Japonia se pregăteşte să repornească cea mai mare centrală nucleară din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima
News.ro, 23 decembrie 2025 07:50
Japonia a făcut luni ultimul pas politic necesar pentru reluarea activităţii celei mai mari centrale nucleare din lume, Kashiwazaki-Kariwa, marcând un moment-cheie în revenirea ţării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, transmite Reuters.
Acum 5 minute
08:20
Băncile americane de investiţii îşi consolidează dominaţia în Europa, în pofida tensiunilor comerciale declanşate de tarifele lui Trump # News.ro
Băncile de investiţii de pe Wall Street şi-au întărit în 2025 poziţia dominantă pe piaţa europeană, profitând de loialitatea clienţilor chiar şi pe fondul turbulenţelor globale şi al tarifelor comerciale impuse de preşedintele american Donald Trump, arată o analiză Reuters bazată pe date LSEG şi interviuri cu directori din industrie.
Acum 15 minute
08:10
Meteorologi: Temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării / Precipitaţii peste nivelul obişnuit, în intervalul 5 - 12 ianuarie # News.ro
Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării, anunţă meteorologii. Pentru săptămâna 5 - 12 ianuarie, este prognozat un ”regim pluviometric uşor excedentar în cea mai mare parte a ţării”.
Acum 30 minute
08:00
Crăciunul la TVR - Premiere cinematografice, concerte-eveniment, transmisiuni religioase şi ediţii aniversare de colecţie # News.ro
De Crăciun, Televiziunea Română propune o grilă dedicată întregii familii, în perioada 24-27 decembrie, cu producţii în premieră, concerte remarcabile, transmisiuni religioase de la Bucureşti şi Vatican, mari artişti ai muzicii româneşti şi internaţionale, dar şi momente de recunoaştere a valorilor autentice. De la aventura polară „Kina şi Yuk”, la aniversarea de 60 de ani de carieră a Irinei Loghin, de la concertele Paulei Seling şi Paul Surugiu-Fuego, până la Gala „Omul Anului 2025”, TVR transformă sărbătorile într-o experienţă de emoţie, reflecţie şi solidaritate.
Acum o oră
07:50
07:30
Sibiu - Accident pe A1, în zona localităţii Sălişte / Plan Roşu de intervenţie activat / Doi copii de 7 şi 9 ani şi doi adulţi, transportaţi la spital - FOTO # News.ro
Doi copii de 7 şi 9 ani şi doi adulţi au fost răniţi în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz care tracta o platformă ce transporta un microbuz şi un autoturism care tracta o platformă care transporta un autoturism, .produs marţi dimineaţă pe A1, în zona localităţii Sălişte.
07:30
SUA suspendă cinci mari proiecte eoliene offshore invocând riscuri de securitate; acţiunile companiilor afectate s-au prăbuşit # News.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump a suspendat luni concesiunile pentru cinci mari proiecte eoliene offshore aflate în construcţie în largul coastei de est a Statelor Unite, invocând preocupări legate de securitatea naţională, transmite Reuters.
Acum 2 ore
06:50
Mercedes-Benz acceptă o înţelegere de 149,6 milioane de dolari cu autorităţile americane, pentru închiderea unei investigaţii privind emisii excesive la motoarele diesel # News.ro
Constructorul auto german Mercedes-Benz a ajuns la o înţelegere în valoare de 149,6 milioane de dolari cu autorităţile din Statele Unite pentru a închide o investigaţie de durată privind acuzaţii de manipulare a emisiilor la vehiculele diesel, a anunţat luni procurorul general al statului New York, Letitia James, transmite CNBC.
06:30
Acţiunile din sectorul spaţial cresc puternic în SUA, pe fondul optimismului investitorilor pentru 2026 # News.ro
Acţiunile companiilor din sectorul spaţial au înregistrat luni creşteri puternice, pe Wall Street, continuând avansul din săptămâna precedentă, pe fondul unui val de optimism legat de perspectivele industriei şi de sprijinul tot mai vizibil din partea autorităţilor americane, transmite CNBC.
Acum 4 ore
06:20
Trump reafirmă că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de securitate şi spune că a numit un emisar care să „conducă operaţiunea” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a reafirmat luni că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională şi a declarat că trimisul special pe care l-a numit pentru insula arctică va „conduce ofensiva”, relatează Reuters.
06:20
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi # News.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi, a anunţat marţi presa de stat, potrivit France24.
06:10
Prima şedinţă a Comitetului pentru revizuirea legislaţiei din justiţie are loc marţi, la Palatul Victoria # News.ro
Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei se întruneşte marţi, de la ora 10,00, în prima şedinţă, urmând să analizeze care sunt aspectele legislative şi cele de administrare care ar putea să ţină de Guvern.. Conform deciziei de înfiinţare a comitetului, publicată vineri, în Monitorul Oficial, .este alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului. Printre atribuţii, va avea analiza efectelor punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, dar şi a opiniilor formulate de către asociaţiile reprezentative ale magistraţilorşi de către ONG-uri. Comunicarea publică în numele Comitetului este realizată exclusiv de către prim-ministru sau de către persoanele desemnate de către acesta.
06:10
Preţurile aurului şi argintului ating noi maxime istorice, pe fondul revenirii metalelor preţioase ca instrument de protecţie # News.ro
Preţurile aurului şi argintului au atins luni noi recorduri istorice, pe măsură ce investitorii revin la metalele preţioase ca instrumente de protecţie, într-un context marcat de incertitudini economice şi geopolitice, transmite CNBC.
06:00
Consultarea magistraţilor în cadrul referendumului anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, pe modelul votului prin corespondenţă - surse # News.ro
Consultarea magistraţilor în cadrul referendumului privind activitatea CSM, anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, ar urma să se facă pe modelul votului prin corespondenţă, magistraţii primind la instanţe plicuri cu întrebarea, pe care le vor trimite Administraţiei Prezidenţiale. Ulterior, decizia este una politică, au precizat surse oficiale.
05:40
Administraţia SUA pentru Alimente şi Medicamente a aprobat luni pilula de slăbit a Novo Nordisk (NOVOb.CO), oferind producătorului danez de medicamente un avantaj în cursa pentru comercializarea unui medicament oral puternic pentru slăbit, în încercarea de a recâştiga terenul pierdut în faţa rivalului Eli Lilly (LLY.N), anunţă Reuters.
05:40
China a încărcat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale în silozuri, potrivit unui raport al Pentagonului # News.ro
China a încărcat probabil peste 100 de rachete balistice intercontinentale în cele trei silozuri ale sale şi nu doreşte să participe la negocieri privind controlul armamentului, potrivit unui proiect de raport al Pentagonului care subliniază ambiţiile militare crescânde ale Beijingului, relatează Reuters.
05:40
Bursa de la Londra a înregistrat performanţe mai bune decât Wall Street în 2025, iar investitorii văd potenţial de creştere şi în 2026 # News.ro
Acţiunile britanice au avut o performanţă superioară celor americane în 2025, iar o parte dintre investitori şi analişti consideră că există spaţiu suplimentar de creştere şi în 2026, în pofida incertitudinilor politice şi economice, transmite CNBC.
05:30
Danemarca „profund nemulţumită” de numirea de către Trump a unui trimis special în Groenlanda care doreşte ca insula să devină parte a SUA # News.ro
Ministrul de externe al Danemarcei a declarat luni că este „profund nemulţumit” de numirea de către preşedintele american Donald Trump a unui trimis special în Groenlanda care a declarat deschis că doreşte ca insula să devină parte a Statelor Unite, relatează CNN.
05:10
Preţurile petrolului au crescut luni, pe fondul riscurilor de întrerupere a livrărilor din Venezuela şi Rusia # News.ro
Preţurile petrolului au înregistrat creşteri semnificative luni, pe fondul îngrijorărilor legate de posibile perturbări ale aprovizionării globale, după ce autorităţile americane au urmărit un petrolier în apropiere de Venezuela, iar atacuri ucrainene au afectat infrastructură maritimă rusă, transmite Reuters.
Acum 6 ore
03:10
Trump reafirmă că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de securitate şi spune că a numit un emisar ca să „conducă operaţiunea” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a reafirmat luni că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională şi a declarat că trimisul special pe care l-a numit pentru insula arctică va „conduce ofensiva”, relatează Reuters.
Acum 8 ore
02:10
Trump dezvăluie un plan pentru a construi nave de război „clasa Trump”, cele mai mari de până acum, pentru a spori puterea maritimă a SUA în cadrul „Flotei de aur” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat luni planuri de construire a unei noi clase de nave de război intitulată „Trump” - vase mai mari, mai rapide şi „de 100 de ori mai puternice” decât oricare altele înainte - cu scopul de a consolida dominaţia navală a SUA, în cadrul unei „Flote de aur” extinse, relatează Reuters şi CNN.
01:00
Locuitorii unui sat spaniol devastat de un incendiu de pădure au câştigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun - VIDEO # News.ro
Când satul La Bañeza din Castilla y León a fost cuprins de unul dintre cele mai grave incendii forestiere din istoria Spaniei, ploaia a venit prea târziu pentru a-l salva. Dar acum loteria de Crăciun i-a umplut de bucurie pe cei 10.000 de locuitori ai săi aducându-le sute de milioane de euro, relatează The Guardian.
00:40
Proteste antiguvernamentale violente la Tirana după ce procurorii l-au pus sub acuzare pentru corupţie pe vicepremier - VIDEO # News.ro
Protestatarii din Tirana au aruncat luni cu sticle incendiare în clădirea unde se află biroul prim-ministrului albanez Edi Rama, cerând demisia guvernului după ce procurorii au pus-o sub acuzare pe viceprim-ministrul Belinda Balluku pentru presupuse fapte de corupţie, relatează Reuters.
Acum 12 ore
00:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite şi cu ţările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat real”, relatează Reuters.
00:00
Echipa spaniolă Espanyol Barcelona a învins luni seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Athletic Bilbao, în etapa a 17-a din La Liga.
22 decembrie 2025
23:40
Emilia Şercan: Eu nu cred că Marilen Pirtea este, într-adevăr, opţiunea premierului Ilie Bolojan pentru funcţia de ministru al Educaţiei / Poate l-a luat în calcul pentru că nu a ştiut despre plagiatele sale # News.ro
Jurnalista Emilia Şercan afirmă, luni seară, că nu crede că premierul Ilie Bolojan l-ar nominaliza pentru funcţia de ministru al Educaţiei pe rectorul Universităţii de Vest Timişoara, Marilen Pirtea, dacă ar afla despre plagiatele acestuia. Jurnalista a scris, în 2016, despre mai multe articole ştiinţifice semnate de Marilen Pirtea care prezentau mari suspiciuni de plagiat.
23:30
OUG cu măsuri fiscale pentru 2026 – Nazare: Venim cu un pachet de măsuri agreate de coaliţia de guvernare / Principalele prevederi ale actului normativ – DOCUMENT # News.ro
Ministerul Finanţelor detaliază, luni seară, măsurile cuprinse în proiectul dxe OUG supus dezbaterii publice, fiind vorba despre reducerea cheltuielilor, relansarea economică, susţinerea populaţiei vulnerabile şi sprijinul autorităţilor locale.
23:20
Unul dintre creatorii jocului video „Call of Duty”, Vince Zampella, a murit într-un accident de maşină # News.ro
Dezvoltatorul de jocuri video Vince Zampella, ale cărui studiouri au creat câteva dintre cele mai bine vândute jocuri din lume, între care „Call of Duty”, a murit duminică după-amiază într-un accident rutier în California, la vârsta de 55 de ani, a anunţat luni postul american NBC.
23:10
Campioana Italiei, Napoli, a cucerit luni seara Supercupa Italiei, după ce a învins-o în finală pe Bologna, scor 2-0.
23:10
Taxa pe stâlp - eliminată abia din 2027, IMCA se reduce la 0,5% şi se elimină tot din 2027, impozitul pe cifra de afaceri din petrol şi gaze va fi achitat de companii şi anul următor – proiect OUG # News.ro
Impozitul pe construcţii (taxa pe stâlp) se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pregătit de către Ministerul Finanţelor şi consultat de către Profit.ro. De asemenea, aşa cum a fost anunţat de către Guvern, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi redus la 0,5% şi eliminat din 2027.
23:10
Meciul Univ Craiova-Csikszereda: Filipe Coelho – Nimeni nu câştigă campionatul în decembrie. Nimeni nu retrogradează în decembrie # News.ro
Filipe Coelho, antrenorul echipei Universitatea Craiova, ştie că mai este mult de muncă până la titlul de campion, iar atunci când a fost întrebat de ce nu joacă Nsimba a fost iritat, replicând că echipa este importantă.
23:00
Vicepreşedintele JD Vance a prezentat o perspectivă sumbră asupra realităţii războiului dintre Rusia şi Ucraina, declarând că nu are „încredere” că va exista o soluţie paşnică la conflictul sângeros care ajunge în al patrulea an, scrie POLITICO.
22:50
Meciul Univ Craiova-Csikszereda: Robert Ilyeş - A fost un coşmar, din păcate! Trebuie să luăm nişte decizii dure # News.ro
Robert Ilyeş, antrenorul echipei Csikszereda, crede că o parte dintre jucătorii săi au venit la Craiova cu gândul la vacanţă, nu la meci.
22:40
Intervenţie a salvamontiştilor în zona greu accesbilă din Vişeul de Jos, unde o femeie acuza probleme medicale # News.ro
Salvamontiştii din Maramureş au fost solicitaţi, luni, pentru a transporta o femeie de 53 de ani cu probleme medicale grave din zona greu accesibilă a localităţii Vişeul de Jos.
22:40
Şi Marea Britanie are propriul caz „Pelicot”. Un bărbat este acuzat de 56 de infracţiuni sexuale împotriva fostei soţii căreia i-ar fi administrat sedative. Alţi cinci bărbaţi sunt, de asemenea, acuzaţi în acest dosar # News.ro
Un bărbat din Marea Britanie este acuzat - alături de alţi cinci bărbaţi - de comiterea de infracţiuni sexuale împotriva fostei sale soţii pe o perioadă de 13 ani. El este acuzat şi de administrarea unei substanţe cu intenţia de a o ameţi sau de a o imobiliza pe femeie pentru a permite activitatea sexuală, precum şi de voyeurism, deţinere de imagini indecente cu copii şi deţinere de imagini extreme, un caz ce aminteşte de celebrul dosar „Pelicot” din Franţa, relatează Sky News.
22:30
Ilie Bolojan afirmă că posibilă o fuziune cu Forţa Dreptei şi o alianţă cu REPER, după susţinerea acestor partide pentru Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei # News.ro
Liderul PNL, Ilie Bolojan, admite că este posibilă o fuziune cu Forţa Dreptei şi o alianţă cu REPER, el motivând că aceste partide l-au susţinut pe Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei şi că este nevoie de o majoritate în Consiliul General al Capitalei.
22:20
Preşedintele PNL nu crede în scenariul scoaterii USR de la guvernare: Nu cred că vom ajunge într-o atare situaţie, ştim care este aritmetica parlamentară. Înţelepciunea ar trebui să ne ducă către soluţii de compromis # News.ro
Preşedinyele PNL, premierul Ilie Bolojan, consideră că nu se va ajunge la situaţia în care USR să fie scos de la guvernare, motivând aritmetica parlamentară impune să se ajungă la soluţii de compromis.
22:10
UPDATE - Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei / Cel mai probabil va fi înlocuit de rectorul Universităţii de Vest Timişoara / David: Cinstit este ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat, luni, din funcţie, potrivit unor surse politice. El a refuzat să mai facă reduceri de cheltuieli de la domeniile pe care le gestiona, respectiv Educaţie şi Cercetare. Cel mai probabil va fi înlocuit de rectorul Universităţii de Vest Timişoara, Marilen Pirtea. Ulterior, Daniel David a confirmat depunerea demisiei şi a precizat că a primit răspuns de la CAbinetul premierului. ”Am vrut să fie o plecare amiabilă”, a transmis Daniel David.
22:10
Daniel David: Am ţinut traiectoria corectă când presiunea era mare şi am ales responsabilitatea în locul abandonului / Cinstit este ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra # News.ro
Ministrul demisionar al Educaţiei, Daniel David, explică, luni seară, că a decis să demisioneze pentru că sistemul de educaţie nu mai este într-un pericol iminent, iar România a scăpat de ameninţarea suspendării fondurilor europene şi a venit momentul să se întoarcă la peofesia sa de psiholog. În plus, David susţine că era corect ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra şi susţine că l-a anunţat din vară pe Ilie Bolojan că nu va mai rămâne mult în funcţie.
22:00
Superliga: Universitatea Craiova trece de FK Csikszereda cu 5-0 şi încheie anul pe primul loc al clasamentului # News.ro
Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 5-0, gruparea ciucană FK Csikszereda, în ultimul meci al etapei a 21-a şi al anului din Superligă. Oltenii au trecut pe primul loc în clasament.
21:50
Un angajat al Palatului Élysée va fi judecat pentru furtul unor obiecte preţioase de veselă # News.ro
Un angajat cu funcţie înaltă al palatului prezidenţial francez va fi judecat pentru presupusul furt al unor obiecte de masă preţioase, printre care pahare de şampanie Baccarat şi farfurii din porţelan de Sèvres, relatează BBC.
21:40
UPDATE - Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei / Cel mai probabil va fi înlocuit de rectorul Universităţii de Vest Timişoara / Daniel David: Am vrut să fie o plecare amiabilă # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat, luni, din funcţie, potrivit unor surse politice. El a refuzat să mai facă reduceri de cheltuieli de la domeniile pe care le gestiona, respectiv Educaţie şi Cercetare. Cel mai probabil va fi înlocuit de rectorul Universităţii de Vest Timişoara, Marilen Pirtea. Ulterior, Daniel David a confirmat depunerea demisiei şi a precizat că a primit răspuns de la CAbinetul premierului. ”Am vrut să fie o plecare amiabilă”, a transmis Daniel David.
21:40
Ilie Bolojan cataloghează ca fake news informaţia că ar vrea schimbarea protocolului coaliţiei: Nu am discutat niciodată. Ceea ce trebuie să facem este să ne respectăm înţelegerile # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că nu vrea să schimbe protocolul în coaliţie, dar afirmă că fiecare partid trebuie să respecte înţelegerile. Totodată, premierul consideră că PSD a încălcat protocolul coaliţiei votând moţiunea simplă iniţiată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.
21:30
UPDATE - Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei / Cel mai probabil va fi înlocuit de rectorul Universităţii de Vest Timişoara # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat, luni, din funcţie, potrivit unor surse politice. El a refuzat să mai facă reduceri de cheltuieli de la domeniile pe care le gestiona, respectiv Educaţie şi Cercetare. Cel mai probabil va fi înlocuit de rectorul Universităţii de Vesti Timişoara, Marilen Pirtea.
21:30
Echipa naţională a Africii de Sud, avându-l titular pe Siyabonga Ngezana, de la FCSB, a învins luni, la Marrakesch, echipa naţională a Angolei, scor 2-1, în grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni (CAN)
21:20
Neymar, atacantul brazilian de la FC Santos, a fost supus unei intervenţii chirurgicale, care a decurs foarte bine, la genunchiul stâng, a anunţat luni clubul său prin intermediul unui comunicat.
21:10
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat, luni, din funcţie, potrivit unor surse politice.
21:00
POLITICO: Nicuşor Dan spune că economia bate morala în noua lume a lui Trump. El crede că preşedintele SUA are oarecum dreptate când afirmă că europenii sunt „slabi”. Ar fi o „problemă” dacă SUA ar încerca să influenţeze politica „în mod nedemocratic” # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a acordat un interviu, la Bruxelles, publicaţiei POLITICO în care vorbeşte despre relaţiile dintre Europa şi Statele Unite în mandatul lui Donald Trump, despre războiul din Ucraina, dar şi despre interferenţele Rusiei şi problemele din România, unde, a recunoscut şeful statului, „începând cu corupţia, nu am făcut prea multe”. El a dat însă asigurări că acest lucru se va schimba. Pentru Nicuşor Dan este „în regulă” ca politicienii americani să îşi exprime opiniile despre europeni şi întrucâtva îi dă dreptate lui Donald Trump când spune că ei sunt „slabi”. Dar ar fi o „problemă” dacă SUA ar încerca să „influenţeze” politica „în mod nedemocratic” - de exemplu, plătind media din ţările europene, „aşa cum fac ruşii”, a spus preşedintele român în interviul pentru POLITICO.
20:50
Baschet masculin: U BT Cluj, a şaptea victorie în Liga Adriatică, scor 105-87, cu KK Split # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins luni, pe teren propriu, formaţia croată KK Split, scor 105-87 (54-38), în etapa a XI-a din grupa A a Ligii Adriatice. Este a şaptea victorie în grupa A pentru echipa lui Mihai Silvăşan, care nu va avea parte de zile libere de Crăciun, următorul meci fiind în 26 decembrie, cu SC Derby.
20:50
Prim-ministrul Ilie Bolojan admite că nu a fost un an uşor pentru români, dar afirmă că taxele nu vor creşte în 2026, dacă disciplina bugetară impusă în acest an va continua # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că taxele nu vor creşte anul viitor, dacă Parlamentul nu va interveni asupra măsurilor decise deja şi dacă disciplina bugetară va continua, el recunoscând că 2025 nu a fost un an uşor pentru români.
20:40
Diana Buzoianu: Un pas uriaş pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor / Camioanele care intră în ţară cu deşeuri ilegale, scanate cu ajutorul unui utilaj care a costat peste 2 milioane de euro # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, luni seară, că România face un pas înainte în lupta ”împotriva mafiei gunoaielor”, iar camioanele care transportă deşeuri şi vor să intre în ţară vor putea fi scanate de o echipă mobilă a Gărzi Naţionale de Mediu. Acestea vor folosi un echipament care a costat 2 milioane de euro şi a fost achiziţionat prin PNRR.
