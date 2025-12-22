PSG pregătește un contract istoric pentru Luis Enrique
Gazeta Sporturilor, 22 decembrie 2025 23:20
Conducerea campioanei europene Paris Saint-Germain dorește să semneze un contract pe viață cu antrenorul principal Luis Enrique, susține cotidianul spaniol AS. Tehnicianul a preluat conducerea clubului parizian în vara anului 2023. Acordul său actual este valabil până pe 30 iunie 2027. Dacă antrenorul ar accepta un contract pe termen nelimitat, ar fi o premieră în istoria fotbalului mondial. ...
Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, a făcut bilanțul anului 2025, unul plin de evenimente pentru el, pe toate planurile. Iată concluzia la care a ajuns!Dinamo încheie 2025 pe locul 4. De acolo va porni asaltul în a doua jumătate a lunii ianuarie 2026. Pentru play-off, pentru podium, suporterii și jucătorii vorbesc chiar pentru lupta la titlu. 8ani au trecut de la precedenta participare în play-off a "câinilor". ...
Gică Craioveanu a numit cele 3 echipe care se vor bate la titlu: „Ei nu prind podiumul” # Gazeta Sporturilor
Gică Craioveanu (57 de ani), legenda Craiovei, a spus care sunt, în opinia lui, cele 3 echipe care se vor bate la titlu în acest sezon. Craiova a încheiat anul 2025 pe prima poziție în Superliga, iar Gică Craioveanu este convins că oltenii se vor bate la titlu cu Dinamo (locul 4) și FCSB (9). Rapid este echipă care a început etapa pe poziția de lider, însă a căzut un loc după eșecul cu FCSB, 1-2. ...
Napoli este noua supercampioană! » Super David Neres a răpus-o în finală pe Bologna, cu o „doppietta”, la Riad # Gazeta Sporturilor
Napoli nu a avut adversară în cele două meciuri jucate la Riad. După ce joi a învins-o fără probleme pe AC Milan (2-0), trupa lui Antonio Conte s-a impus clar în această seară cu același scor și cu Bologna în finala Supercupei Italiei. A decis „dubla” semnată de David Neres, brazilianul care marcase un gol și contra rossonerilor. ...
A marcat prima lui „dublă” și a fost în culmea fericirii: „Mai contează cum e golul? Mingea e în plasă!” # Gazeta Sporturilor
În meciul cu Csikszereda, scor 5-0, David Matei (19 ani), mijlocașul ofensiv al Craiovei, a reușit prima „dublă” în tricoul oltenilor, apoi a fost foarte fericit la flash-interviu.David Matei a fost foarte emoționat după meciul în care a marcat de două ori. A spus că nici nu mai contează modul în care a marcat, ci faptul că mingea a intrat în plasă. ...
A debutat la 16 ani în Universitatea Craiova - Csikszereda, dar nu este cel mai tânăr jucător care a pășit pe gazon în acest sezon! Cum arată topul # Gazeta Sporturilor
Denys Muntean, mijlocașul de 16 ani de la Universitatea Craiova, a bifat primele minute în Superliga în umilința pe care oltenii au administrat- celor de la Csikszereda, scor 5-0, în ultimul meci din Superliga în 2025.Fotbalistul a intrat în minutul 83 al partidei, la scorul de 4-0, în locul lui Monday Etim. Cu toate acestea, nu este cel mai tânăr jucător care a jucat în acest sezon de Superliga. În stagiunea 2025-2026, 3 jucători mai tineri decât Muntean au pășit pe gazon. ...
Filipe Coelho s-a enervat și a plecat de la flash-interviu: „Nu mă mai întrebați asta” » S-a întors după câteva secunde pentru un alt mesaj # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu Csikszereda, scor 5-0, în momentul în care a fost întrebat care este situația lui Steven Nsimba (29 de ani). Steven Nsimba nu a intrat deloc împotriva ciucanilor, fiind al doilea meci la rând în care rămâne pe banca de rezerve. S-a zvonit că acesta ar urma să fie transferat. ...
Maroc, semifinalista Campionatului Mondial din 2022, a debutat cu dreptul la Cupa Africii pe Națiuni, ediția 2025, impunându-se cu 2-0 în fața naționalei Insulelor Comore, într-un meci disputat pe stadionul Prince Moulay Abdellah din Rabat, în Grupa A.Gazdele au controlat autoritar partida, însă au avut nevoie de o repriză secundă excelentă pentru a debloca tabela, după ce adversarii au rezistat eroic în primele 45 de minute. ...
Robert Ilyeș, dărâmat după Craiova - Csikszereda: „Nu am mai trăit așa umilință! E de neimaginat, jucătorii s-au crezut în vacanță” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csikszereda, a reacționat după ce echipa sa a fost zdrobită de Universitatea Craiova, scor 5-0, într-un meci din etapa #21 din Superliga.Tehnicianul a descris în termeni foarte duri prestația echipei sale din această partidă și a anunțat că urmează decizii radicale la echipa din Miercurea Ciuc. ...
Portarul înlocuit de Răzvan Sava, salvat de Udinese! » Cine plătește daune pentru retragerea plângerii penale # Gazeta Sporturilor
Madueke Okoye (26 de ani), portarul lui Udinese, a scăpat de posibile consecințe penale, după ce s-a dovedit că a luat intenționat un cartonaș galben, într-un meci din primăvara anului trecut, aducând câștiguri la pariuri pentru complicii nigerianului. Clubul friulan a decis să achite o sumă (confidențială) casei Snaitech ca să renunțe la acțiunea în instanță.Două vești bune pentru Maduka Okoye și una proastă pentru Răzvan Sava. ...
Endrick (19 ani), atacantul celor de la Real Madrid, urmează să devină noul fotbalist al lui Lyon. Cu puține minute jucate la Real Madrid sub comanda lui Xabi Alonso – 99 de minute distribuite în trei meciuri –, Endrick va schimba echipa în a doua jumătate a sezonului.Endrick pleacă de la Real Madrid la LyonLyon a ajuns la un acord cu Real Madrid și a obținut împrumutul atacantului de doar 19 ani, conform abola.pt. ...
Verdict în procesul intentat de americani » Ce a decis azi tribunalul pentru directorul general al lui Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Andres Blazquez Ceballos (54 de ani) a fost exonerat de acuzațiile aduse pe 14 martie de fostul proprietar american al lui Genoa, A-Cap, „fraudă contractuală și influență ilicită asupra adunării acționărilor”. Tribunalul din Genova a închis astfel dosarul în care fusese cercetat administratorul-delegat al clubului rossoblu, patronat de fix un an de Dan Șucu. ...
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a spus care este echipa de care se teme cel mai tare în play-off. După ce a văzut derby-ul FCSB - Rapid, scor 2-1, în care și-ar fi dorit un rezultat de egalitate, Andrei Nicolescu a spus că cel mai de temut adversar pentru clubul său este echipa lui Gigi Becali. Declarația președintelui dinamovist se bazează pe ultimele două titluri câștigate de rivali, dar și de experiența europeană a roș-albaștrilor. ...
Fostul jucător de la Barcelona își încheie cariera la 32 de ani: „A fost greu de acceptat” # Gazeta Sporturilor
Rafinha Alcantara și-a anunțat retragerea din fotbal la 32 de ani, din cauza problemelor fizice. Printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, fostul jucător de la Barcelona, Inter și PSG și-a explicat motivele. În 2024, mijlocașul a suferit o accidentare gravă, care l-a forțat acum să agațe ghetele în cui.Rafinha a evoluat ultima dată la Al Arabi în Qatar. Acesta ajungea la echipa din Golf după o experiență la PSG. ...
Andrei Nicolescu, propunere în direct pentru Mihai Stoica: „Poate fi o variantă” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a avut o propunere pentru Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, în legătură cu eventualele meciuri din finalul play-off-ului, atunci când Arena Națională va fi indisponibilă. Nici Dinamo și nici FCSB nu pot folosi Arena Națională spre finalul sezonului deoarce în luna mai cel mai mare stadion al țării va fi blocat din cauza unor concerte. ...
Guardiola le-a dat jucătorilor trei zile libere de Crăciun, dar amenință: „Știu ce-i așteaptă! Cine n-are grijă, out” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola le-a făcut jucătorilor o bucurie de Crăciun. Managerul lui Manchester City a anunțat trei zile libere, dar i-a avertizat pe elevii săi să nu facă excese: „Pot mânca, dar vreau să-i controlez. Cum se întorc la antrenament, îi pun pe cântar! Cine are kilograme în plus nu prinde lotul pentru meciul cu Nottingham Forest”.Pep Guardiola i-a premiat pe jucătorii săi după victoria (3-0) de sâmbătă cu West Ham United. ...
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că mâine va avea o discuție în privința transferulului lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al celor de la Hermannstadt.Mihai Stoica a transmis faptul că în opinia lui nu ar mai fi nevoie de transferuri la echipa roș-albastră. De asemenea, a vorbit și despre situația lui Alibec care este aproape de plecare, dar și despre condiția fizică a lui Joyskim Dawa. ...
Eduard Florescu și-a reziliat contractul cu Unirea Slobozia și urmează să devină noul fotbalist al celor de la Hermannstadt.
Mihai Stoica, după ce a văzut incidentul provocat de Bîrligea: „Da, îl voi pedepsi” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a reacționat cu privire la incidentul produs de Daniel Bîrligea (25) în meciul cu Rapid. După ce a văzut că urmează să fie schimbat în meciul de pe Arena Națională, Bîrligea a avut o reacție nervoasă, iar după ce a părăsit terenul le-a cerut explicații celor din staff. Pe Mihai Stoica nu l-a deranjat absolut deloc modul în care a reacționat Bîrligea. ...
S-a aflat acum! Un cititor pe buze a descifrat răbufnirea lui Vinicius la adresa fanilor lui Real Madrid » A „scăpat” și o înjurătură # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a învins-o pe Sevilla cu 2-0 pe teren propriu weekendul trecut, dar subiectul principal după meci nu a fost victoria echipei lui Xabi Alonso, ci fluierăturile la care a fost supus atacantul brazilian Vinicius Junior pe tot parcursul partidei. ...
Ilie Dumitrescu a auzit declarațiile lui Costel Gâlcă și a reacționat: „Nu poți să faci asta acum” # Gazeta Sporturilor
Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual analist TV, a comentat declarațiile lui Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, imediat după ce giuleștenii au pierdut cu 1-2 derby-ul cu FCSB din etapa #21 din Superliga. Antrenorul Rapidului a cerut urgent transferuri la echipă și a avut un mesaj clar: „Cantitate avem, dar ne trebuie jucători cu calitate”, dând de înțeles că ar fi nevoie de o „curățenie” în iarnă. ...
„Mă fluieră din primul minut, la naiba” » Vinicius a răbufnit la adresa fanilor lui Real Madrid # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a învins-o pe Sevilla cu 2-0 pe teren propriu weekendul trecut, dar subiectul principal după meci nu a fost victoria echipei lui Xabi Alonso, ci fluierăturile la care a fost supus atacantul brazilian Vinicius Junior pe tot parcursul partidei. ...
Răsturnare de situație în telenovela AC Milan - Como la Perth! » Liga Serie A a anunțat astăzi decizia definitivă # Gazeta Sporturilor
Numai trei zile a durat minunea mutării unei partide din Serie A în afara Italiei. După ce anunțase că AC Milan - Como va avea loc pe 8 februarie la Perth, președintele Ezio Simonelli a întors situația la 180 de grade: „Confederația Asiatică a avut pretenții inacceptabile pentru Ligă, făcând imposibilă disputarea acelui meci în Australia. Mutarea s-a anulat!”. ...
Va rata Campionatul Mondial din 2026 » Diagnostic crunt după accidentarea din weekend # Gazeta Sporturilor
Takumi Minamino, fost fotbalist la Liverpool, în prezent mijlocaul celor de la AS Monaco, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng. Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat oficial. Japonezul în vârstă de 32 de ani s-a accidentat în timpul meciului de ieri din Cupa Franței împotriva lui Auxerre. ...
E aproape gata! Clubul istoric va avea o „bijuterie” de 40.000 de locuri » Trebuia să fie inaugurat în 2008 # Gazeta Sporturilor
Panathinaikos, echipă care ocupă locul 6 în prima ligă din Grecia, va beneficia de un stadion ultramodern.Echipa care are în palmares nu mai puțin de 20 de titluri în Grecia va avea în curând o nouă casă. Noua construcție se ridică în cartierul istoric Votanikos, în vestul Atenei. GALERIE FOTO. Imagini de la lucrările noului stadion al lui Panathinaikos+1 FOTOArena va avea o capacitate de aproximativ 40. ...
Dani Alves nu-și găsește club, așa că a decis să cumpere unul! Primul transfer: chiar el # Gazeta Sporturilor
Au trecut nouă luni de când a fost acceptat recursul lui Dani Alves (42 de ani) care a anulat pedeapsa care îi fusese impusă anterior din cauza acuzațiilor de viol. Acum ar putea reveni în fotba: brazilianul ar vrea să cumpere clubul Sao Joao de Ver din Liga 3 din Portugalia și să se legitimeze pe el pentru a mai jucat fotbal timp de 6 luni. Ultimul meci profesionist al lui Dani Alves a avut loc în ianuarie 2023, cu doar câteva zile înainte de a fi arestat. ...
Care au fost cele mai urmărite evenimente sportive transmise în România, în 2025! Postul care a confiscat audiența # Gazeta Sporturilor
Postul din Pipera nu le-a dat nicio șansă principalelor competitoare în 2025 și a ocupat TOP 3 la finalul anului cu cele mai urmărite evenimente sportive. Echipa națională e pe primele patru poziții, ultimul loc fiind ocupat de FCSBAnul 2025 a ajuns la final, iar ca de fiecare dată, Gazeta Sporturilor își respectă tradiția și vă prezintă în decembrie cele mai interesante clasamente în ceea ce privește transmisiunile sportive din anul care tocmai se încheie. ...
Fosta soție a legendarului Tom Brady s-a căsătorit în secret cu antrenorul de jiu-jitsu: „Nu ar trebui să fiu învinovățită” # Gazeta Sporturilor
La trei ani după divorțul de Tom Brady (48 de ani), Gisele Bundchen (45 de ani) s-a căsătorit pentru a doua oară, după ce și-a unit destinele cu logodnicul ei, Joaquim Valente, într-o ceremonie discretă.Cei doi au organizat o nuntă privată, chiar la reședința lor din Florida, potrivit Daily Mail.FOTO. ...
Cupa Africii a început oficial în acest weekend. În meciul de deschidere, Maroc a câștigat cu 2-0 împotriva Insulelor Comore. Așteptările în jurul „Leilor din Atlas” nu au fost niciodată atât de mari. După semifinala de la Cupa Mondială din 2022, sunt considerați de mulți drept principalii favoriți. Ali Boussaboun și Karim El Ahmadi, foși jucători marocani, au vorbit despre șansele Marocului a câștigarea trofeului, fiind una dintre favorite. ...
Veste neașteptată la FCSB: „Merge cu noi în cantonament. Face progrese uluitoare” # Gazeta Sporturilor
O revenire importantă se pregătește la FCSB. Mihai Stoica, Președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a dezvăluit că Mihai Popescu (32 de ani) face progrese medicale miraculoase. Fundașul a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate, dar este aproape de revenirea pe teren.Acesta va fi prezent în Antalya, acolo unde campioana României va efectua cantonamentul din pauza de iarnă. ...
Ioan Suciu, președintele Federației de Gimnastică: „Am decis reorganizarea și activarea unei comisii de disciplină independente” # Gazeta Sporturilor
Ioan Suciu (48 de ani), președintele Federației Române de Gimnastică (FRG), a analizat pentru Agerpres anul care se încheie și în care forul pe care îl conduce s-a confruntat cu mai multe scandaluri.Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, a acordat un interviu pentru AGERPRES în care a atins și problemele cu care s-a confruntat forul în ultima perioadă. ...
Formidabil! Ce reușită în meciul de deschidere de la Cupa Africii » Semifinalista Mondialului din 2022, protagonistă # Gazeta Sporturilor
Maroc, semifinalista Campionatului Mondial din 2022, a debutat cu dreptul la Cupa Africii pe Națiuni, ediția 2025, impunându-se cu 2-0 în fața naționalei Insulelor Comore, într-un meci disputat pe stadionul Prince Moulay Abdellah din Rabat, în Grupa A.Gazdele au controlat autoritar partida, însă au avut nevoie de o repriză secundă excelentă pentru a debloca tabela, după ce adversarii au rezistat eroic în primele 45 de minute. ...
Victor Pițurcă a vorbit despre o posibilă revenire pe banca tehnică: „De la o vreme..” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani), câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986 și fost selecționer al României, este liber de contract din anul 2020, de la despărțirea de Universitatea Craiova. Fostul tehnician al „tricolorilor” a vorbit deschis despre șansele unei reveniri pe bancă.Ultima experiență ca antrenor a avut-o la Craiova, unde a stat pe bancă 16 meciuri, reușind 8 victorii, adică jumătate dintre partidele disputate. ...
La 18 ani după primul antrenament, Daciana Hosu s-a întors în orașul natal și a semnat cu rivala echipei sale: „Abia aștept” # Gazeta Sporturilor
Daciana Hosu (27 de ani) este a doua portăriță a lui CSM București care va evolua din sezonul 2025-2026 pentru Gloria Bistrița. După Evelina Eriksson, colega ei de post a luat decizia de a se întoarce în orașul natal.GSP.ro a anunțat din luna noiembrie că Gloria Bistrița a ajuns la o înțelegere cu ambele portărițe ale lui CSM București. ...
Francezii de la L’Equipe au stat de vorbă cu Yannick Alexandrescou, jucătorul care a ales să reprezinte Franța la finalul acestui an # Gazeta Sporturilor
Yannick Alexandrescou (17 ani), fiul comentatorului de Formula 1, Miki Alexandrescu, și-a spus povestea tristă pentru L’Equipe. Adolescentul, actualul nr. 4 mondial la juniori, a renunțat să mai reprezinte România la începutul lunii decembrie și va juca pentru Franța.„Povestea dureroasă a lui Yannick Alexandrescou, noua speranță a tenisului francez”, așa se numește portretul realizat de jurnaliștii de la L’Equipe. ...
„E la un nivel foarte bun! Spune multe despre el” » Remarcat-surpriză în derby-ul FCSB - Rapid # Gazeta Sporturilor
Cornel Râpă (35 de ani) a analizat într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, derby-ul rundei 21 din Superliga, FCSB - Rapid, încheiat cu victoria roș-albaștrilor, scor final 2-1. Rezultatul ține vii șansele campioanei României de a accede în play-off-ul competiției, deși startul de sezon a fost unul extrem de dificil.Fostul fundaș al celor de la FCSB a avut un remarcat inedit în partida de pe Arena Națională. ...
Nick Kyrgios (30 de ani, 671 ATP) revine pe teren în luna ianuarie, iar pe 28 decembrie va juca un meci demonstrativ, „Bătălia Sexelor”, la Dubai, împotriva Arinei Sabalenka.Australianul a avut numeroase probleme cu accidentările în ultimii doi ani, însă revine treptat la activitatea competițională. Va fi prezent mai întâi la „Bătălia Sexelor”, pe 28 decembrie, la Dubai. ...
Pe 26 martie 2026 va avea loc unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani ai fotbalului românesc. Naționala României va merge la Istanbul pentru a juca cu Turcia, într-un meci din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. ...
Accidentat, dinamovistul Milanov și-a pus dorința pentru 2026: „Campionat, apoi să jucăm cu acea echipă în Europa” # Gazeta Sporturilor
Georgi Milanov (33 de ani) este unul dintre jucătorii lui Dinamo pentru care antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani) a insistat să rămână în vară. Mijlocașul bulgar și-a reînnoit contractul cu alb-roșii, iar acum a acordat un interviu pentru presa vecină în care a vorbit despre acest sezon.Fotbalistul semna cu Dinamo în 2024, atunci când echipa se lupta pentru evitarea retrogradării. ...
Istvan Kovacs a condus meciul FCSB - Rapid în stilu-i caracteristic, autoritar. De data asta însă, parcă mai sigur pe el decât pe situație. Între altele, a acordat două lovituri de la 11 metri, ambele juste.La cea pentru FCSB, dictată după ce mingea centrată de Edjouma s-a oprit în brațul lui Ciobotariu, Istvan a avut nevoie de ajutorul lui Cătălin Popa din camera VAR. Chemat la monitor, "centralul" s-a edificat însă în câteva secunde și a dictat penalty. ...
Doi antrenori din NBA au fost amendați în mai puțin de 12 ore! Care este motivul # Gazeta Sporturilor
În mai puțin de 12 ore, Chris Finch (56 de ani) și David Adelman (44 de ani), antrenorii lui Minnesota Timberwolves și Denver Nuggets, au fost sancționați cu amenzi de 35.000 de dolari pentru limbaj nepotrivit la adresa unor arbitri.A trecut deja o treime din actuala stagiune a ligii nord-americane de baschet și, chiar dacă sezonul regulat e lung, spiritul competitiv iese la suprafață în unele momente, în special în derby-uri. ...
A refuzat-o pe Dinamo, iar acum e în discuții cu o altă echipă din Superliga » Italienii îi anunță plecarea # Gazeta Sporturilor
Andrei Coubiș, fundaș central crescut în academia lui AC Milan, este din nou aproape de o revenire în fotbalul românesc, la câteva luni după ce a refuzat oferta celor de la Dinamo. De această dată, apărătorul cu dublă cetățenie, română și italiană, este în discuții cu Universitatea Cluj, iar presa din Italia anunță deja despărțirea lui de Sampdoria.Coubiș a fost unul dintre jucătorii doriți insistent de Dinamo în perioada de mercato din vară. ...
Dublă dezamăgire pentru Dan Șucu duminică. În Superliga, Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB, scor 1-2. Omul de afaceri a preferat să asiste, însă, la meciul celor de la Genoa. Iar formația lui De Rossi i-a făcut și mai tristă seara.Genoa a pierdut pe teren propriu cu Atalanta, scor 0-1, după un gol primit în minutul 90+4. Genoa a evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 3, atunci când portarul Nicola Leali (32 de ani) a fost eliminat. ...
Mathias Gidsel tocmai a atins perfecțiunea! Ce a putut reuși în victoria lui Fuchse Berlin contra lui Minden # Gazeta Sporturilor
Danezul Mathias Gidsel (26 de ani), cel mai bun handbalist al lumii, a avut o evoluție perfectă în victoria obținută de Fuchse Berlin pe terenul lui Minden, scor 39-28, în runda cu numărul 18 din Bundesliga.Fuchse Berlin, campioana Germaniei și finalista ediției trecute din Liga Campionilor, și-a compromis în mare măsură șansele unui nou titlu. „Vulpile” au pierdut 5 meciuri în primele 18 etape, iar diferența față de Magdeburg e deja de 7 puncte. ...
Laura Badea a primit trofeul „Legendă GSP” și trage un semnal de alarmă pentru sportul românesc: „Nu mai avem antrenori, nu mai au dorință...” # Gazeta Sporturilor
Laura Badea este prima campioană olimpică din istoria sportului românesc la floretă feminin individual, performanță reușită la Jocurile Olimpice de la Atlanta din 1996.A participat la patru ediții consecutive ale JO și a urcat de trei ori pe podiumul olimpic - de două ori la Atlanta (a cucerit medalia de aur la floretă individual și medalia de argint cu echipa feminină a României) și o dată la Barcelona, în 1992, unde a fost componentă a echipei feminine României ...
Rapid și blocajul inevitabil » Cum a ajuns prizoniera propriei idei în derby-ul cu FCSB # Gazeta Sporturilor
FCSB s-a impus cu 2-1 în fața Rapidului, pe Arena Națională, la capătul unui derby controlat autoritar și în care a speculat din plin deficiențele mecanismului de joc al giuleștenilor.„Totu-i tactica” este un proiect GSP care își propune să analizeze modul în care antrenorii aleg să abordeze tactic partidele-cheie. ...
