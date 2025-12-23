Comitetul pentru analiza legilor Justiției se reunește marți, la Palatul Victoria

09:10

Autor: Dumitru Chisăliță, Președintele Asociației Energia Inteligentă În 1989, România era o țară în care oamenii învățaseră să-și […] The post Țara care a cunoscut frigul, foamea și frica, acum refuză să mai trăiască în ele. România are nevoie, la 36 de ani de democrație, de momentul adevărului: să învețe să nu se mai lase mințită (Dumitru Chisăliță) appeared first on Financial Intelligence.