Sfaturi practice pentru alegerea cardului de cumpărături potrivit

Un băiat de 12 ani a fost prins de poliția suedeză după ce ar fi împușcat și ucis un tânăr de 21 de ani în Malmö. Minorul, supranumit de presă „Asasinul Copil”, ar fi fost plătit cu 27.000 de dolari pentru a călători în oraș și a ucide o anumită persoană, dar a împușcat pe altcineva.