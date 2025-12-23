Gigi Becali a băgat mâna în buzunar! Investiţii de 1 milion de euro la FCSB: “Sunt banii câştigaţi la Coman”

11:00

Victor Angelescu a oferit prima reacţie după ce FCSB a învins-o pe Rapid cu scorul de 2-1, în etapa a 21-a din Liga 1. Preşedintele giuleştenilor s-a declarat extrem de dezamăgit de rezultatul înregistrat de echipa lui Costel Gâlcă. Victor Angelescu a transmis că Rapid a prestat un joc modest şi nu ar fi meritat […] The post “Nu meritam un egal. Am lăsat de dorit”. Prima reacţie din partea conducerii Rapidului, după eşecul din derby-ul cu FCSB appeared first on Antena Sport.