Răsturnare de situaţie cu jucătorul umilit de Gigi Becali! Era ca şi dat afară de la FCSB, dar patronul s-a răzgândit şi îl va păstra: „L-am convins să rămână” | EXCLUSIV
Primasport.ro, 23 decembrie 2025 09:20
Răsturnare de situaţie cu jucătorul umilit de Gigi Becali! Era ca şi dat afară de la FCSB, dar patronul s-a răzgândit şi îl va păstra: „L-am convins să rămână” | EXCLUSIV
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
09:40
Bomba zilei! Louis Munteanu, aşteptat să semneze în La Liga
Acum 30 minute
09:30
Radu Drăguşin, la un pas de revenirea în Serie A! Trei granzi din Italia îl vor pe fundaşul român # Primasport.ro
Radu Drăguşin, la un pas de revenirea în Serie A! Trei granzi din Italia îl vor pe fundaşul român
Acum o oră
09:20
Răsturnare de situaţie cu jucătorul umilit de Gigi Becali! Era ca şi dat afară de la FCSB, dar patronul s-a răzgândit şi îl va păstra: „L-am convins să rămână” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie cu jucătorul umilit de Gigi Becali! Era ca şi dat afară de la FCSB, dar patronul s-a răzgândit şi îl va păstra: „L-am convins să rămână” | EXCLUSIV
09:10
Răsturnare de situaţie! Era ca şi dat afară de la FCSB, însă Gigi Becali s-a răzgândit şi îl va păstra: „L-am convins să rămână” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Era ca şi dat afară de la FCSB, însă Gigi Becali s-a răzgândit şi îl va păstra: „L-am convins să rămână” | EXCLUSIV
Acum 12 ore
23:40
Surpriza zilei! FC Hermannstadt a oficializat primul transfer din „era Dorinel Munteanu” : „Bine ai venit” # Primasport.ro
Surpriza zilei! FC Hermannstadt a oficializat primul transfer din „era Dorinel Munteanu” : „Bine ai venit”
23:30
Supercupa Italiei: Napoli a câştigat ultimul trofeu al anului, după 2-0 cu Bologna
23:20
„Împingerea mi se pare evidentă. Trebuia să intervină VAR-ul”! Fostul arbitru FIFA, critici la adresa oficialilor din meciul FCSB – Rapid | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Împingerea mi se pare evidentă. Trebuia să intervină VAR-ul”! Fostul arbitru FIFA, critici la adresa oficialilor din meciul FCSB – Rapid | VIDEO EXCLUSIV
22:30
OUT! I-a fost anunţată plecarea imediat după Universitatea Craiova - Csikszereda 5-0: „Definitiv” # Primasport.ro
OUT! I-a fost anunţată plecarea imediat după Universitatea Craiova - Csikszereda 5-0: „Definitiv”
22:30
VIDEO | „E cadoul meu de Crăciun!” David Matei, mijlocaşul de 19 ani al Craiovei, reacţie după primele goluri în SuperLigă # Primasport.ro
VIDEO | „E cadoul meu de Crăciun!” David Matei, mijlocaşul de 19 ani al Craiovei, reacţie după primele goluri în SuperLigă
22:10
Baschet masculin: UBT Cluj, a şaptea victorie în Liga Adriatică, scor 105-87, cu KK Split # Primasport.ro
Baschet masculin: UBT Cluj, a şaptea victorie în Liga Adriatică, scor 105-87, cu KK Split
22:00
Baschet masculin: U BT Cluj, a şaptea victorie în Liga Adriatică, scor 105-87, cu KK Split # Primasport.ro
Baschet masculin: U BT Cluj, a şaptea victorie în Liga Adriatică, scor 105-87, cu KK Split
22:00
VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0! Oltenii termină anul pe primul loc în SuperLiga # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0! Oltenii termină anul pe primul loc în SuperLiga
21:40
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii se dezlănţuie # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii se dezlănţuie
21:30
Ngezana, titular în victoria Africii de Sud în faţa Algeriei
21:10
Surpriză de proporţii! Eduard Florescu a plecat de la Unirea Slobozia şi a semnat cu altă echipă din SuperLiga # Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Eduard Florescu a plecat de la Unirea Slobozia şi a semnat cu altă echipă din SuperLiga
21:10
Andrei Nicolescu, mesaj tranşant pe Adrian Mazilu: „Trebuie să conştientizeze nişte lucruri” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Nicolescu, mesaj tranşant pe Adrian Mazilu: „Trebuie să conştientizeze nişte lucruri” | EXCLUSIV
Acum 24 ore
20:50
Lista lui Kopic e clară! Trei transferuri prioritare la Dinamo şi jucătorii care vor trebui să plece în această iarnă | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Lista lui Kopic e clară! Trei transferuri prioritare la Dinamo şi jucătorii care vor trebui să plece în această iarnă | VIDEO EXCLUSIV
20:50
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii fac spectacol în ultimul meci al anului # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii fac spectacol în ultimul meci al anului
20:40
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii se desprind # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii se desprind
20:30
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Bănie # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor în Bănie
20:30
„Mâine vorbim cu jucătorul. Un acord cu clubul există”! FCSB, aproape de o nouă mutare pe piaţa transferurilor. Care sunt poziţiile pe care Gigi Becali vrea să mai aducă jucători | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
„Mâine vorbim cu jucătorul. Un acord cu clubul există”! FCSB, aproape de o nouă mutare pe piaţa transferurilor. Care sunt poziţiile pe care Gigi Becali vrea să mai aducă jucători | VIDEO EXCLUSIV
20:10
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciucanii au prima ocazie a meciului # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciucanii au prima ocazie a meciului
19:40
Lovitură pentru Arne Slot! Starul lui Liverpool s-a accidentat şi e OUT o perioadă bună de timp # Primasport.ro
Lovitură pentru Arne Slot! Starul lui Liverpool s-a accidentat şi e OUT o perioadă bună de timp
19:00
Cutremur în Giuleşti! Costel Gâlcă ia în calcul să plece de la Rapid: „E foarte aproape de adevăr” # Primasport.ro
Cutremur în Giuleşti! Costel Gâlcă ia în calcul să plece de la Rapid: „E foarte aproape de adevăr”
18:50
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:30
Lipsă de comunicare la FCSB? MM Stoica anunţă despărţirea, dar Alibec neagă discuţia: „Depinde de mine” # Primasport.ro
Lipsă de comunicare la FCSB? MM Stoica anunţă despărţirea, dar Alibec neagă discuţia: „Depinde de mine”
18:00
Locul pe care îl ocupă România în clasamentul FIFA la finalul anului 2025
17:40
OUT de la Rapid! Victor Angelescu a intrat în direct şi a anunţat primele plecări ale iernii: „Costel se mai bazează pe el” # Primasport.ro
OUT de la Rapid! Victor Angelescu a intrat în direct şi a anunţat primele plecări ale iernii: „Costel se mai bazează pe el”
17:40
„M-am rugat să rămână!” Mihai Stoica, salvarea lui Vlad Chiricheş la FCSB: „Avem mare nevoie de echilibrul lui” # Primasport.ro
„M-am rugat să rămână!” Mihai Stoica, salvarea lui Vlad Chiricheş la FCSB: „Avem mare nevoie de echilibrul lui”
17:30
E gata! La o zi după victoria cu Rapid, Gigi Becali a detonat bomba iernii! Florinel Coman, aşteptat să revină la FCSB: „O să vorbesc cu el. Vine acasă” # Primasport.ro
E gata! La o zi după victoria cu Rapid, Gigi Becali a detonat bomba iernii! Florinel Coman, aşteptat să revină la FCSB: „O să vorbesc cu el. Vine acasă”
17:20
Prima Sport 1, în topul audienţelor cu meciul FCSB - Rapid
17:10
Românii în Europa. Surpriză totală: echipa românilor este pe locul 1 şi oferă variante pentru Mircea Lucescu # Primasport.ro
Românii în Europa. Surpriză totală: echipa românilor este pe locul 1 şi oferă variante pentru Mircea Lucescu
16:50
Cristi Măgeruşan, în negocieri avansate cu un club cu pretenţii din SuperLiga! Atacantul a impresionat în Liga 2 şi poate prinde un transfer important # Primasport.ro
Cristi Măgeruşan, în negocieri avansate cu un club cu pretenţii din SuperLiga! Atacantul a impresionat în Liga 2 şi poate prinde un transfer important
16:50
Mihai Rotaru îşi umple buzunarele! Jucătorul care poate aduce Universităţii Craiova un profit de peste un milion de euro # Primasport.ro
Mihai Rotaru îşi umple buzunarele! Jucătorul care poate aduce Universităţii Craiova un profit de peste un milion de euro
16:40
Nu e Dinamo! Clubul din SuperLiga aflat în pole-position sa bată palma cu Andrei Coubiş # Primasport.ro
Nu e Dinamo! Clubul din SuperLiga aflat în pole-position sa bată palma cu Andrei Coubiş
15:50
România va organiza în premieră Campionat European de Mountain Bike pentru Tineret în 2026 # Primasport.ro
România va organiza în premieră Campionat European de Mountain Bike pentru Tineret în 2026
15:40
Gigi Becali a dat verdictul după ce a aflat că Nicolae Stanciu are şanse să ajungă la Rapid: ”Să mă ajute şi acum” # Primasport.ro
Gigi Becali a dat verdictul după ce a aflat că Nicolae Stanciu are şanse să ajungă la Rapid: ”Să mă ajute şi acum”
15:10
Denis Drăguş, declaraţii de ultimă oră despre calificarea la Cupa Mondială: ”America este visul suprem” # Primasport.ro
Denis Drăguş, declaraţii de ultimă oră despre calificarea la Cupa Mondială: ”America este visul suprem”
14:40
Marius Şumudică îl atacă pe Costel Gâlcă după FCSB - Rapid: ”Nu poţi spune asta. Este o greşeală foarte mare” # Primasport.ro
Marius Şumudică îl atacă pe Costel Gâlcă după FCSB - Rapid: ”Nu poţi spune asta. Este o greşeală foarte mare”
14:40
Mauro Icardi a doborât recordul lui Hagi la Galatasaray. Mesajul emoţionant al argentinianului pentru Gheorghe Hagi. Cum a reacţionat legendarul român # Primasport.ro
Mauro Icardi a doborât recordul lui Hagi la Galatasaray. Mesajul emoţionant al argentinianului pentru Gheorghe Hagi. Cum a reacţionat legendarul român
14:10
E gata! Gigi Becali i-a decis soarta lui George Popescu: ”Mă interesează de el? Dacă îşi revine, bine, dacă nu, asta e” # Primasport.ro
E gata! Gigi Becali i-a decis soarta lui George Popescu: ”Mă interesează de el? Dacă îşi revine, bine, dacă nu, asta e”
14:00
Federaţia Română de Gimnastică anunţă cei mai buni gimnaşti ai anului 2025
13:50
Un britanic a fost exclus de la Campionatul Mondial de Darts pentru dopaj
12:50
Guardiola le cere jucătorilor de la Manchester City să nu mănânce prea mult de Crăciun # Primasport.ro
Guardiola le cere jucătorilor de la Manchester City să nu mănânce prea mult de Crăciun
12:50
Bomba zilei la FCSB! Jucătorul pentru care Becali a insistat, este OUT în iarnă: ”Probabil că ne vom despărţi!” # Primasport.ro
Bomba zilei la FCSB! Jucătorul pentru care Becali a insistat, este OUT în iarnă: ”Probabil că ne vom despărţi!”
11:40
E gata! Tun pe piaţa transferurilor dat de FCSB! Patronul echipei a făcut marele anunţ: ”Suntem înţeleşi!” # Primasport.ro
E gata! Tun pe piaţa transferurilor dat de FCSB! Patronul echipei a făcut marele anunţ: ”Suntem înţeleşi!”
11:30
Anunţ pentru Rapid, după eşecul cu FCSB: ”Un număr 9 şi un număr 10!” | EXCLUSIV
11:20
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii speră să îşi revină mental după eliminarea din Conference # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii speră să îşi revină mental după eliminarea din Conference
10:00
Jandarmii au aplicat sancţiuni contravenţionale de 100.000 de lei la meciul FCSB-Rapid # Primasport.ro
Jandarmii au aplicat sancţiuni contravenţionale de 100.000 de lei la meciul FCSB-Rapid
Ieri
23:30
”Iubesc astfel de reacţii”. Elias Charalambous nu e deloc supărat pe Daniel Bîrligea # Primasport.ro
”Iubesc astfel de reacţii”. Elias Charalambous nu e deloc supărat pe Daniel Bîrligea
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.