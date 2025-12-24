Amazon blochează 1.800 de candidați: erau agenți nord-coreeni care foloseau identități false
Euractiv.ro, 24 decembrie 2025 10:20
Amazon a blocat peste 1.800 de cereri de angajare de la persoane suspectate că lucrează pentru Coreea de Nord. Anunțul fost făcut într-o postare pe LinkedIn de Stephen Schmidt, directorul de securitate al gigantului tehnologic american.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 30 minute
10:30
Bolojan, despre proiectul de Buget pe 2006: Statul cheltuie mai puțin, deficitul scade # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că datele bugetare din acest an indică o schimbare de direcție în gestionarea finanțelor publice, cu cheltuieli mai mici ale statului și un deficit aflat pe o traiectorie descendentă, informează Agerpres.
Acum o oră
10:20
Amazon blochează 1.800 de candidați: erau agenți nord-coreeni care foloseau identități false # Euractiv.ro
Amazon a blocat peste 1.800 de cereri de angajare de la persoane suspectate că lucrează pentru Coreea de Nord. Anunțul fost făcut într-o postare pe LinkedIn de Stephen Schmidt, directorul de securitate al gigantului tehnologic american.
Acum 2 ore
09:50
Atacuri cu cocktailuri Molotov la biroul premierului albanez Edi Rama, soldate cu patru arestări # Euractiv.ro
Patru bărbați au fost arestați în urma unor ciocniri în timpul unui miting al Partidului Democrat (PD) de opoziție din capitala Albaniei, Tirana, după ce cocktailuri Molotov au fost aruncate asupra ofițerilor care păzeau biroul prim-ministrului.
09:20
Președintele american prezintă Trump-class USS Defiant, noua navă de război a Marinei SUA # Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump a prezentat o nouă navă de război, Trump - class USS Defiant, în efortul de a consolida și extinde flota Marinei SUA, notează „Euronews” (Italia).
Acum 4 ore
08:50
ISIS și Al-Qaeda prind avânt în vreme ce Trump alocă cu nesăbuință puținele resurse de securitate disponibile în alte părți, constată „The Washington Post” (SUA) într-un articol semnat de Max Boot.
08:40
Vizita lui Zelenski în Polonia a fost una destul de intensă, atât din perspectiva agendei, cât și a semnalelor transmise, scrie „Ukrinform” (Ucraina).
08:00
Turnuri anti-drone și artilerie la graniță: Polonia își consolidează frontiera cu Belarus # Euractiv.ro
La Ozierany, lângă granița Poloniei cu Belarus, un nou turn de observație va găzdui sisteme de artilerie antidrone, parte a consolidării frontierei estice. Sistemul va fi operațional din ianuarie, notează „Euronews” (Italia).
07:50
Dacă Rusia și Statele Unite nu duc lipsă de cuvinte dure pentru a critica Europa, considerată vinovată în ochii lor pentru sprijinul și înarmarea Ucrainei, cei doi autocrați par să ezite asupra mijloacelor de a-i face rău.
07:20
Dacă dictatorul moscovit ar fi avut vreo fărâmă de bun simț, ar fi declarat un armistițiu, fie și numai pentru 24 de ore. N-a făcut-o și n-o va face, crede Hamish de Bretton-Gordon în articolul pe care îl semnează în „The Telegraph” (Marea Britanie).
Acum 24 ore
19:50
Chestionar CSM: Peste 98% dintre judecători acuză o campanie publică împotra justiției # Euractiv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a prezentat marți rezultatele unei prime centralizări de răspunsuri din chestionarul adresat judecătorilor privind problemele din sistemul judiciar, după documentarul Recorder.
16:10
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al Magistralei I de metrou din Cluj-Napoca a fost aprobat marți, 23 decembrie 2025, de Consiliul Local, cu 23 de voturi pentru și trei abțineri.
16:10
Sondaj: Peste 60% dintre români cred că justiția este controlată politic și nu se bazează pe probe # Euractiv.ro
Un raport pe Justiție al Cult Research indică un nivel deosebit de redus al cetățenilor români în justiție. Conform sondajului realizat, 62% din români consideră că gradul de control politic asupra justiiei este mare (38%) sau foarte mare (24%).
16:00
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a avut marți prima întâlnire, la care a participat și premierul Ilie Bolojan.
15:50
În rândul maghiarilor din Transilvania, Viktor Orbán este de departe cel mai popular politician din Ungaria, cu un nivel de încredere de peste 90%, în timp ce opoziția ungară are cote similare celor ale partidelor românești, scrie Hirado.hu.
15:40
Uitați de ideea (romantică) a hacker-ului singuratic închis în dormitorul său, un fel de Robin Hood modern în straie digitale. Cel perfecționat de Coreea de Nord „este un sistem de profesionalizare a cripto-criminalității sponsorizat de stat”.
15:30
Noi miniștri la Apărare și Economie. Pirtea se gândește dacă preia portofoliul de la Educație # Euractiv.ro
Noii miniștri ai Apărării și Economiei au depus marți jurământul, la Palatul Cotroceni.
15:10
Producția de masă a cipurilor întruchipează un hipercapitalism extrem de avid de investiții, de cercetare și dezvoltare și de energie, în cadrul căruia Europa nu a găsit încă mijloacele de a concura, scrie „Le Monde” (Franța).
14:10
Un general rus a fost ucis într-o explozie la Moscova: este investigată implicarea Ucrainei # Euractiv.ro
Un general rus a fost ucis luni dimineață într-o explozie de mașină în sudul Moscovei, a anunțat Comitetul de Investigații Rus, adăugând că investighează o posibilă legătură cu Ucraina.
13:50
Agenția de Rating Politic a realizat un sondaj de opinie post-alegerile din București, un follow-up la cel din noiembrie, pentru a analiza dacă a fost sau nu vot util, cum au votat bucureștenii pe 7 decembrie, când s-au decis și de ce.
Ieri
10:30
Un text despre propagarea fricii și despre cum sabotează propaganda pro-rusă drumul european al Republicii Moldova. | Autori: Natalia Vasilendiuc (profesor la Universitatea din București) și Marin Eladi (cercetător freelancer din Republica Moldova)
09:30
În cursul nopții de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România, anunță Ministerul Apărării (MApN).
09:20
China va impune tarife vamale de până la 42,7% asupra produselor lactate, inclusiv laptelui și brânzeturilor, importate din Uniunea Europeană, notează „Euronews” (Italia).
09:10
Creșterea intervențiilor americane împotriva navelor cu petrol venezuelean riscă să sufoce economia țării și întărește discursul guvernului de la Caracas: Donald Trump ar încerca să-l răstoarne pe Nicolas Maduro pentru a controla resursele.
09:00
„Un zid de descurajare în fața Turciei”: Israelul, Grecia și Cipru își consolidează alianța # Euractiv.ro
Prim-ministrul grec și președintele cipriot efectuează o vizită comună în Israel, în vederea consolidării cooperării militare în fața Turciei, considerată o amenințare de către cele trei țări, scrie „Les Echos” (Franța).
08:50
Trump numește un trimis special pentru Groenlanda, care promite „să facă din Groenlanda parte a SUA” # Euractiv.ro
Președintele american, Donald Trump, l-a numit pe Jeff Landry, guvernatorul republican al Louisianei, în funcția de trimis special pentru Groenlanda, o insulă care aparține Danemarcei, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:40
Sfârșiturile de an ar trebui să fie ocazii de bilanț. De data aceasta, însă, se aplică ambelor situații, deoarece, în mijlocul tensiunii războiului, cele mai recente amenințări cu care ne onorează Casa Albă au trecut neobservate în Europa.
08:20
Zelenski: „Mai multă presiune ori Putin nu se va opri. Europa și SUA trebuie să colaboreze” # Euractiv.ro
Soluția la problema suveranității teritoriale? „Cea mai echitabilă soluție este înghețarea liniei frontului”. Și cum rămâne cu ideea lui Donald Trump de a crea o zonă economică liberă și demilitarizată în Donbas, sub controlul trupelor Kievului?
08:10
Un general rus a fost ucis într-o explozie la Moscova: este investigată implicarea Ucrainei # Euractiv.ro
Un general rus a fost ucis luni dimineață într-o explozie de mașină în sudul Moscovei, a anunțat Comitetul de Investigații Rus, adăugând că investighează o posibilă legătură cu Ucraina.
22 decembrie 2025
23:10
Guvernul a transmis luni seară Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale pe care o va adopta în următoarea ședință de guvern, botezată Ordonanța "trenuleț".
21:30
Daniel David, ministrul independent al Educației, și-a dat demisia din Guvernul României, susține surselor concordante citate de mai multe publicații luni seara.
15:50
Consiliul Concurenței a anunțat luni că declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc.
15:20
Camera Deputaților dezbate și votează luni o moțiune simplă inițiată de AUR la adresa ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu.
15:10
Abrudean: Moțiunea contra lui Predoiu-fără finalitate,pentru a specula politic o situație complicată # Euractiv.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că moțiunea simplă împotriva ministrului Cătălin Predoiu, care va fi dezbătută în Senat, este ”fără finalitate” și are rolul de a specula politic o situație complicată.
14:20
Președintele Nicușor Dan a început luni, de la ora 10:00, o consultare publică la care participă câțiva magistrați despre problemele din justiție.
13:00
Un sondaj realizat de IRSOP, intitulat „Teama de focul care arde peretele vecin”, axat pe opinia românilor despre tensiunile și pericolele care amenință lumea actuală, inclusiv România, arată ce părere au românii despre actualul context.
12:20
CSM spune că l-a chemat de mai multe or pe Nicușor Dan la ședințe, dar acesta nu s-a dus # Euractiv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii își exprimă un nou punct de vedere la anunțul președintelui privind organizarea unui referendum în rândul magistraților.
12:10
Președintele Nicușor Dan a început luni, de la ora 10:00, o consultare publică la care participă câțiva magistrați despre problemele din justiție.
11:40
Președintele Nicușor Dan a început luni, de la ora 10:00, o consultare publică la care participă câțiva magistrați despre problemele din justiție.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Bursele pentru studenți, finanțate cu fonduri europene: 60 de milioane € aprobate pentru anul 2026 # Euractiv.ro
Ministerul Educației și Cercetării a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru o finanțare suplimentară de 60 de milioane de euro, destinată burselor sociale acordate studenților, prin Programul Educație și Ocupare (PEO), informează ministerul.
08:40
Mii de pagini de documente, sute de fotografii și videoclipuri, o rubrică telefonică lungă de aproape 100 de pagini și, cel mai important, numele redactate a 1.200 de tinere abuzate de Jeffrey Epstein și asociații săi, informează ANSA (Italia).
08:10
Compania chineză ByteDance a ajuns joi la acorduri obligatorii cu Oracle, Silver Lake și MGX pentru a transfera majoritatea activelor americane ale platformei TikTok către o nouă entitate controlată de investitori internaționali, scrie „France 24”.
08:00
Joi seara, Ursula von der Leyen i-a informat pe liderii UE despre o decizie rămasă în așteptare, acceptând cererile Italiei și Franței: amânarea până în ianuarie a semnării acordului UE-Mercosur, care trebuia făcută în 20 decembrie.
07:40
Au fost aprobate produse de capacitate ale Coridorului Vertical de către autoritățile naționale # Euractiv.ro
Autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei din Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina au aprobat oficial noile produse de capacitate ale Coridorului Vertical, „Ruta 2” și „Ruta 3”, scrie „Energy Press” (Grecia).
07:30
Statele Unite, Egiptul, Qatarul și Turcia au cerut sâmbătă Israelului și Hamasului „să-și respecte obligațiile” și „să dea dovadă de reținere” în Fâșia Gaza, a doua zi după o întâlnire în Florida, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
07:20
Guvernul rus a autorizat Ministerul Apărării să sisteze acordurile militare existente cu o serie de țări din NATO. Decizia a fost publicată pe portalul oficial al guvernului rus pentru acte juridice, scrie „Sega” (Bulgaria).
07:10
Conform unui sondaj de opinie, 63% dintre alegătorii FIDESZ consideră Ucraina drept o țară periculoasă, în timp ce în cazul Rusiei acest procent este de doar 36%, scrie „Nepszava” (Ungaria).
07:00
În aceleași ore, două servicii de informații au indicat: președintele rus Putin își dorește întreaga Ucraina și aspiră să readucă țările baltice în sfera de influență a Rusiei.
06:50
Ucraina vizează finanțele de război ale Rusiei: atacuri asupra unor cisterne cu petrol # Euractiv.ro
Patru vase recent bombardate demonstrează că Kievul dorește să extindă teatrul maritim al conflictului pentru a periclita finanțele de război ale Moscovei, scrie „The New York Times” (SUA).
21 decembrie 2025
21:10
AUR cere implicarea CCR după ce Nicușor Dan a anunțat referendum în rândul magistraților # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan nu ține cont de Constituție, de legi și alege să intervină brutal în sistemul de justiție din România, transmite formațiunea extremistă AUR.
20:50
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a anunțart un referendum în în magistratură.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.