Finlanda creşte limita vârstei rezerviştilor la 65 de ani de la 1 ianuarie 2026
News.ro, 23 decembrie 2025 10:50
Finlanda urmează să crească limita de vârstă a rezerviştilor din armată de la 60 la 65 de ani în 2026, pentru a-şi consolida pregătirea militară împotriva ameninţării Rusiei vecine, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
11:20
Ministrul Economiei despre participarea la târguri de turism: 2 milioane de euro pe an se duceau către cine trimitea primul e-mail. Mulţi plecau la plimbare pe banii statului. Uneori e-mailul „dispărea” şi se spunea că nu a fost primit # News.ro
Ministrul Economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, Radu Miruţă, propune modificarea criteriilor de participare la târgurile internaţionale de turism, motiv pentru care a modificat ordinul de ministru. El precizează că atunci când a venit la Ministerul Economiei, era asaltat de solicitări din industrie pentru a plăti participarea la târguri de turism, înă în final se iroseau însă bani publici şi mulţi plecau la plimbare pe banii statului, pentru că mecanismul de selecţie era pe „ochi frumoşi”. El admit totodată că România are nevoie de mai mulţi bani pentru promovare, dar cheltuiţi inteligent, cu criterii clare, livrabile, transparenţă şi acces pentru oricine este interesat.
Acum 15 minute
11:10
Nou tronson al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, deschis circulaţiei/ CNAIR: Se circulă continuu de la Bucureşti la Adjud - VIDEO # News.ro
Un nou tronson al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, cu o lungime de circa 50 de kilometri, a fost deschis circulaţiei marţi. Astfel, se circulă continuu pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, arată reprezentanţii CNAIR.
Acum 30 minute
11:00
Şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti/ Consilierii generali urmează să decidă, între altele, impozitele şi taxele locale pe 2025 şi instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Capitalei # News.ro
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat pentru marţi o şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la sediul Primăriei Generale, care are pe ordinea de zi cinci proiecte de hotărâri, între care stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2026 şi instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Bucureştilui, pentru anul viitor.
Acum o oră
10:50
Finlanda urmează să crească limita de vârstă a rezerviştilor din armată de la 60 la 65 de ani în 2026, pentru a-şi consolida pregătirea militară împotriva ameninţării Rusiei vecine, relatează AFP.
10:40
AUR propune organizarea unei reuniuni comune cu toţi parlamentarii suveranişti, având ca scop coordonarea acţiunilor parlamentare de opoziţie totală faţă de actuala guvernare # News.ro
AUR îşi anunţă disponibilitatea de cooperare cu forţele politice suveraniste reprezentate în Parlament exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziţie Totală – Opoziţie Naţională”, propunând în acest sens organizarea unei reuniuni comune cu toţi parlamentarii suveranişti, principalul scop fiind coordonarea acţiunilor parlamentare de opoziţie totală faţă de actuala guvernare. Un alt scop este ”susţinerea moţiunilor, demersurilor constituţionale şi iniţiativelor de blocaj legitim împotriva abuzurilor de putere”.
10:30
ANM: Ninsori în cea mai mare parte a ţării, până vineri/ Vântul va avea intensificări, iar joi vremea se va răci semnificativ/ Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei, în Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi sudul Banatului, # News.ro
Meteorologii anunţă că, până vineri dimineaţă, se vor semnala precipitaţii mixte şi ninsori, în cea mai mare parte a ţării, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră. Joi, vremea se va răci semnificativ, cu temperaturi maxime între -5 şi 2 grade în sudul şi estul ţării, iar noaptea, în Moldova şi în estul Transilvaniei va fi ger. Totodată, 19 judeţe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi sudul Banatului, dar şi Capitala se vor afla sub Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei. În Bucureşti, vremea va fi închisă, iar miercuri seară vor începe ninsorile.
Acum 2 ore
10:20
Colindatul - Cântece solemne care vestesc naşterea lui Hristos. Există colinde de băiat, de fată, de doliu, de tineri însurăţei, de ciobani, de pescari # News.ro
Colindatul înseamnă să le aminteşti oamenilor, prin cântece solemne şi foarte vechi, că este noaptea în care s-a născut Hristos. Majoritatea colindelor se referă la viaţa pământească a lui Iisus, de la Naştere la Răstignire, la cele şapte Taine, la mila creştină.
10:20
Aproximativ 17 tone de deşeuri din Germania, oprite la intrarea în ţară, de la Nădlac/ Şoferul automarfarului nu a putut prezenta documentele necesare importului - FOTO # News.ro
Poliţişti de frontieră de la Nădlac şi comisari de mediu au interzis intrarea în România a unui automarfar încărcat cu aproximativ 17 tone de deşeuri amestecate, în condiţiile în care şoferul nu a putut prezenta documentele necesare importului, conform prevederilor legale în vigoare. Încărcătura provenea de la o societate comercială din Germania şi era destinată unei firme din România.
10:20
Handbal feminin: Dunărea Brăila anunţă despărţirea de Jan Leslie. Cine preia funcţia de antrenor principal # News.ro
HC Dunărea Brăila a anunţat, marţi, încetarea colaborării, de comun acord, cu antrenorul principal Jan Leslie.
10:20
Întreruperi de curent de amploare în mai multe regiuni, în Ucraina, în urma unor atacuri ruseşti cu rachetă şi dronă vizând infrastructuri. Armata poloneză desfăşoară avioane pentru a apăra spaţiul aerian polonez # News.ro
Întreruperi ale curentului în mai multe regiuni ale Ucrainei au fost anunţate marţi de către autorităţile ucrainene, în urma unor atacuri ruseşti cu rachetă şi dronă vizând infrastructuri, relatează AFP.
10:20
INS: În România, în anul 2024, preţul mediu al unui hectar de teren arabil a fost de 43.280 lei pe hectar, cel mai scump fiind în regiunea Bucureşti-Ilfov # News.ro
Preţul mediu al unui hectar de teren arabil a fost de 43.280 lei/ha, în 2024,arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), utilizând metodologia convenită la nivel european. Cel mai scăzut preţ mediu s-a înregistrat în Regiunea Nord-Est, 37.693 lei/ha, în timp ce în Regiunea Bucureşti-Ilfov s-a înregistrat cea mai ridicată valoare, respectiv 62.477 lei/ha.
10:10
„Bun venit acasă”. Karim Benzema s-a fotografiat cu ultima sa achiziţie, un tablou de Picasso # News.ro
Pasionat de maşini sport şi ceasuri de lux, va deveni Karim Benzema colecţionar de artă modernă? Atacantul care încă face furori la clubul saudit Al Ittihad a postat recent în social media o fotografie cu el şi noua sa achiziţie: un tablou de Pablo Picasso, relatează Le Figaro.
10:00
MAI: Aproximativ 23.000 de poliţişti, jandarmi, pompieri şi poliţişti de frontieră vor asigura ordinea în minivacanţa de Crăciun/ Siguranţa rutieră, prioritară în condiţiile unui trafic crescut şi a vremii imprevizibile/ Recomandările MAI # News.ro
Aproximativ 23.000 de poliţişti, jandarmi, pompieri, poliţişti de frontieră şi angajaţi ai altor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi prezenţi în comunităţi, în minivacanţa de Crăciun, acţionând în stradă, în zonele aglomerate şi în apropierea lăcaşurilor de cult, pentru menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor antisociale şi intervenţia rapidă în situaţii de urgenţă, a anunţat, marţi, purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Aceeaşi sursă precizează că o prioritate o reprezintă siguranţa rutieră, în contextul creşterii semnificative a valorilor de trafic şi al condiţiilor meteo imprevizibile. Potrivit MAI, pe drumurile cu risc crescut de accidente vor fi amplasate 400 de radare.
10:00
Mesaj dur al medicilor de ambulator, după amânarea creşterii punctului per serviciu medical: Dacă nu găsiţi timp să discutăm înainte de a da Ordonanţa, vom fi obligaţi să lăsăm parafa jos. Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uri şi Decrete! # News.ro
Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) acuză Executivul că minte şi că, prin ”Ordonanţa trenuleţ” amână din nou creşterea punctului per serviciu în ambulatoriu şi fac apel la medierea preşedintelui Nicuşor Dan, căruia îi transmit că ”o ţară nu e o primărie unde amâni semnarea unui PUZ” şi că sectoare întregi din ţară nu mai funcţionează corect.”În 1989 de Crăciun ne-am luat raţia de Libertate. În 2025 ne-aţi dat raţia de umilinţă!”, mai spun ei, avertizând: ”Dacă nu găsiţi timp să discutăm înainte de a da Ordonanţa, vom fi obligaţi să lăsăm parafa jos. Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uri şi Decrete!”.
10:00
Matt Damon naufragiază, luptă cu monştri şi îşi conduce armata acasă, în „The Odyssey”, epopeea lui Christopher Nolan - VIDEO # News.ro
Universal a lansat primul trailer al filmului "The Odyssey", film de Christopher Nolan adaptat după epopeea lui Homer, care va fi lansat în cinematografe la 15 iulie 2026.
10:00
INS: Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a crescut, în primele zece luni, cu 1,5%, ca serie brută # News.ro
Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, a crescut, în primele zece luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 1,5%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,4%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:40
Ministrul Culturii, despre Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe: "Nu se produce nicio schimbare care să afecteze regimul juridic al artiştilor" # News.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a precizat luni, într-o întâlnire online dedicată prezentării bilanţului primelor şase luni de mandat, că "licenţierea individuală sau gestiunea colectivă facultativă nu se aplică drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi în domeniul muzicii, deoarece acestea sunt şi rămân, prin lege, supuse gestiunii colective obligatorii. Aşadar, temerea potrivit căreia artiştii „ar rămâne fără venituri” este lipsită de temei. Reforma discutată vizează drepturile de autor, nu drepturile conexe ale artiştilor, iar în acest plan nu se produce nicio schimbare care să afecteze regimul juridic al artiştilor".
09:30
INS: Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut, ca serie brută, cu 1,6%, în primele zece luni # News.ro
Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), a crescut, în primele zece luni, atât ca serie brută cu 1,6%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:30
Cel puţin cinci morţi în SUA, într-un accident al unui avion militar mexican, în largul Texasului. Avionul de mici dimensiuni, care efectua un transport medical, închiriat de o fundaţie mexicană de ajutorare a copiilor arşi grav # News.ro
Cinci persoane au murit într-un accident al unui avion de mici dimensiuni al Marinei mexicane care efectua un transport medical către statul american Texas, a anunţat Marina mexicană, relatează AFP.
09:30
Psiholog, recomandări pentru părinţii care s-au despărţit, dar împart custodia copiilor: Pune pe lista de Crăciun şi celălalt părinte! Deşi există custodie comună, deseori luptele dintre adulţi se răsfrâng asupra echilibrului emoţional al copiilor # News.ro
Psihoterapeutul Yolanda Creţescu a explicat pentru News.ro situaţia în care se află mulţi copii cu părinţi care au luat decizia de a se despărţi. Acest fenomen este tot mai răspândit, spune specialistul şi este nevoie de adaptare la acest proces social. Din cauza conflictelor familiale, copiii ajung să aibă probleme legate de adaptarea emoţională, ajung chiar să se îmbolnăvească, depresiile, anorexia sau comportamentele de autovătămare fiind câteva dintre problemele întâlnite în cazul acestora. ”„De multe ori, rămânem surzi la dorinţele copiilor, la nevoile copiilor, la modul în care copiii percep situaţia lor, şi rămânem prozonierii conflictului dintre foştii soţi. Este atât de important să facem această separare între ce se întâmplă şi ce s-a întâmplat între soţi şi care este nevoia şi necesitatea, aş spune eu, de a rămâne într-o relaţie civilizată, de colaborare, ca parteneri de educare a copilului pe care îl avem împreună.”, spune psihoterapeutul.
Acum 4 ore
09:00
După modelul platformelor de muzică, ChatGPT oferă acum propria recapitulare anulă, în care sintetizează, în propriul stil, activitatea utilizatorilor din anul care este pe cale să se încheie.
09:00
Federica Brignone, motivată de rolul de portdrapel în efortul de a fi în formă pentru Jocurile Olimpice # News.ro
Simplul fapt că Federica Brignone a acceptat să fie numită unul dintre cei patru purtători de drapel ai Italiei la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina reprezintă un pas important în revenirea ei după o accidentare gravă, relatează AP.
09:00
Dr. Laura Claudia Toda, MedLife: „Un control simplu poate aduce claritate în bolile endocrine” # News.ro
Endocrinologia este adesea asociată aproape exclusiv cu afecţiunile tiroidei. Dar, în realitate, această specialitate medicală este mult mai complexă. „În afara patologiilor tiroidiene, un endocrinolog se ocupă de afecţiuni ale glandelor suprarenale, hipofizei, tulburări de pubertate, disfuncţii menstruale, sindrom de ovar polichistic, probleme de menopauză, tulburări de creştere şi dezechilibre metabolice, inclusiv obezitate. Practic, orice ţine de reglaj hormonal intră în această specialitate”, explică dr. Laura Claudia Toda, medic specialist endocrinolog la MedLife.
09:00
Concertul de Anul Nou, un eveniment muzical special, conceput ca o celebrare a întâlnirii dintre tradiţie şi prospeţimea unui nou început, va avea loc luni, 29 decembrie, de la ora 19:00, pe scena Ateneului Român, anunţă Institutul Cultural Român şi Asociaţia SoNoRo.
08:30
UPDATE - MApN: Sistemele radar ale MApN au detectat două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în evoluţie pe direcţia Reni şi Chilia / Nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional / A fost emis mesaj RO-Alert # News.ro
Sistemele radar ale MApN au detectat, marţi noaptea, două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în evoluţie pe direcţia Reni şi Chilia, pe fondul unor noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, anunţă Ministerul Apărării Naţionale, precizând că nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, / A fost emis mesaj RO-Alert. Nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. A fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea şi sud-estul judeţului Galaţi.
08:20
Băncile americane de investiţii îşi consolidează dominaţia în Europa, în pofida tensiunilor comerciale declanşate de tarifele lui Trump # News.ro
Băncile de investiţii de pe Wall Street şi-au întărit în 2025 poziţia dominantă pe piaţa europeană, profitând de loialitatea clienţilor chiar şi pe fondul turbulenţelor globale şi al tarifelor comerciale impuse de preşedintele american Donald Trump, arată o analiză Reuters bazată pe date LSEG şi interviuri cu directori din industrie.
08:10
Meteorologi: Temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării / Precipitaţii peste nivelul obişnuit, în intervalul 5 - 12 ianuarie # News.ro
Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării, anunţă meteorologii. Pentru săptămâna 5 - 12 ianuarie, este prognozat un ”regim pluviometric uşor excedentar în cea mai mare parte a ţării”.
08:00
Crăciunul la TVR - Premiere cinematografice, concerte-eveniment, transmisiuni religioase şi ediţii aniversare de colecţie # News.ro
De Crăciun, Televiziunea Română propune o grilă dedicată întregii familii, în perioada 24-27 decembrie, cu producţii în premieră, concerte remarcabile, transmisiuni religioase de la Bucureşti şi Vatican, mari artişti ai muzicii româneşti şi internaţionale, dar şi momente de recunoaştere a valorilor autentice. De la aventura polară „Kina şi Yuk”, la aniversarea de 60 de ani de carieră a Irinei Loghin, de la concertele Paulei Seling şi Paul Surugiu-Fuego, până la Gala „Omul Anului 2025”, TVR transformă sărbătorile într-o experienţă de emoţie, reflecţie şi solidaritate.
07:50
Japonia se pregăteşte să repornească cea mai mare centrală nucleară din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima # News.ro
Japonia a făcut luni ultimul pas politic necesar pentru reluarea activităţii celei mai mari centrale nucleare din lume, Kashiwazaki-Kariwa, marcând un moment-cheie în revenirea ţării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, transmite Reuters.
07:30
Sibiu - Accident pe A1, în zona localităţii Sălişte / Plan Roşu de intervenţie activat / Doi copii de 7 şi 9 ani şi doi adulţi, transportaţi la spital - FOTO # News.ro
Doi copii de 7 şi 9 ani şi doi adulţi au fost răniţi în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz care tracta o platformă ce transporta un microbuz şi un autoturism care tracta o platformă care transporta un autoturism, .produs marţi dimineaţă pe A1, în zona localităţii Sălişte.
07:30
SUA suspendă cinci mari proiecte eoliene offshore invocând riscuri de securitate; acţiunile companiilor afectate s-au prăbuşit # News.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump a suspendat luni concesiunile pentru cinci mari proiecte eoliene offshore aflate în construcţie în largul coastei de est a Statelor Unite, invocând preocupări legate de securitatea naţională, transmite Reuters.
Acum 6 ore
06:50
Mercedes-Benz acceptă o înţelegere de 149,6 milioane de dolari cu autorităţile americane, pentru închiderea unei investigaţii privind emisii excesive la motoarele diesel # News.ro
Constructorul auto german Mercedes-Benz a ajuns la o înţelegere în valoare de 149,6 milioane de dolari cu autorităţile din Statele Unite pentru a închide o investigaţie de durată privind acuzaţii de manipulare a emisiilor la vehiculele diesel, a anunţat luni procurorul general al statului New York, Letitia James, transmite CNBC.
06:30
Acţiunile din sectorul spaţial cresc puternic în SUA, pe fondul optimismului investitorilor pentru 2026 # News.ro
Acţiunile companiilor din sectorul spaţial au înregistrat luni creşteri puternice, pe Wall Street, continuând avansul din săptămâna precedentă, pe fondul unui val de optimism legat de perspectivele industriei şi de sprijinul tot mai vizibil din partea autorităţilor americane, transmite CNBC.
06:20
Trump reafirmă că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de securitate şi spune că a numit un emisar care să „conducă operaţiunea” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a reafirmat luni că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională şi a declarat că trimisul special pe care l-a numit pentru insula arctică va „conduce ofensiva”, relatează Reuters.
06:20
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi # News.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi, a anunţat marţi presa de stat, potrivit France24.
06:10
Prima şedinţă a Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din justiţie are loc marţi, la Palatul Victoria # News.ro
Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei se întruneşte marţi, de la ora 10,00, în prima şedinţă, urmând să analizeze care sunt aspectele legislative şi cele de administrare care ar putea să ţină de Guvern.. Conform deciziei de înfiinţare a comitetului, publicată vineri, în Monitorul Oficial, .este alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului. Printre atribuţii, va avea analiza efectelor punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, dar şi a opiniilor formulate de către asociaţiile reprezentative ale magistraţilorşi de către ONG-uri. Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către persoanele desemnate de către acesta.
06:10
Preţurile aurului şi argintului ating noi maxime istorice, pe fondul revenirii metalelor preţioase ca instrument de protecţie # News.ro
Preţurile aurului şi argintului au atins luni noi recorduri istorice, pe măsură ce investitorii revin la metalele preţioase ca instrumente de protecţie, într-un context marcat de incertitudini economice şi geopolitice, transmite CNBC.
06:00
Consultarea magistraţilor în cadrul referendumului anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, pe modelul votului prin corespondenţă - surse # News.ro
Consultarea magistraţilor în cadrul referendumului privind activitatea CSM, anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, ar urma să se facă pe modelul votului prin corespondenţă, magistraţii primind la instanţe plicuri cu întrebarea, pe care le vor trimite Administraţiei Prezidenţiale. Ulterior, decizia este una politică, au precizat surse oficiale.
05:40
Administraţia SUA pentru Alimente şi Medicamente a aprobat luni pilula de slăbit a Novo Nordisk (NOVOb.CO), oferind producătorului danez de medicamente un avantaj în cursa pentru comercializarea unui medicament oral puternic pentru slăbit, în încercarea de a recâştiga terenul pierdut în faţa rivalului Eli Lilly (LLY.N), anunţă Reuters.
05:40
China a încărcat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale în silozuri, potrivit unui raport al Pentagonului # News.ro
China a încărcat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale în cele trei silozuri ale sale şi nu doreşte să participe la negocieri privind controlul armamentului, potrivit unui proiect de raport al Pentagonului care subliniază ambiţiile militare crescânde ale Beijingului, relatează Reuters.
05:40
Bursa de la Londra a înregistrat performanţe mai bune decât Wall Street în 2025, iar investitorii văd potenţial de creştere şi în 2026 # News.ro
Acţiunile britanice au avut o performanţă superioară celor americane în 2025, iar o parte dintre investitori şi analişti consideră că există spaţiu suplimentar de creştere şi în 2026, în pofida incertitudinilor politice şi economice, transmite CNBC.
05:30
Danemarca „profund nemulţumită” de numirea de către Trump a unui trimis special în Groenlanda care doreşte ca insula să devină parte a SUA # News.ro
Ministrul de externe al Danemarcei a declarat luni că este „profund nemulţumit” de numirea de către preşedintele american Donald Trump a unui trimis special în Groenlanda care a declarat deschis că doreşte ca insula să devină parte a Statelor Unite, relatează CNN.
Acum 8 ore
05:10
Preţurile petrolului au crescut luni, pe fondul riscurilor de întrerupere a livrărilor din Venezuela şi Rusia # News.ro
Preţurile petrolului au înregistrat creşteri semnificative luni, pe fondul îngrijorărilor legate de posibile perturbări ale aprovizionării globale, după ce autorităţile americane au urmărit un petrolier în apropiere de Venezuela, iar atacuri ucrainene au afectat infrastructură maritimă rusă, transmite Reuters.
Acum 12 ore
03:10
Trump reafirmă că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de securitate şi spune că a numit un emisar ca să „conducă operaţiunea” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a reafirmat luni că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională şi a declarat că trimisul special pe care l-a numit pentru insula arctică va „conduce ofensiva”, relatează Reuters.
02:10
Trump dezvăluie un plan pentru a construi nave de război „clasa Trump”, cele mai mari de până acum, pentru a spori puterea maritimă a SUA în cadrul „Flotei de aur” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat luni planuri de construire a unei noi clase de nave de război intitulată „Trump” - vase mai mari, mai rapide şi „de 100 de ori mai puternice” decât oricare altele înainte - cu scopul de a consolida dominaţia navală a SUA, în cadrul unei „Flote de aur” extinse, relatează Reuters şi CNN.
01:00
Locuitorii unui sat spaniol devastat de un incendiu de pădure au câştigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun - VIDEO # News.ro
Când satul La Bañeza din Castilla y León a fost cuprins de unul dintre cele mai grave incendii forestiere din istoria Spaniei, ploaia a venit prea târziu pentru a-l salva. Dar acum loteria de Crăciun i-a umplut de bucurie pe cei 10.000 de locuitori ai săi aducându-le sute de milioane de euro, relatează The Guardian.
00:40
Proteste antiguvernamentale violente la Tirana după ce procurorii l-au pus sub acuzare pentru corupţie pe vicepremier - VIDEO # News.ro
Protestatarii din Tirana au aruncat luni cu sticle incendiare în clădirea unde se află biroul prim-ministrului albanez Edi Rama, cerând demisia guvernului după ce procurorii au pus-o sub acuzare pe viceprim-ministrul Belinda Balluku pentru presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters.
00:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite şi cu ţările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat real”, relatează Reuters.
00:00
Echipa spaniolă Espanyol Barcelona a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Athletic Bilbao, în etapa a 17-a din La Liga.
22 decembrie 2025
23:40
Emilia Şercan: Eu nu cred că Marilen Pirtea este, într-adevăr, opţiunea premierului Ilie Bolojan pentru funcţia de ministru al Educaţiei / Poate l-a luat în calcul pentru că nu a ştiut despre plagiatele sale # News.ro
Jurnalista Emilia Şercan afirmă, luni seară, că nu crede că premierul Ilie Bolojan l-ar nominaliza pentru funcţia de ministru al Educaţiei pe rectorul Universităţii de Vest Timişoara, Marilen Pirtea, dacă ar afla despre plagiatele acestuia. Jurnalista a scris, în 2016, despre mai multe articole ştiinţifice semnate de Marilen Pirtea care prezentau mari suspiciuni de plagiat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.