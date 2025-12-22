Daniel David pleacă din Guvernul Bolojan chiar înainte de Crăciun. Motivul demisiei
Click.ro, 22 decembrie 2025 21:20
Ministrul Educației, Daniel David, și-a înaintat demisia din Guvernul României, potrivit unor surse citate de România TV. Gestul, chiar înainte de Crăciun, ar veni într-un context tensionat privind finanțarea educației.
• • •
Acum 30 minute
21:20
21:10
Mihaela Bilic, sfaturi practice pentru un Crăciun dietetic. Alimentele pe care le poți consuma fără vinovăție: „Cozonacul poate fi înlocuit cu..” # Click.ro
Masa de Crăciun, plină cu bunătăți, este un adevărat test pentru siluetă. Din fericire, nutriționista Mihaela Bilic vine în ajutor cu sfaturi practice pentru un meniu gustos de Sărbători, fără grija kilogramelor în plus!
Acum o oră
20:40
Cine este poetul genial român care a băut până a murit: „A făcut şi el un pact cu diavolul” # Click.ro
La 13 decembrie 1983 se stingea din viață Nichita Stănescu, unul dintre cei mai mari poeți români ai tuturor timpurilor, membru post-mortem al Academiei Române și o figură emblematică a literaturii secolului XX.
Acum 2 ore
20:10
Sfaturi pentru „cumpărătorul isteț”. Cum să nu te păcălești cu produsele pentru masa de Crăciun # Click.ro
Prinși de febra Crăciunului și din dorința de a avea cu orice preț o masă îmbelșugată sau în goana după chilipiruri, cumpărătorii sunt păcăliți lesne din de comercianții în această perioadă de sfârșit de an. Iată ce vă sfătuiesc inspectorii sanitar veterinari sau cei de la protecția consumatorilor.
19:40
Cozonacul cu nucă rămâne în topul preferințelor românilor! Cel cu fistic pierde teren! 6 milioane de cozonaci, vânduți în perioada Sărbătorilor! # Click.ro
Cozonacul – desertul tradițional care unește România de sărbători. Milioane de bucăți, consumate în fiecare iarnă
Acum 4 ore
19:10
În prezent, să arăți bine și să te simți încrezător poate fi o provocare. Însă, cu doar câteva trucuri de hairstyling rapid și instrumentele potrivite, îți poți stiliza părul eficient, obținând un look profesionist fără efort.
19:10
Daniel Pavel, șocat de probele de la „Desafio: Aventura!”, cea mai nouă emisiune de la Pro TV: „Efectiv, îți fierb creierii” # Click.ro
Filmările pentru „Desafio: Aventura”, noul show fenomen, ce va fi difuzat din 5 ianuarie la PRO TV și VOYO, sunt în plină desfășurare în Thailanda.
18:40
Antena Stars aduce magia Crăciunului în casele românilor.
18:40
În prezent, timpul liber devine o resursă tot mai prețioasă, iar gătitul rapid și eficient câștigă popularitate.
18:40
Ce surprize a pregătit Antena 1 de Crăciun?!
18:10
jurul Cărții Funciare (CF) și al operațiunii de intabulare. Deși actul notarial original care stă la baza proprietății (contract de vânzare, hotărâre judecătorească, certificat de moștenitor) este, desigur, crucial, de multe ori, în relația cu instituțiile sau în procesul unei tranzacții.
18:00
2026, mai „bun” sau mai „rău” decât 2025? Astrologul Remus Ionescu, anunț important: „A doua parte a anului va fi foarte bună pentru aceste zodii” # Click.ro
Pe măsură ce ne apropiem de finalul anului 2025, mulți ne întrebăm dacă anul care urmează va fi mai bun și mai blând cu noi. Deși 2025 a adus momente frumoase pentru mulți români, există și cei care ar prefera să-l lase cât mai repede în urmă. Iată cu ce anunț vine astrologul Remus Ionescu.
18:00
Doliu în lumea muzicii! Cântărețul britanic Chris Rea a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat familia lui.
17:50
Serviciile de informații din două țări NATO cred că Rusia dezvoltă o armă antisatelit pentru a viza rețeaua Starlink a lui Elon Musk, potrivit unui nou raport.
17:40
Creierul este unul dintre cele mai active organe din corp, cu un consum energetic disproporționat față de dimensiunea sa.
17:40
Cadouri pe care trebuie să le oferi atunci când mergi în casa cuiva. Lidia Fecioru spune și care sunt cadourile pe care NU trebuie să le oferi niciodată, nici măcar de Crăciun # Click.ro
Lidia Fecioru, unul dintre cei mai cunoscuți bioenergoterapeuți din România, vine cu o serie de recomandări persoanelor care merg în vizită la rude sau la prieteni, de Crăciun. Iată ce daruri ar trebui să ofere atunci când merg la cineva acasă. Aceste reguli sunt valabile atât în perioada sărbătoril
Acum 6 ore
17:00
Ce trebuie să faci dacă vrei să îți organizezi nunta pe plajă: decizii corecte, fără compromisuri # Click.ro
O nuntă pe plajă nu este o nuntă clasică mutată la mare, ci un eveniment cu reguli proprii, care funcționează doar dacă este gândit corect din punct de vedere logistic.
16:30
Jessie J (37 de ani) și-a etalat silueta într-o ședință foto îndrăzneață pentru coperta revistei Women's Health, dorind să demonstreze că se află într-o formă excelentă, în timp ce reflecta asupra luptei sale cu cancerul la sân.
16:20
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă # Click.ro
Horoscop marți, 23 decembrie. Ziua vine cu lecții importante despre echilibru, sinceritate și priorități reale.
15:50
Unde este cea mai ieftină masă de Crăciun în Europa. Cât costă în nouă destinații frecvent vizitate de români # Click.ro
Sărbătorile de iarnă rămân asociate cu mesele îmbelșugate, reuniunile de familie și cheltuieli consistente. În 2025, europenii se confruntă din nou cu scumpiri la produse de bază precum carnea, ouăle sau ciocolata, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetele gospodăriilor
15:40
Lovitura primită de Georgică Cornu din partea Marinei Almășan, chiar în ziua în care și-a îngropat mama! Ce spune avocata afaceristului? # Click.ro
Georgică Cornu ar putea ajunge la închisoare pentru încălcarea ordinului de protecție din 2024.
Acum 8 ore
15:30
Secretele lui Radu Anton Roman pentru cea mai bună piftie. Cum să nu dai greș cu acest preparat de sărbători # Click.ro
Piftia se numără printre cele mai consumate preparate tradiționale de pe mesele românilor, în perioada sărbătorilor de iarnă. Este ușor și simplu de pregătit, nu necesită ingrediente deosebite și are un gust senzațional! Dacă și tu vrei să găsești rețeta piftiei cu care să nu dai greș, rămâi în cont
15:20
Prinții Inimilor: William și fiul său cel mare, George, duc mai departe moștenirea Prințesei Diana # Click.ro
Prințul William (43 de ani) l-a dus pe fiul său cel mare, Prințul George (12 ani) la un adăpost pentru persoane fără locuință, dorind să-l familiarizeze cu realitatea acestui fenomen și să-i arate implicarea organizațiilor care luptă să-i ajute pe cei nevoiași.
15:00
Văduva lui Charlie Kirk a anunțat prematur pe cine susține la președinție în 2028. „Vom face ca prietenul soțului meu să fie ales" # Click.ro
Erika Kirk, văduva activistului conservator Charlie Kirk, a anunțat sprijinul organizației Turning Point USA pentru JD Vance în alegerile prezidențiale din 2028.
14:50
Cu ce poți înlocui murăturile din salata boeuf. Ingredientele care transformă preparatul clasic într-un deliciu culinar # Click.ro
Salata de boeuf este nelipsită de pe masa sărbătorilor de Crăciun, alături de preparate tradiționale românești precum sarmalele sau piftia. Dacă însă te-ai plictisit de gustul clasic și vrei să aduci un plus de savoare acestui preparat îndrăgit, există câteva trucuri simple, adunate de la gospodine
14:10
Un cercetător NASA ar fi descifrat misterul Stelei de la Betleem, potrivit unui studiu publicat recent # Click.ro
Steaua de la Betleem este unul dintre cele mai mari mistere ale istoriei și unul dintre cele mai intens cercetate fenomene asociate relatării biblice a Nașterii lui Iisus.
14:00
Televiziunea din România, în doliu. Un realizator TV, cu o carieră de peste două decenii, extrem de iubit și dedicat profesiei sale, a murit # Click.ro
Televiziunea Română este în doliu după pierderea unui coleg drag și a unui om apreciat de mulți, recunoscut pentru contribuția sa remarcabilă în carieră.
Acum 12 ore
13:30
Raluca Aprodu, Cătălina Mustață și Vlad Zamfirescu joacă în „Cei Trimiși”, primul serial thriller polițist românesc. Anghel Damian: „Cred cu tărie că…” # Click.ro
„Cei Trimiși”, un nou serial VOYO Original, începe din 22 decembrie.
13:20
Actrița Kate Beckinsale a slăbit incredibil de mult în ultimul timp. Vedeta a ajuns piele și os, iar fanii sunt îngrijorați pentru ea.
13:20
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026 # Click.ro
Anul 2026 începe cu o schimbare importantă pentru românii care sperau la o vacanță prelungită. Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să elimine puntea tradițională dintre zilele libere legale, chemând angajații la serviciu
13:10
Cum arată apartamentul în care locuiesc Ana Bodea și Valentin Butnaru. Cei doi se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă # Click.ro
În prag de sărbători, Valentin Butnaru, prezentatorul Observatorului de la ora 17:00, și iubita sa, actrița Ana Bodea, au prezentat românilor casa decorată pentru sărbători. Iată cum arată bradul pe care aceștia l-au împodobit.
13:00
Pe fondul creșterii accentuate a costurilor de construcție și a termenelor lungi de finalizare a unui imobil, construcțiile modulare devin o alternativă viabilă pentru piața imobiliară locală.
12:40
Strategia care te scapă de nervi și cozi interminabile dacă încă nu ți-ai făcut cumpărăturile de Crăciun # Click.ro
În zilele dinainte de Crăciun, Bucureștiul intră într-o frenezie colectivă: parcările sunt pline, magazinele arată ca niște furnicare uriașe, iar oamenii par să fi descoperit cu două zile înainte că sărbătorile există. Cu liste de cumpărături în mână, pungi gata să explodeze
12:30
De la actor renumit a ajuns la mila oamenilor. Un fost star a ajuns de nerecunoscut! Își duce traiul pe străzi VIDEO # Click.ro
Fostul actor Nickelodeon Tylor Chase, cunoscut publicului pentru rolul lui Martin Qwerly din serialul „Ned’s Declassified School Survival Guide”, a ajuns de nerecunoscut! Acesta a fost filmat recent trăind pe străzile din Los Angeles, iar imaginile dureroase au devenit virale în întreaga lume. Condi
12:20
Kate Middleton, gest emoționant pentru medicii care au tratat-o de cancer! Ce cadou le-a făcut de Crăciun # Click.ro
Prințesa de Wales a adus bucurie de Crăciun pacienților și medicilor de la Spitalul Royal Marsden din Londra, dăruindu-le un cadou emoționant: un brad de Crăciun
12:20
De ce nu a mai putut ține Simona Trașcă postul Crăciunului, anul acesta?! Câtă muncă de lămurire a dus cu iubitul?! „Am tot încercat să-l fac să înțeleagă” # Click.ro
Simona Trașcă și iubitul cântăreț petrec Sărbătorile la Baia Mare.
12:10
De ce victimele din Pompei purtau haine groase de lână în luna august? Un nou studiu ridică întrebări # Click.ro
Tragedia din Pompei continuă să șocheze și să ridice întrebări, chiar și după două milenii. Un nou studiu asupra rămășițelor umane redeschide dezbaterea privind condițiile existente în ziua erupției Muntelui Vezuviu, în anul 79 d.Hr.,
12:00
Cu cât a scumpit Lena Enache cozonacii anul acesta? „Am introdus noi sortimente noi pentru Crăciun! Umplutura Dubai nu mai e la modă” # Click.ro
Cât costă cozonacul delicios ieșit din mâinile Lenei Enache?
12:00
Povestea Sabinei, tânăra care și-a închis afacerea și a decis să plece din țară: „Nu de bani e problema, am mașină și apartament” # Click.ro
După ce a închis afacerea în care își pusese sufletul, Sabina a ales să lase totul în urmă și să plece din România, motivată nu doar de dorința unui trai mai bun, ci și de diferențele de mentalitate și civilizație.
11:30
Șoc la bordul unui avion EasyJet, care urma să zboare din Malaga și Londra Gatwick. . Mai mulți pasageri au acuzat o familie britanică că ar fi urcat la bord cu cadavrul unei bătrâne, o femeie de 89 de ani, pretinzând că aceasta doar doarme.
11:20
Descoperă pescuitul autentic în Delta Dunării: o experiență de poveste pentru orice pasionat # Click.ro
Dunărea, al doilea cel mai lung fluviu din Europa, traversează mai multe regiuni din România, oferind unele din cele mai diverse și pitorești oportunități de pescuit de pe continent.
11:10
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1 # Click.ro
Sezonul 16 al reality show-ului culinar „Chefi la cuțite”, difuzat de Antena 1, se apropie de final, iar tensiunea atinge cote maxime. Cei de acasă așteaptă cu sufletul la gură să afle cine va pune mâna pe marele premiu, iar în mediul online au început deja să circule zvonuri despre un posibil câști
11:00
Alegerea unui card de cumpărături poate părea complicată la prima vedere, mai ales când piața oferă atât de multe opțiuni.
10:20
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini # Click.ro
Crăciunul din acest an vine cu o energie specială, încărcată de speranță, emoție și surprize neașteptate. Astrele se aliniază într-un mod rar întâlnit, iar pentru o zodie, sărbătorile de iarnă vor marca un moment de cotitură. Este vorba despre zodia Pești, care va avea parte de un adevărat miracol d
10:10
Anul în care internetul a luat foc. De la Coldplay la Labubu și „A murit Trump?”, cele mai virale momente ale lui 2025 # Click.ro
2025 a fost anul în care internetul nu a avut pauză. Evenimente mărunte au declanșat reacții uriașe, iar momentele majore au fost trăite, analizate și judecate în timp real. Rețelele sociale au devenit principalul spațiu de consum al emoției publice.
09:40
Andreea Marin, gânduri emoționante la 51 de ani! „A fost cel mai greu an al meu!” Cum o așteaptă pe Violeta?! # Click.ro
Andreea Marin împlinește azi 51 de ani.
09:10
Când mai poți face cumpărături de sărbători. Programul Lidl, Kaufland, Carrefour și Auchan de Crăciun 2025 și Anul Nou 2026 # Click.ro
Marile lanțuri de magazine din România vor funcționa după programe speciale în perioada Crăciunului 2025 și a Anului Nou 2026. Cele mai multe supermarketuri și hipermarketuri vor fi închise pe 25 decembrie și 1 ianuarie
08:50
Discuţii tensionate despre Justiţie la Cotroceni. Nicuşor Dan pregăteşte un referendum privind rolul CSM # Click.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte luni, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să îşi asume public un mesaj despre problemele din Justiţie. Consultările au loc după ce şeful statului a constatat o reticenţă majoră
Acum 24 ore
08:20
Cea mai mare scenă vie a Nașterii Domnului din lume se află în Europa, într-un oraș supranumit „al doilea Betleem” # Click.ro
În multe orașe europene, sărbătorile de iarnă sunt dominate de luminițe și evenimente comerciale. Există însă un loc rar în Europa unde Crăciunul nu este decorat, ci trăit. Considerat unul dintre cele mai vechi orașe locuite
08:10
Cum gătești de Crăciun ouăle umplute. Secretul care s-a transmis din generație în generație # Click.ro
Ouăle umplute sunt, fără îndoială, unele dintre cele mai iubite aperitive de pe masa de Crăciun.
