A debutat la 16 ani în Universitatea Craiova - Csikszereda, dar nu este cel mai tânăr jucător care a pășit pe gazon în acest sezon! Cum arată topul

Au trecut nouă luni de când a fost acceptat recursul lui Dani Alves (42 de ani) care a anulat pedeapsa care îi fusese impusă anterior din cauza acuzațiilor de viol. Acum ar putea reveni în fotba: brazilianul ar vrea să cumpere clubul Sao Joao de Ver din Liga 3 din Portugalia și să se legitimeze pe el pentru a mai jucat fotbal timp de 6 luni. Ultimul meci profesionist al lui Dani Alves a avut loc în ianuarie 2023, cu doar câteva zile înainte de a fi arestat. ...