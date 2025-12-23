Zelenski: „Mai multă presiune ori Putin nu se va opri. Europa și SUA trebuie să colaboreze”

20:00

Conducerea Direcției Naționale de Probațiune (DNP) a cerut explicații sindicatului instituției după ce membrii acestuia s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu, magistrați ai Curții de Apel București, care au devoalat practicile conducerii instanței, în urma cărora zeci de dosare se prescriu, iar inculpații scapă nepedepsiți. În contextul difuzării documentarului Recorder „Justiție capturată”, sindicatul consilierilor din serviciile de probațiune s-a solidarizat cu judecătorii Laurențiu...