Bolojan mulțumește românilor pentru măsurile care i-au sărăcit: „A fost un an greu”

Pe măsură ce animalele de companie trăiesc mai mult datorită progreselor din medicina veterinară, ele se confruntă tot mai des cu afecțiuni asociate vârstei înaintate. Una dintre cele mai îngrijorătoare este demența canină (CCD), cunoscută și sub denumirea de sindrom de disfuncție cognitivă (CDS). Potrivit Science Alert, demența canină este o boală neurodegenerativă similară bolii […]