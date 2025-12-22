Gigi Becali râde de eventualul transfer al lui Stanciu la Rapid: “Se întăresc cât ne întărim noi cu Chiricheş”

19:00

Dinamo a pierdut ultimul meci al anului 2025 contra celor de la UTA, iar prestația lamentabilă a elevilor lui Zeljko Kopic a generat critici din partea lui Cornel Țălnar, o legendă a clubului alb-roșu. Fostul jucător și antrenor al “câinilor” a analizat meciul de pe “Francisc Neuman” și a considerat ce s-a întâmplat drept un […] The post “Putea fi patru sau cinci la zero”. O legendă a lui Dinamo nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu UTA appeared first on Antena Sport.