamale masive, ridicând taxele de import la niveluri record și afectând piețele globale, transmite Reuters.
18:20
Ministerul Educaţiei anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu. Cursurile dezvoltă competenţe digitale şi sociale # StirileProtv.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu, acestea având rolul de a-i pregăti mai bine pentru viaţă.
18:20
S-au încheiat primele consultări la Cotroceni cu magistraţii. Nicuşor Dan: A fost o discuţie extrem de utilă # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a terminat luni primele discuţii de la Palatul Cotroceni cu un grup format din 11 foşti şi actuali magistraţi, despre problemele din Justiţie.
18:10
Președintele CJ Constanța, Florin Mitroi, își retrage demisia după o săptămână. Ce promite # StirileProtv.ro
Preşedintele Consiliului Județean Constanţa,Florin Mitroi, renunţă la demisia pe care o anunţase săptămâna trecută şi vrea să ducă mai departe proiectele pentru judeţ.
18:00
Serghei Riabkov dă asigurări: Rusia nu plănuiește să atace NATO sau UE și susține securitatea egală și indivizibilă în Europa # StirileProtv.ro
Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat luni că Moscova nu intenționează să atace state membre NATO sau ale Uniunii Europene.
18:00
Serviciile online ale Poștei franceze au fost blocate de un atac informatic. Anterior au fost vizate și două ministere # StirileProtv.ro
Serviciile online ale Poștei franceze au fost paralizate în urma unui atac informatic, ce a perturbat livrările și accesul la platformele digitale, potrivit La Poste.
17:50
Masa de Crăciun - meniul complet de sărbători. Ce să nu lipsească de pe masa festivă de Crăciun # StirileProtv.ro
Crăciunul este mai mult decât o sărbătoare – este un moment special în care familiile se reunesc, tradițiile prind viață, iar masa festivă devine centrul bucuriei.
17:50
Zodia Capricorn - caracteristici, perioadă, piatră norocoasă, culoare și compatibilități. Totul despre această zodie # StirileProtv.ro
Zodia Capricorn se situează pe cercul zodiacal între 22 decembrie şi 19 ianuarie, marcând trecerea dintre anul vechi şi cel nou.
Acum 6 ore
17:30
De ce se cântă colinde de Crăciun. Originea, semnificația și tradițiile colindatului. Cele mai vechi cântece de sărbători # StirileProtv.ro
Colindele de Crăciun fac parte din farmecul sărbătorilor de iarnă și transmit bucurie, credință și spirit comunitar. Dar te-ai întrebat vreodată de ce se cântă colinde de Crăciun și ce semnificație au ele cu adevărat?
17:30
Un soldat de 23 de ani a fost găsit împușcat în baia unei unități militare din Deva # StirileProtv.ro
Tragedie, luni dimineață, într-o unitate militară din Deva. Un soldat de 23 de ani a fost găsit fără viață, împușcat în baia unității.
17:30
O masă de grăsime de 100 de tone, descoperită în canalizarea din Londra. Ce au aruncat oamenii # StirileProtv.ro
O masă de grăsime care ar cântări aproximativ 100 de tone a fost descoperită în canalizare în estul Londrei.
17:30
În Bistrița-Năsăud, patru copii și părinții lor au rămas fără casă după un incendiu violent, în prag de sărbători # StirileProtv.ro
Caz dramatic în Bistrița-Năsăud: patru copii, mai mici de 8 ani, și părinții lor au rămas pe drumuri în prag de sărbători.
17:20
Cum să decorezi bradul de Crăciun în funcție de zodie – idei de decor care îți reflectă personalitatea # StirileProtv.ro
Modul în care alegem să ne decorăm casa de sărbători spune multe despre personalitatea noastră, iar astrele ne pot oferi o sursă de inspirație surprinzătoare.
17:20
Studiu: Proteina tinereții fără bătrânețe pentru creier. Cum poate îmbunătăți somnul și dispoziția # StirileProtv.ro
O echipă internațională de cercetători a descoperit că proteina enzimatică SIRT6 protejează creierul de deteriorările asociate îmbătrânirii, a anunțat Universitatea Ben-Gurion din Negev.
17:20
A murit Chris Rea. Cântărețul era cunoscut pentru piesa „Driving Home for Christmas” # StirileProtv.ro
Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, potrivit unui purtător de cuvânt al familiei.
17:20
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv . Magistrații au prelungit măsura cu încă 30 de zile # StirileProtv.ro
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul "Frauda bancară", în urma unei decizii care a fost pronunţată luni, 22 decembrie, de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.
17:00
Membrii unei bande de gangsteri din El Salvador au fost condamnaţi la mai multe secole de închisoare. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Justiţia din El Salvador a condamnat zeci de membri ai gangului Mara Salvatrucha, unii la sute de ani de închisoare, inclusiv o pedeapsă de peste 1.000 de ani, în cadrul ofensivei lansate de preşedintele Nayib Bukele, potrivit AFP.
16:40
Când se apropie sezonul festiv, dorința de a aduce acasă mai multă lumină și căldură devine firească. Nu este vorba doar despre decor, ci despre starea pe care o creezi pentru tine și cei dragi.
16:40
PMB promite că e pregătită pentru fulgii care ar putea cădea în Ajun de Crăciun. Lista utilajelor care vor interveni # StirileProtv.ro
Primăria București anunță că toți operatorii de salubritate din toate cele șase sectoare sunt pregătiți să intervină pentru a face față primelor ninsori. ANM anunța că e posibil să ningă în Capitală de Crăciun.
16:30
Sondaj AmCham: sentimentul investițional din România a scăzut sub nivelul din 2020, anul recesiunii și al pandemiei Covid-19 # StirileProtv.ro
Încrederea mediului de afaceri în climatul investițional din România s-a deteriorat semnificativ în 2025, potrivit unui sondaj realizat de AmCham România.
16:30
România este țara cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe supraaglomerate, în UE. Cum arată topul # StirileProtv.ro
Aproape jumătate dintre români trăiau în 2024 în locuințe supraaglomerate, arată datele Eurostat.
16:30
Friptura de porc ideală de Crăciun. Secretele pentru a obține gustul perfect și ce greșeli să eviți # StirileProtv.ro
Carnea de porc este nelipsită de masa românilor de sărbătorile de iarnă.
16:10
UE deblochează 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii susțin bugetul și reformele în plin război cu Rusia # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a sprijini finanţele ţării şi administraţia publică, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei, informează luni un comunicat al executivului UE.
16:00
Ce „cadouri” pentru turiști a găsit ANPC în unele stațiuni turistice: produse expirate și echipamente uzate # StirileProtv.ro
ANPC a dat amenzi în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei unor operatori economici din staţiunile şi zonele turistice, în urma controalelor realizate în perioada 15 - 21 decembrie 2025.
16:00
Percheziții în București și Ilfov: 32 de arme airsoft, posibil modificate pentru muniție letală, găsite în casa unui bărbat # StirileProtv.ro
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov au făcut, pe 22 decembrie, două percheziții în București și Ilfov, într-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
15:50
DNA: Fostul manager al SJU Ploiești Bogdan Nica este acuzat că a luat mită 50.000 lei din contracte supraevaluate # StirileProtv.ro
Procuorii DNA susţin că fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti Bogdan Nica, trimis în judecată pentru fapte de corupţie, ar fi primit 50.000 de lei de la o firmă care a beneficiat de contracte cu spitalul.
Acum 8 ore
15:00
CES desființează un proiect de lege PSD care propune un nou grup de pensionari speciali, care să primească bani retroactiv # StirileProtv.ro
Consiliul Economic și Social respinge un proiect de lege inițiat de parlamentari ai PSD, privind sistemul public de pensii, susținând că introduce un ”regim privilegiat” pentru agricultorii care nu au lucrat în fostele cooperative de stat.
15:00
Loteria Română organizează pe 31 decembrie Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Premiile puse în joc # StirileProtv.ro
Loteria Română organizează pe 31 decembrie Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, iar pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 vor avea loc o tragere principală şi una suplimentară.
15:00
De unde vine tradiția luminițelor de Crăciun. Cine este inventatorul acestui obicei # StirileProtv.ro
Strălucirea luminițelor de Crăciun care împodobesc casele, pomii și străzile orașelor este unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale sezonului sărbătorilor.
14:50
Cumul pensiei cu salariul rămâne permis în Educație până la final de 2026. Anunțul ministrului Daniel David # StirileProtv.ro
Ministerul Educației a anunțat că, printr-o ordonanță de urgență, aplicarea prevederilor legale care interziceau cumulul pensiei cu salariul în educație a fost suspendată până la 31 decembrie 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.