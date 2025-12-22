Imagini din interior la „Tunelurile pentru urși”. Va fi liber doar de Sărbători FOTO&VIDEO
Profit.ro, 22 decembrie 2025 23:20
Noi imagini sunt prezentate de pe șantierul A1 Margina – Holdea, cu "tunelurile pentru urși".
Aplicația SPEED Taxi va funcționa la nivel național, în toate orașele din România unde există taxiuri autorizate, începând cu anul viitor.
Israelul a distrus un imobil în care locuiau aproximativ 12 familii palestiniene, la Ierusalimul de Est,
Trump suspendă toate proiectele de parcuri eoliene offshore, invocând mișcarea palelor turbinelor # Profit.ro
Guvernul american suspendă toate proiectele majore de parcuri eoliene offshore, aflate în construcție.
Într-o sesiune cu o lichiditate foarte bună, indicele celor mai vizibile acțiuni românești s-a avut o apreciere semnificativă până în zona maximelor istorice.
Ca urmare a vânzărilor slabe, Volkswagen va retrage monovolumul electric ID.Buzz de pe piața din Statele Unite în 2026.
Iașiul poate deveni primul oraș din România cu tren suspendat, reprezentanții Consiliului Local și cei ai Consiliului Județean urmând acum să se întâlnească pentru a discuta studiul de prefezabilitate.
Wizz Air are probleme în România. Decizie: Piloții concediați în pandemia COVID trebuie reangajați # Profit.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a fost obligată, în România, de judecător că piloții companiei de la bazele din București și Cluj-Napoca trebuie reangajați.
Marca britanică MG, deținută de chinezii de la SAIC, a înregistrat un record de vânzări în 2025.
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației.
Schimbare în magazine. Nou termen de reparare sau înlocuire a bunurilor găsite neconforme de consumator # Profit.ro
Termenul de reparare sau înlocuire a bunurilor va fi de 15 zile LUCRĂTOARE și nu de 15 zile calendaristice de la momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitatea bunurilor, conform unui proiect adoptat prin vot de plenul Senatului.
ULTIMA ORĂ Tăiere pentru unii angajați. După ce a acceptat cu greu creșterea salariului minim, Bolojan reduce suma neimpozabilă pe care o pot primi salariații cu venit minim # Profit.ro
De la 1 iulie, odată cu majorare salariului minim la 4.325 lei, Guvernul va reduce de la 300 lei la 200 lei suma pe care angajații plătiți cu salariul minim o pot primi în plus de la angajator fiind scutiți de impozit pe venit, conform unei ordonanțe de urgență obținută de Profit.ro și care urmează a fi adoptate de Guvern.
ULTIMA ORĂ Crește impozitul pe bunuri și servicii acordate de firmă unui asociat/acționar în folos personal. Guvernul corelează cu majorarea impozitului pe dividende # Profit.ro
Guvernul va majora cota de impozitare pentru bunurile și serviciile acordate de firmă unui participant la persoana juridică și care sunt considerate venituri din alte surse, astfel încât cota de impozit să se situeze anul următor la același nivel cu cea a impozitului pe dividende, care de la 1 ianuarie se majorează la 16%, prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de către Ministerul Finanțelor.
Finanțele împrumută 1,4 miliarde de lei, la una dintre ultimele licitații din 2025. Costurile de împrumut, cele mai reduse din ultimele 14 luni # Profit.ro
Ministerul Finanțelor a împrumutat 1,4 miliarde de lei de la bănci în două licitații ținute luni, printre ultimele din acest an, la randamente în scădere, în condițiile în care piețele evaluează mai favorabil bonitatea statului în ultimele luni.
Guvernul pregătește reglementarea strictă a activităților de import și export de produse accizabile, în primul rând energetice, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență obținut de Profit.ro.
În ciuda raportului nefavorabil întocmit în comisiile de specialitate, plenul Senatului a adoptat un proiect legislativ inițiat de liberali și care prevede interzicerea publicității stradale pentru jocurile de noroc.
Ciorile și graurii, la un pas de a fi împușcați pe tot parcursul anului. Ideile lui Daea revin în Parlament: ”Nu respectă ritmul sezonier prevăzut de lege, iar atacurile sunt imprevizibile și extinse” # Profit.ro
Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede ca vânătoarea pentru cioara de semănătură și pentru graur să fie permisă pe tot timpul anului, fără cote de recoltă, cu argumentul că aceste păsări sunt cauza unor pagube semnificative în agricultură.
ULTIMA ORĂ Taxa pe stâlp - eliminată abia din 2027, IMCA se reduce la 0,5% și se elimină tot din 2027, impozitul pe cifra de afaceri din petrol și gaze va fi achitat de companii și anul următor # Profit.ro
Impozitul pe construcții (taxa pe stâlp) se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol și gaze, prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de către Ministerul Finanțelor și obținut de către Profit.ro. De asemenea, așa cum a fost anunțat de către Guvern, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi redus la 0,5% și eliminat din 2027.
Măsură împotriva antivacciniștilor. Medicii care răspândesc informații false sau contrare dovezilor științifice vor fi suspendați sau chiar excluși din profesie # Profit.ro
Medici care vor difuza în mod public informații false sau contrare dovezilor științifice vor fi sancționați cu interdicția de a profesa temporar, la prima abatere, respectiv definitiv, la a doua abatere, conform unui proiect legislativ adoptat de Senat.
Bolojan anunță: Vor fi oameni dați afară. Știu că unii români sunt supărați pe mine. Sunt împăcat # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan transmite că, în cursul anului viitor, în anumite instituții, vor fi și oameni dați afară.
ULTIMA ORĂ Ajutorul de 50 lei pe lună pentru facturile la energie va fi acordat de stat întreg anul viitor # Profit.ro
Sprijinul de 50 de lei pe lună acordat de stat consumatorilor casnici de energie electrică afectați de sărăcie energetică, care ar urma să expire după iarna aceasta, va fi acordat pe parcursul întregului an viitor, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență obținut de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ Guvernul aduce modificări la decontul precompletat de TVA - ANAF nu are capacitatea de a analiza numărul ridicat de răspunsuri # Profit.ro
Guvernul a pregătit o serie de amânări și abrogări în ce privește decontul precompletat de TVA, potrivit unui proiect cu măsuri fiscal-bugetare obținut de Profit.ro. Scopul este să se evite sancțiunile, în special includerea la risc fiscal, având în vedere că ANAF nu are capacitatea de a procesa adecvat și nici de a verifica informațiile pe care le primește. De asemenea, în cazul contribuabililor care aplică sistemul TVA la încasare se amână până la data de 30 septembrie 2026 prevederile ordonanței 70/2024, privind transmiterea notificării.
Salariile și bonusurile în sistemul bugetar vor fi înghețate anul viitor, prevede o ordonanță de urgență deja redactată de Guvern și obținută de Profit.ro.
Suma forfetară pentru parlamentari va fi redusă cu 10%.
Subvenția alocată partidelor politice va fi tăiată cu 10% comparativ cu nivelul din acest an.
Guvernul elimină cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi, astfel că de anul următor se va aplica o singură cotă de impozit pe venit, de 1%, prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de către Ministerul Finanțelor. Potrivit legislației deja în vigoare, de anul următor, pragul de venituri anuale pentru încadrearea la microîntreprindere scade la 100.000 de euro.
ULTIMA ORĂ Crește punctul de amendă pentru șoferi. Guvernul explică efectele majorării salariului minim # Profit.ro
Punctul de amendă pentru șoferi va fi majorat, din iulie anul viitor, la 216,2 lei.
ULTIMA ORĂ Nou termen pentru e-Factură. Guvernul modifică obligația de a transmite facuturile în 5 zile calendaristice - proiect # Profit.ro
Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul electronic e-Factură al ANAF va fi modificat, prevede un proiect de ordonanță de urgență pregătit de către Ministerul Finanțelor. Astfel, firmele vor primi 5 zile lucătoare pentru a transmite facturile în e-Factură, calculat de la data emiterii acestora.
Crăciunul aduce concerte, distracție și experiențe pentru toate vârstele în târgurile cu tematică de sărbători organizate de UNTOLD în București și Cluj-Napoca.
Călătorii bucureșteni pot circula cu metroul în mod normal și în zilele de sărbătoare, cu un program adaptat specific zilelor de weekend și sărbători legale.
Procuorii DNA susțin că fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești Bogdan Nica, trimis în judecată pentru fapte de corupție, ar fi primit 50.000 de lei de la o firmă care a beneficiat de contracte cu spitalul, pentru achiziția de echipamente medicale, prețurile fiind mult supraevaluate.
Poșta Română vrea să se doteze cu 350 scutere electrice cu 2 roți, prin leasing financiar pe 4 ani cu opțiune de cumpărare, precum și servicii de asigurare CASCO pe 4 ani și servicii de asigurare RCA pe un an, aferente acestora, care vor fi utilizate pentru distribuirea corespondenței.
Jandarmul italian al concurenței anunță că a amendat cu peste 98,6 milioane de euro compania americană Apple pe care o acuză de ”abuz de poziție dominantă”.
Turiștii care vor vizita orașul Brașov și stațiunea Poiana Brașov vor trebui să plătească, pentru fiecare zi de sejur, 12 lei, suma reprezentând taxele locale pentru promovare turistică și Salvamont.
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a schimbat relația Europa-SUA, care “a trecut de la una bazată pe valori la una pragmatică și economică”, spune Nicușor Dan # Profit.ro
Nicușor Dan afirmă că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a schimbat radical relația dintre Europa și SUA, într-un interviu acordat pentru Politico, la Bruxelles.
Administrația Națională de Meteo a emis o estimare a valorilor termice valabilă pentru perioada 22 decembrie – 4 ianuarie 2026.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a dat amenzi în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei unor operatori economici din stațiunile și zonele turistice, în urma controalelor realizate în perioada 15 - 21 decembrie 2025.
Hotelul Central din Ploieti, clasificat la 4 stele, a fost scos la vânzare.
VIDEO&FOTO Umbrărescu - supravegheat de ingineri slovaci și români pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Unirii # Profit.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit Asocierii de firme de inginerie din România și Slovacia, VENTURO INVESTMENT S.R.L. (Lider)-Ae Dozoring sro, contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare și execuție pe lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5km) al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț.
FOTO Premieră - Toalete deschise pe Autostrada Moldovei. "Rugăm conducătorii auto să le utilizeze corespunzător!" # Profit.ro
Astăzi au fost deschise și sunt funcționale toaletele din cadrul spațiilor de servicii situate pe Autostrada A7, anunță autoritățile
ULTIMA ORĂ Regina Maria, vândută. Finlandezii s-au obligat să plafoneze prețurile din București, Brașov și Constanța la unele servicii, în anumite condiții - Tranzacție finalizată # Profit.ro
Fondul de investiții MidEuropa încheie exit-ul din rețeaua de centre medicale românești Regina Maria, cea mai mare tranzacție din sectorul medical din Europa Centrală.
Decarbonarea Complexului Energetic Oltenia: A început construirea a 4 parcuri fotovoltaice, în asociere cu OMV Petrom. Alte 4 sunt încă în licitație # Profit.ro
Patru dintre cele opt proiecte de parcuri fotovoltaice ce fac parte din planul de restructurare și decarbonare al companiei de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie pe bază de cărbune din România, au intrat în faza de construcție.
Emmanuel Macron a confirmat planurile de construire a unui nou portavion, mai mare și mai modern, care va înlocui actualul portavion Charles de Gaulle și va întări capacitatea Franței ca putere maritimă, relatează Reuters.
Rusia va crește exportul de gaze naturale prin conducte către China cu o treime în acest an # Profit.ro
Exporturile Rusiei de gaze naturale prin conducte către China ar urma să înregistreze anul acesta o creștere de o treime, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.
Vlad Filat, fost premier moldovean, condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani # Profit.ro
Vlad Filat, fost premier moldovean, a fost condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP.
China va aplica o taxă antisubvenție provizorie ”anumitor produse lactate” importate din Uniunea Europeană.
McDonald’s continuă extinderea la nivel național prin inaugurarea restaurantului cu numărul 113, în Shopping City Militari, investiție ce se ridică la aproximativ 4,5 milioane de lei.
Magazinele PPC Energie din municipiul București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de joi, 25 decembrie și vineri, 26 decembrie, zile de sărbătoare legală.
