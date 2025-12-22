Bolojan mulțumește românilor pentru măsurile care i-au sărăcit: „A fost un an greu”
Gândul, 22 decembrie 2025 19:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că știe că românii sunt supătați, după deciziile pe care Guvernul pe care îl conduce le-a luat. „Cu siguranță anul acesta nu a fost un an ușor, mai ales a doua jumatate a anului. Măsurile pe care am fost forțați să le punem în practică […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tariceanu # Gândul
Invitatul emisiunii este Călin Popescu Tariceanu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Întrebat care este colindul său preferat, Ilie Bolojan a spus că nu are doar unul. Premierul a indicat mai multe colinde tradiționale pe care le asociază cu sărbătorile de Crăciun. Bolojan a menționat colinde cunoscute, precum „Nașterea Domnului”, „Trei păstori” sau „O, ce veste minunată”. Premierul a făcut referire și la existența unor colinde locale, […]
Pe măsură ce anul acesta se apropie de final, autoritățile române continua acordarea de sprijin financiar pensionarilor, pentru a atenua impactul creșterii prețurilor și costurilor din sezonul rece. După ce în cursul anului 2025 au fost acordate diverse forme de ajutor, statul pregătește pentru decembrie ultima tranșă de bani, pentru o categorie largă de seniori. […]
Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția să nu mai majoreze dările # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul viitor nu ar mai fi nevoie de creșteri de taxe, însă a evitat să facă o promisiune fermă. Potrivit acestuia, totul depinde de modul în care Guvernul și Parlamentul respectă măsurile bugetare stabilite deja. „Dacă Guvernul și Parlamentul păstrează ceea ce am stabilit, atunci așa cum am constatat […]
China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului # Gândul
Potrivit unui raport preliminar al Pentagonului, obținut de Reuters, China a încărcat peste 100 de rachete balistice intercontinentale (ICBM) în silozurile de lângă granița cu Mongolia, iar Beijingul nu manifestă nicio intenție de a purta discuții privind controlul armelor. Prin acest raport preliminar, Statele Unite vor să evidențieze ambițiile militare tot mai mari ale Beijingului. […]
Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale” # Gândul
Invitat în ediția din 22 decembrie a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avocatul Toni Neacșu a oferit o analiză a intervenției președintelui Nicușor Dan de duminică seara pe tema unui posibil referendum, care să abordeze criza din justiție. În intervenția sa, avocatul Toni Neacșu a explicat argumentele potrivit cărora, conform prerogativelor legii, președintele României […]
AUR a anunțat că a depus o sesizare la CCR împotriva deciziei Parlamentului prin care au fost numiți noii membri din conducerile Televiziunii Române și Radioului Public. Formațiunea susține că aceste numiri nu respectă legea și Constituția, pentru că nu țin cont de numărul real de parlamentari pe care îi are fiecare partid. Potrivit legii, […]
Românii preferă Poiana Brașov pentru Sărbători. Cât costă un sejur de 3 zile de Crăciun și Revelion, pentru 2 persoane # Gândul
Românii aşteaptă cu nerăbdare vacanţele de Crăciun şi Revelion, iar angajaţii din hoteluri sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile. Turiştii au parte de pachete complete în care sunt incluse mesele festive cu live cooking, facilităţi pentru relaxare şi activităţi pentru copii. Și anul acesta, Poiana Brașov este printre cele mai căutate destinații de […]
Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina. Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim # Gândul
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un interviu pentru publicația britanică UnHerd că au fost înregistrate progrese în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, însă nu există garanții că se va ajunge la un acord de pace. „Cred că am făcut progrese, dar în acest moment nu pot spune cu încredere că vom ajunge la […]
Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui # Gândul
Mii de congolezi au ieșit luni pe străzile din Goma pentru a protesta împotriva deciziei grupării rebele M23 de a se retrage din Uvira, un oraș din Kivu de Sud. Anterior, gruparea a anunțat o retragere unilaterală pe 15 decembrie, la doar 5 zile după ce a capturat orașul care se afla sub controlul guvernului. […]
Adrian Câciu: Unii pensionaţi spun cât de corupt e sistemul, dar le-a convenit să iasă cu 40.000 pensie şi să tacă atunci când aveau probleme # Gândul
Fostul ministru al Finanţelor Publice, social-democratul Adrian Câciu, a criticat dublul standard al unor magistraţi pensionari care critică modul în care funcţionează justiţia. Pe de altă parte, a remarcat fostul ministru, aceștia tac când este vorba de disputele din societate provocate de pensiile enorme ale magistraților. În opinia politicianului PSD, reforma autentică a sistemului de […]
Cântărețul Chris Rea, celebru pentru hitul „Driving home for Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani # Gândul
Cântărețul Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home for Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei sale, potrivit bbc.com. În anunțul despre moartea lui Chris Rea, purtătorul de cuvânt a declarat: „Cu o tristețe imensă anunțăm moartea iubitului nostru Chris. A decedat în pace […]
Orașele din România în care se găsesc cele mai scumpe locuințe, în decembrie 2025. Zonele în care prețurile au ajuns și la 5.000 de euro/mp util # Gândul
A fost întocmit un top al orașelor din România în care se găsesc cele mai scumpe locuințe, în decembrie 2025. În anumite zone, prețurile au ajuns și la aproape 5.000 de euro/mp util. La final de an, piața imobiliară a început să se adapteze noilor reglementări și taxe. Vezi mai jos datele. Piața imobiliară se […]
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat luni că președintele Nicușor Dan nu a prezentat până în acest moment modalitatea concretă prin care ar intenționa să organizeze un referendum în rândul magistraților, precizând că abia după clarificarea acestui demers se va putea stabili dacă procedura este sau nu legală. El a adăugat că nu a fost […]
Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Iată câte amenzi s-au dat în doar o zi. Peste 1000 de amenzi au fost date, după ce au fost instalate noile radare, în cursul zilei de 15 decembrie. Aparatele puse pe două bulevarde consacrate au înregistrat încălcări masive ale limitei de viteză. Autoritățile vizează îmbunătățirea siguranței rutiere […]
FCSB a învins-o pe Rapid București cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-un derby care a contat pentru etapa a 21-a a Superligii de fotbal. Bucureștenii au ajuns la opt meciuri consecutive fără înfrângere, cinci victorii și trei egaluri. Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră” […]
Pariul lui Cristoiu cu privire la deznodământul războiului din justiție. „În ianuarie nu va mai fi nimic, între timp uită” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a analizat acțiunea lui Nicușor Dan de intervenție în criza din justiție. Cunoscutul gazetar apreciază că în prima lună a anului viitor se va constata finalul actualei revolte din justiție, la fel de brusc cum a și apărut. Președintele Nicușor […]
Dosar penal la Apele Române după ce hackerii au spart serverele. Gândul a publicat informația în premieră # Gândul
Dosar penal la Apele Române după ce hackerii au spart serverele. Gândul a publicat informația în premieră, căci oficialii ANAR au confirmat incidentul. Astfel, calculatoarele și serverele din ANAR au fost afectate de un atac informatic. Virusul a intrat în toate cele 3.000 de calculatoare, până la nivel de SGA. Toți cei care au intrat […]
Decizia care a făcut-o pe Sabina să își închidă afacerea din România, să demisioneze și să plece din țară. „Nu fac mutarea asta pentru bani” # Gândul
Sabina este una dintre persoanele din România care a decis să își închidă afacerea, ulterior să demisioneze și, în cele din urmă, să plece în străinătate. Tânăra a mărturisit în spațiul public faptul că nu a luat această decizie doar din cauza situației financiare, ci în urma unor motive ce țin de civilizație și mentalitate. […]
Anamaria Gavrilă spune că POT nu semnează pentru suspendarea lui Nicușor Dan: „Nu o semnăm, cât timp domnul Georgescu nu este lăsat să candideze” # Gândul
Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat duminică seara că parlamentarii formațiunii nu vor semna solicitarea privind suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan, inițiată la nivelul PACE, atât timp cât Călin Georgescu nu este lăsat să candideze. Gavrilă a sugerat că în spatele inițiativei ar exista o strategie politică menită să-l înlocuiască pe Nicușor Dan […]
Potrivit ANM, Administrația Națională de Meteorologie, România va fi cuprinsă de un val de aer polar chiar în perioada Crăciunului. Ninsorile sunt așteptate în mai multe regiuni din țară, chiar și în București, spune ANM. Precipitațiile vor începe din 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, iar meteorologii nu exclude depunerea unui strat de zăpadă. Conform șefei ANM, deci, […]
Predoiu: „România, cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale” # Gândul
Ministrul de Interne, Cătălin Marian Predoiu, a afirmat luni că România este cea mai sigură țară europeană în materie de protecție a frontierelor naționale. „Am investit în combaterea drogurilor în 2024 aproximativ 140 de milioane de euro, în aplicarea foii de parcurs europene antidrog. Am mai investit aproximativ 135 de milioane de euro pentru dotarea […]
Ucraina lovește din nou infrastructura petrolieră rusă: dronele ucrainene au provocat un incendiu masiv la terminalul Tamanneftegaz de la Marea Neagră # Gândul
Dronele Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina au lovit în noaptea de 21 spre 22 decembrie terminalul petrolier Tamanneftegaz din regiunea Krasnodar, unul dintre cele mai mari noduri logistice ale Rusiei din această regiune. Atacurile cu drone au avariat echipamentele de la terminalul de încărcare a petrolului, debarcaderul de gaz petrolier lichefiat (GPL) și […]
Cei șase oficiali ruși de rang înalt, uciși în condiții suspecte de la începerea războiului din Ucraina # Gândul
Atentatul de la Moscova, soldat cu moartea generalului Fanil Sarvarov, este de fapt al cincilea militar de rang înalt, ucis în condiții suspecte, de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Moartea oficialilor urmează un patern asemănător. Majoritatea au fost victimele atentatelor cu bombă și toți au avut un rol cheie în războiul din […]
Prima reacție a ministrului Justiției după moțiune: Orice analiză rațională asupra justiției să plece de la date și fapte concrete # Gândul
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat luni că orice analiză lucidă, obiectivă, rațională asupra justiției trebuie să plece de la date și fapte concrete și nu de la simple alegații. Marinescu a răspuns reproşurilor care i s-au adus în moţiunea simplă împotriva sa cu privire la faptul că au fost plătiţi în continuare magistraţii care […]
Turiști blocați în telescaun, la Straja, la două zile de la deschiderea sezonului de schi în stațiune # Gândul
Sezonul de schi în stațiunea Straja s-a deschis oficial în cursul zilei de sâmbătă, 20 decembrie 2025. La două zile distanță, mai mulți turiști au rămas blocați în telescaun. Mai mulți turiști au rămas blocați în telescaun, la Straja, a relatat Digi24, în această după-amiază. Potrivit informațiilor, se dorește ca situația să se remedieze până […]
Piața muncii din România va trece prin multe transformări în următorii ani, în ce privește sectoarele din care se vor face angajări, precum și a competențelor căutate de angajatori, arată specialiștii. Astfel, specialiștii EURES explică, într-un articol publicat recent, că schimbările de pe piața muncii din Europa sunt determinate de digitalizare, automatizare, inteligență artificială, dar […]
Liderul AUR, George Simion, a declarat astăzi în plenul Parlamentului că Florian Coldea ar controla din umbră justiția românească și se află „la butoane” în actualul scandal din jurul Ministerului Justiției. Simion a afirmat și că disputele publice dintre PSD și USR pe tema justiției sunt „un teatru ieftin”, iar refuzul USR de a vota […]
Spotify fost ținta hackerilor de la Anna’s Archive. Au fost furate 86 mil. de fișiere audio – 99,6% din cele mai ascultate melodii de pe platformă # Gândul
Cel mai popular serviciu de streaming muzical din lume, Spotify, s-a confruntat cu o scurgere masivă de date. Aplicația se confruntă cu un atac masiv de tip „scraping” din partea hackerilor activiști de la Anna’s Archive, cel mai mare incident din istorie pentru industria muzicală. Grupul a anunțat că a reușit să extragă și să […]
La 36 de ani, un actor renumit a ajuns la mila oamenilor și își duce traiul pe străzi. Cum arată acum # Gândul
Fostul actor Nickleodeon, Tylor Chase, cunoscut pentru publicul larg pentru rolul lui Martin Qwerly din serialul „Ned’s Declassified School Survival Guide”, a ajuns de nerecunoscut. El a fost filmat recent trăind pe străzile din Los Angeles, iar imaginile dureroase au devenit virale în toată lumea. Condiția lui Tylor a stârnit empatia foștilor colegi de breaslă […]
Zi de foc pentru Guvern. Se votează moțiunile împotriva miniștrilor Marinescu și Predoiu. Moțiunea împotriva ministrului justiției a picat # Gândul
Deputații dezbat astăzi moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, depusă de AUR și moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR îşi propune evaluarea „responsabilităţii politice şi morale” a lui Cătălin Predoiu. UPDATE: Motiunea împotriva ministrului justitiei a fost respinsă.
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Ce au descoperit șefii pe camerele de supraveghere # Gândul
Un inginer din China, care poartă numele de Li, din provincia Jiangsu, a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Unele dintre pauzele luate de bărbat ajungeau să dureze ore întregi. El a susținut că s-ar fi confruntat cu anumite probleme de sănătate. Angajatorii, însă, nu […]
Avocatul Toni Neacsu, atac dur la președinte: Nicușor Dan urmărește o distrugere a organizării sistemului de justiție # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache și analistul politic Ion Cristoiu, avocatul Toni Neacșu a comentat pe tema referendumului convocat de președintele Nicușor Dan și anunțat duminică seara. În opinia cunoscutului avocat Adrian Toni Neacșu, intervenția președintelui excede cu mult atribuțiile sale și are un scop precis, distrugerea formei actuale de […]
Mauro Icardi, scrisoare EMOȚIONANTĂ pentru Gică Hagi! „Cu admirație, respect și recunoștință” # Gândul
Mauro Icardi e jucătorul străin cu cele mai multe goluri marcate în campionat pentru Galatasaray și a doborât recordul lui Gică Hagi la echipa turcă. A marcat în meciul cu Kasimpașa, scor 3-0, din etapa 17 a campionatului, reușind al treilea gol al partidei. Acum e la 60 de reușite pentru Galata în prima ligă, […]
Profit Point Network – lansarea unui nou ecosistem financiar în România. AI și tech pentru finanțele tale # Gândul
București, 22 decembrie 2025 – Masterbrok SRL, companie care a pus bazele brandurilor educaționale Profit Point și Profit Point Network, a organizat Gala Profit Point Network, un eveniment de referință dedicat analizei anului economic 2025, previziunilor pentru 2026 și lansării oficiale a unui ecosistem integrat de educație financiară, investiții și tehnologie. Evenimentul a reunit, atât […]
Ministrul Alexandru Rogobete vrea să schimbe cutuma „mergi la medic doar când te doare ceva” și lansează un program național: „Prevenția trebuie să ajungă la oameni din timp, nu să fie invocată doar când boala este deja instalată” # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat pe pagina oficială de Facebook că a pus luni, 22 decembrie 2025, în transparență decizională o Hotărâre de Guvern prin intermediul căreia să se creeze un „cadru legal necesar pentru ca prevenția să iasă din zona declarativă și să devină politică publică aplicabilă”. A fost adus în atenție Programul […]
Operațiunea „Southern Spear”. SUA poziționează un număr record de avioane F-35 în Puerto Rico, pe fondul crizei din Venezuela. „Ar putea forma vârful de lance al unei campanii de atac rapid” # Gândul
Statele Unite au desfășurat aproximativ 20 de avioane de vânătoare stealth F-35 Lightning II în Puerto Rico, cea mai mare prezență cunoscută de avioane de vânătoare de a cincea generație adunată vreodată pe insulă. Această mișcare, notează Army Recognition, consolidează puterea aeriană a SUA în apropierea Venezuelei și semnalează o poziție mai avansată și flexibilă […]
Adina Halas, în vârstă de 45 de ani, a explicat cum își menține silueta pe durata sărbătorilor de iarnă, când mesele sunt încărcate cu preparate care mai de care mai apetisante. Adina Halas este cunoscută publicului telespectator din România de pe vremea când era asistenta lui Mircea Badea la un show de noapte, […]
Cea mai bogată familie din lume are o avere de peste 500 de miliarde de dolari. Top 10, împărțit între dinastii vechi și imperii recent construite # Gândul
Cel mai recent raport dat publicității de Bloomberg arată că, în continuare, cele mai bogate familii din lume rămân un reper al concentrării puterii economice globale. Clasamentul evidențiază modul în care dinastiile vechi, dar și imperiile de afaceri mai recente continuă să controleze sectoare-cheie precum retail, energie, modă de lux, tehnologie IT și mass-media. Pe […]
Cristoiu despre consultările președintelui cu magistrații în ajunul Crăciunului. “Este o spovedanie ce face Nicușor Dan. Să facă cozonaci“ # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu a criticat intervenția lui Nicușor Dan în scandalul din justiție. În viziunea cunoscutului gazetar, convocarea intempestivă a unui așa-zis referendum de către președintele excede cu mult atribuțiile sale. Ion Cristoiu a explicat, în studioul Gândul, că șeful statului […]
Societatea Infrastructură 5 anunță că a finalizat lucrările de facilitare a accesului în blocurile de locuințe din zona străzilor Craiovița și Ferentari. Pentru a sprijini un mediu urban mai accesibil și mai sigur, au fost finalizate recent lucrări de realizare a unor rampe de acces la nivelul unor condominii situate pe străzile Craiovița și Ferentari. […]
Moțiunile pentru demiterea lui Radu Marinescu și a lui Cătălin Predoiu, disputate în Parlament. USR a anunțat că nu votează demiterea miniștrilor # Gândul
Senatul votează, în această după-amiază, moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului de interne, Cătălin Predoiu. La Camera Deputaților parlamentarii vor supune la vot moţiunea simplă iniţiată de AUR la adresa ministrului justiţiei, Radu Marinescu. USR a transmis că nu va vota moțiunea împotriva celor doi miniștri. Prin cele două documente sunt semnalate abuzuri şi […]
Încearcă să nu iei nimic prea în serios astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 23 decembrie 2025. Berbec Planurile tale expansive, orientate spre exterior, se mișcă în forță, dar din când în când îndoiala de sine încetinește lucrurile. Astăzi este una dintre acele zile în care nesiguranța îți poate împiedica progresul. […]
Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!” # Gândul
Jurnalista Sorina Matei scrie, într-o postarea pe Facebook, că procurorii din gruparea #rezist din justiție se vaită că lucrează prea mult, dar, în realitate, nu muncesc. Ea aduce și argumentele: o procuroare, care ar fi apărut și în filmul Recorder, nu a avut niciun dosar înregistrat o perioadă mai lungă de un an. „Doamna procuror […]
USR vrea să „condamne comunismul”, care a mai fost o dată condamnat de Băsescu. Vrea și închisoare de până la 10 ani # Gândul
După ce și-a făcut încălzirea cu scandalul public provocat de protestele pro-justiție, în siajul cărora a cerut modificarea legilor justiției, USR a simțit o altă oportunitate de a fi în centrul atenției. Deși fostul președinte Traian Băsescu a condamnat explicit comunismul, formațiunea politică a depus o inițiativă legislativă care interzice organizațiile și simbolurile cu caracter […]
UE a prelungit sancțiunile economice împotriva Rusiei până în iulie 2026 și se pregătește să adopte pachetul 20 de măsuri punitive asupra Moscovei # Gândul
Consiliul Uniunii Europene a prelungit oficial sancțiunile economice împotriva Rusiei cu încă șase luni, noile măsuri fiind valabile până pe 31 iulie 2026. Aceste sancțiuni vizează sectoare critice ale economiei ruse, inclusiv energia, finanțele, tehnologia, transporturile și bunurile de lux. Restricțiile includ interdicția de a importa petrol brut pe mare, eliminarea băncilor rusești din sistemul […]
Pot suferi câinii de Alzheimer? Ce este demența canină și care sunt primele semne cu adevărat îngrijorătoare # Gândul
Pe măsură ce animalele de companie trăiesc mai mult datorită progreselor din medicina veterinară, ele se confruntă tot mai des cu afecțiuni asociate vârstei înaintate. Una dintre cele mai îngrijorătoare este demența canină (CCD), cunoscută și sub denumirea de sindrom de disfuncție cognitivă (CDS). Potrivit Science Alert, demența canină este o boală neurodegenerativă similară bolii […]
Doliu în televiziunea din România. A murit Eugen Roibu, realizatorul emisiunii „Pescar Hoinar” de pe TVR # Gândul
Este doliu în televiziunea din România. Eugen Roibu, realizatorul emisiunii „Pescar Hoinar” de pe TVR, a murit la vârsta de 57 de ani. Bărbatul activa de mai bine de două decenii la emisiunea emblematică, iar decesul lui a lăsat multă durere în urmă. Eugen Roibu activa încă din anul 2003 pe micile ecrane, la Televiziunea […]
Un șofer ucrainean aflat sub influența alcoolului a intrat cu mașina într-o biserică veche de 700 de ani. Polițiștii l-au așteptat să se trezească # Gândul
Un nou incident în care este implicat un refugiat din Ucraina zguduie Polonia. De data aceasta, s-a petrecut totul în Cracovia, acolo unde duminică dimineață, în jurul orei 5:00, în centrul orașului, un cetățean ucrainean aflat sub influența alcoolului a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea și a intrat cu mașina într-o biserică. Lăcașul […]
