Bolojan face „un grup de lucru” la Guvern pentru modificarea legilor justiției
Gândul, 23 decembrie 2025 06:10
Premierul ilie Bolojan face, astăzi, un grup de lucru la Guvern cu mai mulți membrii au coaliției pentru a vedea ce modificări legislative ar putea fi aduse pentru legile justiției. Întâlnirea vine în contextul scandalului izbucnit în justiție, în care o parte dintre magistrați acuză presiuni pentru soluționarea unor dosare, iar o altă parte acuză […]
• • •
Acum 30 minute
06:20
Gică Craioveanu, fost mare jucător al echipei din Bănie, a declarat că lupta la titlu se va da între trei echipe: Craiova, Dinamo și FCSB. Craiova a terminat pe primul loc anul în Superliga, Dinamo e pe locul patru și și FCSB e pe locul nouă. Gică Craioveanu a exclus Rapid din duelul pentru supremația […]
Acum o oră
06:10
O falsă Raluca Turcan a cerut bani unor firme. Avertismentul a fost lansat chiar de Raluca Turcan, care a dezvăluit că o persoană necunoscută se folosește de identitatea ei. Aceasta a spus că va face plângere la Poliție. Raluca Turcan a lansat avertismentul pe Facebook. „Atenție, semnalez public o tentativă de înșelătorie! Cineva îmi folosește […]
06:10
06:10
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani # Gândul
Un document strict secret, redactat de CIA (Agenția Centrală de Informații), în 1983, preconiza, cu argumente de o exactitate uluitoare, prăbușirea inevitabilă a lui Nicolae Ceaușescu. Documentul a fost desecretizat abia în 2011 și oferă o imagine complexă a modului în care ultimul lider comunist al României era perceput de către americani. Raportul Agenției de […]
05:50
„Infama” ordonanță „trenuleț” a fost publicată. Ce creșteri de taxe și măsuri de austeritate conține # Gândul
Guvernul a pregătit Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale pe care o va adopta în următoarea ședință de guvern. Actul normativ, denumit „Ordonanța trenuleț”, reglementează mai multe măsuri printre care valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, precum și reducerea sumelor forfetare pentru parlamentari și a sumelor pentru […]
05:50
Universitatea Craiova e pe primul loc în Superliga, după ce a învins cu 5-0 pe FK Csikszereda # Gândul
Universitatea Craiova încheia anul pe primul loc în Superliga, după ce a învins FK Csikszereda, 5-0, în ultimul meci din etapa a 21. Au marcat David Matei (18, 33), Carlos Mora (40), Assad Al Hamlawi (70, 86). Craiova e prima în clasament, 40 de puncte, Rapid e pe doi, 39 de puncte, FC Botoșani e […]
Acum 2 ore
05:10
Cumnatul manelistului Tzancă Uraganu, dat în urmărire internațională de Curtea Supremă din Irlanda. Bărbatul a fost prins în România și va fi extrădat # Gândul
Cumnatul manelistului Tzancă Uraganu a fost prins în România după ce autoritățile irlandeze l-au dat în urmărire internațională pentru mai multe infracțiuni comise cu violență, inclusiv o tentativă de omor. Sorin Dobre a fost încarcerat în Arestul Central și urmează să fie extrădat. Cunoscut în lumea interlopă sub numele de Gărdiță, Sorin Olteanu și-a schimbat […]
Acum 6 ore
02:00
Întrebat care este colindul său preferat, Ilie Bolojan a spus că nu are doar unul. Premierul a indicat mai multe colinde tradiționale pe care le asociază cu sărbătorile de Crăciun. Bolojan a menționat colinde cunoscute, precum „Nașterea Domnului”, „Trei păstori” sau „O, ce veste minunată”. Premierul a făcut referire și la existența unor colinde locale, […]
Acum 8 ore
00:00
22 decembrie 2025
23:50
„Infama” ordonanță „trenuleț” a fost publicată. Ce creșteri de taxe și măsuri de austeritate conține # Gândul
23:10
Pentru Cristiano Ronaldo, timpul pare că stă în loc. Starul portughez a publicat o fotografie la bustul gol, după o sesiune de saună, imagine care a devenit rapid virală. La 40 de ani, Cristiano Ronaldo are un trup sculptat. Cristiano Ronaldo a devenit subiectul principal de discuție pe rețelele sociale, după ce și-a etalat fizicul […]
23:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că din această săptămână, camioanele care transportă deșeuri și intră în țară vor fi oprite și verificate de o echipă mobilă a Gărzii Naționale de Mediu. Echipamentul folosit este un scaner cu raze X, achiziționat prin PNRR, în valoare de aproximativ două milioane de euro. Acesta permite identificarea rapidă […]
22:50
Celebrul actor Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin ruinele orașului Pompeii, în cadrul ștafetei dedicate Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano. Actorul a parcurs un segment al traseului prin vechiul oraș roman, îngropat în urma erupției vulcanului Vezuviu. Este a patra oară când Jackie Chan participă la o ștafetă olimpică, după ce a […]
Acum 12 ore
22:40
Vremea rămâne mai caldă decât normalul perioadei, dar va fi marcată de un cer noros și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării. Ploile, burnița și precipitațiile mixte vor fi prezente pe arii restrânse, iar la munte și în nord-est este risc de lapoviță, ninsoare și polei. Vântul o să aibă unele intensificări, iar […]
22:30
Donald Trump le-a pus gând rău eolienelor. Vrea să scape de energia verde despre care consideră că „este o înșelătorie” # Gândul
Statele Unite au oprit astăzi cinci proiecte majore de energie eoliană offshore, aflate în construcție de-a lungul Coastei de Est a Statelor Unite pentru că există temeri legate de securitatea națională, potrivit unor rapoarte ale Pentagonului. Doug Burgum, secretarul de Interne al Statelor Unite, a declarat că suspendarea contractelor de închiriere pentru parcurile eoliene de […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 23 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:40
Mesajul lui Daniel David la final de mandat: „Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale” # Gândul
Daniel David a anunțat oficial că și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării. El a precizat că a solicitat premierului eliberarea din funcție și a subliniat că plecarea sa este amiabilă, în contextul unei colaborări „respectuoase și constructive”. „A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut […]
21:40
O greșeală a unei companii aeriene i-a costat pe doi elvețieni circa 2.500 de euro: cum s-a întâmplat totul # Gândul
Doi elvețieni sunt de părere că au fost victimele unei erori costisitoare din partea Swiss după o călătorie în Thailanda, când au fost nevoiți să acopere cheltuieli neprevăzute în valoare de 2.466 de euro fiecare. Aceștia dau vina pe un simplu schimb de replici cu o însoțitoare de bord și solicit să li se ramburseze […]
21:10
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației, conform surselor Gândul. El și-a înaintat demisia premierului. Daniel David este ministrul Educației și Cercetării din România din 23 decembrie 2024, în două guverne. Provine din mediul universitar și este profesor de psihologie și fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Știre în curs de […]
21:10
Procesul de negociere deschis între Statele Unite și Federația Rusă începe să producă unde de șoc nu doar la periferia Uniunii Europene, ci în însăși arhitectura sa politică. Nu asistăm la simple ajustări tactice, ci la o reașezare a ierarhiilor strategice, în care europenii constată, din nou, că sunt mai degrabă obiect al negocierii dintre […]
20:50
Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă” # Gândul
Bolojan a avut atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”. Premierul a comentat tensiunile din coaliția de guvernare spunând că refuză să răspundă atacurilor venite din partea unor aliați. Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare. El a […]
20:40
Orban: Banii maghiarilor sunt pentru țara lor, nu pentru „băile de aur ale oligarhilor ucraineni”. Cu toate astea, Ungaria este cea mai coruptă din UE # Gândul
În timp ce se afla la inaugurarea unei secțiuni din autostrada M4 din Ungaria, Viktor Orban a declarat că banii au un loc mai bun în construirea unui drum modern decât în buzunarul vreunui oligarh ucrainean, făcând aluzie la fondurile alocate de Uniunea Europeană către Ucraina și la corupția de la Kiev. Prim-ministrul Ungariei a […]
20:40
Cine este unul dintre procurorii care s-au dus azi să i se plângă lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Gândul publică documentele care arată cum Bogdan Pîrlog a fost dat afară din Afganistan de șeful Misiunii EUPOL din Kabul, după scandaluri în cascadă: „Recomand repatrierea sa. Dacă este posibil, cu efect imediat” # Gândul
Bogdan Pîrlog, procurorul care i-a explicat astăzi la Palatul Cotroceni președintelui Nicușor Dan viziunea lui despre Justiție, „găști”, și ulterior i-a și făcut propuneri de modificare a legilor sistemului judiciar, este același personaj care a adus pe culmile disperării misiunea EUPOL din Afganistan. După 2 ani de scandal continuu cu șefii săi pe linie ierarhică, […]
20:40
Suntem cu gândul la masa de Crăciun, dar privim cu atenție și către buget. Astfel că, românii care vor să facă economii vânează ofertele speciale, care nu sunt deloc puține. De la alimente, băuturi și până la jucării, prețurile au scăzut chiar și cu 50% față de zilele trecute. Chiar și cine nu a împodobit […]
20:30
Premierul Ilie Bolojan a mărturisit, luni, la Antena 3 CNN, că va petrece sărbătorile de iarnă acasă. „Cel puțin în seara de Crăciun și în prima zi voi fi acasă. Mai vin câteodată colindători pe la mine sau vin prieteni. Sunt niște artiști locali, care o dată la doi trei ani de zile m-au colindat”, […]
20:10
Surse din Administrația Prezidențială au precizat că discuțiile s-au concentrat pe probleme ridicate de reprezentanții unor asociații și grupuri ad-hoc care au coordonat strângerea de semnături. Președintele a precizat că nu au fost discutate în detaliu tehnicalități legate de referendum, care urmează să fie mai degrabă o consultare transmisă instanțelor și parchetelor, asemănătoare votului prin […]
20:10
20:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tariceanu # Gândul
Invitatul emisiunii este Călin Popescu Tariceanu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
20:00
19:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că știe că românii sunt supătați, după deciziile pe care Guvernul pe care îl conduce le-a luat. „Cu siguranță anul acesta nu a fost un an ușor, mai ales a doua jumatate a anului. Măsurile pe care am fost forțați să le punem în practică […]
19:30
Pe măsură ce anul acesta se apropie de final, autoritățile române continua acordarea de sprijin financiar pensionarilor, pentru a atenua impactul creșterii prețurilor și costurilor din sezonul rece. După ce în cursul anului 2025 au fost acordate diverse forme de ajutor, statul pregătește pentru decembrie ultima tranșă de bani, pentru o categorie largă de seniori. […]
19:30
Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul viitor nu ar mai fi nevoie de creșteri de taxe, însă a evitat să facă o promisiune fermă. Potrivit acestuia, totul depinde de modul în care Guvernul și Parlamentul respectă măsurile bugetare stabilite deja. „Dacă Guvernul și Parlamentul păstrează ceea ce am stabilit, atunci așa cum am constatat […]
19:20
China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului # Gândul
Potrivit unui raport preliminar al Pentagonului, obținut de Reuters, China a încărcat peste 100 de rachete balistice intercontinentale (ICBM) în silozurile de lângă granița cu Mongolia, iar Beijingul nu manifestă nicio intenție de a purta discuții privind controlul armelor. Prin acest raport preliminar, Statele Unite vor să evidențieze ambițiile militare tot mai mari ale Beijingului. […]
19:10
Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale” # Gândul
Invitat în ediția din 22 decembrie a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avocatul Toni Neacșu a oferit o analiză a intervenției președintelui Nicușor Dan de duminică seara pe tema unui posibil referendum, care să abordeze criza din justiție. În intervenția sa, avocatul Toni Neacșu a explicat argumentele potrivit cărora, conform prerogativelor legii, președintele României […]
19:00
AUR a anunțat că a depus o sesizare la CCR împotriva deciziei Parlamentului prin care au fost numiți noii membri din conducerile Televiziunii Române și Radioului Public. Formațiunea susține că aceste numiri nu respectă legea și Constituția, pentru că nu țin cont de numărul real de parlamentari pe care îi are fiecare partid. Potrivit legii, […]
18:50
Românii preferă Poiana Brașov pentru Sărbători. Cât costă un sejur de 3 zile de Crăciun și Revelion, pentru 2 persoane # Gândul
Românii aşteaptă cu nerăbdare vacanţele de Crăciun şi Revelion, iar angajaţii din hoteluri sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile. Turiştii au parte de pachete complete în care sunt incluse mesele festive cu live cooking, facilităţi pentru relaxare şi activităţi pentru copii. Și anul acesta, Poiana Brașov este printre cele mai căutate destinații de […]
18:40
Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina. Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim # Gândul
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un interviu pentru publicația britanică UnHerd că au fost înregistrate progrese în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, însă nu există garanții că se va ajunge la un acord de pace. „Cred că am făcut progrese, dar în acest moment nu pot spune cu încredere că vom ajunge la […]
18:30
Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui # Gândul
Mii de congolezi au ieșit luni pe străzile din Goma pentru a protesta împotriva deciziei grupării rebele M23 de a se retrage din Uvira, un oraș din Kivu de Sud. Anterior, gruparea a anunțat o retragere unilaterală pe 15 decembrie, la doar 5 zile după ce a capturat orașul care se afla sub controlul guvernului. […]
18:30
Adrian Câciu: Unii pensionaţi spun cât de corupt e sistemul, dar le-a convenit să iasă cu 40.000 pensie şi să tacă atunci când aveau probleme # Gândul
Fostul ministru al Finanţelor Publice, social-democratul Adrian Câciu, a criticat dublul standard al unor magistraţi pensionari care critică modul în care funcţionează justiţia. Pe de altă parte, a remarcat fostul ministru, aceștia tac când este vorba de disputele din societate provocate de pensiile enorme ale magistraților. În opinia politicianului PSD, reforma autentică a sistemului de […]
18:30
Cântărețul Chris Rea, celebru pentru hitul „Driving home for Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani # Gândul
Cântărețul Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home for Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei sale, potrivit bbc.com. În anunțul despre moartea lui Chris Rea, purtătorul de cuvânt a declarat: „Cu o tristețe imensă anunțăm moartea iubitului nostru Chris. A decedat în pace […]
18:20
Orașele din România în care se găsesc cele mai scumpe locuințe, în decembrie 2025. Zonele în care prețurile au ajuns și la 5.000 de euro/mp util # Gândul
A fost întocmit un top al orașelor din România în care se găsesc cele mai scumpe locuințe, în decembrie 2025. În anumite zone, prețurile au ajuns și la aproape 5.000 de euro/mp util. La final de an, piața imobiliară a început să se adapteze noilor reglementări și taxe. Vezi mai jos datele. Piața imobiliară se […]
18:10
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat luni că președintele Nicușor Dan nu a prezentat până în acest moment modalitatea concretă prin care ar intenționa să organizeze un referendum în rândul magistraților, precizând că abia după clarificarea acestui demers se va putea stabili dacă procedura este sau nu legală. El a adăugat că nu a fost […]
18:10
Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Iată câte amenzi s-au dat în doar o zi. Peste 1000 de amenzi au fost date, după ce au fost instalate noile radare, în cursul zilei de 15 decembrie. Aparatele puse pe două bulevarde consacrate au înregistrat încălcări masive ale limitei de viteză. Autoritățile vizează îmbunătățirea siguranței rutiere […]
18:00
FCSB a învins-o pe Rapid București cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-un derby care a contat pentru etapa a 21-a a Superligii de fotbal. Bucureștenii au ajuns la opt meciuri consecutive fără înfrângere, cinci victorii și trei egaluri. Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră” […]
17:50
Pariul lui Cristoiu cu privire la deznodământul războiului din justiție. „În ianuarie nu va mai fi nimic, între timp uită” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a analizat acțiunea lui Nicușor Dan de intervenție în criza din justiție. Cunoscutul gazetar apreciază că în prima lună a anului viitor se va constata finalul actualei revolte din justiție, la fel de brusc cum a și apărut. Președintele Nicușor […]
17:50
Dosar penal la Apele Române după ce hackerii au spart serverele. Gândul a publicat informația în premieră # Gândul
Dosar penal la Apele Române după ce hackerii au spart serverele. Gândul a publicat informația în premieră, căci oficialii ANAR au confirmat incidentul. Astfel, calculatoarele și serverele din ANAR au fost afectate de un atac informatic. Virusul a intrat în toate cele 3.000 de calculatoare, până la nivel de SGA. Toți cei care au intrat […]
Acum 24 ore
17:40
Decizia care a făcut-o pe Sabina să își închidă afacerea din România, să demisioneze și să plece din țară. „Nu fac mutarea asta pentru bani” # Gândul
Sabina este una dintre persoanele din România care a decis să își închidă afacerea, ulterior să demisioneze și, în cele din urmă, să plece în străinătate. Tânăra a mărturisit în spațiul public faptul că nu a luat această decizie doar din cauza situației financiare, ci în urma unor motive ce țin de civilizație și mentalitate. […]
17:40
Anamaria Gavrilă spune că POT nu semnează pentru suspendarea lui Nicușor Dan: „Nu o semnăm, cât timp domnul Georgescu nu este lăsat să candideze” # Gândul
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat duminică seara că parlamentarii formațiunii nu vor semna solicitarea privind suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan, inițiată la nivelul PACE, atât timp cât Călin Georgescu nu este lăsat să candideze. Gavrilă a sugerat că în spatele inițiativei ar exista o strategie politică menită să-l înlocuiască pe Nicușor Dan […]
17:30
Potrivit ANM, Administrația Națională de Meteorologie, România va fi cuprinsă de un val de aer polar chiar în perioada Crăciunului. Ninsorile sunt așteptate în mai multe regiuni din țară, chiar și în București, spune ANM. Precipitațiile vor începe din 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, iar meteorologii nu exclude depunerea unui strat de zăpadă. Conform șefei ANM, deci, […]
17:30
Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale” # Gândul
Ministrul de Interne, Cătălin Marian Predoiu, a afirmat luni că România este cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale. „Am investit în combaterea drogurilor în 2024 aproximativ 140 de milioane de euro, în aplicarea foii de parcurs europene antidrog. Am mai investit aproximativ 135 de milioane de euro pentru dotarea […]
