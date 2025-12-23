Finlanda creşte limita vârstei rezerviştilor la 65 de ani de la 1 ianuarie 2026

09:30

Psihoterapeutul Yolanda Creţescu a explicat pentru News.ro situaţia în care se află mulţi copii cu părinţi care au luat decizia de a se despărţi. Acest fenomen este tot mai răspândit, spune specialistul şi este nevoie de adaptare la acest proces social. Din cauza conflictelor familiale, copiii ajung să aibă probleme legate de adaptarea emoţională, ajung chiar să se îmbolnăvească, depresiile, anorexia sau comportamentele de autovătămare fiind câteva dintre problemele întâlnite în cazul acestora. ”„De multe ori, rămânem surzi la dorinţele copiilor, la nevoile copiilor, la modul în care copiii percep situaţia lor, şi rămânem prozonierii conflictului dintre foştii soţi. Este atât de important să facem această separare între ce se întâmplă şi ce s-a întâmplat între soţi şi care este nevoia şi necesitatea, aş spune eu, de a rămâne într-o relaţie civilizată, de colaborare, ca parteneri de educare a copilului pe care îl avem împreună.”, spune psihoterapeutul.