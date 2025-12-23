Pe Profit Insider: Duster câștigă o piață surpriză

20:20

Impozitul pe construcții (taxa pe stâlp) se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol și gaze, prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de către Ministerul Finanțelor și obținut de către Profit.ro. De asemenea, așa cum a fost anunțat de către Guvern, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi redus la 0,5% și eliminat din 2027.